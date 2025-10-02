Ministrul Sănătăţii afirmă că unitate pentru pacienţii arşi de la Spitalul Floreasca rămâne închisă până la finalizarea reorganizării convenite: Nu mă ajută la nimic să am şase boxe acolo, dacă din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic
News.ro, 2 octombrie 2025 18:20
Unitatea destinată tratării pacienţilor arşi din cadrul Spitalului de Urgenţă Floreasca din Capitală rămâne închisă, până când se vor pune în aplicare modificările convenite cu conducerea spitalului, anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Nicuşor Dan, despre documentul privind anularea alegerilor: A existat interes, foarte mulţi mi-au cerut o copie / Dacă vom avea alegeri, un astfel de fenomen nu se va mai întâmpla. Pe zona de comunicare, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre documentul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din cei cu care a vorbit i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, la întoarcere. El a menţionat că Comisia Europeană şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit scut democratic şi probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. Preşedintele a mai spus că, dacă vom avea alegeri, un fenomen cum a fost cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla, dar, în general, pe zona de comunicare publică, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut.
SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete despre ţinte energetice din Rusia aflate la mare distanţă. Reacţia Moscovei # News.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informaţii despre ţinte de infrastructură energetică din Rusia aflate la mare distanţă, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în timp ce se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete cu rază lungă de acţiune care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.
CSA Steaua are un nou comandant. Ionuţ Moşteanu: Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.
Cancelaria premierului, contract de leasing cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule noi / Costul lunar, 80 de mii de lei / Oferta RAPPS pentru acelaşi număr de maşini era de 128 de mii de lei/ lunar # News.ro
Cancelaria mrim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule noi, în garanţie, pentru un cost lunat de 80 de mii de lei. De asemenea, Ford oferă gratuit două autoturisme Puma electrice produse în România. Guvernul precizează că a cerut ofertă şi de la RAPPS pentru acelaşi număr de maşini, fără şoferi, preţul fiind de 128 de mii de lei/ lunar.
Nicuşor Dan, despre documentul privind anularea alegerilor: A existat interes, foarte mulţi din cei cu care am vorbit mi-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre documentul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din cei cu care a vorbit i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, la întoarcere. El a menţionat că Comisia Europeană şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit scut democratic şi probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta.
Primarul general interimar al Capitalei anunţă o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei - intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, joi, o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei, respectiv marcajul galben ”Nu blocaţi intersecţia”.
Nicuşor Dan: Există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze firme fantomă care ajută la decontarea unui TVA care nu există. Plănuiesc să facem o comunicare publică, cu ministrul de Finanţe # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există, el arătând că plănuieşte să facă o comunicare publică, cu ministrul de Finanţe, despre stadiul procesului de digitalizare, în combaterea acestui fenomen.
Rogobete: Cel mai probabil, în luna octombrie va exista la nivel naţional un control tematic al Inspecţiei Sanitare de Stat pentru verificarea modului în care sunt aplicate protocoalele specifice pentru reducerea şi controlul infecţiei nosocomiale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în cursul acestei luni va avea loc o serie de controale în spitale cu privire la modul în care sunt gestionate şi aplicate protocoalele privind limitarea infecţiilor intraspitaliceşti.
Fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar transmite un mesaj de pace, spune preşedintele FIFA # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat joi că fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar trebuie să transmită un mesaj de pace şi unitate, în contextul în care operaţiunea militară a Israelului în Gaza şi alte tensiuni globale alimentează apelurile ca acest sport să ia atitudine, transmite Reuters.
Nicuşor Dan anunţă că discuţia privind dronele va fi la următorul Consiliu European, de la Bruxelles: Ucraina, fiind în război, în mod evident are capacitate tehnologică şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles, se va discuta despre acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone, el arătând că Ucraina, în mod evident, fiind în război, are o capacitate tehnologică şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare cu ea, pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să acceadă la această tehnologie.
Ministrul Sănătăţii anunţă că la Spitalul de Copii din Iaşi se fac verificări şi privind infectarea unor pacienţi cu Klebsiella, în luna iunie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a cerut Inspecţiei Sanitare de Stat să continue verificările la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi şi să solicite documente şi cu privire la infectarea, în vara acestui an, mai multor pacienţi cu bacteria Klebsiella. Rogobete afirmă că, potrivit primelor date pe care le-a primit, nu ar fi fost vorba despre un focar, pentru că infectarea celor trei pacienţi a fost distanţată, în timp, dar că aşteaptă rezultatele verificărilor.
