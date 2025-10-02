Ministrul Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare

07:10

După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.