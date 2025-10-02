Primăria Buzău vrea să interzică trotinetele electrice în parcuri și curțile școlilor
PSNews.ro, 2 octombrie 2025 16:50
Primăria municipiului Buzău propune, de anul viitor, interzicerea trotinetelor electrice în mai multe zone din oraș, inclusiv în curțile instituțiilor de învățământ, invocând incidente și cifre alarmante raportate la nivel național în anul 2025, peste 1.500 de accidente soldate cu persoane decedate și rănite grav. Potrivit conducerii Primăriei, inițiatorul proiectului, trotinetele electrice ar urma să
• • •
VIDEO Pricopie: „Discuțiile despre doborârea dronelor sunt ca în Poiana lui Iocan. Să-i lăsăm pe militari să decidă” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a avertizat miercuri, la Puterea Știrilor, că România și statele europene se confruntă cu o avalanșă de amenințări hibride și atacuri care nu mai pot fi tratate doar la nivelul serviciilor secrete, ci afectează direct societatea. „Acum câțiva ani, asemenea discuții aveau loc doar între serviciile secrete. Astăzi, fenomene precum ridicarea
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a postat joi pe rețelele de socializare un mesaj prin care a criticat discuțiile purtate în aceste zile la Copenhaga referitoare la războiul din Ucraina și la asistența acordată statelor europene Kievului. Potrivit acestuia, statele europene „se pregătesc de război" prin finanțarea Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse „Copenhaga, ziua a
Patru persoane au fost rănite joi dimineață într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunțat poliția britanică, adăugând că suspectul a fost împușcat de ofițeri, relatează Reuters și AFP. Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar una dintre ele a fost înjunghiată
„Listele rușinii” revin: ANAF publică numele datornicilor, la inițiativa lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat în trimestrul al treilea din 2025. Restanțele publicate în „lista rușinii" vor avea următoarele plafoane: 500.000 de lei(debitori mari contribuabili); 250.000 de lei(contribuabil mijlociu) și 100.000 de lei(alte categorii în care sunt incluse și persoanele
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins într-o situație de protocol considerată incomodă în cadrul vizitei la Copenhaga, unde a participat la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. În timpul evenimentului, președintele României a ezitat să se alăture fotografiei oficiale alături de regele Frederic al X-lea și Regina Maria
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis la summitul de la Copenhaga un mesaj privind securitatea europeană: dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Europei sunt considerate o amenințare majoră și pot fi doborâte fără ezitare. „Este foarte important să avem un mesaj clar. Dronele, care încalcă teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ. Pot fi
O săptămână dedicată investițiilor în educație și cultură, inaugurare simultană la ASE și Academia de Muzică din Cluj # PSNews.ro
Compania Națională de Investiții anunță recepția lucrărilor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, unde luni, 6 octombrie 2025, va avea loc concertul inaugural în noul sediu. Totodată, lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din București au fost finalizate și prezentate publicului în
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu, contrazis de Universitatea din München privind studiile declarate # PSNews.ro
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a precizat în CV-ul său făcut public pe site-ul Senatului că în perioada 2003-2006 a urmat cursurile Universității Tehnice din München, de unde a obținut diploma de inginer. Jurnaliștii de la „Vocea – Botoșani" au aflat însă de la universitatea din Germania că în realitate instituția nu are „informații despre studentul Cătălin
Nicuşor Dan: UE merge pe ideea unui zid anti-dronă pe flancul estic, în ciuda „nuanţelor” apărute în discuţii # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că statele membre ale Uniunii Europene au analizat posibilitatea unui zid anti-dronă pe flancul estic şi, deşi au fost „nuanţe" pe această discuţie, se merge pe conceptul de zid anti-dronă. Nicuşor Dan s-a referit, joi, în declaraţiile de presă făcute înainte de participarea la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la discuţiile
Dosarul anulării alegerilor – Nicușor Dan va prezenta liderilor UE, la Copenhaga, dovada implicării Rusiei # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va prezenta la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024. Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene de la Copenhaga, va prezenta materialul realizat de Procurorul General al României privind dezinformarea rusă în cadrul
Liderii Uniunii Europene susțin „Eastern Flank Watch” și „Zidul de Drone”: Trebuie să fim capabili să ne apărăm # PSNews.ro
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga
VIDEO Pricopie: „A tăia bursele sociale ale studenților este o crimă. Partidele nu au atins un leu din subvențiile lor” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că protestele studenților reprezintă un semn de sănătate democratică, dar și rezultatul unor decizii politice „prost comunicate și profund nedrepte". „Vestea bună atunci când ai proteste este că trăim într-o țară în care poți să ai protest. Asta înseamnă democrație și faptul că
