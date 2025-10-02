Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare. Noi consecințe ale blocajului de la Washington
Aktual24, 2 octombrie 2025 15:20
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi această bază într-o postare pe Facebook. „Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul […]
• • •
Acum 15 minute
15:20
Meloni, reacție după ce Israelul a arestat 22 de italieni: „Mi se pare că aceasta aduce multe probleme poporului italian” # Aktual24
Italia a anunţat joi că, „la acest stadiu”, 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP, citată de Agerpres. „În mod evident, vom face tot ce ne stă în putere pentru ca aceste persoane […]
15:20
Acum o oră
14:50
Politico, comparație între regimurile Orban și Trump: în ambele țări s-a deteriorat economia iar serviciile de bază s-au prăbușit # Aktual24
Foarte puțini dintre cei care urmează exemplul Ungariei sunt dispuși să recunoască consecințele pe termen lung ale deteriorării economiei, ale prăbușirii serviciilor de bază și ale nemulțumirii populației, arată Politico într-un amplu comentariu publicat de John Austin, cercetător invitat la Academia de Afaceri Internaționale — NRW și fost președinte al Consiliului de Educație al Statului […]
Acum 2 ore
14:20
Apel de la Londra: ”Să dăm Ucrainei rachete cu rază lungă pentru a distruge podul Kerci. Să le facem rușilor viața imposibilă în Crimeea” # Aktual24
Pentru a-l forța pe dictatorul rus Vladimir Putin să negocieze un acord de pace, Kievul are nevoie de mijloace pentru a distruge podul Kerci, făcând Crimeea ocupată „de nelocuit”, a declarat fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace. Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, Wallace a spus că Crimeea are o semnificație sacră […]
13:50
Patru persoane au fost rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar una dintre ele […]
13:50
Vreme deosebit de rece, în șase județe vin ninsori și viscol. DSU anunță măsuri de urgență # Aktual24
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, joi, că a dispus, preventiv, convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență și a Centrelor județene de coordonare și conducere a intervențiilor în zonele aflate sub incidența codurilor roșii și portocalii. Potrivit unui comunicat al DSU transmis, joi, în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul […]
Acum 4 ore
13:20
Rusia a modificat rachetele Iskander-M și Kinjal pentru a deruta rachetele Patriot. Cum zboară acum rachetele rusești înainte de a lovi țintele # Aktual24
Rusia și-a modificat probabil rachetele balistice astfel încât acestea să poată evita sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, din Ucraina. Lunile de atacuri aeriene distructive arată că Moscova a reușit să își modernizeze rachetele pentru a ocoli apărarea ucraineană, au declarat oficiali ucraineni și occidentali actuali și foști pentru Financial Times. Un fost […]
13:10
Orban, umilit la Copenhaga de premierul Poloniei: ”Îmi place când îmi folosește argumentele” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost ironizat în fața jurnaliștilor veniți la summitul UE de la Copenhaga de către premierul Poloniei, Donald Tusk. Cei doi lideri au poziții puternic divergente în privința războiului din Ucraina. !Cel mai bun dialog la summitul de la Copenhaga!”, a subliniat Nexta TV. Orban: „Toți cheltuim mai mult pe armament […]
12:50
”Zid de drone în câteva luni”, anunță președintele Nicușor Dan: ”Este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” # Aktual24
Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene. „În acest moment vorbim de o schiţă a unui plan de acţiune. Mai întâi o să avem planul […]
12:40
Nicuşor Dan va prezenta liderilor UE cum l-a împins Rusia pe Georgescu ”în topul mondial pe TikTok”: ”Rețea de dezinformare” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că, la reuniunea de joi a Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, va susţine o intervenţie pe tema dezinformării şi influenţei ruse, folosind ca bază raportul prezentat recent de procurorul general Alex Florenţa. Documentul detaliază mecanismele prin care Rusia a încercat să influenţeze alegerile prezidenţiale din România de la sfârşitul […]
12:20
„Suntem pregătiți”. Giganții din domeniul apărării salută efortul Europei de a construi un zid al dronelor pentru a respinge Rusia # Aktual24
Giganții din domeniul apărării au salutat efortul Europei de a construi un zid al dronelor pe flancul estic al regiunii, afirmând că politica emblematică va ajuta la contracararea unei provocări de securitate în creștere rapidă. Zeci de lideri politici s-au reunit miercuri la Copenhaga, Danemarca, pentru a discuta despre cum să consolideze apărarea Uniunii Europene […]
