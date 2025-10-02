Cazul „Sfânta Maria” Iași – Radiografia unui dezastru sanitar. Raportul Ministerului Sănătății
TeleM Iași , 2 octombrie 2025 16:50
Cazul copiilor decedați în urma infecțiilor nosocomiale de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii...
Acum 30 minute
16:50
Cazul „Sfânta Maria” Iași – Radiografia unui dezastru sanitar. Raportul Ministerului Sănătății # TeleM Iași
Cazul copiilor decedați în urma infecțiilor nosocomiale de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii...
Acum 4 ore
13:50
Traficul din Iași devine tot mai greu de suportat, iar o explicație vine chiar din...
13:50
Primăria Miroslava face noi pași pentru protejarea mediului. Două utilaje noi vor fi achiziționate pentru...
13:30
Fermierii din zona Moldovei s-au reunit la început de octombrie într-un eveniment dedicat schimbului de...
13:30
Zilele Recoltei revin la USV Iași, pe 4 și 5 octombrie, cu cea de-a IV-a...
13:30
Iarna s-a grăbit să ajungă în multe zone din nordul țării, iar în sate, focul...
Acum 6 ore
12:10
Un incendiu violent a ars o casa din Botosani. O batrana de 97 de ani a fost gasita carbonizata # TeleM Iași
Un incendiu violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Popeni, comuna George Enescu. O...
Acum 8 ore
10:00
România plătește cel mai scump curent din Europa din cauza hidrocentralelor blocate și a lipsei de stocare # TeleM Iași
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția asupra unei probleme care apasă tot mai greu...
09:10
Miercuri, 1 octombrie 2025, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, începe primirea solicitărilor...
09:10
Tânărul de 23 de ani din Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o pe mama acesteia, a fost arestat preventiv # TeleM Iași
Este acuzat de omor și tentativă de omor. Marți, la amiază, a intrat în curtea...
09:10
Fermierii pot transmite cereri de rambursare a ajutorului pentru motorină până la sfârșitul lunii octombrie # TeleM Iași
Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat...
09:10
46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor/ Gruparea a beneficiat de sprijinul unui poliţist # TeleM Iași
Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi...
09:10
Compania românească AnimaWings a început, de miercuri, operarea de zboruri din Suceava către București și...
09:10
Candidații care optează pentru școala postliceală din Fălticeni se înscriu prin intermediul platformei "Hub de...
Acum 12 ore
09:00
Timp de 9 zile (2-8 octombrie, Prolog 20 și 27 septembrie), peste 400 de participanți...
09:00
Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată miercuri seară de Guvern, cu o...
09:00
Proiectul privind construirea Spitalului nr. 2 Vaslui rămâne în așteptarea unei noi linii de finanțare,...
09:00
Romsilva oferă populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la un...
Acum 24 ore
21:10
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava are de la 1 octombrie, două rute noi pentru...
17:20
Elevii Colegiului Național „Costache Negruzzi" din Iași au avut ocazia să își expună lucrările pe...
Ieri
16:40
În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi...
16:30
Un muncitor în construcții din Turda a murit la Spitalul Pașcani după ce a căzut de la înalțime # TeleM Iași
Un barbat in varsta de 45 ani din Turda, care lucra in constructii pe un...
16:10
Plângere penală și noi acuzații grave la adresa Spitalului Sf. Maria. Emanuel Ungureanu: „Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte!” # TeleM Iași
Deputatul Emanuel Ungureanu a anuntat astazi că va depune plângere penală la Parchetul General împotriva...
15:00
La Spitalul „Dr. C. I. Parhon" din Iași, transplantul de rinichi nu este doar o...
15:00
Vreme rece în toată Moldova! Vântul va sufla slab până la moderat, însă cu intensificări...
15:00
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava are de la 1 octombrie, două rute noi pentru...
14:00
Tragedia de la Spitalul Sf. Maria a băgat frica în autorități. Președintele CJ Bacău, în vizită la Spitalul Judetean pentru prevenirea unei situații similare # TeleM Iași
Pornind de la evenimentul tragic petrecut recent la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași,...
13:50
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunță o extindere majoră a frecvenței de zboruri interne: din...
