Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica
Basilica.ro, 2 octombrie 2025 18:20
Un volum care cuprinde cuvintele despre familia creștină rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diferite ocazii a fost publicat la Editura Basilica. Lucrarea „Familia creștină. Binecuvântare a iubirii lui Hristos pentru Biserică” constituie un instrument de lucru util tuturor slujitorilor sfintelor altare, profesorilor de religie, studenților, publicațiilor, precum și ostenitorilor centrelor de presă bisericească…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
18:20
Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica # Basilica.ro
Un volum care cuprinde cuvintele despre familia creștină rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diferite ocazii a fost publicat la Editura Basilica. Lucrarea „Familia creștină. Binecuvântare a iubirii lui Hristos pentru Biserică” constituie un instrument de lucru util tuturor slujitorilor sfintelor altare, profesorilor de religie, studenților, publicațiilor, precum și ostenitorilor centrelor de presă bisericească…
Acum 2 ore
17:20
Hram la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc: Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos # Basilica.ro
„Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos. Ea are har și putere primite de la Fiul ei, astfel încât toți cei ce se roagă cu credință înaintea icoanei sale primesc ajutor și binecuvântare”, a spus Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, miercuri la hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc. Sfânta Liturghie a fost…
16:40
„Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciunea și munca, îmbinate, duc până la capătul drumului, la mântuirea sufletului. La urma urmei, știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul Său pentru noi, păcătoșii”, a spus Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, miercuri la Mănăstirea…
Acum 4 ore
16:30
Români și scandinavi convertiți din cinci țări au participat la Zilele Sf. Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei # Basilica.ro
Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, Regatul Danemarcei, au organizat, în perioada 26-28 septembrie, o serie de manifestări liturgice și caritabile dedicate Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. La evenimente au participat, alături de clericii români din Episcopia Europei de Nord, credincioși români și scandinavi convertiți din cinci…
15:30
Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sf. Dumitru Stăniloae. Urmează proclamarea locală a canonizării # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care vor fi puse moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Sâmbătă, la Mănăstirea Cernica, au loc manifestările dedicate proclamării locale a canonizării sfântului. „Această raclă frumoasă, împodobită din argint și cu scene aurite, arată evlavia și prețuirea poporului Bisericii noastre pentru acest mare sfânt, care a…
14:50
Bucureștenii sunt invitați de Parohia Înălțarea Domnului din Sectorul 6 să doneze sânge # Basilica.ro
Credincioșii bucureșteni sunt invitați să participe la o nouă campanie de donare de sânge, organizată în data de 7 octombrie la Biserica „Înălțarea Domnului” din Sectorul 6 al Capitalei. Ediția a treia a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” este inițiativa Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Campania a…
14:40
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat joi, 2 octombrie 2025, în Paraclisul „Sf. Gheorghe” din Reședința Patriarhală, slujba de sfințire a raclei în care vor fi așezate moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 6 ore
14:30
Ziua Sectorului 2, sărbătorită prin rugăciune și o expoziție de artă la Mănăstirea Plumbuita din Capitală # Basilica.ro
Sectorul 2 al Capitalei și-a serbat sărbătoarea patronală miercuri, de Acoperământul Maicii Domnului. Cu această ocazie, la Mănăstirea Plumbuita a fost prezentată o expoziție de artă, admirată de credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de un sobor de clerici la altarul exterior al așezământului monahal, care și-a serbat hramul. La…
14:20
Revista Theologia a Bisericii Greciei și-a aniversat centenarul printr-o conferință despre teologie și noile tehnologii # Basilica.ro
Revista Theologia a Bisericii Ortodoxe a Greciei și-a aniversat centenarul organizând, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025, Conferința Internațională „Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”. Lucrările conferinței s-au concentrat pe relația dintre teologie, societate și tehnologie în epoca actuală, cu accent pe provocările generate de inteligența artificială și de transformările digitale.…
Acum 8 ore
12:00
Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină # Basilica.ro
Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), a sprijinit realizarea icoanelor pentru iconostasul Catedralei Episcopale din Cahul. Acestea au fost pictate într-o autentică tradiție bizantină, după toate canoanele, contribuind astfel la promovarea unei culturi ortodoxe autentice în spațiul de dincolo de Prut. Icoanele au fost realizate respectând canoanele iconografiei ortodoxe și îmbogățesc…
Acum 12 ore
10:30
La Curtea de Argeș a avut loc un simpozion dedicat moștenirii duhovnicești a Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria # Basilica.ro
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Simpozionul „Moștenirea duhovnicească a sfinților cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”, organizat cu prilejul hramului de Schitul „Sf. Neagoe Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș. Manifestarea a avut loc la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeș,…
