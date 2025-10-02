Definitiv. Înalta Curte a exclus probele „pe ASCULTARE” ale SRI în dosarul Liviu Dragnea-Teldrum
Gândul, 2 octombrie 2025 15:20
Înalta Curte a exclus mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională în dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea, potrivit portalului ÎCCJ. Completul de apel a respins contestaţia DNA şi a confirmat decizia judecătoarei de cameră preliminară Lucia Rog din 20 mai care a exclus probele. Prin urmare, decizia a rămas definitivă. Pe […]
Acum 10 minute
15:30
Zeci de mii de oameni au reușit să scape de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială” # Gândul
Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”. Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul […]
15:30
Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt # Gândul
Chiar și atunci când alegi destinații de lux, cu resorturi de cinci stele și pachete all-inclusive, te poți trezi cu surprize neplăcute în vacanță. Acesta este și cazul unei turiste din România, care a povestit cu a fost victima unui furt chiar în camera de hotel, la unul dintre cele mai mari resorturi din Turcia. […]
15:30
Regele Charles se declară „șocat” de atacul comis la sinagoga din MANCHESTER /Premierul Starmer a convocat o reuniune urgentă # Gândul
Regele Charles s-a declarat profund șocat de atacul comis joi la o sinagogă situată la periferia orașului Manchester, un incident soldat cu cel puțin doi morți și numeroși răniți. Atacul a avut loc la Sinagoga Heaton, situată în zona Crumpsall, la periferia orașului Manchester. Un individ a lovit cu un vehicul mai multe persoane, după care […]
15:30
Operațiune de amploare în Marea Mediterană: aproximativ 40 de ambarcațiuni cu ajutoare pentru Fâșia GAZA au fost interceptate de marina israeliană # Gândul
Printre activiștii care au organizat transportul umanitar se numără și Greta Thunberg, care a fost reținută de autoritățile israeliene. Activista Greta Thunberg nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat în trecut de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza. Potrivit […]
Acum 30 minute
15:20
15:10
Nu te compara cu alții și nu judeca pe baza aparențelor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 3 octombrie 2025. Berbec Fă ceva pentru comunitate astăzi și gândește-te cu adevărat cum îți poți pune în valoare talentele și abilitățile. Ia în considerare voluntariatul la o școală sau bibliotecă. Donează sânge sau ajută […]
15:10
Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit ARMA perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului” # Gândul
În contextul pătrunderii repetate a dronelor rusești pe teritoriul României, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a admis că Armata Română nu are o unitate specializată pentru operarea dronelor. Însă, deține alte atuuri. Pătrunderea unor drone rusești pe teritoriul țării a inflamat spațiul public, existând multe voci critice față de decizia statului de a nu riposta în […]
Acum o oră
14:50
Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE” # Gândul
E festival de ironii pe conturile lui Nicușor Dan din social media. Prezența și atitudinea președintelui Nicușor Dan la summitul de la Copenhaga stârnesc hohote de râs și comentarii acide. Președintele își ține la curent poporul cu ce face la Copenhaga, în postări pe Facebook și X. „A doua zi a vizitei mele la Copenhaga […]
14:50
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți # Gândul
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor anunțat de Asociația Alianță Pentru Pădure este desființat de Ordinul Arhitecților din București. Proiectul nu este altceva decât o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, iar potrivit arhitecților, inițiativa este „o agresiune” declanșată asupra Parcului Izvor. „OAR București spune „NU!” agresiunii declanșate asupra Parcului Izvor! Filiala Teritorială București […]
14:50
Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”. Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul […]
14:50
Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ # Gândul
Un incident nespecificat a avut loc pe coasta de la Marea Baltică a Poloniei, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul întâlnirii cu liderii europeni care urmau să discute despre seria de atacuri hibride din partea Rusiei. „Avem un alt incident acum, aproape de portul Szczecin”, a spus Tusk, fără a da detalii în […]
14:40
Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care nu a dat din prima admitere la Teatru, ci a ales o altă facultate. Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public. Mihai […]
14:40
Româncă din Italia, a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată # Gândul
O româncă în vârstă de 37 de ani din Italia, pe nume Oana Iuliana Hâncianu, originară din București și cu cetățenie italiană, locuiește de peste un an într-un apartament dintr-o clădire elegantă din zona Metanopoli, la San Donato Miloanese (provincial Milano), fără a avea contract și fără să plătească chirie. Conform unei anchete realizate de […]
