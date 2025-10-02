SUA vor ajuta Ucraina să lovească rafinăriile din Rusia. Se vor livra rachete cu bătaie lungă?

Newsweek.ro, 2 octombrie 2025 15:20

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lung...

Acum 5 minute
15:30
De ce românii plătesc cel mai scump curent din Europa, iar România riscă „blackout” dacă va fi frig Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai scump curent electric din Europa, în anumite intervale orare, iar, iarna ace...
Acum 15 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
Se iau bani de la înzestrare pentru pensii militare și salarii. Ce se întîmplă cu creșterile în 2026 Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că sunt probleme plata pensiilor și salariilor mili...
15:10
Ce a discutat Nicușor Dan cu premierul Suediei? Cei doi s-au întâlnit la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei, la Copenhaga, în marja summitului Comunită...
Acum o oră
14:50
Cum să folosești aplicațiile mobile pentru a urmări campionatele din România Newsweek.ro
Află cum folosești aplicațiile de mobil pentru a urmări meciuri din sporturile preferate din România...
14:50
Meteo. Risc mare de inundații. Cod roșu pe râurile din Muntenia. Recomandări pentru populație Newsweek.ro
Apele Române sunt în stare de alertă din cauza unui risc major de inundații. Cod roșu pe râurile din...
Acum 2 ore
14:30
Războiul tehnologiilor China – Occident: Echipamentele Nokia și Ericsson, restricționate de Beijing Newsweek.ro
Războiul tehnologiilor China – Occident intră într-o nouă fază. Bejing-ul restrânge utilizarea echip...
14:30
Legătura între un IQ scăzut în copilărie și problemele cu alcoolul la adulți. Ce spun cercetătorii? Newsweek.ro
Persoanele care au un IQ mic în copilărie ar avea un risc mai mare să aibă probleme cu alcoolul la v...
13:50
Macron: Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse” Newsweek.ro
Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse”, anunţă joi, în marja summitului Co...
13:40
Mai multe persoane au fost înjunghiate la o sinagogă din Manchester. Suspectul, împușcat de poliție Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost înjunghiate la o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împușcat de po...
Acum 4 ore
13:10
România, locul I în UE la numărul de tineri șomeri, în 2024. Țările în care se muncește cel mai mult Newsweek.ro
România s-a clasat pe primul loc în UE la numărul de tineri care erau fie erau șomeri, fie nu urmau ...
12:50
EXCLUSIV Armata vrea să ajungă la 100.000 militari. Dă 11.000 lei ofițerilor și 5.000 lei soldaților Newsweek.ro
Cu războiul la ușă, guvernul va aproba un proiect de lege prin cei care au între 18 și 35 de ani vor...
12:40
Atenție, traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise de Salvamont! Newsweek.ro
Salvamont Prahova a anunţat închiderea traseelor de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, din...
12:20
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€ Newsweek.ro
Un document pe care îl prezentăm arată cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să indexeze pensiile așa...
12:20
Trei români, condamnați la pușcărie în Franța. Au furat cupru de 320.000 €, peste 45 de tone Newsweek.ro
Trei români au furat peste 45 de tone de cupru în Franța și l-au vândut cu 320.000 €. Doi dintre ei ...
12:00
WSJ: Trump a decis. SUA vor ajuta Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei Newsweek.ro
SUA vor ajuta Ucraina cu informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rache...
11:40
În care situații poți să nu porți centura de siguranță? Cei cu anumite afecțiuni sunt exceptați Newsweek.ro
Conform legislației în vigoare, anumite persoane pot fi exceptate de la purtarea centurii de siguran...
Acum 6 ore
11:30
Președintele Nicușor Dan le explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile din România Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan participă, astăzi, în Danemarca, la Copenhaga, la cea de-a 7-a reuniune a C...
11:10
Cum pot șoferii să-și reducă cu 20% prețul la RCA și noi asigurări: panouri fotovoltaice, mobilă Newsweek.ro
Prețul polițelor RCA au crescut continuu în ultima vreme și, probabil, va continua să crească, unul ...
10:50
Un gigant auto cheamă 145.000 de mașini în service. Ce problemă au? Newsweek.ro
Un gigant auto recheamă peste 145.000 de vehicule în SUA din cauza unui defect. Este risc major de i...
10:40
A crescut rata șomajului. Tot mai puțini tineri au locuri de muncă Newsweek.ro
Rata somajului a crescut în luna august. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în rândul tinerilor d...
10:30
METEO Alerte de vreme extremă în România. În două județe este Cod Roșu de ploi abundente: 110l/mp Newsweek.ro
A fost emis cod Roșu de ploi abundente în 2 județe. De asemenea, au fost emise mai multe coduri galb...
10:20
Florin Georgescu, viceguvernator BNR: salariu - 83.000 lei, pensie - 20.000, pensie specială - 7.200 Newsweek.ro
Guvernul vrea să interzică cumulul pensie - salariu. Unul din cei vizați poate fi Florin Georgescu, ...