09:40
PS Nichifor Botoșăneanul la Bisericani: Călcăm pe un pământ sfințit de oameni puternici în credință # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bisericani, unde au fost cinstiți ocrotitorii obștii, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac. „Iosif și Chiriac de la Bisericani sunt sfinți care au petrecut în sihăstrie, care au petrecut departe de lume, cu simplitate dar adâncime lăuntrică”, a spus ierarhul…
09:00
Începe ziua de joi cu cele mai importante știri recente. Patriarhul Daniel: Teologia ortodoxă, chemată să ofere perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean „Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și…
Acum 24 ore
01:40
Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu” din Trento, Italia, a inaugurat duminică o școală parohială. Noua insituție, cu hramul Sfintei Mucenițe Lucia, este un centru de formare duhovnicească și culturală, destinat copiilor și tinerilor români din zonă. Aici se vor desfășura ore de catehism, de limba și literatura română și de istorie. Proiectul, sprijinit financiar de Departamentul…
00:00
Calendar Ortodox, 2 octombrie Sf. Sfințit Mc. Ciprian și Sf. Mc. Iustina fecioara Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian mai era numit și Magul sau Vrăjitorul. În timpul împăratului Deciu (249-251) locuia în Antiohia (între Siria și Arabia). Părinții lui erau păgâni și oameni superstițioși. Încă de mic a fost inițiat în tainele păgânismului, iar la vârsta…
1 octombrie 2025
21:00
Începutul anului universitar la Facultatea de Teologie din București: Ce le transmite PS Varlaam Ploieșteanul studenților # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București cu ocazia debutului noului an universitar. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe studenți să asculte permanent Cuvântul lui Dumnezeu. La slujbă au participat studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății, dar și cadrele didactice care…
20:20
Așezământul pentru copii al unei parohii din Cluj este pregătit de inaugurare: Un spațiu de lumină, grijă și educație # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cornești, județul Cluj, va inaugura în data de 7 octombrie Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi”, un spațiu de lumină, grijă și educație. Slujba de sfințire a clădirii va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Imobilul este construită pe…
19:30
Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu” din Trento, Italia, a inaugurat duminică o școală parohială. Noua insituție, cu hramul Sfintei Mucenițe Lucia, este un centru de formare duhovnicească și culturală, destinat copiilor și tinerilor români din zonă. Aici se vor desfășura ore de catehism, de limba și literatura română și de istorie. Proiectul, sprijinit financiar de Departamentul…
19:10
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române aniversează 35 de ani de activitate printr-un concert # Basilica.ro
Cu ocazia a 35 de ani de activitate neîntreruptă, Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează un concert aniversar, în data de 12 octombrie, la Sala Radio din București, anunță corul într-un comunicat de presă. Evenimentul „Symbol- 35 de ani” își propune să aducă împreună generații de interpreți și iubitori ai…
Ieri
16:10
Patriarhul Daniel a publicat un volum de predici la Praznicele Împărătești ale Bisericii # Basilica.ro
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul „Luminile Marilor Sărbători ale Bisericii. Predici la Praznicele Împărătești”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Predicile sunt sinteze ale mai multor omilii rostite de Patriarhul României, fiecare lămurind icoana, istoricul, troparul praznicului, precum și tâlcuirea sărbătorii în sine. Ele sunt prezentate într-o perspectivă interdisciplinară: biblică, patristică,…
15:10
La 85 de ani de al martiriul protopopului Aurel Munteanu, a fost lansată o piesă de teatru radiofonic în memoria sa # Basilica.ro
Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș” a fost lansată duminică la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin, în memoria protoiereului Aurel Munteanu, martirizat în urmă cu 85 de ani. Prima audiție integrală va avea loc duminica viitoare, de la ora 20:30, pe frecvențele Radio Renașterea. Evenimentul a fost moderat de părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan, inițiatorul și…
15:10
Patriarhul Daniel: Teologia ortodoxă, chemată să ofere perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean # Basilica.ro
„Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și sfințenia creației”, le-a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participanților la Conferința Internațională ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”,…
14:50
PS Paisie Sinaitul: Acoperământul Maicii Domnului este rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul # Basilica.ro
„Acoperământul Maicii Domnului este, de fapt, rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale. „Maica Domnului ca ocrotitoare este zugrăvită la Mănăstirea Govora, unde Preasfânta Născătoare este pictată cu largi aripi îngerești cu care protejează pe toți cei pe care îi…
14:20
Deschiderea anului universitar 2025 – 2026 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București | FOTO # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat miercuri, 1 octombrie 2025, la biserica Sfânta Ecaterina, paraclis universitar, Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum cu ocazia începerii anului universitar. După slujbă a avut loc ceremonia de deschidere a noului an universitar, în sala I.G. Coman a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. Foto credit: Basilica.ro…
13:20
Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat luni, în cooperare cu Biblioteca Sfântului Sinod, o expoziție de partituri psaltice și o conferință dedicată muzicii bisericești în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Evenimentul a făcut parte din seria de manifestări conexe Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”. Invitații conferinței au fost prof. univ. dr. Nicolae…
13:10
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române aniversează 35 de ani de activitate printr-un concert # Basilica.ro
Cu ocazia a 35 de ani de activitate neîntreruptă, Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează un concert aniversar, în data de 12 octombrie, la Sala Radio din București, anunță corul într-un comunicat de presă. Evenimentul „Symbol- 35 de ani” își propune să aducă împreună generații de interpreți și iubitori ai…
12:30
Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, marcată anual în data de 1 octombrie, face parte din Luna Internațională de Prevenire și Informare despre Cancerul de Sân („Breast Cancer Awareness Month”), care se desfășoară anual în octombrie. Tema din acest an recunoaște diversitatea experiențelor și subliniază necesitatea unei îngrijiri pline de compasiune, prompte și de…
11:30
Marcată în ziua de pomenire a unui sfânt imnograf, Ziua Internațională a Muzicii este prilej pentru a celebra psalții # Basilica.ro
Probabil că inițiatorii Zilei Internaționale a Muzicii nu și-au dat seama, dar au instituit această sărbătoare în data de 1 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sf. Roman Melodul, cuviosul imnograf – ceea ce face din această zi și un bun prilej de celebrare a psalților. Celebrare a psalților și imnografilor „În fiecare an,…
10:40
1 octombrie: Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română și la nivel internațional # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română în ședința din 25-26 octombrie 2023, an care a fost dedicat de Biserica noastră Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Ziua este marcată în data de 1 octombrie, când Ziua Internațională a Vârstnicilor este marcată și la nivel internațional. În 2023,…
09:50
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, aniversează miercuri, de praznicul Acoperământului Maicii Domnului, 25 de ani de la primirea darului arhieriei. A fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul, în data de 1 octombrie 2000, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Anul acesta, Preasfinția Sa a mai marcat două aniversări: a împlinit vârsta de…
08:50
Începe-ți ziua de miercuri cu cele mai relevante știri recente: Patriarhul Daniel, la aniversarea a 18 ani de la întronizare: Pentru noi, Europa înseamnă o Europă a credinței creștine Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus, cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizare, că este necesară accentuarea valorilor spirituale, pentru a putea trăi în veșnicie,…
02:50
Gala laureaților: Câștigătorii Festivalului „Lăudați pe Domnul!” au susținut concertul final la Palatul Patriarhiei # Basilica.ro
Câștigătorii Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” au susținut marți concertul final la Palatul Patriarhiei. Manifestarea s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Capitală. Evenimentul a fost deschis de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhidiaconul Mihail Bucă. Au urmat corurile câștigătoare de la fiecare categorie: Corul…
00:00
(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 1 octombrie Acoperământul Maicii Domnului În zilele împăratului Leon cel Înţelept (886-912), în Constantinopol, spre duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în cinstita biserică a Vlahernei, întru slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la întâia zi a lunii octombrie şi de faţă stând mulţimea poporului, fiind ca la patru ceasuri din noapte, Sfântul Andrei…
30 septembrie 2025
21:10
Muzica bisericească îi cheamă pe oameni la preamărirea lui Dumnezeu, spune Patriarhul Daniel # Basilica.ro
„Având un fond alcătuit din texte biblice şi imnografice, înveșmântate în podoabă sonoră vocală, muzica bisericească îi cheamă pe oameni la preamărirea lui Dumnezeu: Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea (Psalmul 146, 1)”, a spus Părintele Patriarh Daniel marți seară la concertul final al Festivalului-Concurs „Lăudați pe…
20:40
Gala laureaților: Câștigătorii Festivalului „Lăudați pe Domnul!” au susținut concertul final la Palatul Patriarhiei # Basilica.ro
Câștigătorii Festivalului-Concurs „Lăudați pe Domnul” au susținut marți concertul final la Palatul Patriarhiei. Manifestarea s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Capitală. Evenimentul a fost deschis de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale condus de Arhidiaconul Mihail Bucă. Au urmat corurile câștigătoare de la fiecare categorie: Corul „Adoremus Dominum” al Facultății…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Nepsis Irlanda: Părintele Constantin Coman le-a povestit tinerilor despre întâlnirile cu sfinți contemporani # Basilica.ro
Părintele profesor Constantin Coman le-a vorbit tinerilor din Nepsis Irlanda despre întâlnirile cu sfinții contemporani în cadrul congresului asociației, desfășurat între 25 și 28 septembrie la Dublin. Deschiderea evenimentului a avut loc vineri la Catedrala Episcopală din Leeson Park, Dublin, unde a fost oficiată Privegherea în cinstea Sfântului Neagoe Basarab. Prima zi a fost dedicată…
16:40
Proiecția filmului „Coroana României” la Congresul Nepsis Spania: Tinerii români vor să-și cunoască mai bine rădăcinile # Basilica.ro