Nicuşor Dan, la Copenhaga, după Comitetul Politic European: Am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că în cadrul grupului de lucru pe securitate a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut.
Rogobete: Am avut o discuţie cu premierul, e necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică. E evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre o reorganizare a sistemului în baza căruia funcţionează Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din judeţe şi centrele regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. El spune că este nevoie de schimbări, după ce în ultimele luni au fost constatate cazuri în care secţii din spitale au primit avize de funcţionare, deşi niciun inspector sanitar nu se deplasase acolo în control.
Ministrul Justiţiei, întâlnire cu omologul din Republica Moldova – Au discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a fenomenelor de extremism şi dezinformare # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a primit, joi, la sediul Ministerului Justiţiei vizita ministrului Justiţiei din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, cu care a discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a fenomenelor de extremism şi dezinformare. De asemenea, Radu Marinescu a reiterat susţinerea pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Alexandru Rogobete solicită demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iaşi şi din funcţia de director medical, dar şi demiterea şefei secţiei ATI # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat după ce managerul Spitalului ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a fost demis din funcţie ca urmare a deceselor a şapte copii, dar a revenit în funcţia de director medical. Rogobete a cerut ca Ionescu să fie demisă şi din această funcţie, ministrul solicitând şi demiterea şefei secţiei de Anestezie-Terapie Intensivă, despre care a afirmat că a fost numită ilegal.
Afişe cu bărbatul suspectat că ar fi strâns de gât şi ar fi violat o prostituată, amplasate în Bucureşti, cu mesajul ”Apără-ţi oraşul!” / Poliţia face anchetă pentru a depista cine a amplasat afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor – FOTO # News.ro
Afişe cu nigerianul arestat pentru că ar fi strâns de gât şi ar fi violat o prostituată au fost amplasate în Bucureşti, cu mesajul ”Apără-ţi oraşul!”. Afişul face referire la ”violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. ”Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.
Secretar de stat Ministerul Mediului: Ne aşteptăm ca precipitaţiile să ducă la atingerea cotelor de inundaţii în mai multe zone/ În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # News.ro
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Raul Pop a anunţat că autorităţile se aşteaptă ca precipitaţiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundaţie în mai multe zone şi că vor fi emise mesaje de avertizare acolo unde situaţia o va impune. El a precizat că în următoarele 24 de ore va ploua mai mult decât într-o lună.
Mesaj RO-Alert în Ploieşti şi localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani / Semnalmente # News.ro
Autorităţile au emis, joi, un mesaj RO-Alert în Ploieşti şi în localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani. Băiatul este căutat de către echipe complexe, după ce a fost dat dispărut de către familie.
Litoralulromanesc.ro: Sezonul 2025 a fost unul complicat pentru operatorii de turism de pe litoral din cauza modificărilor fiscale. Privim cu prudenţă spre viitor. Măsurile luate de guvernanţi vor avea un impact negativ asupra puterii de cumpărare # News.ro
Touroperatorul Litoralulromanesc.ro arată, făcând un bilanţ al sezonului estival 2025 pe litoral, că turiştii români au dovedit mult mai multă precauţie în a-şi rezerva un sejur ca urmare a temerilor privind impactul măsurilor de austeritate luate de guvernanţi. Compania descrie piaţa ca pe un rollercoaster din cauza contextului economic, politic şi social, cu perioade cu rezervări record şi intervale de stagnare. Reprezentanţii companiei privesc cu prudenţă spre viitor, pe de o parte, pentru că măsurile luate de guvernanţi vor avea un impact negativ asupra puterii de cumpărare a românilor, efecte care s-au simţit încă din lunile de vară, iar, pe de altă parte, din cauza lipsei de predictibilitate cu care se confruntă operatorii din acest domeniu deja afectat. Touroperatorul îşi propune ca pentru sezonul 2026 să menţină tarifele la un nivel accesibil.
Alexandru Rogobete: Finanţarea spitalelor, sigur, nu a crescut suficient, dar a crescut treptat şi semnificativ/ Suntem ţara scuzelor # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, admite că în sistemul de sănătate există subfinanţare, însă aminteşte că în ultimii ani instituţiile din acest domeniu au beneficiat de bugete semnificativ mai mari decât în trecut, din fondul naţional şi din bani europeni.