SUA vor furniza Ucrainei informații privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești # PSNews.ro
SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, încurajând aliații NATO să ofere un sprijin similar. Această decizie reprezintă prima schimbare de politică cunoscută pe care preşedintele Donald Trump a aprobat-o de când şi-a înăsprit retorica faţă de Rusia
Corveta turcească este pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN), un fiasco pentru care Armata se pregătește să plătească 265 de milioane de dolari. Dar acesta nu este prețul final: pentru dotarea navei cu sistemul de lansare de rachete NSM, MApN trebuie să mai plătească aproape 100 de milioane de dolari. Iar de aici începe o serie
După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă # PSNews.ro
După 20 de ani de activitate, o fabrică din județul Hunedoara își închide definitiv porțile. Este vorba despre întreprinderea de volane de la Brad, unitate care a reușit de-a lungul timpului să aducă dezvoltare și locuri de muncă în Țara Zarandului. Liderii sindicali spun că ar fi o pierdere uriașă în județ și că fac
Ministerul Educației confirmă reducerea posturilor din școli după aplicarea Legii Bolojan # PSNews.ro
Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce oficial numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Proiectul vine după aplicarea prevederilor Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri contabile în Educație. Documentul, publicat pe site-ul
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă dezvăluie instrumentele de șantaj ale Rusiei în R. Moldova # PSNews.ro
Ambasadorul R. Moldova, Victor Chirilă: Rusia „n-a cedat niciodată", însă influența sa economică este „aproape zero". Aceasta folosește Transnistria și o parte a Bisericii pentru șantaj și propagandă anti-Uniunea Europeană, a afirmat diplomatul, în direct, la Puterea Știrilor. Victor Chirilă, a explicat că, deși Rusia nu va renunța la influență, pârghiile sale economice, în
Parcul eolian Peștera 2, de aproape 400 MW, o afacere românească în care este implicat și un mare fond de investiții danez, a primit autorizația de înființare. Parcul s-a calificat deja la schema CfD. Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE, a aprobat autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Eoliană (CEE)
Averea miliardarului Elon Musk, fondatorul SpaceX şi director general al Tesla, a depăşit miercuri, 1 octombrie, pentru câteva ore, pragul record de 500 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului în timp real realizat de revista Forbes. Valoarea netă a lui Musk a ajuns la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde
Jurnalistul Victor Ciutacu a dezvăluit o propunere politică explozivă aflată pe masa coaliției de guvernământ: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcția de premier. Scopul acestei mutări ar fi trimiterea lui Bolojan să candideze la Primăria Capitalei. Potrivit jurnalistului, decizia ar fi menită să mențină unitatea politică fragilă a coaliției și să evite o
Rata șomajului a urcat la 5,9% în august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică # PSNews.ro
Rata şomajului în luna august 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn creștere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna iulie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare decât la femei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74
Monitorizare NewsVibe – AUR, singurul partid cu vizibilitate în creștere. Coaliția înregistrează scăderi pe linie # PSNews.ro
Conform analizei NewsVibe, AUR a fost singurul partid care și-a crescut vizibilitatea online cu peste 33% datorită evenimentelor din R. Moldova și moțiunii pe Mediu, în timp ce formațiunile din coaliția de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR) au înregistrat scăderi semnificative ale mențiunilor în media. Creșterea AUR versus scăderea coaliției Datele analizate de platforma AI
Miercuri, 1 octombrie 2025, Palatul Elisabeta a găzduit Seara dedicată Republicii Moldova, eveniment la care a participat și ambasadorul Republicii Moldova la București, E.S. Victor Chirilă. Manifestarea, organizată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și de Alteța Sa Regală Principele Radu, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia, a reunit reprezentanți din mediul politic, diplomatic,
Guvernul oprește finanțarea pentru săli de sport, așezăminte culturale și canalizare. Ce proiecte rămân? # PSNews.ro
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25%
Rectificarea bugetară: cine pierde și cine câștigă bani. Domeniile în care ajung miliarde de lei # PSNews.ro
Rectificarea bugetară aprobată de Guvern aduce suplimentări pentru Ministerul Finanţelor (20 miliarde lei), al Muncii (5,5 miliarde) şi al Dezvoltării (2,4 miliarde), în timp ce Investiţiile, Sănătatea şi Transporturile pierd. Rectificarea bugetară pe anul 2025 este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un nivel al produsului
Reforma administrației trebuie începută de la centru, afirmă liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, în contextul disputelor din coaliția de guvernare pe tema reformei administrației. În timp ce premierul Bolojan insistă pe reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală, Gabriel Zetea, spune că abordarea este greșită, că atenția ar trebui să se mute de […] Articolul Gabriel Zetea (PSD): Reforma administrației trebuie începută de la centru apare prima dată în PS News.
