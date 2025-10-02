„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG
Golazo.ro, 2 octombrie 2025 15:20
BARCELONA - PSG 1-2. Iturralde Gonzalez (58 de ani), fost arbitru spaniol, este de părere că Nuno Mendes (23 de ani) ar fi trebuit să fie eliminat pentru al doilea cartonaș galben.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
15:30
Donald Trump, pus la colț de FIFA Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026 # Golazo.ro
Victor Montagliani, vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump.
Acum 30 minute
15:20
„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG # Golazo.ro
BARCELONA - PSG 1-2. Iturralde Gonzalez (58 de ani), fost arbitru spaniol, este de părere că Nuno Mendes (23 de ani) ar fi trebuit să fie eliminat pentru al doilea cartonaș galben.
15:10
România, spre coada clasamentului Analiza care evidențiază o mare carență a fotbalului românesc # Golazo.ro
Semnal de alarmă în Liga 1! România este una din țările care acordă cele mai puține minute jucătorilor U23.
15:10
„Sunteți în fața gloanțelor!” Secretul lui Qarabag, revelația azeră a Ligii. Peste Barcelona și Liverpool la debut # Golazo.ro
Qarabag, marea surpriză în Champions League. După 3-2 cu Benfica la Lisabona, 2-0 marți cu FC Copenhaga. Prima apariție în faza principală a Ligii e neașteptat de bună
Acum o oră
15:00
Lovitură pentru Chivu Vedeta lui Inter s-a accidentat și ar putea rata câteva meciuri importante # Golazo.ro
Marcus Thuram, atacantul lui Inter, s-a accidentat și ar putea lipsi aproximativ o lună.
14:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Farul Constanța.
Acum 2 ore
14:20
„Vreau trofee cu Dinamo” Cătălin Cîrjan are obiective mari în tricoul „câinilor”: „O să fie anul meu” » Ce spune despre națională # Golazo.ro
Unirea Slobozia-Dinamo. Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, a prefațat partida din etapa #12 din Liga 1.
14:10
Vești bune pentru Dinamo Zeljko Kopic anunță o revenire importantă pentru meciul cu Unirea Slobozia: „Ne vom baza pe el” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat revenirea în lot a lui Cristian Mihai (21 de ani) la meciul cu Unirea Slobozia.
14:10
„Se respectă!” FOTO Istvan Kovacs, trei faze dificile la Villarreal - Juventus. De ce a decis așa + Ce au spus antrenorii # Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, a avut un meci dificil în Liga Campionilor. Trei episoade grele la Villarreal - Juventus (2-2), analizate și de VAR-ul Cătălin Popa
13:50
Bucureștiul află: convocări pe banii cluburilor Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de o procedură FRF în privința echipei naționale # Golazo.ro
Federația a informat cluburile că jucătorii trebuie să se prezinte direct la Arad, fiind o premieră ca reunirea să nu aibă loc în Capitală.
Acum 4 ore
13:20
Dan Șucu vrea o schimbare Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), finanțatorul celor de la Rapid, vrea să producă o modificare în ceea ce privește prima etapă din Cupa României.
13:00
Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid # Golazo.ro
Soția lui David, Victoria Beckham, contribuie și ea la succesul financiar al familiei, chiar dacă brandul ei de modă de lux nu a ajuns încă pe profit
12:50
Rakow - U Craiova Live de la 22:00. Echipa antrenată de Mirel Rădoi debutează în Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova o va întâlni astăzi, în deplasare, pe Rakow, în cadrul rundei #1 din Conference League.
12:50
În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu # Golazo.ro
Daniel Dunăreanu (49 de ani), fost fotbalist la Steaua în perioada 1991-1992, este inculpat într-un dosar de corupție cu mize de milioane și se află sub control judiciar.
12:30
FCSB - Young Boys LIVE de la ora 19:45, în primul meci al roș-albaștrilor pe teren propriu din Europa League # Golazo.ro
FCSB și Young Boys se întâlnesc în etapa #2 a grupei XXL din Europa League. Va fi prima partidă a roș-albaștrilor pe teren propriu din acestă fază. Meciul de pe Arena Națională este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 19:45.
12:10
CCA, reacție oficială Ce spune Comisia Centrală a Arbitrilor, despre cei doi tușieri din Constanța, excluși din activitate # Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a oferit o reacție exclusivă pentru GOLAZO.ro, după ce Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă din activitate doi tușieri după un meci caritabil.
12:00
România, fără căpitan Naționala nu se poate baza pe Nicolae Stanciu la meciul cu Austria din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Nicolae Stanciu s-a accidentat și nu va putea juca în meciurile României din luna octombrie.
12:00
Când sportul este felul principal, pe placul publicului larg inclusiv în România, pariurile sportive pot fi considerate fie un condiment care desăvârșește totul, fie un desert care completează meniul și aduce mai multă satisfacție.
11:50
Tyson Fury, răspuns pentru critici Cum a reacționat la comentariile negative după anunțul logodnei fiicei sale de 16 ani # Golazo.ro
Tyson Fury, boxer profesionist, a reacționat după ce în mediul online au apărut mai multe critici legate de logodna fiicei sale, Venezuela.
Acum 6 ore
11:20
„Am vrut să tragem un semnal de alarmă” Peluza Nord Galați se întoarce pe stadion, după două luni de proteste # Golazo.ro
Peluza Nord Galați și-a anunțat revenirea în tribunele stadionului la partida Oțelul - Metaloglobus, din etapa #12 din Liga 1.