12:10
Premoniție? „Torța” Statuii Libertății din New York ar putea fi stinsă, din cauza prelungirii shutdown-ului guvernamental # Aktual24
Criza bugetară de la Washington afectează direct unul dintre cele mai emblematice simboluri ale Americii – Statuia Libertății. Din cauza prelungirii shutdown-ului guvernamental, finanțarea federală pentru operarea monumentului riscă să fie suspendată, iar National Park Service ar putea decide închiderea completă a obiectivului turistic, transmite postul de televiziune ITV News. Oficialii din statul New York […]
11:40
Greta Thunberg a fost reținută din nou de forțele israeliene după interceptarea unei flotile umanitare către Gaza # Aktual24
Activista de mediu Greta Thunberg a fost reținută de forțele navale israeliene după ce nava pe care se afla, parte a flotilei „Sumud Global”, a fost interceptată în timp ce se îndrepta spre Fâșia Gaza. Flotila, alcătuită din mai multe ambarcațiuni cu activiști internaționali și ajutoare umanitare, încerca să ajungă în Gaza pentru a livra […]
Acum 6 ore
11:30
Panică la Moscova. SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru atacuri cu rachete în adâncul teritoriului rus # Aktual24
SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru a efectua atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Președintele Donald Trump, potrivit The Wall Street Journal, a semnat recent o autorizație pentru agențiile de informații și Pentagon pentru a oferi asistență Kievului în atacul asupra teritoriului rus. Oficialii americani solicită aliaților […]
11:10
Două avioane ale companiei Delta Airlines s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, dar din fericire coliziunea nu s-a soldat cu victime # Aktual24
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines au fost implicate miercuri seară într-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce rulau la sol. Coliziunea a avut loc la o viteză redusă și nu a provocat victime în rândul pasagerilor, însă o însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la […]
11:00
Clanul Butoane din Giurgiu s-a extins la nivel internațional: 46 de descinderi, acuzații grave de trafic de persoane și spălare de bani # Aktual24
Joi, 2 octombrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, București și în localități din județele Giurgiu și Ilfov. Dosarul vizează Clanul Butoane, cunoscut în zonă, iar ancheta privește infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, […]
10:40
Zeci de percheziții efectuate de Poliția Română la locuințe din Giurgiu, Ilfov și București aparținând clanului „Butoane” – gruparea, acuzată de trafic de persoane și spălare de bani, era sprijinită chiar de un polițist # Aktual24
Poliția Română a efectuat joi dimineață 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București, într-un dosar complex de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani, acces ilegal la sistem informatic și favorizarea făptuitorului. Potrivit Observator News, acțiunea a vizat temutul clan „Butoane”, care ar fi obținut câștiguri estimate la 3,5 milioane de euro. Gruparea este formată […]
10:00
Parlamentul European va dezbate joi rezoluția privind încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești, inițiată de europarlamentarul român Victor Negrescu # Aktual24
Parlamentul European urmează să dezbată și să voteze o rezoluție cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești. Inițiativa aparține europarlamentarului PSD Victor Negrescu, care a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că, prin sprijinul grupului social-democrat, a reușit să includă această temă pe […]
09:40
Persoanele cu grupa de sânge A prezintă un risc mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de 60 de ani, față de restul populației # Aktual24
Un studiu recent publicat în revista Neurology a evidențiat o legătură semnificativă între tipul de sânge al unei persoane și riscul de accident vascular cerebral (AVC) ischemic înainte de vârsta de 60 de ani. Cercetătorii, citați de Science Alert, au analizat datele a aproape 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproximativ 600.000 […]
Acum 8 ore
09:10
Viktor Orban umilește, involuntar, Rusia: „Este o țară slabă militar, economic și numeric. PIB-ul Rusiei este cât o alună, în timp ce al nostru e uriaș” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a stârnit controverse prin declarațiile recente în care a pus la îndoială de ce Occidentul se teme de Rusia. Potrivit acestuia, Rusia nu poate dăuna țărilor occidentale deoarece este „slabă militar, economic și numeric”. Într-un podcast difuzat la finalul lunii septembrie 2025 și publicat de ziarul pro-guvernamental Magyar Nemzet, liderul ungar […]