Consiliul Fiscal, instituție independentă condusă de Daniel Dăianu, arată într-un document public că Guvernul Ciolacu 2 a supraestimat în mod „deliberat” veniturile și a subestimat cheltuielile bugetare din bugetul anului 2025. Informația apare în opinia Consiliului Fiscal față de proiectul de rectificare bugetară. „Ținta inițială a deficitului bugetar de 7,04% era departe de realitate, supraestimând […] Articolul Consiliul Fiscal acuză Guvernul Ciolacu 2: Bugetul 2025, construit pe date fanteziste apare prima dată în PS News.
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: Șapte hidrocentrale, blocate de 40 de ani din cauza avizelor de mediu # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că şapte hidrocentrale aflate în stadii avansate de construcţie sunt blocate din cauza contestaţiilor privind avizele de mediu, deşi unele au fost începute acum 40 de ani, înainte ca zonele respective să fie declarate arii protejate. Într-o intervenţie la Digi24, ministrul a explicat cum România a ajuns să plătească „cea […] Articolul Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: Șapte hidrocentrale, blocate de 40 de ani din cauza avizelor de mediu apare prima dată în PS News.
SURSE Tăieri de posturi în administraţie, oraşe care devin comune şi desfiinţări de instituţii # PSNews.ro
Negocierile din cadrul coaliției de guvernare privind reforma administrației publice sunt în plină desfășurare și, potrivit unor surse politice citate de RTV, chiar dacă nu s-a ajuns încă la un acord final, au fost deja stabilite liniile generale ale măsurilor ce urmează a fi adoptate. Marți, săptămâna viitoare, situația ar urma să fie tranșată, după […] Articolul SURSE Tăieri de posturi în administraţie, oraşe care devin comune şi desfiinţări de instituţii apare prima dată în PS News.
Planul coaliției: Revoluție în administrația locală, multe orașe retrogradate la rang de comună # PSNews.ro
Negocierile pentru tăierile din administrația locală și centrală din cadrul coaliției sunt extrem de complicate și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final, au fost stabilite liniile generale. După discuțiile cu partenerii de coaliție, la începutul săptămânii viitoare situația va fi tranșată, pentru că s-au stabilit măsurile de luat, iar acum se fac […] Articolul Planul coaliției: Revoluție în administrația locală, multe orașe retrogradate la rang de comună apare prima dată în PS News.
Horațiu Potra a fost arestat în urmă cu câteva zile pe aeroportul din Dubai, șeful mercenarilor refugiindu-se în Emiratele Arabe, după ce autoritățile de la noi i-au deschis dosar penal pentru infracțiuni deosebit de grave. Principala discuție acum este când și în ce condiții va fi extrădat apropiatul lui Călin Georgescu. Bărbatul ar putea invoca […] Articolul Horațiu Potra, arestat în Dubai: România negociază extrădarea șefului mercenarilor apare prima dată în PS News.
Trei membri HAMAS care pregăteau atentate, arestați în Berlin. Al patrulea suspect, reținut în München # PSNews.ro
Trei presupuși membri ai grupului militant palestinian Hamas au fost arestați miercuri în Berlin, pe fondul suspiciunilor că pregăteau atacuri teroriste la obiective evreiești și israeliene din Germania. Conform publicației Der Spiegel, cei trei suspecți sunt un cetățean german de origine libaneză în vârstă de 36 de ani, un libanez de 43 de ani și un […] Articolul Trei membri HAMAS care pregăteau atentate, arestați în Berlin. Al patrulea suspect, reținut în München apare prima dată în PS News.
