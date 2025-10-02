Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 16:50
Închiderea guvernului american lovește și în România, nu numai la Ambasadă, ci și la baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă operat de armata Statelor Unite.
• • •
Acum 10 minute
17:00
USR a numit prefecți în trei județe și Capitală: posturi preluate de la PSD și PNL. Care sunt propunerile aprobate de Guvern # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, numirea a patru prefecți în Botoșani, Timiș, Bacău și București, posturi care au revenit USR după negocierile din Coaliția de guvernare. Deși solicitarea inițială viza mai mulți prefecți, reprezentanții formațiunii au primit doar trei posturi de la PSD și unul de la PNL. În schimb, ar urma să le revină mai mulți secretari de stat.
17:00
Primele concluzii după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria: Avizul de funcționare al spitalului e ilegal # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat „deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.
Acum 30 minute
16:50
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial despre situația de securitate și de apărare aeriană a României # Digi24.ro
Președintele Nicuşor Dan își prezintă joi concluziile după participarea, în Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene. România a avut un rol important în cadrul acestei întâlnirii, unde a fost abordată tema crucială a dezinformării, șeful statului prezentând ,,raportul Georgescu”, conform informațiilor prezentate de Digi24. Sunt date furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate. Un alt element crucial, luat în discuție, a fost inclusiv modul în care România va reacționa la prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO.
16:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 2 octombrie
16:50
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington # Digi24.ro
Închiderea guvernului american lovește și în România, nu numai la Ambasadă, ci și la baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă operat de armata Statelor Unite.
16:50
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă # Digi24.ro
Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas joi după-amiază fără apă caldă, în urma unei avarii la rețeaua primară de distribuire a agentului termic, la o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud a Termoenergetica, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei, anunță un comunicat al companiei. Alimentarea cu apă caldă va fi reluată cel mai probabil sâmbătă.
16:40
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți # Digi24.ro
Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.
Acum o oră
16:30
Ce cadouri a primit Maia Sandu de la Macron, Merz sau Papa Leon. Cel mai scump este cel oferit de președintele francez # Digi24.ro
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei moldovenești în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei moldovenești, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda.
16:20
Conference League. Rakow - Universitatea Craiova, de la 22:00. Oltenii, încurajați din tribune de câteva sute de fani # Digi24.ro
În prima etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea Craiova se deplasează în Polonia, în orașul Sosnowiec, unde, începând cu ora 22:00, va întâlni echipa locală Raków Częstochowa.
Acum 2 ore
16:00
Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin.
15:50
Guvernul ia măsuri pentru descurajarea celor care finanțează conflicte militare. „România nu tolerează aceste tipuri de comportamente” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru persoanele care care eludează sancţiunile stabilite la nivelul UE. Astfel, dacă până acum această eludare a sancţiunilor era un act de neglijenţă, acum pedepsele devin fapte grave şi ajung la închisoare între 1 şi 5 ani şi 12 ani în cazuri agravante, a anunțat ministra de Externe. „Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din reţelele teroriste, împotriva celor care fac parte din reţelele care finanţează conflicte militare”, a explicat Oana Țoiu.
15:50
La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orbán a acuzat Uniunea Europeană că se pregătește de război și a respins apelurile privind aderarea Ucrainei la UE, susținând că „planul Costa este mort”, relatează Euronews.
15:20
Ministrul Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat joi, la finalul ședinței de Guvernul, că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, împreună cu Ucraina. El precizează că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.
Acum 4 ore
14:50
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție # Digi24.ro
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție
14:50
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # Digi24.ro
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului.
14:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00
14:30
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” # Digi24.ro
Dronele care încalcă spaţiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a spus preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după o serie de intruziuni de drone în Europa în ultimele săptămâni.
14:30
Nirvana câștigă din nou procesul pentru pornografie infantilă pentru coperta albumului „Nevermind” # Digi24.ro
Un judecător federal din Statele Unite a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză celebra trupă grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii care îl arăta pe reclamant în timp ce era bebeluş şi înota gol într-o piscină, pe coperta albumului de mare succes „Nevermind”, lansat de trupa americană în 1991, a informat miercuri agenţia de presă Reuters.
14:30
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei.
14:20
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”.
14:00
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia” # Digi24.ro
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își de seama pe ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război.
13:50
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război” # Digi24.ro
La summitul de la Copenhaga, Volodimir Zelenski l-a atacat pe Viktor Orban. Președintele ucrainean i-a cerut premierului ungar să nu mai cumpere petrol și gaze naturale din Rusia. Declarația vine după schimburile acide dintre cei doi lideri. Zelenski a acuzat Ungaria că i-a încălcat spațiul aerian cu drone, iar Orban a declarat că Ucraina nu este o țară suverană. Președintele ucrainean a mai spus că Rusia a avut întotdeauna ca scop destrămarea Occidentului și a Europei, în special.