08:50
Pe urmele bolșevicilor: Putin va ordona naționalizarea activelor străine în cazul confiscării fondurilor rusești înghețate de UE # Aktual24
În contextul tensiunilor economice și politice crescânde, Rusia pregătește un plan de naționalizare și vânzare rapidă a activelor străine în cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte fondurile rusești înghețate în străinătate. Președintele Vladimir Putin a semnat deja un decret care permite vânzarea expresă a activelor de stat ca răspuns la ceea ce […]
08:40
Om de afaceri din Constanța, filmat în timp ce trage cu pistolul asupra unui bichon care se apropiase de câinele său, un Golden Retriever – VIDEO # Aktual24
Un incident grav a avut loc în cartierul Palazu Mare din Constanța, pe data de 30 septembrie 2025, când un om de afaceri local a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce trăgea cu un pistol cu bile asupra unui bichon care s-a apropiat de câinele său, un Golden Retriever. Imaginile video […]
08:10
Uniunea Europeană pregătește sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, anunță Ursula von der Leyen # Aktual24
Uniunea Europeană schimbă strategia sancțiunilor împotriva Rusiei, trecând de la o creștere graduală a presiunii la măsuri mult mai dure. Anunțul a fost făcut miercuri, 1 octombrie 2025, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în urma summitului informal al liderilor europeni de la Copenhaga. „Este momentul să creștem și mai mult presiunea asupra […]
07:50
Hoți români de cupru, trimiși după gratii în Franța. Ei susțineau că fură „pentru mâncare”, dar postau pe TikTok clipuri cu teancuri de bancnote # Aktual24
Trei cetățeni români au fost condamnați miercuri de tribunalul penal din Bordeaux, Franța, pentru implicarea într-o rețea de furturi de cupru din regiunea Nouvelle-Aquitaine. Doi dintre ei, cumnați în vârstă de 37 și 27 de ani, au primit câte trei ani de închisoare pentru furt, în timp ce un al treilea inculpat, un recidivist de […]
07:40
Jane Goodall, femeia care a studiat o viață întreagă primatele și a militat pentru protejarea naturii, a murit la 91 de ani # Aktual24
Jane Goodall, renumita primatologă britanică, cunoscută în întreaga lume pentru cercetările sale revoluționare asupra cimpanzeilor și pentru activismul în domeniul conservării mediului, a murit pe 1 octombrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Potrivit familiei și Fundației Jane Goodall, ea s-a stins din viață din cauze naturale, în California, unde se afla într-un turneu […]
Acum 12 ore
07:20
Elon Musk, CEO-ul Tesla și fondatorul unor companii precum SpaceX, Neuralink și xAI, a devenit miercuri, 1 octombrie 2025, prima persoană din istorie care atinge o avere netă estimată la 500 de miliarde de dolari. Această performanță remarcabilă vine pe fondul unei creșteri semnificative a valorii acțiunilor Tesla, care au urcat cu peste 15% în […]
07:10
Volodimir Zelenski susține că Rusia reprezintă „o amenințare globală”, după un atac cu rachete asupra centralei atomice de la Cernobîl # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Federația Rusă că reprezintă „o amenințare globală”, după ce un atac cu rachete rusesc a întrerupt alimentarea cu energie a structurii de izolare a fostei centrale nucleare de la Cernobîl. Potrivit autorităților ucrainene, citate de Reuters, bombardamentul a afectat rețeaua electrică ce deservește zona, inclusiv orașul Slavutici, unde […]
Acum 24 ore
23:50
Papa Leon al XIV-lea i-a criticat pe cei care minimizează impactul „din ce în ce mai evident” al creșterii temperaturilor, în prima sa declarație majoră privind schimbările climatice, la conferința „Raising Hope for Climate Justice”, care se desfășoară până vineri la Castelul Gandolfo de lângă Roma. Repetând cuvintele predecesorului său, Papa Francisc, noul pontif i-a […]
23:20
Cel mai mare sindicat din Italia solicită o grevă generală în sprijinul flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Aktual24
Proteste au loc miercuri seară în mai multe orașe italiene în sprijinul flotilei care se apropie de Gaza. Acest lucru are loc în contextul în care cel mai mare sindicat din țară a solicitat grevă generală pentru vineri, potrivit Sky News. „Atacul asupra navelor civile care transportă cetățeni italieni reprezintă o problemă extrem de gravă. […]
23:10
Armata israeliană a început interceptarea convoiului de nave umanitare care se îndrepta spre Gaza # Aktual24
