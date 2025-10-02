Studiu CFA România: O singură companie listată aduce jumătate din profitul statului, în timp ce şapte nelistate cumulează pierderi de 2 mld. lei
Ziarul Financiar, 2 octombrie 2025 12:00
Aude cineva la Palatul Victoria? Statul român poate profita de maximele istorice de pe bursă pentru a face rost rapid de 12-18 mld. lei prin vânzări suplimentare de acţiuni la Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, arată o analiză CFA România. “Apetit este. Lipsesc oportunităţile” # Ziarul Financiar
Start-upul Ogre AI a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 mil. lei pentru a dezvolta un „AI Energy Hub“ # Ziarul Financiar
Start-upul româno-britanic Ogre AI, care dezvoltă soluţii de inteligenţă artificială pentru optimizarea producţiei şi consumului de energie, a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 milioane de lei (circa 1,6 mil. euro) prin Programul creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027. Fondurile sunt destinate dezvoltării „AI Energy Hub“, o platformă menită să transforme reţelele electrice în ecosisteme inteligente. Anunţul vine în contextul în care compania se pregăteşte şi pentru o rundă de finanţare de tip serie A la mijlocul anului viitor.
Gen Z îşi face vocea auzită: „Vrem transport public inteligent, piste de biciclete şi dialog cu autorităţile. Avem şi soluţii. Nu vrem să mai pierdem ore întregi în trafic“ # Ziarul Financiar
Tu cât timp pierzi zi de zi în trafic în drumul tău spre şcoală sau facultate? Dacă vei face un calcul, vei înţelege de ce tinerii gen Z au decis să îşi facă vocea auzită, să propună chiar ei autorităţilor soluţii şi să le ceară deschidere.
Piaţa auto accelerează în septembrie, impulsionată de vânzările din vară. Înmatriculările au crescut cu 39% # Ziarul Financiar
Piaţa auto din România a înregistrat în septembrie cel mai bun ritm de creştere din ultimele luni, cu un avans de 39% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare ale APIA. Evoluţia vine pe fondul vânzărilor din iulie şi august, când după anunţul suspendării Rabla dealerii au apelat la discounturi pentru a reduce stocurile, după aproape jumătate de an de aşteptare.
Ce spune Katrin Adt, noul CEO al Dacia: Misiunea mea este să duc Dacia într-un viitor care să fie la fel de succes ca trecutul # Ziarul Financiar
Katrin Adt, executiv cu aproape trei decenii de experienţă în industria auto, a preluat recent conducerea Dacia într-un moment-cheie pentru grupul Renault şi pentru piaţa auto europeană. Ea pune accent pe rolul României în arhitectura mărcii şi pe adaptarea modelului Dacia la tranziţia către electrificare, menţinând accesibilitatea care a definit brandul.
Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Am tot avut pe parcursul anului injecţii de capital şi vom avea în continuare pentru a susţine businessul. La final de 2025 vom avea 106 mil. lei capital vărsat. Executăm cu stricteţe bugetul # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie care şi-a început activitatea la mijlocul anului trecut, şi-a mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni, de la 39 de persoane în februarie 2025 până la 70 persoane în septembrie 2025, bugetul este executat cu stricteţe cu doar o mică deviaţie de sub 5%, profitul este cu 5 mil. lei mai mare, iar injecţiile de capital vor continua pentru a atinge 160 mil. lei capital vărsat la final, a spus Cristian Ionescu (foto), CEO al Eazy Asigurări, în cadrul unei conferinţe.
ZF IT Generation. Alexandru Mureşan, cofondator şi CEO al Renergia, platformă de management energetic al clădirilor şi sectorului industrial: Vrem să ajungem într-o formă matură a produsului, iar de la finalul anului viitor ne vom gândi la o strategie de abordare a pieţelor internaţionale # Ziarul Financiar
Renergia, start-up românesc specializat în managementul energetic al clădirilor, lucrează în prezent la dezvoltarea produsului şi la integrarea inteligenţei artificiale pentru a ajunge la o formă matură a acestuia, astfel încât începând de la finalul anului viitor să se poată extinde şi în afara graniţelor. În prezent, compania implementează trei proiecte europene de inovare.
Bursa de Valori Bucureşti a închis primele nouă luni din an cu o creştere de circa 28% prin indicele BET. Cum se compară cu alte pieţe? La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB. # Ziarul Financiar
La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB.
Bursă. Acţiunile Hidroelectrica stagnează după ce compania îşi ajustează în jos bugetul pe 2025: profit net prognozat în scădere cu 15%, la 3 mld. lei. Veniturile se reduc cu 4%, iar cheltuielile urcă cu 5%. Compania invocă seceta şi presiunea concurenţială # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de energie electrică Hidroelectrica (H2O), cea mai mare companie de stat din România, se tranzacţionau miercuri la acelaşi preţ ca în şedinţa precedentă, pe volume mici, în pofida ajustării în jos a bugetului pe 2025.
Bursă. IT Genetics se pregăteşte de listare la BVB şi ţinteşte venituri de 100 mil. euro în următorii ani. Liviu Sima, fondator: La 18 ani de la înfiinţare, ne-am decis să serbăm majoratul şi să accelerăm dezvoltarea companiei # Ziarul Financiar
Compania românească IT Genetics, parte a grupului ITG, care oferă soluţii integrate de digitalizare şi automatizare pentru retail, logistică, producţie şi alte industrii, va transmite în perioada următoare dosarul de listare la Bursa de Valori Bucureşti către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În Cehia, consumatorii se opun supremaţiei magnatului din industria alimentară Andrej Babiš cu boicoturi în supermarketuri, însă vasta putere, inclusiv politică, a acestuia nu slăbeşte # Ziarul Financiar
Fostul lider al Cehiei Andrej Babiš este pe cale să câştige alegerile parlamentare de sâmbătă, iar asta reînnoieşte interesul consumatorilor cu privire la imperiul agroalimentar al acestuia, scrie Euractiv.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la un chioşc alimentar la 5 cafenele în centrul Bucureştiului. Geanina şi Lucian Ştefan au fost printre primii francizaţi 5 to go. „A fost trenul de mare viteză care a trecut prin gara vieţii noastre” # Ziarul Financiar
Era septembrie 2016, când Geanina şi Lucian Ştefan, ambii cu background în comerţul tradiţional de proximitate, deschideau prima lor cafenea 5 to go. Deşi proveneau dintr-un alt tip de business, au avut curajul de a schimba direcţia şi dorinţa de a fi parte dintr-un brand în ascensiune i-a convins să lase comerţul tradiţional şi să parieze pe cafea.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Subscrierile Fidelis din septembrie au crescut cu peste 50% faţă de luna precedentă. Broker: Depozitele bancare nu au cum să lupte cu statul, plus că mai plăteşti şi 10% impozit pentru ele # Ziarul Financiar
Românii au investit 2,1 mld. lei în emisiunea din septembrie a titlurilor de stat Fidelis, lansate lunar de Ministerul Finanţelor şi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, cu 50% mai mult decât în august, fiind atraşi de dobânzile atractive, în special la emisiunile în euro, explică Dragoş Mesaroş, director de tranzacţionare la Goldring, una dintre cele mai active case de brokeraj de la BVB.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Mihai Roşca, Sport & Safety: Orice business pe care vrei să-l dezvolţi necesită un nivel mare de implicare # Ziarul Financiar
Mihai Roşca este cofondator al Sport & Safety, distribuitor oficial al brandului Helly Hansen în România, dar povestea sa antreprenorială porneşte din agricultură, unde a construit un business tehnic solid, activ în zona echipamentelor pentru ferme de vaci de lapte.
Ce faci cu banii tăi?Un proiect ZF sub umbrela FIT. Eşti la început de drum în antreprenoriat sau te gândeşti să faci pasul acesta? Ţine minte: „Ambiţia de a realiza ceva măreţ este cea mai importantă calitate a unui antreprenor. Alege-ţi o nişă, un sector, un produs sau un serviciu pe care să îl oferi mai bine decât oricine altcineva“ # Ziarul Financiar
Într-o lume plină de oportunităţi, dar şi de provocări, te gândeşti să devii antreprenor sau ai făcut deja acest pas şi te întrebi ce urmează? Primul lucru este să înţelegi ce anume te motivează şi cum poţi transforma o idee într-o afacere viabilă.
CEC Bank a majorat creditarea cu peste 13% în S1/2025, la 36,5 mld. lei, şi a raportat o creştere comparabilă a profitului, până la 304 mil. lei. Principalele domenii finanţate: agricultura, industria, comerţul şi construcţiile # Ziarul Financiar
CEC Bank, instituţie de credit controlată de statul român prin Ministerul Finanţelor, a înregistrat în primul semestru (S1) din acest an o creştere a creditării cu peste 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la un sold de 36,5 mld. lei.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Care este povestea Regional Air Services, compania care deţine aeroportul privat de la Tuzla şi care operează o şcoală de piloţi cu 300 de cursanţi astăzi # Ziarul Financiar
În 1998-1999, aeroportul din Tuzla a intrat în vizorul lui Adrian Vasilache, inginer de aviaţie şi pilot, devenit între timp antreprenor. La vremea aceea, nimeni nu era interesat de aeroporturi, spune el.
O nouă tranzacţie pe piaţa clădirilor de birouri. Omer Susli continuă achiziţiile şi cumpără fostul sediu al Allianz Ţiriac # Ziarul Financiar
Praktiker Real Estate România, compania controlată de omul de afaceri Omer Susli, a semnat un antecontract de vânzare-cumpărare cu Allianz Ţiriac pentru o clădire de birouri de peste 8.000 mp situată pe strada Căderea Bastiliei din Bucureşti.
Katrin Adt, CEO, Dacia: România rămâne centrul industrial al mărcii. Tot ce am văzut la Mioveni confirmă rolul esenţial al ecosistemului local în strategia de viitor # Ziarul Financiar
Katrin Adt, executiv cu aproape 30 de ani de experienţă în industria auto, preia conducerea Dacia într-un moment cheie pentru piaţa europeană şi pentru grupul Renault. Noul CEO pune accent pe rolul strategic al României în dezvoltarea mărcii şi pe adaptarea modelului Dacia la tranziţia către electrificare, păstrând accesibilitatea care a consacrat brandul.
Bursă. Finanţe personale. Furnizorul de soluţii de digitalizare şi automatizare IT Genetics se pregăteşte să vină la cota bursei # Ziarul Financiar
Compania românească IT Genetics, parte a grupului ITG, care oferă soluţii integrate de digitalizare şi automatizare pentru retail, logistică, producţie şi alte industrii, va transmite în perioada următoare dosarul de listare la Bursa de Valori Bucureşti către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Firma care operează aeroportul din Tuzla vrea să lanseze o companie aeriană care să lege oraşele de provincie din România între ele, fără să mai fie nevoie de conexiune în Bucureşti # Ziarul Financiar
Regional Air Services, compania care deţine aeroportul privat de la Tuzla şi care operează o şcoală de piloţi cu 300 de cursanţi astăzi, vrea să intre pe piaţa transportului aerian cu o firmă care să lege oraşele de provincie din România între ele.
Preşedintele Nicuşor Dan: Deficitul bugetar în 2026 poate scădea la 6% din PIB. Economiştii spun că aşa ceva este imposibil # Ziarul Financiar
Deficitul bugetar va ajunge anul de vine de la peste 8% din PIB în acest an, la 6% din PIB în 2026 a spus marţi preşedintele Dan, pe un ton care interzice îndoiala: „Suntem în grafic, nu există risc de derapaj“.
Ramona Jurubiţă, KPMG România şi Moldova: România între iluzii şi responsabilitate # Ziarul Financiar
România se află astăzi într-un punct de cotitură al evoluţiei sale economice şi instituţionale. În 2025, după o perioadă prelungită de deficite ridicate şi politici prociclice, întrebarea centrală rămâne dacă, urmare a măsurilor de consolidare fiscală, vom merge pe o corecţie bazată pe disciplină fiscală şi reforme structurale (aparat de stat suplu, eficient, digitalizat) sau vom continua cu iluzia stabilităţii obţinută prin împrumuturi şi creşteri temporare de taxe.
Vodafone a finalizat achiziţia Telekom România Mobile. Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România: Este un moment „crucial“ pentru piaţa telecomunicaţiilor din România, se creează premisele pentru investiţii semnificative # Ziarul Financiar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii, a anunţat miercuri finalizarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications, operaţiune care va duce la reducerea numărului de mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii de la 4 la 3. Tranzacţia marchează şi dispariţia totală de pe piaţă a fostului monopol din telefonia fixă Romtelecom. Iniţial, Telekom România Mobile a fost o divizie a fostului Romtelecom, înfiinţată în 1999 sub brandul Cosmorom. Businessul de telefonie fixă a dispărut şi el, fiind achiziţionat de grupul Orange.
Gen Z. A făcut cunoştinţă cu antreprenoriatul la 7 ani iar acum este în spatele YEnG, program de educaţie antreprenorială pentru liceeni. Oliver Lepădatu, 18 ani: Nu avem suficientă încurajare şi accesibilitate pentru cei care vor să facă primii paşi. Dacă aceste resurse ar fi mai la îndemână, sunt convins că România ar înflori economic şi social # Ziarul Financiar
„Am 18 ani şi studiez la Colegiul Naţional I.L. Caragiale, pe profilul matematică-informatică intensiv engleză. Pasiunile mele principale se împart în mod egal între cântatul la chitară acustică şi electrică, la bas, antreprenoriat şi sport. Cred că oamenii nu ar trebui să se limiteze la un singur spectru de pasiuni. Personal, încerc mereu să îmbin latura profesională cu cea artistică, pentru că ele se completează reciproc“, spune Oliver Lepădatu. Din acest mod de a privi lucrurile, Oliver şi-a dat seama că există un gol de informaţii, mai ales pe zona de antreprenoriat în licee, aşa că a decis să schimbe ceva.
O nouă companie la Bursă. Din 3 octombrie Grup EM începe o ofertă de listare la o evaluare între 8 şi 9,5 ori profitul net prin TradeVille. Operaţiunea, potenţial de 77 mil. lei şi o evaluare de 700 mil. Lei # Ziarul Financiar
Grup EM, holding care anul trecut a câştigat un contract pentru retehnologizarea barajului Vidraru, unul dintre cele mai importante active ale Hidroelectrica, se pregăteşte pentru listare la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă cu un potenţial de 77 mil. lei şi o evaluare de 700 mil. lei a companiei.
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. IPEC Alba Iulia, companie responsabilă pentru 1% din producţia mondială de farfurii, e curtată de autorităţile din Egipt şi Emiratele Arabe Unite să mute producţia. „Energia şi apa sunt mai ieftine în deşert decât în România“ # Ziarul Financiar
IPEC Alba Iulia, unul dintre cei mai mari producători de farfurii din lume, amână investiţia de circa 10 mil. euro într-o fabrică de ceşti din porţelan în România ca urmare a creşterii costurilor. Mai mult, compania ia în calcul chiar să investească într-o ţară din afara Uniunii Europene, unde preţurile de producţie sunt mai mici, fapt ce i-ar permite să rămână competitivă.
Grupul elen OTE: din suma de 70 mil. euro primită de la Digi şi Vodafone pentru Telekom România Mobile, după ce se scad datorii şi alte costuri, rămân 40 mil. euro de distribuit acţionarilor # Ziarul Financiar
"Suma netă, după ajustările de la finalizarea tranzacţiei, cum ar fi datoria netă, capitalul de lucru şi alte costuri şi provizioane, a atins aproximativ 40 de milioane de euro, sumă care va fi distribuită acţionarilor”
1 octombrie 2025
Gigantul Samsung, selectat de grupul Vodafone pentru a furniza soluţii pentru construcţia unor noi tipuri de reţele de comunicaţii, cu o arhitectură deschisă, unde pot fi integrate componente de la mai mulţi furnizori. Teste de succes în trecut în România # Ziarul Financiar
Gigantul sud coreean Samsung a fost selectat de grupul britanic Vodafone ca partener cheie pentru implementări la scară largă ale tehnologiei Open RAN (reţea radio de acces deschisă – n.red.) în mai multe ţări europene, conform unui anunţ al Samsung. „Făcând un pas important în continuarea creşterii companiei în regiune, Samsung va furniza către Vodafone soluţiile sale de top din industrie de RAN (reţea radio de acces) virtualizat (vRAN) şi Open RAN.
Date alarmante privind datoria publică a Ungariei: aceasta a crescut la 76,2% din PIB în T2, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani # Ziarul Financiar
Raportul datoriei publice brute/PIB în Ungaria a crescut la 76,2% în al doilea trimestru al acestui an, a anunţat banca centrală a ţării, relatează Portolio. Această cifră corespunde unui maxim al ultimilor trei ani.
