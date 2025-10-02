Samsung România lansează serviciul de închiriere echipamente. Cum funcționează

19:10

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că în data de 23 septembrie 2025 a fost finalizată procedura de fuziune prin absorbție dintre filiala Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport – TELETRANS S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea „Formenerg” S.A., în calitate de societate absorbită.