Virusul West Nile își face de cap
Cotidianul de Hunedoara, 2 octombrie 2025 13:20
Un bărbat a murit iar alte persoane sunt bolnave de meningită cauzată de virusul West Nile. Cazurile s-au înregistrat (...) [...] The post Virusul West Nile își face de cap appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:00
Autoritățile din județ anunță că anul acesta producția este cea mai mică din ultimii 35 de ani. [...] The post Producția de porumb e la pământ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
13:50
Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, spunea că echipa sa este ca un bebeluș care vrea să tot crească în Europa și nu să rămână pe loc. [...] The post Baiaram contra Racovițan la revenirea în Europa a oltenilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:30
Chiar dacă regulile bancare sunt stricte, există câteva modalități prin care lipsa avansului poate fi suplinită sau compensată. [...] The post Variante de achiziție a unui apartament, dacă nu ai avans pentru credit appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Acum 2 ore
12:50
”În primul rând, putem lupta pe frontul mediatic. Am discutat despre asta cu ministrul de Finanțe. Va trebui să investim în asta foarte mult”, Benjamin Netanyahu [...] The post Bani frumoși pentru influenceri. Cât plătește Israelul appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Se anunță un weekend plin pentru angajații ISU, autorități și nu numai. Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod roşu [...] The post Alertă! Pericol de viituri în cinci județe appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Nu e de mers la munte zilele acestea. Mai multe trasee au fost inchise din cauza condițiilor meteo. Vezi zonele afectate [...] The post Trasee turistice închise appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Wall Street Journal afirmă că de acum Ucrainei îi va fi mai ușor să lovească rafinării, conducte și centrale electrice din Rusia [...] The post WSJ: SUA vor oferi informații secrete Kievului pentru a lovi Rusia appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidenţiale în decembrie 2024 va fi prezentat joi, la reuniunea Comunităţii [...] The post Nicușor le vorbește partenerilor din UE despre anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:50
Pe ce bază și ce experiență au avut pictorii selectați pentru realizarea acestor picturi care vor dăinui pe vecie în acest sfânt lăcaș? [...] The post Nemulțumiți de abdomenul lui Isus appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un oficial Dacia a cerut guvernului să decidă din timp dacă programul va continua sau nu, astfel încât companiile [...] The post „Fără Rabla, vindem de patru ori mai puțin“ appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Summitul informal UE care a avut loc la Copenhaga, după incidentele cu drone și avioane ruse, s-a încheiat cu un blocaj la nivel european [...] The post Eșecuri pe linie la summitul UE de la Copenhaga appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Depozitele de gaze din România sunt pline la 100% din capacitate, potrivit datelor centralizate de la operatorii [...] The post Am umplut depozitele de gaze la 100% appeared first on Cotidianul RO.
10:40
În două județe din sud, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 - 110 l/mp. [...] The post Cod roșu de ploi appeared first on Cotidianul RO.
10:40
FLYONE AIRLINES anunță creșterea frecvențelor de operare pe patru destinații cheie, începând cu sezonul de iarnă 2025 [...] The post FLYONE Airlines extinde frecvențele de zbor appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Trotinetele electrice vor fi interzise în mai multe zone, inclusiv în curţile instituţiilor de învăţământ. [...] The post Trotinele electrice, interzise în anumite zone appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Mai e puțin până sfințirea Catedralei Naţionale când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sluji la Bucureşti [...] The post Sfințirea Catedralei Neamului, în linie dreaptă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:00
Cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie [...] The post Percheziții la „Butoane“ appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Atacurile la Institutul Levantului nu-l vizează neapărat pe Emil Constantinescu, cît clădirea în care el își desfășoară activitatea. [...] The post Ce au cu Emil Constantinescu? appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Europe Holdings, cunoscută publicului larg prin achiziția clubului de fotbal Olympiacos în 1993, face parte din conglomeratul Intracom [...] The post Un miliardar grec intră pe piața românească de asigurări appeared first on Cotidianul RO.
