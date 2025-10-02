Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore

23:10

După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției. Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată […]