Brașov Running Festival: Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K va reuni, la start, peste 60 de sportivi internaționali de elită

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că ia în calcul un proiect de lege prin care clienții casnici care au un venit de până la 3.000 de lei pe lună să plătescă un preț de 1 leu/kWh de energie electrică. Nu a spus și cum va face asta. „În momentul de față, separat, iau în [...]