Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion”

18:00

Afişe cu nigerianul arestat în septembrie în Capitală, sub acuzația că a strâns de gât şi a violat o prostituată, au fost amplasate în Bucureşti, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Textul de pe afiș face referire la presupuse „violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. „Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.