2 octombrie: Sfântul Ciprian, a cărui mână se găsește într-o biserică din București, și Sfânta Muceniță Justina fecioara. LA MULȚI ANI!
ActiveNews.ro, 2 octombrie 2025 15:20
În data de 2 octombrie, Biserica îi pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian din Antiohia; Sfânta Muceniță Justina; Cuviosul Andrei cel nebun pentru Hristos; Cuvioasa Ana; Cuviosul Casian Grecul; Sfântul Nou Mucenic Gheorghe.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
15:20
2 octombrie: Sfântul Ciprian, a cărui mână se găsește într-o biserică din București, și Sfânta Muceniță Justina fecioara. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
În data de 2 octombrie, Biserica îi pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian din Antiohia; Sfânta Muceniță Justina; Cuviosul Andrei cel nebun pentru Hristos; Cuvioasa Ana; Cuviosul Casian Grecul; Sfântul Nou Mucenic Gheorghe.
Acum o oră
15:00
Premierul Ungariei a tras un semnal de alarmă pe rețelelesociale despre intențiile belicoase ale liderilor de la Bruxelles.
Acum 2 ore
14:20
Filmul Insubmissas (Nesupusele), în cadrul Festivalului Cultural Latino-american, ediția a VI-a # ActiveNews.ro
La Muzeul Național al Literaturii Române din Bucureștise desfășoară între 1 și 5 octombrie 2025, cea de-a VI-a ediție a FestivaluluiCultural Latino-american, realizat în parteneriat cu Ambasada Argentinei,Ambasada Braziliei, Ambasada Chile, Ambasada Cubei, Ambasada Mexicului,Ambasada Peru, Ambasada Uruguay, Muzeul Național al Țăranului Român șiInstitutul Cervantes.
Acum 4 ore
12:50
Adunați la Copenhaga pentru a lua măsuri spectaculoase șidrastice împotriva Rusiei, liderii UE s-au împotmolit din cauza fricțiunilordintre ei și Bruxelles.
12:30
CCR anunță noile salarii de lux ale judecătorilor: 47.000 lei; sporuri uriașe pentru stres, confidențialitate și condiții grele de muncă. Pensiile speciale, între 30.000 și 60.000 lei lunar # ActiveNews.ro
CCR a anunțat noua grilă de venituri ale judecătorilor, din care nu lipsesc: salariu - 47.000 lei brut, spor de stres - 11.700 lei, spor de confidențialitate - 2.300. Judecătorii iau și pensie. Unele pensii speciale ale judecătorilor CCR...
12:20
13 din cele 40 de vase ale flotilei umanitare pentru Gaza au fost interceptate de Armata israeliană. Proteste internaționale: ”act de terorism” # ActiveNews.ro
Forțele israeliene au oprit 13 nave care transportau activiști străini și ajutoare destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, dar 30 de nave continuă să navigheze spre enclava palestiniană devastată de război, au declarat joi organizatorii flotei.
12:20
Nicușor Dan susține că va prezenta liderilor UE elucubrațiile parchetului despre Cazul Georgescu. Cine va avea răbdare să le asculte? # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 2 octombrie, la Consiliul European de la Copenhaga, unde aduce în atenția liderilor europeni raportul Parchetului General privind influența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.
11:40
Fondatorul Telegram susține că a fost victima unei tentative de otrăvire în 2018: ”Nu am putut merge două săptămâni” # ActiveNews.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, suspectează că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2018. El a declarat acest lucru într-un interviu cu podcasterul Lex Friedman.
11:40
Nicușor Dan susține că va prezenta liderilor europeni ”dovezile implicării Rusiei” în campania electorală # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 2 octombrie, la Consiliul European de la Copenhaga, unde aduce în atenția liderilor europeni raportul Parchetului General privind influența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.