Bogdan Ivan, proiect de lege: Blocarea deconectării și preț de 1 leu/kW pentru cei cu venituri sub 3000 de lei # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că ia în calcul propunerea unui proiect de lege care vizează protecția clienților vulnerabili în fața creșterii prețurilor la energie. Măsura principală ar fi interdicția de a-i mai deconecta de la rețeaua de electricitate pentru acei consumatori vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile. În plus, Ivan propune și […] Articolul Bogdan Ivan, proiect de lege: Blocarea deconectării și preț de 1 leu/kW pentru cei cu venituri sub 3000 de lei apare prima dată în PS News.
Arestări în Franța pe o navă din „flota-fantomă” a Rusiei. Vasul „Pushpa” e suspectat de lansare de drone în Danemarca # PSNews.ro
Mai mulţi membri ai echipajului navei „Pushpa”, suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei şi care este ancorată în largul coastelor Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique), au fost plasaţi în arest preventiv, potrivit franceinfo. Această navă este suspectată cu precădere de implicarea în lansarea unor drone în Danemarca. Membrii echipajului sunt audiaţi de anchetatorii secţiei de […] Articolul Arestări în Franța pe o navă din „flota-fantomă” a Rusiei. Vasul „Pushpa” e suspectat de lansare de drone în Danemarca apare prima dată în PS News.
Prima rectificare bugetară: Deficitul urcă la 8,4% din PIB, creșterea economică scade la 0,6%. # PSNews.ro
Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat Executivul, prin purtătorul de cuvânt și ministrul de Finanțe. Ministrul Alexandru Nazare a declarat că rectificarea aduce bugetul într-o zonă de proiecție realistă. „Am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri […] Articolul Prima rectificare bugetară: Deficitul urcă la 8,4% din PIB, creșterea economică scade la 0,6%. apare prima dată în PS News.
VIDEO Igor Grosu, interviu pentru PS News: ce spune despre aderarea la UE, relația cu România și noul Parlament # PSNews.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a acordat un interviu în exclusivitate pentru PS News, imediat după victoria partidului său în alegerile parlamentare. Liderul PAS a vorbit despre susținerea covârșitoare primită din partea moldovenilor din România, despre discuțiile avute cu premierul Ilie Bolojan și despre obiectivele strategice ale noului legislativ de la Chișinău. „România e […] Articolul VIDEO Igor Grosu, interviu pentru PS News: ce spune despre aderarea la UE, relația cu România și noul Parlament apare prima dată în PS News.
Anunțul lui Vasilcoiu: Veste bună, la rectificarea bugetară – ajutor de 400 lei pentru pensii mici și fonduri FIV # PSNews.ro
Cristian Vasilcoiu, secretar general adjunct la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat, după ședința de Guvern dedicată rectificării bugetare, că Ministerul Muncii a obținut fonduri importante. Oficialul a afirmat că Ministerul Muncii a primit credite de angajament pentru două măsuri sociale esențiale: reluarea programului privind procedurile de Fertilizare In Vitro (FIV) și […] Articolul Anunțul lui Vasilcoiu: Veste bună, la rectificarea bugetară – ajutor de 400 lei pentru pensii mici și fonduri FIV apare prima dată în PS News.
R. Moldova nu vrea decuplarea de Ucraina în procesul de aderare la UE: „Luptă inclusiv pentru independența noastră” # PSNews.ro
Ambasadorul Victor Chirilă salută demersul europarlamentarului Victor Negrescu de a cere urgentarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Totuși, acesta a subliniat că R. Moldova își dorește ca acest lucru să se întâmple simultan cu Ucraina, ca un gest de solidaritate: „Noi ne dorim, cât mai curând posibil, să începem negocierile […] Articolul R. Moldova nu vrea decuplarea de Ucraina în procesul de aderare la UE: „Luptă inclusiv pentru independența noastră” apare prima dată în PS News.
Primăria Capitalei a activat procedurile de urgenţă pentru protejarea cetăţenilor, ca urmare a avertizării meteorologice de cod portocaliu care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti. Vremea se anunță rece în aproape toată țara; meteorologii au emis miercuri o atenționare cod portocaliu de vânt în sudul țării și în Capitală, iar la munte, […] Articolul Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie apare prima dată în PS News.
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament # PSNews.ro
Românii ar putea avea pensii mai mari, cu o condiţie. Patronii pentru care lucrează să vireze la Pilonul II o sumă suplimentară, din partea firmei. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Dacă va fi adoptată va aduce beneficii şi angajaţilor, şi angajatorilor, care nu vor plăti taxe şi impozite pentru bonusul oferit. […] Articolul Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament apare prima dată în PS News.
