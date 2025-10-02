Pregătiți schiurile. Ninge în Poiana Brașov. Masivul Postăvaru este acoperit de zapadă. Și pe Transalpina-Voineasa stratul este deja consistent

14:00

Pentru a spera că vom avea din nou o Simona Halep, o Sorana Cârstea, o Irina Begu sau un Horia Tecău trebuie să plecăm de jos cu performanța. De la juniori. Iar acolo lucrurile par că încep să se închege tot mai mult. Este și părerea lui George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, după […]