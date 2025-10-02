Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica

14:40

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a oficiat marți, un Te Deum cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea Părintelui Patriarh Daniel. În cuvântul rostit la finalul slujbei, IPS Atanasie a subliniat realizările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru care suntem datori să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Cu această ocazie,…