10:00
30 de interlopii din clanul Butoane, săltați de mascați. Sunt acuzații grave de crimă organizată Newsweek.ro
Poliția și DIICOT au descins la clanul Butoane.
09:50
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Cum să ai facturi mai mici Newsweek.ro
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Ministrul Energiei, Bogdan ...
09:40
Ce a făcut o judecătoare după ce a condamnat un bărbat la 30 de ani? S-a activat Inspecția Judiciară Newsweek.ro
O judecătoare de Curte de Apel este cercetată de Inspecția Judiciară după ce a dat o sentință de 30 ...
Acum 8 ore
09:30
Elon Musk, primul om care are o avere de 500.000.000.000$. Companiile sale, super revenire Newsweek.ro
Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a...
09:10
Valoarea tichetelor culturale va crește în octombrie. Cine le primește ce poți achita cu ele Newsweek.ro
Valoarea maximă a tichetelor culturale va crește în octombrie, cu 20 de lei. Cine primește acest ben...
08:50
Haos pe CFR. Trenurile care circulă pe curent, trase la depou. Nu mai sunt bani Newsweek.ro
Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, d...
08:40
Doi români au furat 45 de tone de cupru în Franța. Se lăudau pe TikTok cu teancuri de bani Newsweek.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud...
08:20
Chirurgul care se ruga la Dumnezeu să nu fie prins că lua șpagă a fost condamnat la închisoare Newsweek.ro
Un chirurg din Târgu-Jiu, filmat acum câțiva ani în timp ce se ruga la Dumnezeu să nu fie prins când...
08:00
Război în Ucraina: Centrala de la Cernobâl, fără energie. Rusia aduce 20.000 de nord coreeni Newsweek.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl rămâne fără energie electrică după atacul rus asupra unui oraș din ...
07:50
VIDEO Forțele speciale ale Franței au sechestrat un petrolier rusesc. Moscova: Vom răspunde militar Newsweek.ro
Trupele franceze au abordat un petrolier din flota fantomă a Rusiei suspectat de implicare în zborur...
07:50
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni Newsweek.ro
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni. Ce impact...
07:40
Aurul a ajuns la 3.895 $/uncie. Ne apropiem de un război? În criză deja suntem Newsweek.ro
Aurul a ajuns ieri, la orele prânzului, la 3.895 $ pe uncie. Este un semnal prost, dar nu ştim de ce...
Acum 12 ore
07:30
„Zidul anti-drone” printre temele discutate la Summitul de la Copenhaga. Ce au decis liderii UE Newsweek.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european ...
07:30
VIDEO 31 de anvelope de iarnă, testate de ADAC. Care sunt cele mai bune? Fugiți de cele ieftine! Newsweek.ro
Specialiștii ADAC (cea mai importantă asociație auto profesională din Europa) au testat 31 de anvelo...
07:20
Horoscop 3 octombrie. Luna în Vărsător îi face optimiști pe lei. Racii au idei ambițioase Newsweek.ro
Horoscop 3 octombrie. Luna în Vărsător îi face optimiști pe lei. Racii au idei ambițioase.
07:10
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 10 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025 Newsweek.ro
Pensionarii așteaptă luni de zile pensiile recalculate și nici acum nu au vreo speranță că vor primi...
Acum 24 ore
21:30
Atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care călătoresc în Franța Newsweek.ro
Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța....
21:20
Ministrul de Finanțate anunță că se dau bani la pensii: Intrăm într-o seriozitate financiară Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că rectificarea bugetară adoptată în şe...
21:10
Guvernul SUA a intrat astăzi în shutdown, stârnind temeri legate de economia globală Newsweek.ro
Guvernul american a intrat astăzi în shutdown, stârnind temeri majore legate de economia mondială. I...
21:00
Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care e dusă pe camion Newsweek.ro
Pregătiri de război? Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care...
20:50
CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către AFR ar putea bloca circulația trenurilor Newsweek.ro
CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (AF...
20:20
Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenha...
20:10
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință Newsweek.ro
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în regleme...
20:10
Sistemul de alertare a populației din Slovenia nu a funcționat la primul test Newsweek.ro
Sistemul de alertare a populației Si-Alarm din Slovenia nu a funcționat la primul test. Cu toate că ...
20:00
Pensionarii au luat 100 lei la pensie de la Mica Recalculare. Din ce oraș sunt și care este ordinea? Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere pentru Mica Recalculare pot primi bani în plus la pensie. În medie,...
19:50
Ministrul Sănătății anunță investiţii europene care depăşesc 262 milioane lei. Unde merg banii? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost miercuri în judeţul Argeş, judeţ unde, potrivit aces...
19:30
Care sunt cele mai profitabile afaceri din România. Au fost analizate 917.881 de bilanțuri contabile Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Națion...
