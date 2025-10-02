Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 octombrie

15:50

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru persoanele care care eludează sancţiunile stabilite la nivelul UE. Astfel, dacă până acum această eludare a sancţiunilor era un act de neglijenţă, acum pedepsele devin fapte grave şi ajung la închisoare între 1 şi 5 ani şi 12 ani în cazuri agravante, a anunțat ministra de Externe. „Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din reţelele teroriste, împotriva celor care fac parte din reţelele care finanţează conflicte militare”, a explicat Oana Țoiu.