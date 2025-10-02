Mihail Marcu, CEO MedLife, a vândut un pachet de 1 milion de acţiuni pentru 7,5 mil. lei

Mihail Marcu, CEO MedLife, a vândut un pachet de 1 milion de acţiuni pentru 7,5 mil. lei

Warren Buffet „iese la vânătoare” după ani de stat pe margine. Cel mai mare investitor din lume, prin al său imperiu Berkshire Hathaway, anunţă achiziţii în domeniul extragerii de hidrocarburi într-o tranzacţie de aproape 10 miliarde de dolari Ziarul Financiar
Mihail Marcu, CEO MedLife, a vândut un pachet de 1 milion de acţiuni pentru 7,5 mil. lei Ziarul Financiar
Ryanair se loveşte de „turbulenţe” în Franţa. Compania irlandeză aeriană avertizează că va anula 1.800 de zboruri săptămâna viitoare, după ce controlorii de trafic aerian de pe teritoriul francez vor intra într-o grevă generală Ziarul Financiar
Elevii români studiază limbi străine de mici. România este pe locul şase în UE după elevii de gimnaziu care învaţă cel puţin două limbi străine. O pondere de 94,6% dintre elevii români de gimnaziu învaţă cel puţin două limbi străini. Media UE este de 59,5% Ziarul Financiar
România se află printre fruntaşele Europei la capitolul studiului limbilor străine la gimnaziu, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, statisticile europene arată că o pondere de 94,6% dintre elevii de gimnaziu din România învăţau cel puţin două limbi limbi străine în anul 2023, procent ce o plasează pe locul şase în Uniunea Europeană şi mult peste media europeană de 59,5%.
Consiliul Judeţean Timiş investeşte 7,3 mil. lei în modernizarea infrastructurii rutiere Ziarul Financiar
Investiţie de 75,5 mil. lei pentru eficentizarea energetică a Colegiului Tehnic Energetic din Sibiu Ziarul Financiar
De ce ajung companiile antreprenoriale în impas chiar şi după 30 de ani de funcţionare? Aliz Kosza, business mentor: Cea mai mare provocare a companiilor este şi rămâne zona organizaţională Ziarul Financiar
Fără un leadership autentic şi o cultură organizaţională solidă, chiar şi companiile cu zeci de ani de istorie riscă să intre într-un impas greu de depăşit, susţine Aliz Kosza, business mentor. Ea susţine că motivul impasurilor dintr-o astfel de companie nu ţine neapărat de piaţă, ci de zona organizaţională, unde lipsa leadershipului produce dezechilibre majore.
Piaţa fondurilor mutuale, concentrată prin reţele bancare, a trecut recent pragul de 1 milion de investitori. Cum văd bancherii şansa de creştere a industriei? Ce spun Omer Tetik de la Banca Transilvania, Sergiu Manea de la BCR, Claudiu Cercel de la BRD şi Mihail Ion de la Raiffeisen Ziarul Financiar
Au căzut democraţii în capcană? Închiderea guvernului american îl avantajează pe Trump, care profită de ocazie pentru a face concedieri masive Ziarul Financiar
Günay Duagi, counsel KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii şi Raul Dimitriu , Managing Associate KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii: Piaţa criptoactivelor - diminuarea decalajului dintre avansul tehnologic şi legislaţie Ziarul Financiar
Lovitură pentru chinezi: Comisia Europeană vrea să impună tarife de 50% pentru oţel, într-o încercare disperată de a salva industria siderurgică europeană Ziarul Financiar
Ömer Susli continuă expansiunea în real estate: cumpără o clădire de birouri în centrul Capitalei de la Allianz Ţiriac, care are peste 8.000 mp Ziarul Financiar
Piaţa investiţiilor imobilia­re din România marchează o nouă tran­zacţie în segmentul de birouri, după ce Praktiker Real Estate Româ­nia, compania controlată de omul de afaceri Ömer Susli, a semnat un ante­contract de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire ampla­sată pe strada Căderea Bastiliei nr. 80-84 din Bucureşti. Imobilul are o suprafaţă de 8.031 mp, iar valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Finalizarea este condiţionată de avizul Consiliului Concurenţei.
Ce spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre spitalul ieşean Sf. Maria, unde au murit şapte copii: În secţia de Terapie Intensivă se intră ca în gară / Nu există spaţii pentru spălat pe mâini sau pentru dezinfectare Ziarul Financiar
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a prezentat joi rezultatele verificărilor făcute la Spitalul Sf. Maria din iaşi, unde mai mulţi copii au murit în urma unor infecţii nesocomiale. „În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară”, spune ministrul.