13:50
Autoritatea Feroviară Română, instituția responsabilă și de autorizarea transportului urban, a emis agrementul tehnic pentru...
13:00
Ambasada SUA la București oprește actualizările de pe Facebook după ce Guvernul american a intrat în blocaj # TeleM Iași
Ambasada SUA la Bucuresti a anunțat că va suspenda actualizările regulate ale paginii sale de Facebook din...
12:50
Vaslui | Autoritățile bănuiesc ca băiatul decedat din Tuțcani și familia lui ajunsă la spital ar fi consumat crenvurști de la un magazin din sat # TeleM Iași
Daca initial autoritatile presupuneau ca familia din Tutcani ar fi consumat ciuperci otravitoare, bunica copiilor...
11:40
După ce au adus ‘prosperitatea’ la Iași, Chirica și Alexe exportă acum miracole peste Prut # TeleM Iași
În timp ce Iasul are mare nevoie de proiecte de infrastructura rutiera si spitaliceasca, Mihai...
11:30
Consilierul Chiriță va fi transferat la un spital din Germania. A suferit arsuri grave și amputație # TeleM Iași
Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în...
11:10
Alexandru Muraru, atac frontal la adresa lui Marius Budăi: „Simbolul tupeului, antireformismului și al discursului dublu!” # TeleM Iași
Liderul PNL Iasi, Alexandru Muraru a lansat un atac la adresa fostului ministru al Muncii,...
11:00
Copiii cu dizabilități din România pot beneficia de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive, printr-un...
10:40
Potrivit unor informații obținute de Economedia, omul de afaceri Dorinel Umbrărescu și-ar fi manifestat disponibilitatea...
10:20
România speră să stabilească rapid o producție comună cu Ucraina de drone defensive – interceptoare, pentru uz...
10:00
Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat # TeleM Iași
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați...
10:00
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile de risc, subliniind că...
10:00
Un copil de 7 ani și mama lui ar fi loviți de o femeie de serviciu a unei școli din Vaslui. „Te omor, te strâng de gât” # TeleM Iași
E anchetă la o școală din județul Vaslui, după ce o femeie de serviciu a...
10:00
MApN cere permisiunea Parlamentului să cumpere tancuri și echipamente militare în valoare de 8 miliarde de euro # TeleM Iași
Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor...
10:00
La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de referință în calendarul creștin,...
09:50
Curtea de Apel Iași dispune confiscarea sumei de 2,1 milioane de lei din averea directorului general administrativ la UMF Iași, Druguș Daniela # TeleM Iași
Agenția Națională de Integritate (ANI) a descoperit o diferență nejustificată în patrimoniul personal al DRUGUȘ...
09:40
Mesaj al galeriei Politehnicii Iași la Spitalul de Copii Sf. Maria: „Incendii, bacterii și incompetență crasă / Tratamentul oferit copiilor din țara noastră!” # TeleM Iași
„Baietii veseli" au aprins aseara lumanari in fata Spitalul de Copii Sf. Maria, pentru copiii...
09:30
Vaslui | Un băiat de 11 ani din Țuțcani a murit după ce a consumat ciuperci otrăvitoare. Mama acestuia și două surori au fost duse la Spitalul din Bârlad # TeleM Iași
Caz deosebit de grav petrecut în această dimineață în localitatea Țuțcani din comuna Mălușteni. Autoritățile...
09:30
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află sau călătoresc în Grecia că miercuri are...
09:20
Liderii europeni vor discuta despre formarea unui așa-numit zid de drone pentru protejarea UE # TeleM Iași
Liderii europeni vor discuta miercuri, la Copenhaga, despre formarea unui așa-numit zid de drone menit...
09:20
Mihăilă îl înlocuiește pe banca tehnică pe selecționerul Florentin Pera, care a demisionat, joi, la...
09:20
Ministerul Muncii va avea 100 de milioane de lei pentru Programul de fertilizare in vitro # TeleM Iași
Ministerul Muncii va obţine, la rectificarea bugetară, 100 de milioane de lei pentru Programul naţional...
09:20
Senatul ar putea aproba introducerea unor praguri de vârstă pentru accesul online în cazul minorilor # TeleM Iași
Senatorii din Comisiile juridică, pentru comunicații și pentru cultură au dat un raport favorabil pentru...
