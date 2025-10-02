Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron

13:00

Un tânăr absolvent al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași poate câștiga, chiar de la primul său loc de muncă, un salariu mult mai mare decât media multor domenii considerate „bănoase” în România. Astfel, o fermă de vaci din localitatea Bălțătești, județul Neamț, oferă nu mai puțin de 7.000 de […]