Armata israeliană a început miercuri seara interceptarea convoiul de nave umanitare Global Sumud (GSF) care se îndrepta spre Gaza, potrivit organizatorilor călătoriei. Mai mulți membri ai Flotilei Global Sumud (GSF) – o organizație care încearcă să aducă ajutoare în Gaza folosind nave din Marea Mediterană – au postat pe rețelele de socializare că interceptarea Israelului […]
22:50
La ordinul premierului taliban, în Afganistan a fost restabilită conexiunea la internet. Afganii au ieșit în stradă să sărbătorească # Aktual24
Afganii au ieșit, miercuri, în stradă pentru a sărbători restabilirea serviciilor de internet și telecomunicații după ce guvernul taliban le-a închis, provocând critici pe scară largă. Si monitorul de internet Netblocks a declarat că datele rețelei au arătat o „restaurare parțială” a conectivității. O sursă apropiată guvernului a confirmat că internetul a revenit la ordinul […]
22:10
China înlocuiește un înalt diplomat care ar fi fost arestat în iulie și nu a mai fost văzut în public de atunci # Aktual24
Partidul Comunist (PCC), aflat la guvernare în China, l-a înlocuit pe șeful departamentului internațional la două luni după ce acesta a dispărut din viața publică. Liu Jianchao, un oficial influent despre care se spunea că va fi următorul ministru de Externe, ar fi fost reținut în timp ce se întorcea dintr-o călătorie în străinătate la […]
22:00
Trupe franceze au urcat la bordul unui petrolier legat de Rusia, suspectat că ar fi lansat dronele car au forțat închiderea aeroporturilor din Danemarca # Aktual24
Trupe militare franceze a urcat la bordul unui petrolier menționat pe o listă a navelor „flotei din umbră” a Rusiei și suspectat că ar fi o rampă de lansare pentru zboruri misterioase cu drone care au forțat închiderea aeroporturilor din Danemarca săptămâna trecută. Fotografiile au arătat trupe al marinei pe puntea petrolierului, cunoscut sub numele […]
21:50
Stephen King este cel mai des interzis autor din școlile americane, conform unui raport PEN America # Aktual24
Un nou raport privind interzicerea cărților în școlile din SUA îl consideră pe Stephen King autorul cel mai cenzurat, iar țara este împărțită între statele care restricționează activ operele și cele care încearcă să limiteze sau să elimine interdicțiile. Raportul „Banned in the USA” al PEN America (rețeaua internațională de scriitori și profesioniști din domeniul […]
21:30
Trei presupuși membri Hamas arestați în Germania, sub suspiciunea că plănuiau atacuri asupra unor instituții evreiești # Aktual24
Trei presupuși membri ai grupării militante palestiniene Hamas au fost arestați miercuri, sub suspiciunea că ar plănui atacuri asupra instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania, au declarat oficialii. Suspecții urmează să fie prezentați joi în fața instanței. Un judecător va stabili apoi dacă cei trei pot fi ținuți în arest înainte de proces, potrivit AP. […]
21:10
ANALIZĂ. Moldova a interzis 100.000 de conturi false în campanie. România nu a reușit cu 25.000 # Aktual24
„TikTok interzice operațiunile de influență ascunsă, prin care rețele de conturi acționează în mod coordonat și înșelător pentru a influența discuțiile publice pe teme sociale importante”, a precizat rețeaua chinezească de social media TikTok într-un scurt comunicat după ce a șters 100.000 de conturi false care făceau propagandă. Deși rețeaua n-a precizat, propaganda era rusească […]
20:30
Un copil în vârstă de 12 ani din Cluj-Napoca a ajuns, miercuri, la spital, în stare gravă, după ce el și mama sa au fost loviți pe trotuar de un bolid de lux scăpat de sub control. Potrivit martorilor, scrie cluj24, victimele se aflau pe trotuar când au fost lovite de autoturismul care circula cu […]
20:20
Situație incredibilă: Din cauza dronelor ucrainene, Rusia va importa benzină, deși e mare producător # Aktual24
Moscova pregătește importuri de benzină din China și alte piețe asiatice pentru a acoperi deficitul intern tot mai acut, după ce aproximativ 40% din capacitatea de rafinare a fost oprită, a scris publicația pro-guvernamentală Kommersant. Mișcarea vine pe fondul atacurilor ucrainene cu drone și rachete care au perturbat grav rafinăriile ruse — un pilon al […]
20:10
Zeci de directori de top au părăsit companiile lui Elon Musk, Tesla, xAI și X. Motivele includ munca epuizantă și dezacordul cu opiniile politice ale miliardarului # Aktual24
În ultimul an, zeci de directori seniori au părăsit companiile Tesla, xAI și X ale miliardarului Elon Musk. Potrivit surselor FT, mulți angajați au plecat după mai mulți ani pentru a-și urma propriile proiecte sau pentru a lua o pauză din carieră. În același timp, sursele au spus că au observat și o creștere a […]
19:40
