Lituania construiește adăposturi antiaeriene

18:10

România ar urma să împrumute astăzi 3-4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni, pe 7, 12 și 20 de ani. Parte a acestei ieșiri pe piața externă, Ministerul Finanțelor răscumpără și o parte din datoria în euro care urmează să ajungă la plată în 2026. Cererea a fost una ridicată, de 17,5 miliarde de euro, iar costurile de împrumut s-au redus semnificativ față de cele anunțate ca orientative în deschiderea emisiunii.