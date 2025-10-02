Marian Miluț iese din Prefab. Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Celco intenționează să preia Prefab

11:50

România are înmagazinați în prima zi a lunii octombrie peste 32 TWh de gaze, reprezentând un grad de umplere a depozitelor de gaze de 95%. Însă scăderea ritmului de înmagazinare ca urmare a majorării consumului intern ar putea face ca depozitele să fie umplute până la 1 noiembrie doar dacă România își majorează volumele de gaze importate, potrivit calculelor Profit.ro.