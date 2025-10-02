TEST de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi elevi, în maximum 49 de secunde!
Gândul, 2 octombrie 2025 16:50
Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” devin rapid o activitate preferată pe internet și este destul de ușor de înțeles de ce. Acestea oferă divertisment și un antrenament rapid al creierului, fiind perfecte atât pentru copii, cât și pentru adulți. Ele te provoacă să găsești mici diferențe ascunse între două imagini, care arată aproape la fel […]
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. „Având în vedere […]
Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron # Gândul
Turnul Eiffel este închis, joi, din cauza grevei din Franța, au anunțat sindicaliștii și compania care administrează activitățile turistice. În plus, în regiunea pariziană şi în alte oraşe sunt anunţate ample demonstraţii, ca semn de protest față de politica lui Emmanuel Macron. Sindicaliștii obiectivului au explicat că angajații au decis în mod aproape unanim să […]
Trump, din nou ținta glumelor. Într-o discuție cu Macron, premierul albanez a ironizat faptul că președintele american a CONFUNDAT Armenia cu Albania # Gândul
Donald Trump a reușit din nou să stârnească reacții printre liderii europeni. De data asta, președintele american a confundat Armenia cu Albania, atunci când vorbea despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre […]
Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Italia din cauza unor proteste și a unei greve naționale. Acestea se desfășoară în perioada 2-4 octombrie. Este vorba de valul de proteste pro-Palestina care perturbă grav activitățile din gările marilor orașe. Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce […]
Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani” # Gândul
Un bloc din București, de pe strada Gării de Nord, cu numărul 6, are 523 de apartamente și cu 900 de locatari. Este cea mai mare clădire cu bulină roșie. Într-un reportaj de pe Jurnalul.ro, locatarii celui mai mare bloc cu grad maxim de risc seismic, cunoscuți ca „scuturei”, povestesc despre cum e să trăiască […]
Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a prezentat joi raportul verificărilor făcute la Spitalul de Copii din Iași de Corpul de Control și de Inspecția Sanitară de Stat. Oficialul a anunțat deja că va depune plângere penală, după ce verificările făcute în spital au scos la iveală o lungă serie de nereguli în aplicarea protocoalelor de limitare […]
Bancul de azi: Bulă și Bublina discută despre scumpirile rezultate ca urmare a majorării TVA de către guvernul condus de Ilie Bolojan. – Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan? – Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul […]
Cel puțin opt persoane au fost ucise în patru zile de proteste violente în Kashmirul pakistanez, au declarat joi oficiali din această țară, iar prim-ministrul Shehbaz Sharif a înființat un comitet format din înalți oficiali pentru a rezolva ciocnirile în curs. Până acum, au fost făcute publice doar informații limitate cu privire la amploarea protestelor, […]
Guvernul reduce masiv personalul din școli: Peste 14.000 de posturi vor fi DESFIINȚATE din cauza Legii Bolojan # Gândul
Ministerul Educației a anunțat un proiect prin care numărul total de posturi din școlile de stat va scădea de la 14.048, de la 307.900 la 293.852, adică 14.048 de posturi din școli vor fi desființate. Măsura vine după aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a schimbat felul în care se calculează posturile din […]
Guvernul dă bani la Transporturi pentru continuarea mai multor proiecte de infrastructură rutieră și feroviară # Gândul
În ședința de joi, Guvernul a aprobat sumele necesare continuării unor proiecte cheie pentru infrastructură. La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,Executivul dat undă verde continuării mai multor proiecte importante care pun România în mișcare. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat, pe facebook, că vor fi acordate și despăgubiri suplimentare pentru lucrările la Autostrada de Centură București […]
Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate # Gândul
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat înființarea unei noi Agenții de Investiții în Apărare, cu scopul de a accelera reînarmarea forțelor armate canadiene. Noua agenție are și misiunea de a stimula producția internă în sectoare precum oțelul care au fost afectate de taxele vamale impuse de SUA, notează Bloomberg. Carney a anunțat înființarea noii agenții […]
Administrația Trump OPREȘTE finanțarea mai multor proiecte importante pentru Partidul Democrat în cadrul blocajului instituțional din SUA # Gândul
