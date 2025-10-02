Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al PE: Apărarea europeană este esențială. Vom participa și noi, vom beneficia și noi
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 18:20
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit joi, la Digi24, despre necesitatea ca statele europene să dezvolte o apărare comună mai ales în ceea ce privește contracararea dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al țărilor de flancul estic al NATO și nu numai, ultimul exemplu fiind incidentul din Danemarca. Europarlamentarul a spus că o cooperare europeană este extrem de importantă. „E și momentul să facem asta, pentru că acum se decide următorul buget, în care partea de apărare va fi esențială, în care vom participa și noi, și de care vom beneficia și noi” a afirmat europarlamentarul.
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre o reorganizare a sistemului în baza căruia funcţionează Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din judeţe şi centrele regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. El spune că este nevoie de schimbări, după ce în ultimele luni au fost constatate cazuri în care secţii din spitale au primit avize de funcţionare, deşi niciun inspector sanitar nu se deplasase acolo în control.
România și Republica Moldova, cooperare împotriva criminalității, extremismului și dezinformării. Anunțul Ministerului Justiției # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere la București cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității transfrontaliere, a fenomenelor de extremism și dezinformare, dar și despre digitalizarea justiției, pregătirea profesională a magistraților și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că, în cadrul grupului de lucru pe securitate, a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. (...) Deci a existat interes” , a anunțat președintele.
Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent.
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate # Digi24.ro
Afişe cu nigerianul arestat în septembrie în Capitală, sub acuzația că a strâns de gât şi a violat o prostituată, au fost amplasate în Bucureşti, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Textul de pe afiș face referire la presupuse „violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. „Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele # Digi24.ro
Autorităţile au emis, joi, un mesaj RO-Alert în Ploieşti şi în localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani. Băiatul este căutat de către echipe complexe, după ce a fost dat dispărut de către familie.
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă # Digi24.ro
Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez”, relatează cotidianul The New Zealand Herald.
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, despre corveta care va intra în dotarea Armatei Române că va fi operaţională din prima zi, ea fiind nouă și funcţională. Oficialul a menționat că România trebuie să semneze contractul. Ministrul a precizat că nava este dotată cu armament, dar peste acesta va veni şi un sistem de rachete american.
Ansamblul Fostului Schit din satul Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș, este un monument istoric de importanță națională, de la sfârșitul secolului al XIV-lea.
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute # Digi24.ro
Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore.
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a anunțat că România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor.
„Vor fi pregătiți”. Rusia a deschis o școală în Krasnodar pentru a-i învăța pe copii cum să utilizeze dronele de război # Digi24.ro
Orașul rus Krasnodar a deschis prima școală extracurriculară din țară dedicată învățării adolescenților asamblarea și pilotarea dronelor, a anunțat primarul Yevgeny Naumov. Noua instituție, numită Dobro i Nebo („Bunătate și cer”), primește finanțare de la Biroul Guvernatorului Krasnodar și oferă instruire gratuită în construirea dronelor, pilotarea și imprimarea 3D, anunță Meduza.
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim” # Digi24.ro
Incursiunile dronelor au stârnit temeri privind un atac rus pe scară largă, iar Lituania încurajează acum construirea de adăposturi antiaeriene. Deși nu toate comunitățile s-au mobilizat, unii dintre oameni au început deja să pregătească un astfel de adăpost în subsolul unui bloc de apartamente din Vilnius, relatează France24, citând AFP.
USR a numit prefecți în trei județe și Capitală: posturi preluate de la PSD și PNL. Care sunt propunerile aprobate de Guvern # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, numirea a patru prefecți în Botoșani, Timiș, Bacău și București, posturi care au revenit USR după negocierile din Coaliția de guvernare. Deși solicitarea inițială viza mai mulți prefecți, reprezentanții formațiunii au primit doar trei posturi de la PSD și unul de la PNL. În schimb, ar urma să le revină mai mulți secretari de stat.
Primele concluzii după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria: Avizul de funcționare al spitalului e ilegal # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat „deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial despre situația de securitate și de apărare aeriană a României # Digi24.ro
Președintele Nicuşor Dan își prezintă joi concluziile după participarea, în Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene. România a avut un rol important în cadrul acestei întâlnirii, unde a fost abordată tema crucială a dezinformării, șeful statului prezentând ,,raportul Georgescu”, conform informațiilor prezentate de Digi24. Sunt date furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate. Un alt element crucial, luat în discuție, a fost inclusiv modul în care România va reacționa la prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO.
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington # Digi24.ro
Închiderea guvernului american lovește și în România, nu numai la Ambasadă, ci și la baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă operat de armata Statelor Unite.
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă # Digi24.ro
Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas joi după-amiază fără apă caldă, în urma unei avarii la rețeaua primară de distribuire a agentului termic, la o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud a Termoenergetica, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei, anunță un comunicat al companiei. Alimentarea cu apă caldă va fi reluată cel mai probabil sâmbătă.
