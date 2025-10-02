2 octombrie: Sfântul Ciprian, a cărui mână se găsește într-o biserică din București, și Sfânta Muceniță Justina fecioara. LA MULȚI ANI!

18:00

O petiție împotriva ID-urilor Digitale a strâns până acum peste 2.500.000 de semnături iar proteste civice au loc aproape în fiecare zi la Londra. Britanicii știu deja ce poate însemna controlul prin sisteme electronice, care va include și accesul liber la internet, când oamenii sunt deja arestați pentru o postare sau pentru că se roagă în gând.