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a înghețat miercuri 26 de miliarde de dolari pentru statele conduse de oficiali din Partidul Democrat, în contextul blocajului instituțional cu care se confruntă Guvernul federal american. Potrivit Reuters, măsurile adoptate de Administrație sunt în concordanță cu avertizările lui Trump, care în ultimele zile a declarat că, dacă SUA […]
Răspunsul CSM la raportul Departamentului de Stat din SUA, în care au fost identificate probleme în justiția din România # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat la raportul Departamentului de Stat al SUA , în care au fost sesizate mai multe aspecte privind sistemul de justiție din România. Raportul vizează „problema prescripţiei în materie penală, problema practicii neunitare, problema specializărilor magistraţilor în domenii relevante investiţiilor, problema percepției corupţiei şi problema condamnărilor la CEDO„. „Consiliul […]
Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament # Gândul
Factura la încălzire reprezintă un motiv de îngrijorare pentru mulți români, în contextul apropierii sezonului friguros de iarnă. Creșterea TVA și scumpirea gazelor ori energiei electrice îi poate face pe mulți să scoată sume importante din buzunar. Centrala termică de apartament este cea mai eficientă sursă de încălzire pe timpul iernii, dar este nevoie ca […]
Zeci de mii de oameni s-au vindecat de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială” # Gândul
Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”. Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul […]
Cine a dat undă verde pentru achiziția de 8 mld. euro a 216 tancuri, dovedite falimentare pe frontul din Ucraina? Moșteanu, ministrul apărării: Nevoile de înzestrare ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliații # Gândul
Un batalion de tancuri Abrams va intra în dotarea Armatei Române într-o primă fază a programului de înzestrare, a anunțat, joi, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Achiziția este în valoare de circa 8 mld. euro cu tot cu TVA și va fi, cel mai probabil, finanțată prin programul european SAFE. România ar urma să primească […]
Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt # Gândul
Chiar și atunci când alegi destinații de lux, cu resorturi de cinci stele și pachete all-inclusive, te poți trezi cu surprize neplăcute în vacanță. Acesta este și cazul unei turiste din România, care a povestit cu a fost victima unui furt chiar în camera de hotel, la unul dintre cele mai mari resorturi din Turcia. […]
Regele Charles se declară „șocat” de atacul comis la sinagoga din MANCHESTER /Premierul Starmer a convocat o reuniune urgentă # Gândul
Regele Charles s-a declarat profund șocat de atacul comis joi la o sinagogă situată la periferia orașului Manchester, un incident soldat cu cel puțin doi morți și numeroși răniți. Atacul a avut loc la Sinagoga Heaton, situată în zona Crumpsall, la periferia orașului Manchester. Un individ a lovit cu un vehicul mai multe persoane, după care […]
Operațiune de amploare în Marea Mediterană: aproximativ 40 de ambarcațiuni cu ajutoare pentru Fâșia GAZA au fost interceptate de marina israeliană # Gândul
Printre activiștii care au organizat transportul umanitar se numără și Greta Thunberg, care a fost reținută de autoritățile israeliene. Activista Greta Thunberg nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat în trecut de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza. Potrivit […]
Definitiv. Înalta Curte a exclus probele „pe ASCULTARE” ale SRI în dosarul Liviu Dragnea-Teldrum # Gândul
Înalta Curte a exclus mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională în dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea, potrivit portalului ÎCCJ. Completul de apel a respins contestaţia DNA şi a confirmat decizia judecătoarei de cameră preliminară Lucia Rog din 20 mai care a exclus probele. Prin urmare, decizia a rămas definitivă. Pe […]
Nu te compara cu alții și nu judeca pe baza aparențelor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 3 octombrie 2025. Berbec Fă ceva pentru comunitate astăzi și gândește-te cu adevărat cum îți poți pune în valoare talentele și abilitățile. Ia în considerare voluntariatul la o școală sau bibliotecă. Donează sânge sau ajută […]
Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit ARMA perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului” # Gândul
În contextul pătrunderii repetate a dronelor rusești pe teritoriul României, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a admis că Armata Română nu are o unitate specializată pentru operarea dronelor. Însă, deține alte atuuri. Pătrunderea unor drone rusești pe teritoriul țării a inflamat spațiul public, existând multe voci critice față de decizia statului de a nu riposta în […]
Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE” # Gândul
E festival de ironii pe conturile lui Nicușor Dan din social media. Prezența și atitudinea președintelui Nicușor Dan la summitul de la Copenhaga stârnesc hohote de râs și comentarii acide. Președintele își ține la curent poporul cu ce face la Copenhaga, în postări pe Facebook și X. „A doua zi a vizitei mele la Copenhaga […]
