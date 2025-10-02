Cazul „Sfânta Maria” Iași – Radiografia unui dezastru sanitar. Raportul Ministerului Sănătății

09:30

Caz deosebit de grav petrecut în această dimineață în localitatea Țuțcani din comuna Mălușteni. Autoritățile... Articolul Vaslui | Un băiat de 11 ani din Țuțcani a murit după ce a consumat ciuperci otrăvitoare. Mama acestuia și două surori au fost duse la Spitalul din Bârlad apare prima dată în TeleM Regional.