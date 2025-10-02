SUA vor furniza Ucrainei informații privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

17:30

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soţiei. Pe 24 septembrie, Sorina Marinaş a dispus condamnarea unui