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți # Gândul
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor anunțat de Asociația Alianță Pentru Pădure este desființat de Ordinul Arhitecților din București. Proiectul nu este altceva decât o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, iar potrivit arhitecților, inițiativa este „o agresiune” declanșată asupra Parcului Izvor. „OAR București spune „NU!” agresiunii declanșate asupra Parcului Izvor! Filiala Teritorială București […]
Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”. Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul […]
Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ # Gândul
Un incident nespecificat a avut loc pe coasta de la Marea Baltică a Poloniei, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul întâlnirii cu liderii europeni care urmau să discute despre seria de atacuri hibride din partea Rusiei. „Avem un alt incident acum, aproape de portul Szczecin”, a spus Tusk, fără a da detalii în […]
Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care nu a dat din prima admitere la Teatru, ci a ales o altă facultate. Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public. Mihai […]
Româncă din Italia, a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată # Gândul
O româncă în vârstă de 37 de ani din Italia, pe nume Oana Iuliana Hâncianu, originară din București și cu cetățenie italiană, locuiește de peste un an într-un apartament dintr-o clădire elegantă din zona Metanopoli, la San Donato Miloanese (provincial Milano), fără a avea contract și fără să plătească chirie. Conform unei anchete realizate de […]
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Gândul
București, 1 octombrie 2025 – Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, Directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate […]
Ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu promite trei SALARII medii pentru tinerii care urmează stagiul militar voluntar # Gândul
Guvernul a aprobat proiectul de ordonață privind pregătirea populației pentru apărare, permițând românilor cu vârste între 18 și 35 de ani să participe la un stagiu militar voluntar de patru luni. Participanții se vor familiariza cu armata, vor fi renumerați cu trei salarii medii pe economie și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române, […]
Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe Nicușor Dan să se uite în camera de luat vederi # Gândul
Am aflat care este rolul Luminiței Odobescu în preajma lui Nicușor Dan. Pe lângă îndatoririle de serviciu la Administrația Prezidențială, fosta șefă de la Externe îl trage de mânecă pe primul om în stat, să se uite frumos în camera de luat vederi. Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, de la Copenhaga. Aproape […]
Alertă maximă de inundații în Dolj și Olt, județe aflate sub COD ROȘU. Va ploua cât pentru două luni, autoritățile anunță măsuri exteme # Gândul
Județele Olt și Dolj din sudul țării urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații, căci va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc intens pentru inundații, fiind instituite echipe operative în acest sens. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, apreciază oficialii. Cod roșu de inundații în […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat că România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat joi poziția României și a aliaților săi NATO în contextul conflictului din Ucraina. „În momentul acesta decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean. Este și poziția NATO. Aliații au decis că alianța nu se implice dincolo de granițele alianței și nu se implică […]
Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, la reuniunea de la Copenhaga, că dronele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian european pot fi doborâte, deși multe țări europene nu au prevederi concrete în acest sens. ”Ultima mea idee: referitor la toate provocările pe care le avem, în Polonia, în Estonia, și vreau să reiterez […]
Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult” # Gândul
Pentru a spera că vom avea din nou o Simona Halep, o Sorana Cârstea, o Irina Begu sau un Horia Tecău trebuie să plecăm de jos cu performanța. De la juniori. Iar acolo lucrurile par că încep să se închege tot mai mult. Este și părerea lui George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, după […]
Oana Țoiu, speriată de extrădarea lui Horațiu Potra. A dispărut din fața jurnaliștilor când a fost întrebată de situația mercenarului # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR) a fugit din fața ziariștilor, la conferința de joi de după ședința de Guvern, pentru că n-a putut sau n-a avut ce să răspundă la întrebarea unui ziarist. Când este întrebată de mercenarul Horațiu Potra, arestat în dosarul fostului prezidențiabil Călin Georgescu, pentru răsturnare de putere legitimă în România, prin […]