11:10
„Un spectacol” Luis Enrique, după Barcelona - PSG: „În repriza a doua am fost mai buni” » Jucătorul remarcat # Golazo.ro
Barcelona-PSG 1-2. Luis Enrique a remarcat jocul excelent prestat de cele două echipe în runda #2 din Liga Campionilor.
10:40
„N-am fost la nivelul lui PSG” Hansi Flick, categoric după primul eșec al Barcelonei în această ediție de Liga Campionilor # Golazo.ro
BARCELONA - PSG 1-2. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, și-a exprimat dezamăgirea cu privire la evoluția formației sale.
10:30
Vassaras, gest fără precedent În premieră de când e șef al CCA, grecul a trimis o scrisoare cluburilor. Ce scrie în ea # Golazo.ro
Kyros Vassaras a fost acuzat de cluburi că nu e transparent în modul în care conduce arbitrajul.
10:00
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League # Golazo.ro
Rakow-U Craiova. Mirel Rădoi a prefațat partida de debut a oltenilor în Conference League.
10:00
Dinamo se opune Andrei Nicolescu e pentru menținerea regulii U21: „Sunt mai multe argumente” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, este împotriva eliminării regulii U21.
Acum 24 ore
23:30
Dinamo a vândut un număr important de bilete în prima zi, pentru derby-ul cu Rapid, din etapa #13 a Ligii 1.
22:20
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu # Golazo.ro
Deși au format o echipă de invidiat în tenis, Ilie Năstase (79 de ani) și Ion Țiriac (86 de ani) au trecut și printr-un moment dificil, în 1972. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
22:10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza # Golazo.ro
Nicolae Stanciu se confruntă cu niște probleme medicale și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Cipru.
21:30
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au avut parte de un moment important în viața lor. Aceștia și-au botezat copilul, numele ales fiind cu totul special.
21:30
„Cel mai zbuciumat an” Victor Angelescu, despre perioada când Marius Șumudică a antrenat Rapid: „Foarte multe certuri interne”. De ce a fost ales Gâlcă # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre perioada dificilă pe care au avut-o giuleștenii sub comanda lui Marius Șumudică.
21:10
Incidente în Napoli VIDEO Bătăi și focuri de armă pe străzi, înaintea meciului din Liga Campionilor # Golazo.ro
Înainte de partida dintre Napoli și Sporting din Liga Campionilor, suporterii celor două formații au provocat incidente violente în orașul italian.
20:50
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre necesitatea unui stadion propriu pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.
20:40
Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.
20:30
Au depus contestație Arbitrii constănțeni excluși din activitate, hotărâți să obțină dreptatea » Acuză președintele AJF de favoritism # Golazo.ro
Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitrii excluși din activitate de Comisia Județeană de Arbitri Constanța, au contestat decizia la Comisia de Apel.
20:20
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna” # Golazo.ro
Zoltan Kadar, antrenor secund al lui Young Boys, vorbește la București despre actuala echipă a lui Dinamo, despre jucătorii pe care i-ar transfera de la FCSB și ce ar spune unei eventuale oferte din Liga 1.
20:00
România - Austria. Fanii au achiziționat un număr impresionant de bilete, chiar dacă naționala nu a înregistrat rezultate favorabile la ultimele partide.
19:30
Criticat de suporteri VIDEO Federico Valverde, luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului # Golazo.ro
Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost criticat de fanii echipei madrilene, după ce nu s-a încălzit la meciul cu Kairat Almaty, scor 5-0 pentru „galactici”.
19:20
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului # Golazo.ro
De la bijuteria hocheiului românesc la o arenă care cere renaștere: cum arată azi patinoarul „Vákár Lajos”.
19:20
Munca din spatele succesului Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea” # Golazo.ro
Florin Lehaci, medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shangai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.
18:50
Și-au aflat pedepsele Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu și Cristi Balaj.
18:10
„La noi, antrenorii aleg echipa” Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri” # Golazo.ro
Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a descris FCSB, a vorbit despre implicarea patronului la echipă și a spus că Zoltan Kadar, fostul jucător al lui Dinamo, acum asistentul său la Berna, i-a oferit informații bune.
18:00
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial # Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.
17:50
Înțelepciunea lui Toni Nadal Fostul antrenor al lui Rafa, despre caracter și atitudine: „Pentru unii, munca e pedeapsă de la Dumnezeu” # Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a vorbit despre cum poți avea succes pe plan personal, dar și profesional.
17:50
Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989
17:40
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 și 22:00 » 9 partide se joacă azi: Barcelona - PSG, cap de afiș. Dennis Man, deplasare în Germania # Golazo.ro
Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 9 partide din etapa #2 a fazei principale. Barcelona - PSG este meciul serii, cu startul de la ora 22:00, iar PSV, echipa lui Dennis Man, se deplasează la Leverkusen, de la aceeași oră.
17:00
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) este nerăbdător să o întâlnească pe PSG în Liga Campionilor.
16:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacțiile venite dinspre CFR, Rapid și FCSB împotriva regulii U21.
16:20
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următorul duel din Europa League, cu Young Boys.
16:00
Edjouma, obiectiv măreț cu FCSB „Să ajungem în optimile Europa League!” + Ce a spus despre plecarea de la campioana României # Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al roș-albaștrilor, a prefațat primul duel al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.
15:40
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.