Acum 6 ore
11:00
Asociația Calea Neamului vă cere sprijinul - Mihai Tîrnoveanu: Copiii României merg pe urmele strămoșilor! Fiți alături de ei! # ActiveNews.ro
Calea Neamului deschide poarta Muzeului Național de Istorie a României pentru 50 de elevi din Covasna și Brașov. Sâmbăta, 4 octombrie vom fi la București.
10:30
13 din cele 40 de vase ale flotile umanitare pentru Gaza au fost interceptate de Armata israeliană. Proteste internaționale: ”act de terorism” # ActiveNews.ro
Forțele israeliene au oprit 13 nave care transportau activiști străini și ajutoare destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, dar 30 de nave continuă să navigheze spre enclava palestiniană devastată de război, au declarat joi organizatorii flotei.
10:10
Casa Albă acuză: Democrații blochează guvernul pentru a oferi sănătate gratuită imigranților ilegali - VIDEO # ActiveNews.ro
Casa Albă spune că democrații blochează redeschiderea guvernului ca să dea miliarde de dolari pe sănătatea imigranților ilegali, în timp ce americanii pierd beneficii importante. Memorandumul arată cum planul democraților...
Acum 8 ore
09:20
Flotila Gretei Thunberg a fost interceptată de forțele israeliene în drum spre Gaza - VIDEO # ActiveNews.ro
Flotila Global Sumud a anunțat pe Instagram, miercuri seară, că vasele sale au fost urcate la bord de militari, iar camerele au fost deconectate. Este a treia oară când o navă cu ajutoare, pe care se află și Greta Thunberg, este...
09:00
Pavel Durov a vorbit din nou despre anularea alegerilor din România: ”Mi-au spus direct că guvernul francez nu sprijină acel candidat” - VIDEO # ActiveNews.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu că s-a aflat sub presiunea serviciilor de informații franceze să închidă canale de pe platformă în timpul alegerilor din România și din Republica Moldova.
08:40
La referendumul de săptămâna trecută din Elveția 50,4% dintre participanți au spus da, iar 49,6% au spus nu identității digitale.
08:30
Pavel Durov, fondatorul Telegram, susține că a fost victima unei tentative de otrăvire în 2018: ”Nu am putut merge două săptămâni” # ActiveNews.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, suspectează că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2018. El a declarat acest lucru într-un interviu cu podcasterul Lex Friedman.
08:20
Calea Neamului deschide poarta Muzeului Național de Istorie a României pentru 50 de elevi din Covasna și Brașov. Sâmbăta, 4 octombrie vom fi la București.
Acum 24 ore
01:40
Declarație halucinantă a ministrului Energiei: Vindem megawatt-ul Ungariei cu un leu iar noi am cumpărat chiar și cu 27.000 de lei un megawatt! # ActiveNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plătește 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franței este de 61 de euro.
01:30
Dr. Răzvan Constantinescu a fost acuzat de Colegiul Medicilor că publică pe ActiveNews despre Epidemia de morți subite, ceea ce "induce panică cetățenilor României". VIDEO: Decese cauzate de vaccin, în total, pe întregul glob: 16,9 milioane # ActiveNews.ro
„În articolul Epidemia de morți subite, publicat on-line în ActiveNews, afirmațiile domnului doctor Constantinescu sunt făcute fără nicio susținere științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul cetățenilor.”
00:30
Lumea de azi trece prin zile grele si confuze. America e nervoasa si se agita. Uniunea Europeana se confrunta cu o criza sociala iminenta si isi pune probleme de identitate, de scop si de supravietuire. Dupa ultimele alegeri, fraudate si masluite, România a fost impinsa pe o fundatura fara iesire.
1 octombrie 2025
23:30
Adrian Țîrcă la Pe Drept Cuvânt: România nu trebuie să fie următorul buștean aruncat pe focul conflictului din Ucraina - VIDEO # ActiveNews.ro
Economist, licențiat (Magna Cum Laude) al Universității Groningen din Olanda și al Facultății de Relații Internaționale a Academiei de Studii Economice (ASE) din București, Adrian Țîrcă - editorialist invitat și la ActiveNews (n.n) - se remarcă prin ușurătatea cu care vorbește despre teme grele.