Rusia ameninţă cu un răspuns dur la propunerea UE de a da un împrumut Ucrainei pe baza activelor ruseşti îngheţate în Europa # News.ro
Rusia a declarat joi că ideea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, care vor fi rambursate în cele din urmă din reparaţiile de război de la Moscova, este „iluzorie” şi o va determina să riposteze foarte dur, relatează Reuters.
Rogobete: Au existat reacţii, inclusiv din mediul medical, cu privire la ideea de a introduce în secţiile de Terapie intensivă personal specializat care doar asta să facă, să monitorizeze infecţiile. Eu o spun foarte ferm: nu voi renunţa la această idee # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în pofida reacţiilor apărute în spaţiul public atunci când a avansat ideea de a angaja medici epidemiologi care să monitorizeze infecţiile în secţiile de Terapie intensivă, nu va renunţa la această idee. Alexandru Rogobete a explicat că susţine implementarea unei astfel de măsuri în urma consultării cu specialişti din ţară şi din alte state. ”Trebuie să renunţăm odată la gândirea că, dacă te-ai angajat într-o secţie, acolo rămâi până la pensie. Nu! Dacă nu îţi faci treaba, dacă nu respecţi protocoalele, dacă nu parcurgi toate etapele educaţionale continue, anual, în cazul acesta, vei pleca din acea secţie indiferent cine eşti”, a spus ministrul.
Nicuşor Dan: România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele Emmanuel Macron şi de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele Emmanuel Macron şi de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor.
Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la Spitalul din Iaşi nu a fost identificat şi, din punctul meu de vedere, din toate discuţiile avute cu experţii, nici nu mai poate fi identificat pentru că nu au fost prelevate probe la momentul potrivit # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au ieşit negative timp de câteva săptămâni, zilele trecute a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi în secţia de Terapie intensivă. Potrivit ministrului, în luna august a mai fost un caz de infectare cu acelaşi germene, însă nu se poate spune care este ”punctul zero” de la care a plecat infecţia. Ministrul a precizat că verificările făcute la spital au arătat că în unitatea sanitară substanţele biocide nu erau folosite conform indicaţiilor producătorului.
Comandantul chinez al petrolierului ”Boracay” din flota fantomă rusă, abordat în weekend în largul Franţei, urmează să fie judecat cu privire la ”refuz de a se supune” # News.ro
Franţa, care a interceptat un petrolier din flota fantomă rusă în largul coastelor franceze, urmează să-l judece pe căpitanul vasului cu privire la ”refuz de a se supune”, un mesaj de fermitate faţă de Moscova, care ocoleşte cu ajutorul acestor nave clandestine sancţiunile impuse de către Occident exporturilor ruseţti de petrol după invazia Ucrainei, relatează AFP.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume. Ţinta mea este una foarte clară: capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume, iar ţinta sa este una foarte clară, şi anume capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear. El mai anunţă creşterea capacităţilor de producţie, capacităţilor de stocare ale energiei electrice produse de solar, pentru că până acum s-au instalat enorm de multe astfel de capacităţi de producţie a energiei electrice pe solar, fără să aibă şi baterii în spate.
Covasna: 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care o persoană a fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate câştiga bani ajutând comercianţii de pe platformă/ Prejudiciul depăşeşte 45.000 de lei/ 22 de pesoane, audiate # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Covasna au făcut 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care o persoană ar fi fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate face bani ajutând comercianţii de pe platformă. Prejduciul în acest caz depăşeşte 45.000 de lei. Douăzeci şi două de persoane suspecte în acest caz au fost duse la audieri.
Cazinoul din Constanţa a fost vizitat de mai mult de 170.000 de persoane, în doar patru luni de la redeschidere # News.ro
Mai mult de 170.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanţa în primele patru luni de la redeschiderea oficială, în 21 mai, un număr care situează clădirea de la malul mării în topul celor mai vizitate destinaţii culturale din România.
Ungaria cumpără gaze naturale de la compania franceză Engie, diversificându-şi aprovizionarea din Rusia # News.ro
Ungaria a semnat joi cel mai mare acord din istorie pentru achiziţionarea de gaz natural lichefiat (GNL) de la firma franceză Engie, acesta fiind al doilea acord în tot atâtea luni care îi va diversifica aprovizionarea, îndepărtându-se de principalul furnizor de energie, Rusia, relatează Reuters.
