Ministrul Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 15:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat joi, la finalul ședinței de Guvernul, că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, împreună cu Ucraina. El precizează că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
15:20
Ministrul Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat joi, la finalul ședinței de Guvernul, că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, împreună cu Ucraina. El precizează că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.
Acum o oră
14:50
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție # Digi24.ro
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție
14:50
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # Digi24.ro
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului.
14:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00
Acum 2 ore
14:30
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” # Digi24.ro
Dronele care încalcă spaţiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a spus preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după o serie de intruziuni de drone în Europa în ultimele săptămâni.
14:30
Nirvana câștigă din nou procesul pentru pornografie infantilă pentru coperta albumului „Nevermind” # Digi24.ro
Un judecător federal din Statele Unite a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză celebra trupă grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii care îl arăta pe reclamant în timp ce era bebeluş şi înota gol într-o piscină, pe coperta albumului de mare succes „Nevermind”, lansat de trupa americană în 1991, a informat miercuri agenţia de presă Reuters.
14:30
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei.
14:20
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”.
14:00
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia” # Digi24.ro
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își de seama pe ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război.
13:50
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război” # Digi24.ro
La summitul de la Copenhaga, Volodimir Zelenski l-a atacat pe Viktor Orban. Președintele ucrainean i-a cerut premierului ungar să nu mai cumpere petrol și gaze naturale din Rusia. Declarația vine după schimburile acide dintre cei doi lideri. Zelenski a acuzat Ungaria că i-a încălcat spațiul aerian cu drone, iar Orban a declarat că Ucraina nu este o țară suverană. Președintele ucrainean a mai spus că Rusia a avut întotdeauna ca scop destrămarea Occidentului și a Europei, în special.
Acum 4 ore
13:30
Patru oameni au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie # Digi24.ro
Patru oameni au fost răniți joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică. Suspectul a fost împuşcat de poliție, informează Reuters.
13:20
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat # Digi24.ro
Donald Trump a fost în centrul unei situații de-a dreptul amuzante la întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga. Premierul albanez „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru că nu l-a felicitat pe el și pe președintele Aliev al Azerbaijanului pentru că au încheiat „pacea” în urma intervenției lui Donald Trump.
13:10
Blocajul bugetar lovește New York și California: Trump taie miliarde din finanțarea promisă # Digi24.ro
Administrația Trump, aflată în plin blocaj bugetar, va opri finanțări federale de câteva miliarde de dolari destinate proiectelor de transport public din New York și energiei verzi din California, au anunțat joi surse oficiale de la Washington.
12:30
Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii # Digi24.ro
Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. Măsura vine în contextul în care au fost prognozate ninsori la munte cu depunerea unui strat de zăpadă de peste jumătate de metru, precum și vânt care va sufla cu putere.
12:30
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față # Digi24.ro
Armata rusă și-a modificat rachetele balistice și reușește din ce în ce mai frecvent să evite apărarea aeriană a Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali pentru Financial Times. Nici interceptoarele Patriot, care sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să le doboare, nu mai fac față. „Este o schimbare radicală pentru Rusia”, atrag atenția analiștii.
12:30
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme” # Digi24.ro
Județele Olt și Dolj urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații. Va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc pentru inundații. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, spun oficialii.
12:10
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României # Digi24.ro
Parlamentul European va discuta săptămâna viitoare o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu.
11:50
Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina # Digi24.ro
Un băiat de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.
11:40
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni.
11:40
Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor (MF) a planificat în luna octombrie împrumuturi de 7,99 miliarde lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.
Acum 6 ore
11:30
Șefa guvernului danez: „Toţi au subestimat ameninţarea Rusiei”, iar Europa nu se mişcă „suficient de repede” # Digi24.ro
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia.
11:20
Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile # Digi24.ro
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce.
11:00
Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Digi24.ro
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
11:00
Zile mai scurte, seri mai intense, în octombrie la Film Now
10:50
(P) Mai mult decât un smartwatch: Seria HUAWEI WATCH GT6 aduce împreună o baterie care durează 3 săptămâni și un GPS de înaltă precizie # Digi24.ro
(P) Mai mult decât un smartwatch: Seria HUAWEI WATCH GT6 aduce împreună o baterie care durează 3 săptămâni și un GPS de înaltă precizie
10:50
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare # Digi24.ro
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.
10:40
Veteranele armatei SUA îl acuză pe Pete Hegseth că minte despre standardele militare: „Nu am cerut tratament special” # Digi24.ro
Discursul lui Pete Hegseth despre „revenirea la standardul masculin” în armată, susținut la adunarea generalilor, a stârnit reacții dure în rândul veteranelor SUA. Acestea îl acuză de minciună și spun că regulile de luptă au fost mereu identice pentru femei și bărbați.
10:30
Tratamente moderne pentru endometrioză
10:20
Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea Comunităţii Politice Europene. Ucraina şi securitatea europeană, printre temele de discuție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, transmite Administraţiei Prezidenţiale.
10:20
Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ) # Digi24.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani pentru publicația Wall Street Journal (WSJ). Inițiativa vine în contextul în care administrația Trump ia în considerare să trimită Kievului arme puternice care pot fi folosite în astfel de atacuri.
10:10
Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate # Digi24.ro
Coreea de Sud şi-a recunoscut pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive a zeci de mii de copii trimişi în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii.
09:50
Accident grav pe DN13 între trei mașini. O persoană a murit și o alta a fost rănit. Traficul e oprit între Brașov și Rupea # Digi24.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită într-un accident în care au fost implicate trei maşini și care a avut loc astăzi dimineață, în localitatea Feldioara. Traficul este oprit între Braşov şi Rupea.