23:10
Declarație halucinantă a ministrului Energiei: Vindem megawatt-ul Ungariei cu un leu iar noi am cumpărat chiar și cu 27.000 de lei pentru un megawatt! # ActiveNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plătește 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franței este de 61 de euro.
22:50
Dr. Răzvan Constantinescu a fost acuzat de Colegiul Medicilor că publică pe ActiveNews despre Epidemia de morți subite, ceea ce induce panică cetățenilor României. VIDEO: Decese cauzate de vaccin, în total, pe întregul glob: 16,9 milioane # ActiveNews.ro
„În articolul Epidemia de morți subite, publicat on-line în ActiveNews, afirmațiile domnului doctor Constantinescu sunt făcute fără nicio susținere științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul cetățenilor.”
22:50
Libertatea-Justina, fetița care s-a născut în temniță și mama sa, eroina Iuliana Preduț Constantinescu (+ 1 octombrie), fiica unei familii de martiri anticomuniști. 23 ani de la plecarea la Domnul # ActiveNews.ro
În urmă cu 23 ani, pe 1 octombrie 2002, chiar de sărbătoarea Cinstitului Acoperământ al Maicii Domnului, pleca la Ceruri eroina Iuliana Preduț Constantinescu, mama Libertății născute în închisoare.
21:20
Maia Morgenstern confundată cu o cerșetoare după ce a cântat pe stradă în evreiește - VIDEO # ActiveNews.ro
„De ce credeți că oamenii aleg să cânte pe stradă în România?”, se întreabă un vlogger pe Facebook într-o filmare cu Maia Morgenstern intitulată „Cine știe cum o cheamă și de cântă pe stradă?”.
21:10
Liderii UE au stabilit la Summitul de la Copenhaga încă 4 miliarde de euro pentru Ucraina dintre care două miliarde pentru drone # ActiveNews.ro
„O Ucraină puternică este prima noastră linie de apărare. De aceea trebuie să intensificăm sprijinul militar. Astăzi alocăm 4 miliarde de euro pentru Ucraina. Și, conform acordului cu ei, jumătate vor fi dedicate dronelor.”
19:50
În timp ce politicienii șipresa provoacă o veritabilă isterie a „dronelor rusești” care bântuie printoată Europa, „zidul de drone” promis de Ursula von der Leyen nu are nici olegătură cu realitatea. Nu sunt bani, dar și dacă ar fi, realizarea lui arputea dura ani de zile.
19:50
Statele membre ale ONU au convenit asupra identității digitale prin adoptarea “Pactului pentru Viitor” - Articolul Cititorului ActiveNews # ActiveNews.ro
Odată cu adoptarea "Pactului pentru Viitor” la Summitul ONU pentru viitor din Septembrie 2024, 193 de state membre s-au angajat fără caracter obligatoriu să introducă sisteme de identitate digitală ca parte a unui plan mai amplu pentru Infrastructura Publică Digitală (DPI).
19:20
Blocaj financiar în SUA – ambasadele rămîn fără bani, cea de la București nu mai scrie pe rețele # ActiveNews.ro
Shutdown în SUA din cauza neînțelegerilor din congres pe tema noului buget, anul financiar 2025-2026 începând de azi. Republicanii și democrații nu s-au înțeles pe cifre, marile probleme ținînd de asistența medicală.