Veşti bune pentru Elon Musk: Vânzările Tesla au crescut cu 7% în al treilea trimestru al acestui an, ajungând la aproape 500.000 de maşini Ziarul Financiar
Gen Z Sondaje. Cel mai bun prieten vine la tine cu o propunere: hai să deschidem un business! Care este prima ta reacţie ? Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
PayU GPO România: Plăţile cu opţiuni în rate şi portofelele digitale sunt metodele cau înregistrat cele mai accelerate evoluţii ale volumelor de tranzacţii digitale în acest an Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 1,6 mld. lei prin două licitaţii de titluri de stat, cu dobânzi de 7,37%, respectiv 7,08% pe an Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc de biotech The Cat Health Company a atras o nouă finanţare de 1,2 mil. dolari pentru a dezvolta terapii care prelungesc viaţa pisicilor Ziarul Financiar
Start-up-ul de biotehnologie The Cat Health Company (TCHC), care dezvoltă terapii pentru creşterea longevităţii felinelor, a obţinut o nouă rundă de finanţare în valoare de 1,2 milioane de dolari. Runda vine la aproximativ un an după ce compania a atras o primă finanţare pre-seed de 500.000 de euro, condusă de fondul de investiţii Early Game Ventures.
La numai câteva zile după rectificarea bugetară, Guvernul se pregăteşte din nou să iasă pe pieţele externe să se împrumute. Noua ofertă ar urma să fie în trei tranşe, cu scadenţe în 2033, 2037 şi 2045. Costurile de împrumut ale României rămân cele mai ridicate din UE Ziarul Financiar
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Ce potenţial are piaţa de turism în 2026? Ziarul Financiar
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum creşte cererea de transport în 2025? Ziarul Financiar
Schimbare de generaţie în fruntea unuia dintre cei mai importanţi jucători industriali din România: Dan Lăzărescu preia conducerea Bosch România, după retragerea lui Mihai Boldijar. Mutarea vine la aproape un an de când şi Christian von Albrichsfeld s-a retras de la Continental Ziarul Financiar
Grupul polonez Green Factory a finalizat achiziţia producătorului de salate Eisberg România de la compania elveţiană Bell Food Group Ziarul Financiar
Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR: Euro digital-cât de mult s-a avansat? Ziarul Financiar
Universitatea Babeş-Bolyai derulează şi în anul şcolar 2025-2026, împreună cu World Vision România, două programe de sprijin pentru tinerii vulnerabili care vor să îşi continue studiile, „Vreau la facultate” şi “iUBB” Ziarul Financiar
Aude cineva la Palatul Victoria? Statul român poate profita de maximele istorice de pe bursă pentru a face rost rapid de 12-18 mld. lei prin vânzări suplimentare de acţiuni la Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, arată o analiză CFA România. “Apetit este. Lipsesc oportunităţile” Ziarul Financiar
Studiu CFA România: O singură companie listată aduce jumătate din profitul statului, în timp ce şapte nelistate cumulează pierderi de 2 mld. lei Ziarul Financiar
Mihai Tecău, CEO, Omniasig: Am plătit daune de peste 18 mld. lei în ultimii 30 de ani. VIDEO Ziarul Financiar
Avocaţii de la Filip & Company au asistat DIGI Romania în achiziţia unei părţi din Telekom Romania Mobile Communications Ziarul Financiar
Sonia Bălănescu, Avocat senior coordonator D&B David şi Baias şi Bogdan Cârpă-veche, Director PwC România: Cum gestionăm corect deplasările în interes de serviciu din punct de vedere legal. Delegare sau clauză de mobilitate? Ziarul Financiar
Fondurile de pensii, cel mai mare investitor instituţional, caută noi oportunităţi pe bursă: „Au capital şi apetit. Statul are companii mari, dar multe nelistate. Este un match made in heaven” Ziarul Financiar
Genezio, startup cofondat de Andrei Pitiş, lansează o platformă de Conversational AI Optimization, instrument care ajută companiile să îmbunătăţească modul în care sistemele de AI percep şi descriu brandurile Ziarul Financiar
Start-upul Ogre AI a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 mil. lei pentru a dezvolta un „AI Energy Hub“ Ziarul Financiar
Start-upul româno-britanic Ogre AI, care dezvoltă soluţii de inteligenţă artificială pentru optimizarea producţiei şi consumului de energie, a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 milioane de lei (circa 1,6 mil. euro) prin Programul creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027. Fondurile sunt destinate dezvoltării „AI Energy Hub“, o platformă menită să transforme reţelele electrice în ecosisteme inteligente. Anunţul vine în contextul în care compania se pregăteşte şi pentru o rundă de finanţare de tip serie A la mijlocul anului viitor.