Acum 8 ore
09:30
Atunci când ne confruntăm cu probleme grave legate de ochi, nu întotdeauna avem și simptome la fel de evidente. Unele semne pot fi aparent benigne, dar să indice în realitate afecțiuni grave, care necesită intervenție medicală imediată. În multe cazuri, a recunoaște corect aceste semne înseamnă o șansă de a preveni pierderea ireversibilă a vederii.
09:20
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace # Digi24.ro
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel. Aceasta, în condițiile în care președintele american își dorește premiul Nobel pentru pace. Șansele să-l primească sunt însă mici, consideră experții.
09:20
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # Digi24.ro
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World.
09:20
Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # Digi24.ro
Zeci de percheziţii se desfășoară joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov la infractori acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Report uriaș de peste 7,1 milioane de euro la 6/49. Bani mulți în joc și la Joker # Digi24.ro
Joi, 2 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:10
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul discută azi legi vitale pentru securitatea României # Digi24.ro
Serviciul militar voluntar va fi discutat joi, în ședința de Guvern. Ministerul Apărării Naționale propune o variantă pentru civili, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști. Totodată, Armata vrea să schimbe legea astfel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării.
09:00
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # Digi24.ro
O echipă italiană specializată în arte a confiscat, marţi, 21 de opere dintr-o expoziţie importantă din Parma dedicată lucrărilor lui Salvador Dali, după ce au suspectat că au fost fals atribuite artistului suprarealist spaniol, scrie The Guardian.
08:50
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes # Digi24.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din lume care a atins o avere netă de 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.
08:00
Șase alerte de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol. Măsurile anunțate de autorități # Digi24.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat în condițiile în care meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt puternic în jumătatea de sud a țării. În zonele de munte va ninge și va fi viscol. De asemenea, sunt avertizări pentru risc de inundații pe majoritatea râurilor din sud, motiv pentru care au fost mobilizate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Și Administrația Capitalei este în alertă pentru că sunt anunțate rafale violente de vânt de până la 85km/h. Raul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că în acest moment este cel mai frig în partea de nord a Moldovei.
Acum 12 ore
07:10
Planul în 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza, anunțat de președintele american Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Benjamin Netanyahu, se apropie de așteptările create de Trump. Este o încercare îndrăzneață de a aborda toate problemele care trebuie rezolvate pentru a se ajunge la o pace durabilă în Gaza, scrie cercetătorul Ian Parmeter, specializat în Studii privind Orientul Mijlociu, de la Universitatea Națională Australiană, într-o analiză pentru The Conversation.
07:10
Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume. „Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el” # Digi24.ro
Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Conform creatorilor săi, care îl pot manevra doar cu echipament de protecție, concentrația sa de substanță iute a depășit recordul mondial, deținut de un ardei din Statele Unite. „Ar fi echivalentul a 400 de ardei iuți normali”, explică, pentru Digi24, Matilda Popescu, cercetător științific. Noul soi, care nu a primit încă un nume oficial, este în curs de omologare.
07:10
Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic # Digi24.ro
Traficul de persoane este o realitate care se ascunde printre noi în fiecare zi. Iar pericolele sunt cât se poate de reale. Un jurnalist Digi24 a întâlnit o tânără care a fost traficată încă de înainte de a împlini 18 ani. Și-a spus povestea cu prețul curajului, dar și sub protecție strictă. Numele și vârsta ei rămân secrete, locul filmării nu poate fi dezvăluit, așa că au fost eliminate elementele sugestive, iar discuția a avut loc sub supraveghere permanentă. Pentru siguranța ei și a jurnalistului, fiecare detaliu a fost controlat. Urmăriți mărturia dintr-o lume nevăzută, unde pericolul pândește permanent. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
07:10
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI # Digi24.ro
După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.
07:10
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată” # Digi24.ro
Un obicei tot mai popular, dar și periculos, apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din domeniul tehnologiei din China amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. După ce a fost promovat și adoptat de unele firme din Silicon Valley, trendul „996”, care se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața la 9 seara 6 zile pe săptămână, a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale.
07:10
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 # Digi24.ro
Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.
07:10
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în urmă cu 7 ani nu a fost folosit niciodată. Acum s-a degradat # Digi24.ro
De-a lungul anilor statul român a aruncat sute de milioane de euro pe investiții făcute fără cap sau prost executate. Vă arătăm acum un caz tipic de risipă a banilor publici. La Giurgiu, un bazin de înot didactic, destinat exclusiv elevilor nu a fost deschis niciodată de când a fost finalizat. Au trecut de atunci șapte ani de zile. Instituțiile statului se ceartă și se acuză una pe alta ba de lipsă de interes, ba că au ignorat lucrările prost executate. Din 2018, de când construcția a fost abandonată, instalațiile s-au degradat iar acum trebuie să fie schimbate. Bani aruncați în vînt. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă care le-ar aduce românilor un „cadou” lunar de la angajatori # Digi24.ro
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira pentru fiecare angajat până la 150 de euro în plus pe lună față de contribuția obligatorie din prezent, care e 4,75% din salariul brut. Plata ar urma să fie deductibilă pentru companiile care aleg să facă asta, iar angajații spun că banii în plus, mai ales la bătrânețe, nu strică niciodată.
07:10
„NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea”: Cum rescrie propaganda Moscovei realitatea # Digi24.ro
Pe măsură ce sprijinul populației pentru continuarea războiului scade la un minim istoric, Kremlinul intensifică propaganda. Vladimir Putin și Serghei Lavrov încearcă să rescrie realitatea, prezentând NATO și Uniunea Europeană drept agresori, în timp ce Rusia se declară victimă, relatează Politico.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.