Acum 2 ore
14:30
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Gândul
București, 1 octombrie 2025 – Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, Directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate […]
14:30
Ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu promite trei SALARII medii pentru tinerii care urmează stagiul militar voluntar # Gândul
Guvernul a aprobat proiectul de ordonață privind pregătirea populației pentru apărare, permițând românilor cu vârste între 18 și 35 de ani să participe la un stagiu militar voluntar de patru luni. Participanții se vor familiariza cu armata, vor fi renumerați cu trei salarii medii pe economie și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române, […]
14:20
Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe Nicușor Dan să se uite în camera de luat vederi # Gândul
Am aflat care este rolul Luminiței Odobescu în preajma lui Nicușor Dan. Pe lângă îndatoririle de serviciu la Administrația Prezidențială, fosta șefă de la Externe îl trage de mânecă pe primul om în stat, să se uite frumos în camera de luat vederi. Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, de la Copenhaga. Aproape […]
14:20
Alertă maximă de inundații în Dolj și Olt, județe aflate sub COD ROȘU. Va ploua cât pentru două luni, autoritățile anunță măsuri exteme # Gândul
Județele Olt și Dolj din sudul țării urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații, căci va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc intens pentru inundații, fiind instituite echipe operative în acest sens. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, apreciază oficialii. Cod roșu de inundații în […]
14:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat că România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat joi poziția României și a aliaților săi NATO în contextul conflictului din Ucraina. „În momentul acesta decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean. Este și poziția NATO. Aliații au decis că alianța nu se implice dincolo de granițele alianței și nu se implică […]
14:20
Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, la reuniunea de la Copenhaga, că dronele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian european pot fi doborâte, deși multe țări europene nu au prevederi concrete în acest sens. ”Ultima mea idee: referitor la toate provocările pe care le avem, în Polonia, în Estonia, și vreau să reiterez […]
14:00
Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult” # Gândul
Pentru a spera că vom avea din nou o Simona Halep, o Sorana Cârstea, o Irina Begu sau un Horia Tecău trebuie să plecăm de jos cu performanța. De la juniori. Iar acolo lucrurile par că încep să se închege tot mai mult. Este și părerea lui George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, după […]
13:50
Oana Țoiu, speriată de extrădarea lui Horațiu Potra. A dispărut din fața jurnaliștilor când a fost întrebată de situația mercenarului # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR) a fugit din fața ziariștilor, la conferința de joi de după ședința de Guvern, pentru că n-a putut sau n-a avut ce să răspundă la întrebarea unui ziarist. Când este întrebată de mercenarul Horațiu Potra, arestat în dosarul fostului prezidențiabil Călin Georgescu, pentru răsturnare de putere legitimă în România, prin […]
13:50
FCSB – Young Boys Berna, în etapa a doua din grupa unică de Europa League, se joacă joi seara, 2 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45. Partida va fi transmisă la TV în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anunțat […]
13:40
Cântăreața Lora a vorbit deschis despre relațiile toxice din viața ei. ”Am trecut prin multe aspecte negative”, a mărturisit artista. Lora, în vârstă de 42 de ani, este unul dintre numele importante din industria muzicală din România. Cântăreața are o carieră de succes și de-a lungul anilor a lansat numeroase melodii care au devenit […]
13:40
E lege pentru șoferii cu permis de conducere de categoria B. Mai exact, românii care folosesc remorci neînmatriculate pentru transportul de bunuri riscă nu numai suspendarea permisului, ci și înscrierea în cazier. Astfel, șoferii care tractează remorci fără înmatriculare sau fără permis corespunzător riscă amendă și chiar închisoarea. Permisul de categorie B permite tractarea unei […]
Acum 4 ore
13:30
Ministrul elvețian al Apărării solicită o revizuire a legii exportului de ARME/ „Trebuie să ne asigurăm că Berna este un partener de încredere” # Gândul
Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, a îndemnat parlamentarii să continue relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității. Guvernul elvețian a propus în februarie relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a consolida industria internă și relațiile de securitate. Pfister, care urmează să se întâlnească cu […]
13:20