Peste 200 de tineri români din Spania și din Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României” la Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți sunt născuți în diaspora sau veniți cu familiile lor încă de la vârste foarte fragede în aceste țări de adopție. La finalul proiecției, regizorul George Grigoriu a avut…
16:00
Mesajul Președintelui Nicușor Dan, adresat Patriarhului României la aniversarea a 18 ani de la întronizare # Basilica.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a adresat marți un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Președintele Nicușor Dan a subliniat că „împlinirea a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, este cea mai potrivită…
15:50
ICR Londra: Regele Charles al III-lea a vizitat o expoziție cu acuarele pictate de Regina Maria a României # Basilica.ro
Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat luni seară expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra. Expoziția, produsă de Institutul Cultural Român (ICR) Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce în premieră în atenția publicului britanic o selecție de…
15:50
Patriarhul Daniel, la aniversarea a 18 ani de la întronizare: Pentru noi, Europa înseamnă o Europă a credinței creștine # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus, cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizare, că este necesară accentuarea valorilor spirituale, pentru a putea trăi în veșnicie, în iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi, ca români și ca europeni. „Trebuie să accentuăm și valorile spirituale care ne ajută să trăim doar aici, până la mormânt,…
15:30
Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru aniversează anul acesta trei decenii de la înființare, prilej cu care au loc mai multe manifestări cultural-religioase. Duminică, la Nicosia, românii au sărbătorit în prezența Mitropolitului Hristofor de Carpasia și a Ambasadorului României în Cipru, Dan Mihalache. Li s-au alăturat Yannis Panayiotou, Ministrul Muncii și Securității Sociale al Republicii Cipru,…
15:10
Aniversarea a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel | În imagini # Basilica.ro
Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, reuniți la București în ședință de lucru, au participat la slujba de Te Deum oficiată în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei cu ocazia împlinirii a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul…
15:00
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe urmele sfinților din primul mileniu creștin: Proiect # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a inaugurat un proiect prin care dorește să alcătuiască viața, icoana și texte liturgice pentru 15 sfinți care au trăit în primul mileniu creștin în insulele britanice. Proiectul „Sfinții insulelor britanice. O moștenire vie pentru ortodoxie” este coordonat de o echipă interdisciplinară de cercetători și specialiști în domeniul…
15:00
Aniversarea a 18 ani de la întronizarea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel | În imagini # Basilica.ro
Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, reuniți la București în ședință de lucru, au participat la slujba de Te Deum oficiată în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei cu ocazia împlinirii a 18 ani de la întronizarea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul…
14:40
IPS Atanasie la aniversarea a 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel: Harul lui Dumnezeu lucrează prin păstorirea Preafericirii Voastre # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a oficiat marți, un Te Deum cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea Părintelui Patriarh Daniel. În cuvântul rostit la finalul slujbei, IPS Atanasie a subliniat realizările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru care suntem datori să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Cu această ocazie,…
14:00
Ierarhi români din Transilvania au participat la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan # Basilica.ro
Ierarhi români din Transilvania au participat luni, la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, care a asistat la Liturghie și slujba Înmormântării oficiate de un numeros sobor de ierarhi greco-catolici…
13:50
Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită # Basilica.ro
Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită sâmbătă de patru ierarhi. Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sfințirea…
13:00
Simpozion internațional organizat la Suceava: Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează, în perioada 3-5 octombrie, la Suceava, simpozionul internațional „Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă”. Evenimentul are menirea de a aniversa 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine, una dintre dintre cele mai importante familii nobiliare din istoria Moldovei. Simpozionul se înscrie în programul manifestărilor dedicate „Anului omagial al Centenarului…
12:00
Iată 5 știri pentru prima parte a zilei, în care afli cele mai interesante știri recente: Ședință de lucru a Sfântului Sinod: Ierarhii discută texte liturgice și icoane dedicate sfintelor recent canonizate Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru. Citește mai…
12:00
Marți se împlinesc 129 de ani de la nașterea episcopului Partenie Ciopron, al treilea ierarh al Episcopiei de Bălți, în Republica Moldova. Primii doi au fost Visarion Puiu (1923–1935) și Tit Simedrea (1935–1940). Partenie Ciopron s-a născut pe 30 septembrie 1896, în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. A luptat în Războiul de Reîntregire și a fost…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.