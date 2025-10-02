Ministrul Sănătăţii afirmă că unitate pentru pacienţii arşi de la Spitalul Floreasca rămâne închisă până la finalizarea reorganizării convenite: Nu mă ajută la nimic să am şase boxe acolo, dacă din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic

17:30

Touroperatorul Litoralulromanesc.ro arată, făcând un bilanţ al sezonului estival 2025 pe litoral, că turiştii români au dovedit mult mai multă precauţie în a-şi rezerva un sejur ca urmare a temerilor privind impactul măsurilor de austeritate luate de guvernanţi. Compania descrie piaţa ca pe un rollercoaster din cauza contextului economic, politic şi social, cu perioade cu rezervări record şi intervale de stagnare. Reprezentanţii companiei privesc cu prudenţă spre viitor, pe de o parte, pentru că măsurile luate de guvernanţi vor avea un impact negativ asupra puterii de cumpărare a românilor, efecte care s-au simţit încă din lunile de vară, iar, pe de altă parte, din cauza lipsei de predictibilitate cu care se confruntă operatorii din acest domeniu deja afectat. Touroperatorul îşi propune ca pentru sezonul 2026 să menţină tarifele la un nivel accesibil.