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți # Digi24.ro
Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.
Ce cadouri a primit Maia Sandu de la Macron, Merz sau Papa Leon. Cel mai scump este cel oferit de președintele francez # Digi24.ro
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei moldovenești în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei moldovenești, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda.
Conference League. Rakow - Universitatea Craiova, de la 22:00. Oltenii, încurajați din tribune de câteva sute de fani # Digi24.ro
În prima etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea Craiova se deplasează în Polonia, în orașul Sosnowiec, unde, începând cu ora 22:00, va întâlni echipa locală Raków Częstochowa.
Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin.
Guvernul ia măsuri pentru descurajarea celor care finanțează conflicte militare. „România nu tolerează aceste tipuri de comportamente” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru persoanele care care eludează sancţiunile stabilite la nivelul UE. Astfel, dacă până acum această eludare a sancţiunilor era un act de neglijenţă, acum pedepsele devin fapte grave şi ajung la închisoare între 1 şi 5 ani şi 12 ani în cazuri agravante, a anunțat ministra de Externe. „Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din reţelele teroriste, împotriva celor care fac parte din reţelele care finanţează conflicte militare”, a explicat Oana Țoiu.
La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orbán a acuzat Uniunea Europeană că se pregătește de război și a respins apelurile privind aderarea Ucrainei la UE, susținând că „planul Costa este mort”, relatează Euronews.
Ministrul Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat joi, la finalul ședinței de Guvernul, că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, împreună cu Ucraina. El precizează că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție # Digi24.ro
Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # Digi24.ro
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” # Digi24.ro
Dronele care încalcă spaţiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a spus preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după o serie de intruziuni de drone în Europa în ultimele săptămâni.
Nirvana câștigă din nou procesul pentru pornografie infantilă pentru coperta albumului „Nevermind” # Digi24.ro
Un judecător federal din Statele Unite a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză celebra trupă grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii care îl arăta pe reclamant în timp ce era bebeluş şi înota gol într-o piscină, pe coperta albumului de mare succes „Nevermind”, lansat de trupa americană în 1991, a informat miercuri agenţia de presă Reuters.
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei.
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”.
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia” # Digi24.ro
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își de seama pe ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război.
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război” # Digi24.ro
La summitul de la Copenhaga, Volodimir Zelenski l-a atacat pe Viktor Orban. Președintele ucrainean i-a cerut premierului ungar să nu mai cumpere petrol și gaze naturale din Rusia. Declarația vine după schimburile acide dintre cei doi lideri. Zelenski a acuzat Ungaria că i-a încălcat spațiul aerian cu drone, iar Orban a declarat că Ucraina nu este o țară suverană. Președintele ucrainean a mai spus că Rusia a avut întotdeauna ca scop destrămarea Occidentului și a Europei, în special.
Patru oameni au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie # Digi24.ro
Patru oameni au fost răniți joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică. Suspectul a fost împuşcat de poliție, informează Reuters.
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat # Digi24.ro
Donald Trump a fost în centrul unei situații de-a dreptul amuzante la întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga. Premierul albanez „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru că nu l-a felicitat pe el și pe președintele Aliev al Azerbaijanului pentru că au încheiat „pacea” în urma intervenției lui Donald Trump.
Blocajul bugetar lovește New York și California: Trump taie miliarde din finanțarea promisă # Digi24.ro
Administrația Trump, aflată în plin blocaj bugetar, va opri finanțări federale de câteva miliarde de dolari destinate proiectelor de transport public din New York și energiei verzi din California, au anunțat joi surse oficiale de la Washington.
Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii # Digi24.ro
Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. Măsura vine în contextul în care au fost prognozate ninsori la munte cu depunerea unui strat de zăpadă de peste jumătate de metru, precum și vânt care va sufla cu putere.
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față # Digi24.ro
Armata rusă și-a modificat rachetele balistice și reușește din ce în ce mai frecvent să evite apărarea aeriană a Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali pentru Financial Times. Nici interceptoarele Patriot, care sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să le doboare, nu mai fac față. „Este o schimbare radicală pentru Rusia”, atrag atenția analiștii.
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme” # Digi24.ro
Județele Olt și Dolj urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații. Va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc pentru inundații. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, spun oficialii.
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României # Digi24.ro
Parlamentul European va discuta săptămâna viitoare o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu.
Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina # Digi24.ro
Un băiat de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni.
Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor (MF) a planificat în luna octombrie împrumuturi de 7,99 miliarde lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.
Șefa guvernului danez: „Toţi au subestimat ameninţarea Rusiei”, iar Europa nu se mişcă „suficient de repede” # Digi24.ro
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia.
Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile # Digi24.ro
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce.
Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Digi24.ro
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
Zile mai scurte, seri mai intense, în octombrie la Film Now