09:10
De astăzi până sâmbătă, românii se vor cam zgribuli din cauza temperaturilor, a ploilor și chiar a ninsorilor. [...] The post România în alertă de ploi și ninsori appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Pregătiți puloverele, gecile groase și umbrelele. Se anunță niște zile deosebit de reci în București, cu vânt [...] The post Frig și vijelie de cod portocaliu în București appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Zelenski: Este crucial ca țările europene, SUA și națiunile G7 și G20 să ia măsuri reale pentru pace și securitate [...] The post Zelenski: Rusia, o amenințare globală appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Nicuşor Dan participă, astăzi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga. [...] The post Președintele implicat în securitatea Europei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:10
Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, [...] The post Armată voluntară pentru tineri appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Cântarea României, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cântarea României, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Cântarea României appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat [...] The post Coaliția, decizie privind subvenția partidelor appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere [...] The post Ce spune ministrul Nazare despre creșterea taxelor în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Rectificarea bugetară, aprobată. Cum sunt împărțiți banii, cât ajung la investiții # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a aprobat în ședința extraordinară [...] The post Rectificarea bugetară, aprobată. Cum sunt împărțiți banii, cât ajung la investiții appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Răspunzând unei întrebări privind încasările [...] The post Nazare, despre creșterea colectării TVA. ”Nu s-a materializat„ appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Tânărul în vârstă de 23 de ani care, [...] The post Arestat preventiv după ce și-a înjunghiat mortal fosta concubină appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Nazare, după rectificare. Bugetul de stat, adus ”într-o zonă de proiecție realistă„ # Cotidianul de Hunedoara
Rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă [...] The post Nazare, după rectificare. Bugetul de stat, adus ”într-o zonă de proiecție realistă„ appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Mirabela Grădinaru a avut prima apariție ca Primă Doamnă [...] The post Mirabela Grădinaru, prima apariție ca Primă Doamnă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Vodafone dobândește controlul asupra [...] The post Vodafone și Digi au luat Telekom România appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin [...] The post Cristina Chiriac reconfirmată la șefia CONAF appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Guvernul a suplimentat, prin Ordonanța de Urgență privind [...] The post ”Laserul de la Măgurele„. Vești bune pentru un proiect strategic appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar [...] The post Cod portocaliu de vijelie. Primăria Capitalei, măsuri de protecție appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București [...] The post Asistența Socială București solicită finanțare europeană appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Guvernul laburist nu vrea ca alegatorii să fie seduși de Reform UK, partidul populist condus de Nigel Farage, care acum conduce în sondaje [...] The post Noi criterii pentru șederea permanentă în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
17:20
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață, [...] The post ROBOR a scăzut pe fondul lichidității din piață appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Consiliul Fiscal (CF) a publicat, la 30 septembrie 2025, opinia asupra proiectului [...] The post Deficitul și datoria publică: semnal de alarmă de la Consiliul Fiscal appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Adresabilitatea la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului [...] The post Eliminarea co-asigurărilor medicale, primele efecte appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Frustrarea generalilor trebuie privită în lumina unui sistem endogam, cu clientelism și favoritism, cu buget enorm ce alimentează corporații private, totul sub statutul cvasi-religios al armatei americane [...] The post Meritau generalii o săpuneală de la un maior-jurnalist-MAGA? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu [...] The post Anchetă disciplinară împotriva unei judecătoare appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, [...] The post Tragedia de la Iași. Ministrul Sănătății nu exclude noi demiteri appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Cei mai mulți cumpărători (65%) anticipează noi majorări ale [...] The post Prețurile pe piața imobiliară, raport pesimist appeared first on Cotidianul RO.
14:50
iderii coaliției de guvernare s-au reunit [...] The post Coaliția, discuții la Palatul Victoria appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Standardele trebuie să fie uniforme, fără deosebire de gen, și foarte înalte. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii care vor duce la moartea pe front a copiilor noștri [...] The post Secretarul de Război: Gata cu armata americană a bărbaților cu fustă! appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Prea Cuviosul Nicodim, pe numel [...] The post Călugărul de la Mănăstirea Frăsinei, ani grei de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Situație de neacceptat într-un liceu din Slobozia. Trei eleve sunt cercetate după ce ar fi agresat [...] The post Bătaie între fete la liceu appeared first on Cotidianul RO.