Grav afectați de încălzirea globală, ghețarii elvețieni au pierdut un sfert din volum în doar zece ani, avertizează un studiu publicat miercuri, care se exprimă îngrijorări cu privire la accelerarea topirii. În 2025, Rețeaua Elvețiană de Studii Glaciologice (Glamos) a observat din nou o „topire considerabilă” a ghețarilor, apropiată de recordul din 2022. Iarna cu […]
19:40
Președintele Nicușor Dan, deși nu are un început de mandat strălucit, a avut curaj să atace o chestiune de mare importanță pentru România. Războiul hibrid al Rusiei împotriva României. Încununat cu încercarea unor rețele rusești, alături de rețele de corupți românești, de a-l face președinte al României pe Călin Georgescu. O temă care trebuia ridicată […]
19:10
Keir Starmer este considerat cel mai nepopular prim-ministru din istoria Marii Britanii. Ce a mers prost? # Aktual24
Acum un an, Partidul Laburist al lui Keir Starmer a câștigat cea mai mare majoritate în Parlament din acest secol și i-a condamnat pe conservatori, rivalul istoric al laburiștilor, la cea mai gravă înfrângere. Acum, după 15 luni la putere, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din istoria Regatului. Deși liderii anteriori au […]
18:40
Greva generală din Grecia perturbă serviciile din întreaga țară. Nici feriboturile nu mai circulă # Aktual24
O grevă generală națională în Grecia a blocat feriboturile în port și a perturbat transportul public în capitală, miercuri. Lucrătorii din sectorul public și privat protestează împotriva modificărilor aduse legislației muncii din țară. Nu vor circula taxiuri sau trenuri în Atena pe durata grevei de 24 de ore, în timp ce autobuzele și serviciile de […]
18:10
„Operațiune clasică sub steag fals”. Kievul denunță acuzațiile rusești că ar pregăti provocări ucrainene în Polonia # Aktual24
Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării respinge afirmațiile serviciilor secrete ruse privind provocări ucrainene în Polonia, numindu-le „o operațiune clasică sub steag fals”. Declarația vine după ce Serviciul rus de Informații Externe a susținut că Ucraina pregătea un grup de sabotaj și recunoaștere pentru a organiza incidente pe teritoriul polonez, folosind luptători din „Legiunea Libertății Rusiei” […]
17:50
Prima oprire a președintelui Nicușor Dan în prima vizită prezidențială la Timișoara a fost la Societatea Timișoara. Nicușor Dan n-a uitat că prezența sa publică a debutat cu un ONG și este conștient de necesitatea sprijinului societății civile. În fața presei președintele a motivat vizita: „Am făcut prima vizită la Societatea Timișoara pentru că este […]
17:50
„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate – pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării – pentru această situație există și al […]
17:40
Capitalizarea de piață a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de acorduri privind infrastructura AI # Aktual24
Acțiunile au atins un nou record marți, crescând cu aproape 3% și ridicând capitalizarea de piață a producătorului de cipuri peste 4,5 trilioane de dolari. Acțiunile au crescut acum cu aproximativ 39% pentru anul curent și continuă să atragă investitori, pe măsură ce Nvidia își accelerează ritmul de încheiere a tranzacțiilor, consolidându-și poziția în centrul […]
17:40
SURSE Coaliția a decis, PSD este de acord: 10.000 de oameni urmează să fie disponibilizați din primării, anumite localități vor fi reclasificate # Aktual24
Potrivit unor surse politice, coaliția de guvernare discută un pachet amplu de măsuri privind reducerea cheltuielilor din administrație, care urmează să fie decis săptămâna viitoare. Varianta deja parțial agreată prevede eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi din administrația locală, precum și reduceri de cheltuieli, în special în comune, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. Decizia […]
17:10
Orbán își găsește aliați neașteptați în încercarea de a ține Ucraina în afara UE. Surse: Franța, Grecia și Olanda # Aktual24
Viktor Orbán ar putea găsi sprijin în locuri neașteptate pentru încercarea sa de a împiedica aderarea Ucrainei la UE – inclusiv din partea președintelui francez Emmanuel Macron. Înaintea reuniunii liderilor UE de la Copenhaga, pe 1 octombrie, președintele Consiliului European, António Costa, a făcut lobby pe lângă liderii europeni pentru a găsi o soluție la […]
16:50
Sindicatul actorilor de la Hollywood critică debutul „actriței” generate de inteligența artificială, Tilly Norwood # Aktual24
Recentul debut al unei „actrițe” generate de inteligență artificială, numită Tilly Norwood, și laudele producătorului acesteia privind interesul directorilor de studio, au stârnit marți o reacție negativă din partea sindicatului actorilor SAG-AFTRA, care a condamnat înlocuirea actorilor umani cu „artiști sintetici”. Rumoarea de la Hollywood în jurul lui Tilly Norwood, prezentată sâmbătă la o conferință […]