Pregătiți schiurile. Ninge în Poiana Brașov. Masivul Postăvaru este acoperit de zapadă. Și pe Transalpina-Voineasa stratul este deja consistent # Gândul
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă, semn că începe sezonul de schi. În aceste zile, la munte este în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente. Este 2 octombrie și deja putem să ne gândit la noul sezon de schi de la munte. După o lună septembrie […]
13:00
Tranzacția anului. Banca Transilvania iese la shopping în Republica Moldova și țintește poziția de LIDER regional # Gândul
Liderul pieței bancare românești, Banca Transilvania finalizează o achiziție majoră la Chișinău. Astfel, Victoriabank, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest, liderul pietei de microfinanțare din Republica Moldova. Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat achiziția Microinvest. Achiziția va crește prezența […]
13:00
Cel puțin patru persoane au fost rănite în urma unui atac produs la o sinagogă din orașul britanic Manchester, informează BBC. Principalul suspect în acest caz a fost împușcat, au informat autoritățile. Știre în curs de actualizare
13:00
Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri # Gândul
Un tânăr absolvent al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași poate câștiga, chiar de la primul său loc de muncă, un salariu mult mai mare decât media multor domenii considerate „bănoase” în România. Astfel, o fermă de vaci din localitatea Bălțătești, județul Neamț, oferă nu mai puțin de 7.000 de […]
12:40
FOTO / Cătălin Botezatu, declarație neașteptată despre Loredana Groza. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de RELAȚIE cu ea” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a făcut declarații despre Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea”, a spus acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat […]
12:40
Restaurantul care a devenit popular în Italia pentru că servește doar un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele # Gândul
Un restaurant din Milano, Italia, a propus o nouă formulă care s-a dovedit a fi de succes, deoarece în acest local se servește doar un singur fel de mâncare. În fața acestui local s-au format cozi unde, nerăbdători să încerce experiența, oamenii au așteptat chiar și ore întregi. Noul local are o capacitate de 80 […]
12:40
Un ofițer taiwanez și-a exprimat sprijinul pentru UCRAINA/ Taipeiul avertizează asupra legăturilor dintre Rusia și China # Gândul
Un ofițer militar taiwanez a avertizat că o victorie a Rusiei în Ucraina ar putea încuraja China să ia măsuri în Taiwan, cu scopul de a prelua conducerea asupra teritoriului. Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, încearcă să-și consolideze alianțe în Europa, pentru a contracara amenințarea regională. Taipeul a asociat amenințarea Chinei cu […]
12:40
Viktor Orban, nemulțumit de ajutorul acordat de UE Ucrainei: „Situația este foarte gravă. Bruxelles-ul vrea să meargă la război” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat joi pe rețelele de socializare un mesaj prin care a criticat discuțiile purtate în aceste zile la Copenhaga referitoare la războiul din Ucraina și la asistența acordată statelor europene Kievului. Potrivit acestuia, statele europene „se pregătesc de război” prin finanțarea Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse. „Copenhaga, ziua a […]
12:40
Președintele României, Nicușor Dan, HUIDUIT de simpatizanții lui Călin Georgescu prin Copenhaga # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Copenhaga pentru reuniunea informală a Consiliului European și Summitul Comunității Politice Europene, a fost surprins într-un moment tensionat pe scările rulante. Un grup de simpatizanți ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a început să îl huiduie pe șeful statului, scandând mesaje critice la adresa sa. „Ho, slugă sorșistă! […]
12:30
„Ambasadoarea cimpanzeilor” s-a stins din viață la 91 de ani. Cercetătoarea Jane Goodall a făcut descoperiri revoluționare despre maimuțele antropoide # Gândul
Celebrul primatolog britanic Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi înfocată susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat miercuri institutul său. Cercetătoarea „a murit din cauze naturale” în timp ce se afla în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA, a anunţat Institutul Jane Goodall într-un comunicat, potrivit […]
12:20
Președintele României, Nicușor Dan, transmite mesaje parțial neinteligibile partenerilor străini, în limba engleză. Ce s-a întâmplat cu drona rusească, pe care armata română a fugărit-o prin aer, dar n-a răpus-o? Asta ar fi vrut să explice președintele unui jurnalist străin, fără succes. Șeful statului este la Copenhaga, unde participă la reuniunea Comunității Politice Europene. Mai […]
12:20
Premierul Bolojan rămâne surd la problemele studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ” # Gândul