Mihai Bordeanu, Dacia: „Nu impozitul în sine pe cifra de afaceri deranjează, ci lipsa de predictibilitate. Aşa pierdem investiţii. La fel şi cu Rabla - este, nu este" Ziarul Financiar
One United Properties investeşte 27 mil. euro în infrastructură şi şcoli private în sectorul 2 al Capitalei Ziarul Financiar
Piaţa clădirilor de birouri de dimensiuni medii prinde avânt: Bucur S.A. cumpără imobilul Dr. Felix 87 din Piaţa Victoriei, după achiziţia clădirii CSDA Siriului din Aviaţiei. Ieri Omer Susli anunţa o altă tranzacţie Ziarul Financiar
Electroalfa International, parte din gru­pul Electroalfa, deţinut de Gheorghe Ciubotaru, va deschide o nouă fabrică, la Botoşani, în parteneriat cu producătorul german de transformatoare SGB-SMIT Group Ziarul Financiar
Noul El Dorado: OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a atins o evaluare de 500 mld. dolari, depăşind SpaceX a lui Elon Musk Ziarul Financiar
Scandalurile, controversele şi ciocnirile politice cu Trump nu au făcut decât să-i crească averea: Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere de peste 500 mld. dolari Ziarul Financiar
Gen Z îşi face vocea auzită: „Vrem transport public inteligent, piste de biciclete şi dialog cu autorităţile. Avem şi soluţii. Nu vrem să mai pierdem ore întregi în trafic“ Ziarul Financiar
Tu cât timp pierzi zi de zi în trafic în drumul tău spre şcoală sau facultate? Dacă vei face un calcul, vei înţelege de ce tinerii gen Z au decis să îşi facă vocea auzită, să propună chiar ei autorităţilor soluţii şi să le ceară deschidere.
Cum schimbă Zbor Hub Iaşi felul în care tinerii învaţă să crească prin comunitate: „Noi suntem generaţia-pilot. Lucrurile se întâmplă încercând, făcând, experimentând” Ziarul Financiar
Bursă. Răzvan Szilagyi, ex-CEO al Raiffeisen Asset Management, se alătură BVB în rolul de director financiar adjunct Ziarul Financiar
Piaţa auto accelerează în septembrie, impulsionată de vânzările din vară. Înmatriculările au crescut cu 39% Ziarul Financiar
Piaţa auto din România a în­re­gistrat în septembrie cel mai bun ritm de creştere din ultimele luni, cu un avans de 39% faţă de aceeaşi pe­ri­oadă a anului trecut, potrivit date­lor preliminare ale APIA. Evoluţia vine pe fondul vânzărilor din iulie şi august, când după anunţul suspen­dă­rii Rabla dealerii au apelat la discoun­turi pentru a reduce stocu­rile, după aproape jumătate de an de aşteptare.
Victoriabank, bancă din Republica Moldova deţinută de Grupul Financiar Banca Transilvania, a finalizat achiziţia Microinvest, companie de creditare non-bancară cu peste 46.000 de clienţi Ziarul Financiar
Ce spune Katrin Adt, noul CEO al Dacia: Misiunea mea este să duc Dacia într-un viitor care să fie la fel de succes ca trecutul Ziarul Financiar
Katrin Adt, executiv cu aproa­pe trei decenii de experienţă în industria auto, a preluat recent conducerea Dacia într-un moment-cheie pentru grupul Renault şi pentru piaţa auto euro­pea­nă. Ea pune accent pe rolul României în arhi­tectura mărcii şi pe adaptarea mode­lului Dacia la tranziţia către electrificare, menţi­nând accesibilitatea care a definit brandul.
ANAF va publica “lista ruşinii” în această lună. Verificaţi dacă lucraţi la o companie cu datorii Ziarul Financiar
Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Am tot avut pe parcursul anului injecţii de capital şi vom avea în continuare pentru a susţine businessul. La final de 2025 vom avea 106 mil. lei capital vărsat. Executăm cu stricteţe bugetul Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie care şi-a început activitatea la mijlocul anului trecut, şi-a mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni, de la 39 de persoane în februarie 2025 până la 70 persoane în septembrie 2025, bugetul este executat cu stricteţe cu doar o mică deviaţie de sub 5%, profitul este cu 5 mil. lei mai mare, iar injecţiile de capital vor continua pentru a atinge 160 mil. lei capital vărsat la final, a spus Cristian Ionescu (foto), CEO al Eazy Asigurări, în cadrul unei conferinţe.
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2025: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au contribuabilii în această lună Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Alexandru Mureşan, cofondator şi CEO al Renergia, platformă de management energetic al clădirilor şi sectorului industrial: Vrem să ajungem într-o formă matură a produsului, iar de la finalul anului viitor ne vom gândi la o strategie de abordare a pieţelor internaţionale Ziarul Financiar
Renergia, start-up românesc spe­cializat în managementul energetic al clădirilor, lucrează în prezent la dez­voltarea produsului şi la integrarea in­te­ligenţei artificiale pentru a ajunge la o formă matură a acestuia, astfel încât începând de la finalul anului viitor să se poată extinde şi în afara graniţelor. În prezent, compania im­plementează trei proiecte europene de inovare.
Bursa de Valori Bucureşti a închis primele nouă luni din an cu o creştere de circa 28% prin indicele BET. Cum se compară cu alte pieţe? La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB. Ziarul Financiar
La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB.