13:30
Patru oameni au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie # Digi24.ro
Patru oameni au fost răniți joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică. Suspectul a fost împuşcat de poliție, informează Reuters.
13:20
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat # Digi24.ro
Donald Trump a fost în centrul unei situații de-a dreptul amuzante la întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga. Premierul albanez „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru că nu l-a felicitat pe el și pe președintele Aliev al Azerbaijanului pentru că au încheiat „pacea” în urma intervenției lui Donald Trump.
13:10
Blocajul bugetar lovește New York și California: Trump taie miliarde din finanțarea promisă # Digi24.ro
Administrația Trump, aflată în plin blocaj bugetar, va opri finanțări federale de câteva miliarde de dolari destinate proiectelor de transport public din New York și energiei verzi din California, au anunțat joi surse oficiale de la Washington.
Acum 6 ore
12:30
Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii # Digi24.ro
Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. Măsura vine în contextul în care au fost prognozate ninsori la munte cu depunerea unui strat de zăpadă de peste jumătate de metru, precum și vânt care va sufla cu putere.
12:30
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față # Digi24.ro
Armata rusă și-a modificat rachetele balistice și reușește din ce în ce mai frecvent să evite apărarea aeriană a Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali pentru Financial Times. Nici interceptoarele Patriot, care sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să le doboare, nu mai fac față. „Este o schimbare radicală pentru Rusia”, atrag atenția analiștii.
12:30
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme” # Digi24.ro
Județele Olt și Dolj urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații. Va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc pentru inundații. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, spun oficialii.
12:10
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României # Digi24.ro
Parlamentul European va discuta săptămâna viitoare o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu.
11:50
Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina # Digi24.ro
Un băiat de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.
11:40
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni.
11:40
Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor (MF) a planificat în luna octombrie împrumuturi de 7,99 miliarde lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.
11:30
Șefa guvernului danez: „Toţi au subestimat ameninţarea Rusiei”, iar Europa nu se mişcă „suficient de repede” # Digi24.ro
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia.
11:20
Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile # Digi24.ro
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce.
Acum 8 ore
11:00
Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Digi24.ro
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
11:00
10:50
(P) Mai mult decât un smartwatch: Seria HUAWEI WATCH GT6 aduce împreună o baterie care durează 3 săptămâni și un GPS de înaltă precizie
(P) Mai mult decât un smartwatch: Seria HUAWEI WATCH GT6 aduce împreună o baterie care durează 3 săptămâni și un GPS de înaltă precizie
10:50
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare # Digi24.ro
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.
10:40
Veteranele armatei SUA îl acuză pe Pete Hegseth că minte despre standardele militare: „Nu am cerut tratament special” # Digi24.ro
Discursul lui Pete Hegseth despre „revenirea la standardul masculin” în armată, susținut la adunarea generalilor, a stârnit reacții dure în rândul veteranelor SUA. Acestea îl acuză de minciună și spun că regulile de luptă au fost mereu identice pentru femei și bărbați.
10:30
10:20
Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea Comunităţii Politice Europene. Ucraina şi securitatea europeană, printre temele de discuție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, transmite Administraţiei Prezidenţiale.
10:20
Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ) # Digi24.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani pentru publicația Wall Street Journal (WSJ). Inițiativa vine în contextul în care administrația Trump ia în considerare să trimită Kievului arme puternice care pot fi folosite în astfel de atacuri.
10:10
Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate # Digi24.ro
Coreea de Sud şi-a recunoscut pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive a zeci de mii de copii trimişi în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii.
09:50
Accident grav pe DN13 între trei mașini. O persoană a murit și o alta a fost rănit. Traficul e oprit între Brașov și Rupea # Digi24.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită într-un accident în care au fost implicate trei maşini și care a avut loc astăzi dimineață, în localitatea Feldioara. Traficul este oprit între Braşov şi Rupea.
09:30
Atunci când ne confruntăm cu probleme grave legate de ochi, nu întotdeauna avem și simptome la fel de evidente. Unele semne pot fi aparent benigne, dar să indice în realitate afecțiuni grave, care necesită intervenție medicală imediată. În multe cazuri, a recunoaște corect aceste semne înseamnă o șansă de a preveni pierderea ireversibilă a vederii.
09:20
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace # Digi24.ro
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel. Aceasta, în condițiile în care președintele american își dorește premiul Nobel pentru pace. Șansele să-l primească sunt însă mici, consideră experții.
09:20
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # Digi24.ro
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World.
09:20
Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # Digi24.ro
Zeci de percheziţii se desfășoară joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov la infractori acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Report uriaș de peste 7,1 milioane de euro la 6/49. Bani mulți în joc și la Joker # Digi24.ro
Joi, 2 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:10
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul discută azi legi vitale pentru securitatea României # Digi24.ro
Serviciul militar voluntar va fi discutat joi, în ședința de Guvern. Ministerul Apărării Naționale propune o variantă pentru civili, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști. Totodată, Armata vrea să schimbe legea astfel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării.