În ciuda vremii, studenții din mai multe centre universitare din țară continuă protestele în Piața Victoriei și nu se vor opri până nu vor vedea măsuri concrete și schimbarea deciziilor luate de guvernanți anterior, prin care le sunt încălcate drepturile, spun reprezentanții Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR). ANOSR a mobilizat studenți din București, Cluj-Napoca, […]
12:20
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor # Gândul
Veste importantă. Un produs dispare definitiv de pe rafturile magazinelor din România. Este vorba despre săpunul Fa, acesta dispare din magazine după mai bine de 70 de ani în care a fost pe piață. Compania germană Henkel va pune stop producției și se va concentra pe categorii care au o creștere mai rapidă și un […]
12:10
De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline? # Gândul
România a reușit să umple integral depozitele de gaze naturale, atingând 100% din capacitate cu o lună înainte de termenul limită stabilit de Uniunea Europeană – 31 octombrie. Potrivit datelor centralizate de la operatorii europeni, doar România și Polonia au atins deja pragul maxim de umplere, în timp ce media la nivelul UE este de […]
12:10
12:10
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu # Gândul
Invitatul zilei este Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
11:50
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența! # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu prezintă un nou jurnal, cu titlul „Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!”. Acesta spune că nu există, de fapt, niciun raport. „Eu am arătat pe larg că nu există niciun raport!”, spune scriitorul. „O parte a presei noastre, zise și independente, ne-a anunțat […]
11:40
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați # Gândul
Începând cu anul 2026, în urma transpunerii unei directive UE, angajatorii vor fi obligați să publice salariile oferite, încă din perioada recrutării. Angajații vor ști în condiții perfect legale cât câștigă colegii pentru aceeași poziție. Transparentizarea salarială este una dintre cele mai așteptate modificări legislative planificate pentru anul 2026. Directiva UE care obligă angajatorii să […]
11:40
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată # Gândul
Luna octombrie vine ca o poartă cosmică pentru anumiți nativi. Energia trecutului care îi apasă se va dizolva și lecțiile dureroase se transformă în combustibil pentru o doză de curaj. Viitorul arată promițător. Ceea ce părea imposibil acum se poate transforma într-o șansă, iar ce părea sfârșitul poate deveni un nou început. Berbec Ani la […]
Acum 6 ore
11:30
România, cu depozitele de GAZE pline înainte de iarnă. Suntem printre puținele țări din UE care și-au atins obiectivul # Gândul
Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate, cu o lună înainte de termenul impus de Comisia Europeană pentru debutul sezonului rece – 31 octombrie. Doar Polonia a reușit aceeași performanță, în timp ce media de umplere a depozitelor în Uniunea Europeană este de 85%. Executivul european a stabilit că, pentru iarna […]
11:30
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele salariale dintre femei și bărbați # Gândul
Începând cu anul 2026, în urma transpunerii unei directive UE, angajatorii vor fi obligați să publice salariile oferite, încă din perioada recrutării. Angajații vor ști în condiții perfect legale cât câștigă colegii pentru aceeași poziție. Transparentizarea salarială este una dintre cele mai așteptate modificări legislative planificate pentru anul 2026. Directiva UE care obligă angajatorii să […]
11:30
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei # Gândul
Averea Ioanei Popescu este estimată la sute de mii de euro. Acest subiect stârnește însă tensiuni, după moartea jurnalistei. Astfel, vila și apartamentul lăsate în urmă deschid un nou capitol al moștenirii. Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani, lăsând în urmă nu doar durere, ci și un șir întreg de întrebări legate […]
11:20
Jucătorul de fotbal Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au creștinat fiul. Elena și Ianis s-au căsătorit în urmă cu aproape un an, iar la finalul lunii august cei doi au devenit pentru prima dată părinți. Cuplul s-a bucurat din plin de nașterea fiului lor și au fost discreți în ceea ce privește nașterea, însă […]
11:20
Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei # Gândul
Mai mulți militari ai Armatei franceze au descins la bordul unui petrolier despre care autoritățile cred că ar face parte din „flota din umbră” a Rusiei, folosită pentru a evita sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. Nava Boracay a părăsit Rusia luna trecută și se afla în largul coastei Danemarcei când drone neidentificate au […]
11:10
Analistul Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă din data de 01.10.2025 a explicat că oficialii români nu contează prea mult în acest context, pentru că România și-a asumat ferm poziția sa europeană și sprijină 100% Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a precizat că, în cazul unui conflict militar sau […]
