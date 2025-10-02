Primăria Buzău vrea să interzică trotinetele electrice în parcuri și curțile școlilor

19:30

Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat și au fost trasate deja directivele care vor fi aplicate, după ce meteorologii au anunțat mai multe coduri de vreme rea. De joi, 2 octombrie, timp de trei zile, România se află sub o avalanșă de coduri de vreme extremă cu ninsori și viscol la munte, ploi […] Articolul Vreme extremă în România: Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență apare prima dată în PS News.