19:20
Sfântul Apostol Anania, Sf. Roman Melodul, Sf. Grigorie Domesticul, Sf. Ioan Cucuzel, marele patron al psalților - VIDEO Melos Paisian și de la Mănăstirea Petru Vodă. 1 octombrie # ActiveNews.ro
La data de 1 octombrie, Biserica face pomenirea Cinstitului Acoperământ al Maicii Domnului, Cuvioșilor Iosif și Chiriac de la Bisericani și a următorilor Sfinți:
19:20
Raed Arafat - ”Unde ești vierme? Te-ai ascuns cu toți banii de la pandemie? Câți oameni ai omorât?”. Cu ce se mai ocupă CNA: Plângere penală contra istoricului Gică Manole pentru o emisiune despre Corneliu Zelea Codreanu - VIDEO # ActiveNews.ro
Montaj cu fotografia lui Raed Arafat și textul inserat „Unde ești vierme? Te-ai ascuns cu toți banii de la pandemie?”, „Câți oameni ai omorât?” - este doar una dintre postările unei persoane de pe Facebook pentru care Consiliul Național al Audiovizualului „a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal”
18:00
ID-ul DIGITAL de după colț - cum veți deveni șerbi și cum li se va închide complet gura oamenilor liberi # ActiveNews.ro
O petiție împotriva ID-urilor Digitale a strâns până acum peste 2.500.000 de semnături iar proteste civice au loc aproape în fiecare zi la Londra. Britanicii știu deja ce poate însemna controlul prin sisteme electronice, care va include și accesul liber la internet, când oamenii sunt deja arestați pentru o postare sau pentru că se roagă în gând.
18:00
În timp ce politicienii șipresa provoacă o veritabilă isterie a „dronelor rusești” care bântuie printoată Europa, „zidul de drone” promis de Ursula von der Leyen nu are nici olegătură cu realitatea. Nu sunt bani, dar și dacă ar fi, realizarea lui arputea dura ani de zile.
17:40
Suveraniști vopsiți: Deputata RAISA ENACHI propune o lege de tip dictatură sanitară inspirată de măsurile lui ARAFAT din pandemie. Alis Popa: NIMENI NU TREBUIE SĂ NE OBLIGE să facem ceea ce nu dorim, când e vorba de viața, sănătatea și familia noastră # ActiveNews.ro
Ieri a apărut în spațiul public o chestie dubioasă, dar și interesantă, pe care aș vrea să o abordez mai pe larg. E nevoie însă de un mic ocoliș, ca să percepem lucrurile în adevărata lor dimensiune.
16:20
1 octombrie: Rugăciune pentru Acoperământul Maicii Domnului - rostită de mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu la închisoarea de fete și femei de la Mislea # ActiveNews.ro
La data de 1 octombrie a fiecărui an, românii o sărbătoresc pe Maica Domnului, mai precis Cinstitul Acoperământ al Maicii Domnului.
16:00
La data de 1 octombrie a fiecărui an, românii o sărbătoresc pe Maica Domnului, mai precis „Cinstitul Acoperământ al Maicii Domnului”.
16:00
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani. „Rămâneți pe loc, că și aceasta este Grădina Mea” - Minunea de la Bisericani: Grădina Maicii Domnului. Ce a făcut Sfântul Ștefan cel Mare # ActiveNews.ro
La data de 1 octombrie, Biserica face pomenirea: Cinstitului Acoperământ al Maicii Domnului; Sfântului Apostol Anania, din cei 70; Cuviosului Roman Melodul din Siria; Cuviosului Ioan Cucuzel; Cuvioșilor Iosif și Chiriac de la Bisericani.