Charles Leclerc a declarat că fanii echipei Ferrari nu ar trebui să se aştepte la miracole la Marele Premiu din Singapore, din acest weekend, şi consideră că şansele echipei italiene de a câştiga o cursă în acest sezon sunt neglijabile, relatează Reuters.
Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de câte 185 de priznieri de război, anunţă joi Moscova, singurul tip de operaţine în care cele două ţări continuă să coopereze după peste trei ani şi jumătate de conflict, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii: Nu mai muşamalizaţi infecţiile nosocomiale, nu mai ascundeţi aceste infecţii atunci când ele apar pentru că nu ne face bine! Pacienţii în primul rând sunt puşi în pericol, iar sistemul capătă o umbră # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, face apel la managerii de spitale şi şefii de secţii din unităţile medicale să raporteze corect numărul infecţiilor asociate asistenţei medicale, el arătând că numai prin raportare corectă aceste infecţii pot fi controlate. Rogobete aminteşte că, prin subraportare, pacienţii sunt puşi în pericol, iar asupra sistemului sanitar planează ”o umbră”.
Constanţa: Bărbat arestat preventiv după ce a intrat, mascat, într-o sală de jocuri de noroc şi a furat 15.000 de lei din încasări, ameninţând-o pe angajată # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a intrat în casieria unei săli de jocuri de noroc din municipiul Constanţa, având pe faţă o mască, şi a ameninţat-o pe angajată, după care i-a smuls din mână suma de 15.000 de lei care provenea din încasări.
Ultimele două weekenduri „Străzi deschise” - Teatru, concerte live, ateliere creative pe Calea Victoriei şi o nouă ediţie spectaculoasă a Festivalului Internaţional al Luminii - Spotlight # News.ro
Cea de-a cincea ediţie a celui mai amplu proiect outdoor „Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană” se apropie de final, iar în penultimul weekend de evenimente, programat în 4 şi 5 octombrie, bucureştenii şi vizitatorii oraşului sunt invitaţi să descopere spectacole de teatru, concerte live, ateliere creative şi zone de joacă dedicate întregii familii.
Aproximativ 27% dintre membrii personalului din educaţie, mobilizaţi în Franţa la o grevă, anunţă un sindicat. Guvernul francez anunţă că 6,42% dintre profesori se află în grevă # News.ro
Aproximativ 27% dintre cadrele de la colegii şi licee se află în grevă joi, în cadrul unei noi zile de mobilizare vizând să influenţeze politica bugetară a noului premier francez Sebastien Lecornu., anunţă Snes-FSU, primul sindicat din învăţământul secundar, relatează AFP.
Intruziuni recente ale unor drone în Lituania şi vecinii săi au provocat temeri ale unui atac rus la scară mare şi au determinat această ţară baltică să încurajeze construcţia de adăposturi antiaeriene, relatează AFP.
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia susţine şi promovează participarea scriitorilor români Mircea Cărtărescu, Irina Ţurcanu şi Andreea Simionel la ediţia a XXIII-a a Pisa Book Festival, manifestare culturală ce va avea loc în perioada 2–5 octombrie, la care România este ţară invitată de onoare.
UPDATE-Rogobete afirmă că s-au evidenţiat ”deficienţe grave” privind aplicarea procedurilor de limitare a răspândirii infecţiilor nosocomiale la Spitalul de Copii din Iaşi/Avizul de funcţionare, emis ilegal/ Rapoartele, trimise Parchetului General # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog. Rogobete anunţă că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare. ”Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal”, a arătat Rogobete.
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur 2025, le oferă fanilor un dineu exclusiv la Londra, cu preţuri cuprinse între 150 şi 360 de euro. Un eveniment care ilustrează modul în care anturajul tinerelor vedete poate transforma faima acestora într-o adevărată afacere.
STUDIU - Roland Berger: Atingerea jalonului PNRR de 22.400 de puncte de reîncărcare pentru maşini electrice până în 2026 rămâne dificilă # News.ro
Infrastructura de reîncărcare a maşinilor electrice din România a continuat să crească în 2024, depăşind 4.500 de puncte (mai mult cu 33% faţă de 2023), susţinută de investiţii private şi finanţare publică, arată un studiu publicat de compania de consultanţă Roland Berger. Potrivit acestuia, atingerea jalonului PNRR de 22.400 de puncte de reîncărcare până în 2026 rămâne dificilă, având în vedere că până la finalul lui 2024 s-a realizat doar 20% din plan ceea ce face necesară accelerarea considerabilă a implementării.
