La cine au rămas lucrurile personale ale Ioanei Popescu, după moartea ei. Ce s-a întâmplat cu telefonul mobil

Fiul lui Costel Biju și iubita lui s-au căsătorit pe 30 septembrie. Cei doi și-au dorit încă de la început ca nașii lor să fie Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, însă manelistul și dansatoarea nu sunt căsătoriți. Cântărețul a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile, după ce mai mulți urmăritori l-a întrebat cum a fost posibil să îi cunune pe cei doi, având în vedere acest lucru.