16:00
Sfântul Apostol Anania, Sf. Roman Melodul, Sf. Grigorie Domesticul, Sf. Ioan Cucuzel, marele patron al psalmiștilor - VIDEO Melos Paisian și de la Mănăstirea Petru Vodă. 1 octombrie # ActiveNews.ro
La data de 1 octombrie, Biserica face pomenirea Cinstitului Acoperământ al Maicii Domnului, Cuvioșilor Iosif și Chiriac de la Bisericani și a următorilor Sfinți:
15:40
Suveraniști vopsiți: Deputata SOS RAISA ENACHI propune o lege de tip dictatură sanitară inspirată de măsurile lui ARAFAT din pandemie. Alis Popa: NIMENI NU TREBUIE SĂ NE OBLIGE să facem ceea ce nu dorim, când e vorba de viața, sănătatea și familia noastră # ActiveNews.ro
Ieri a apărut în spațiul public o chestie dubioasă, dar și interesantă, pe care aș vrea să o abordez mai pe larg. E nevoie însă de un mic ocoliș, ca să percepem lucrurile în adevărata lor dimensiune.
Ieri
13:40
MOTTO: „Sʼtrăiți domʼ judecătoriu/ N-am făcut niciun omoriu/ Nici cu șișuʼ nu am datu/ Nici cu scula n-am lucratu...” (cântec popular de jale)
12:10
Pânăde curând, pumnul în gură era ceva obișnuit în țări precum China și Iran. În ultima vreme, însă, mișcarea înfavoarea cenzurii din Europa a reușit să distrugă fundamentele libertății deexprimare occidentale.
12:10
Colaps financiar în SUA – ambasadele rămîn fără bani, cea de la București nu mai scrie pe rețele # ActiveNews.ro
Shutdown în SUA din cauza neînțelegerilor din congres pe tema noului buget, anul financiar 2025-2026 începând de azi. Republicanii și democrații nu s-au înțeles pe cifre, marile probleme ținînd de asistența medicală.
11:40
Călin Georgescu, declarații la IPJ Ilfov: ”Acuzațiile ce mi se aduc sunt false, le cer celor care și-au vândut sufletul pentru o mână de arginți să le dovedească” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat la Inspectoratul Județean Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum o face în fiecare zi de miercuri. La ieșire, Călin Georgescu a lansat o serie de acuzații grave la...
11:30
Călin Georgescu, la poliție, pentru semnarea controlului judiciar: ”Acuzațiile ce mi se aduc sunt false, le cer celor care și-au vândut sufletul pentru o mână de arginți să le dovedească” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat la Inspectoratul Județean Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum o face în fiecare zi de miercuri. La ieșire, Călin Georgescu a lansat o serie de acuzații grave la...
10:40
Președintele american Donald Trump a anunțat marți un acord cu Pfizer prin care prețul unor medicamente vândute în Statele Unite va fi redus, în schimbul unei scutiri de taxe vamale timp de trei ani.
10:20
Astăzi, după cum ne-a anunțat, președintele numit, Nicușor Dan, urmează să le prezinte la summit-ul Comunității Politice Europene partenerilor noștri UE și non-UE dovezile care îl incriminează pe Călin Georgescu.
10:00
Călin Georgescu, la poliție, pentru semnarea controlului judiciar - LIVE TEXT și VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu urmează să ajungă astăzi la Inspectoratul Județean Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum o face în fiecare zi de miercuri.
09:30
Nicușor Dan participă la summitul de la Copenhaga: liderii europeni discută sprijinul militar și financiar pentru Ucraina # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, transmite Administrația Prezidențială.
09:00
Discurs istoric de 72 de minute al lui Trump în fața generalilor: ”Dacă planul pentru Gaza reușește, vom avea 8 acorduri în 8 luni. Eu ar trebui să primesc Nobelul. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a susținut marți la baza Marinei Quantico din Virginia un discurs impresionant de 72 de minute în fața liderilor militari, prezentând viziunea sa de „pace prin forță” și strategia pentru securitatea națională și...
08:20
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel de la preluarea puterii – 17%, în timp ce Le Pen și Bardella domină sondajele # ActiveNews.ro
Un sondaj Ifop-Fiducial pentru L’Opinion și Sud Radio, publicat la 29 septembrie, indică o prăbușire a cotei de încredere a președintelui Emmanuel Macron, care mai beneficiază de sprijinul a doar 17% dintre francezi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.