CSM, explicaţii după ce raportul Departamentului de Stat al SUA a evidenţiat ca problemă în sistemul de justiţie prescripţia în materie penală: Problema îşi are originea în legislaţia neclară/ Legislaţia a fost pusă în acord cu deciziile CCR # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacţionează după ce raportul Departamentului de Stat al SUA privind climatul pentru investiţii comerciale pentru anul 2024, care face referiri şi la sistemul de justiţie românesc, evidenţiază ca probleme prescripţia în materie penală, practica neunitară, specializările magistraţilor în domenii relevante investiţiilor, percepţia privind corupţia şi condamnările la CEDO. CSM explică faptul că, în ceea ce priveşte prescripţiile, este vorba despre ”legislaţie neclară”, în timp ce în privinţa practicii neunitare arată că, ”deşi mai există situaţii de practică neunitară, totuşi aceasta s-a diminuat considerabil, iar în marea majoritate a cazurilor, la nivelul ultimului grad de jurisdicţie, problema este reglată”.
Aproximativ 26% dintre membrii personalului din educaţie, mobilizaţi în Franţa la o grevă joi, anunţă un sindicat. Guvernul francez anunţă că 6,42% dintre profesori se află în grevă # News.ro
Aproximativ 27% dintre cadrele de la colegii şi licee se află în grevă joi, în cadrul unei noi zile de mobilizare vizând să influenţeze politica bugetară a noului premier francez Sebastien Lecornu., anunţă Snes-FSU, primul sindicat din învăţământul secundar, relatează AFP.
Consiliul Concurenţei analizează preluarea producătorului de materiale de construcţii Prefab SA de către Celco SA # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Celco SA, producător de materiale de zidărie, intenţionează să preia compania Prefab SA, producător de materiale pentru construcţii.
Moşteanu, despre situaţia bugetului: Pentru MAPN, situaţia nu este gravă. Am găsit soluţii la rectificare pentru a acoperi necesităţile. Din păcate, asta este situaţia pe care am moştenit-o. Bugetul de anul acesta a fost destul de fantezist # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, despre situaţia bugetului, că pentru MAPN, situaţia nu este gravă şi a găsit soluţii la rectificare pentru a acoperi necesităţile. Ministrul a arătat că, din păcate, asta este situaţia pe care a moştenit-o, pentr că bugetul de anul acesta a fost destul de fantezist, pentru că a supraevaluat veniturile şi a diminuat cheltuielile.
Arbitrul George Rareş Vidican va conduce la centru meciul Unirea Slobozia - Dinamo, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a 12-a din Superligă.
Ionuţ Moşteanu: Corveta va fi operaţională din prima zi. Este funcţională, nouă. Trebuie să semnăm contractul / Are armament pe ea, dar peste acest armament va veni şi un sistem de rachete american # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi despre corvetă că va fi operaţională din prima zi, ea fiind funcţională, nouă şi trebuie să semnăm contractul. Ministrul a precizat că are armament pe ea, dar peste acest armament va veni şi un sistem de rachete american.
Ministrul Apărării: Decizia noastră şi a aliaţilor este să nu intervenim în spaţiul aerian ucrainean/ Există o linie fină între a ajuta o ţară în război să îşi apere teritoriul şi a deveni parte într-un război # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că decizia României, dar şi a aliaţilor din cadrul NATO este de a nu interveni în spaţiul aerian al Ucrainei. ”Există o linie foarte fină între a ajuta o ţară în război, conform reglementărilor internaţionale, să-şi apere teritoriul şi cetăţenii - şi asta se întâmplă cu Ucraina, cum este ajutată de comunitatea internaţională - şi graniţa fină în care cineva devine parte beligerantă într-un război”, a susţinut Moşteanu.
Ministrul Apărării: Obiectivul este să finanţăm pe SAFE un proiect de producţie de drone/ Dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint venture între România şi Ucraina/ Nu avem nevoie de drone de atac, avem nevoie de drone interceptoare # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, adăugând că sunt discuţii pentru realizarea unui joint venture între România şi Ucraina pe această temă. El a precizat că România nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.
