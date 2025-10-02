Guvernul a aprobat proiectul pregătirii populației pentru apărare/Apare conceptul „militar voluntar"
Euractiv.ro, 2 octombrie 2025 15:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat joi că în ședința de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
• • •