FCSB – Young Boys Berna, în etapa a doua din grupa unică de Europa League, se joacă joi seara, 2 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45. Partida va fi transmisă la TV în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anunțat […]
Cântăreața Lora a vorbit deschis despre relațiile toxice din viața ei. ”Am trecut prin multe aspecte negative”, a mărturisit artista. Lora, în vârstă de 42 de ani, este unul dintre numele importante din industria muzicală din România. Cântăreața are o carieră de succes și de-a lungul anilor a lansat numeroase melodii care au devenit […]
E lege pentru șoferii cu permis de conducere de categoria B. Mai exact, românii care folosesc remorci neînmatriculate pentru transportul de bunuri riscă nu numai suspendarea permisului, ci și înscrierea în cazier. Astfel, șoferii care tractează remorci fără înmatriculare sau fără permis corespunzător riscă amendă și chiar închisoarea. Permisul de categorie B permite tractarea unei […]
Ministrul elvețian al Apărării solicită o revizuire a legii exportului de ARME/ „Trebuie să ne asigurăm că Berna este un partener de încredere” # Gândul
Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, a îndemnat parlamentarii să continue relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității. Guvernul elvețian a propus în februarie relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a consolida industria internă și relațiile de securitate. Pfister, care urmează să se întâlnească cu […]
Pregătiți schiurile. Ninge în Poiana Brașov. Masivul Postăvaru este acoperit de zapadă. Și pe Transalpina-Voineasa stratul este deja consistent # Gândul
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă, semn că începe sezonul de schi. În aceste zile, la munte este în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente. Este 2 octombrie și deja putem să ne gândit la noul sezon de schi de la munte. După o lună septembrie […]
Tranzacția anului. Banca Transilvania iese la shopping în Republica Moldova și țintește poziția de LIDER regional # Gândul
Liderul pieței bancare românești, Banca Transilvania finalizează o achiziție majoră la Chișinău. Astfel, Victoriabank, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest, liderul pietei de microfinanțare din Republica Moldova. Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat achiziția Microinvest. Achiziția va crește prezența […]
Cel puțin patru persoane au fost rănite în urma unui atac produs la o sinagogă din orașul britanic Manchester, informează BBC. Principalul suspect în acest caz a fost împușcat, au informat autoritățile. Știre în curs de actualizare
Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri # Gândul
Un tânăr absolvent al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași poate câștiga, chiar de la primul său loc de muncă, un salariu mult mai mare decât media multor domenii considerate „bănoase” în România. Astfel, o fermă de vaci din localitatea Bălțătești, județul Neamț, oferă nu mai puțin de 7.000 de […]
FOTO / Cătălin Botezatu, declarație neașteptată despre Loredana Groza. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de RELAȚIE cu ea” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a făcut declarații despre Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea”, a spus acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat […]
Restaurantul care a devenit popular în Italia pentru că servește doar un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele # Gândul
Un restaurant din Milano, Italia, a propus o nouă formulă care s-a dovedit a fi de succes, deoarece în acest local se servește doar un singur fel de mâncare. În fața acestui local s-au format cozi unde, nerăbdători să încerce experiența, oamenii au așteptat chiar și ore întregi. Noul local are o capacitate de 80 […]
Un ofițer taiwanez și-a exprimat sprijinul pentru UCRAINA/ Taipeiul avertizează asupra legăturilor dintre Rusia și China # Gândul
Un ofițer militar taiwanez a avertizat că o victorie a Rusiei în Ucraina ar putea încuraja China să ia măsuri în Taiwan, cu scopul de a prelua conducerea asupra teritoriului. Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, încearcă să-și consolideze alianțe în Europa, pentru a contracara amenințarea regională. Taipeul a asociat amenințarea Chinei cu […]
Viktor Orban, nemulțumit de ajutorul acordat de UE Ucrainei: „Situația este foarte gravă. Bruxelles-ul vrea să meargă la război” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat joi pe rețelele de socializare un mesaj prin care a criticat discuțiile purtate în aceste zile la Copenhaga referitoare la războiul din Ucraina și la asistența acordată statelor europene Kievului. Potrivit acestuia, statele europene „se pregătesc de război” prin finanțarea Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse. „Copenhaga, ziua a […]