Nazare: Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape o lună # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că prioritatea în acest moment este adoptarea pachetului de măsuri pentru administraţie, care este întârziată cu aproape o lună. El a precizat că discuţiile pe acest subiect au avansat şi că speră ca acest pachet pe administraţie să fie anunţat cât mai curând. Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, […] Articolul Nazare: Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape o lună apare prima dată în PS News.
Țările NATO, în stare de alertă după mai multe incidente cu drone. Cel mai recent, în Germania # PSNews.ro
Autoritățile germane investighează afirmațiile potrivit cărora drone neidentificate ar fi spionat infrastructura critică din statul nordic Schleswig-Holstein, au declarat miercuri oficialii, scrie AP. Mai multe drone au fost observate pe 25 septembrie deasupra unei centrale electrice din capitala statului, Kiel, precum și în apropierea unui spital universitar și a unui șantier naval din orașul portuar, potrivit […] Articolul Țările NATO, în stare de alertă după mai multe incidente cu drone. Cel mai recent, în Germania apare prima dată în PS News.
Femicidul, un fenomen tot mai grav. 42 de femei au fost ucise în România de partenerii lor, anul acesta # PSNews.ro
Un nou val de atacuri asupra femeilor atrage atenţia asupra violenţei domestice, fenomen care ia amploare în România. Informaţii cu puternic impact emoţional! În Buzău, o femeie de 41 de ani a fost grav rănită de fostul ei iubit. Acesta este în custodia poliției și este acuzat de tentativă de omor. 42 de femei au […] Articolul Femicidul, un fenomen tot mai grav. 42 de femei au fost ucise în România de partenerii lor, anul acesta apare prima dată în PS News.
Vreme extremă în România: Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # PSNews.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat și au fost trasate deja directivele care vor fi aplicate, după ce meteorologii au anunțat mai multe coduri de vreme rea. De joi, 2 octombrie, timp de trei zile, România se află sub o avalanșă de coduri de vreme extremă cu ninsori și viscol la munte, ploi […] Articolul Vreme extremă în România: Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență apare prima dată în PS News.
Guvernul a oprit finanțările de noi proiecte până în 2027. Care sunt cele mai afectate domenii # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un act normativ prin care „se prioritizează” investiţiile finanţate din bugetul naţional. Proiecte noi nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă se finanţează de autorităţile locale. La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prioritizează investiţiile finanţate din bugetul naţional, […] Articolul Guvernul a oprit finanțările de noi proiecte până în 2027. Care sunt cele mai afectate domenii apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Un nou studiu arată că inteligența artificială nu poate înlocui medicii în camerele de urgență; în Irlanda a izbucnit un scandal privind vânzarea datelor de localizare ale cetățenilor. Alegerile parlamentare din acest weekend din Cehia ar putea aduce la putere un lider populist, iar cetățenii din Uniunea Europeană stabiliți în în Marea Britanie […] Articolul Știri din capitalele Europei, 1 octombrie apare prima dată în PS News.
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # PSNews.ro
București, 1 octombrie 2025 – Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, Directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate […] Articolul BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare apare prima dată în PS News.
CFR Călători vrea să blocheze circulația trenurilor. AFR acuzată că nu a plătit compensaţiile # PSNews.ro
CFR Călători acuză Autoritatea pentru Reformă Feroviară că blochează sumele care i se cuvin pentru serviciile publice de transport și facilitățile acordate de stat, atrăgând riscul întârzierii plăților către furnizori și chiar al blocării circulației trenurilor. „CFR Călători ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de […] Articolul CFR Călători vrea să blocheze circulația trenurilor. AFR acuzată că nu a plătit compensaţiile apare prima dată în PS News.
Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi cu 4 zile înainte să fie numit în funcție # PSNews.ro
Vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, fost lider PSD, a fost vizat de un dosar de corupție clasat la patru zile înainte de numirea sa în funcția actuală, în urma unui denunț depus de fostul șef al Direcției Agricole Caraș-Severin, Marius Zarcula. În denunțul de la DNA, Zarcula (fost membru PSD și Pro România) reclama presiunile făcute […] Articolul Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi cu 4 zile înainte să fie numit în funcție apare prima dată în PS News.
