Mihail Marcu, CEO MedLife, a vândut un pachet de 1 milion de acţiuni pentru 7,5 mil. lei
Ziarul Financiar, 2 octombrie 2025 18:30
Elevii români studiază limbi străine de mici. România este pe locul şase în UE după elevii de gimnaziu care învaţă cel puţin două limbi străine. O pondere de 94,6% dintre elevii români de gimnaziu învaţă cel puţin două limbi străini. Media UE este de 59,5% # Ziarul Financiar
România se află printre fruntaşele Europei la capitolul studiului limbilor străine la gimnaziu, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, statisticile europene arată că o pondere de 94,6% dintre elevii de gimnaziu din România învăţau cel puţin două limbi limbi străine în anul 2023, procent ce o plasează pe locul şase în Uniunea Europeană şi mult peste media europeană de 59,5%.
De ce ajung companiile antreprenoriale în impas chiar şi după 30 de ani de funcţionare? Aliz Kosza, business mentor: Cea mai mare provocare a companiilor este şi rămâne zona organizaţională # Ziarul Financiar
Fără un leadership autentic şi o cultură organizaţională solidă, chiar şi companiile cu zeci de ani de istorie riscă să intre într-un impas greu de depăşit, susţine Aliz Kosza, business mentor. Ea susţine că motivul impasurilor dintr-o astfel de companie nu ţine neapărat de piaţă, ci de zona organizaţională, unde lipsa leadershipului produce dezechilibre majore.
Piaţa fondurilor mutuale, concentrată prin reţele bancare, a trecut recent pragul de 1 milion de investitori. Cum văd bancherii şansa de creştere a industriei? Ce spun Omer Tetik de la Banca Transilvania, Sergiu Manea de la BCR, Claudiu Cercel de la BRD şi Mihail Ion de la Raiffeisen # Ziarul Financiar
Ömer Susli continuă expansiunea în real estate: cumpără o clădire de birouri în centrul Capitalei de la Allianz Ţiriac, care are peste 8.000 mp # Ziarul Financiar
Piaţa investiţiilor imobiliare din România marchează o nouă tranzacţie în segmentul de birouri, după ce Praktiker Real Estate România, compania controlată de omul de afaceri Ömer Susli, a semnat un antecontract de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire amplasată pe strada Căderea Bastiliei nr. 80-84 din Bucureşti. Imobilul are o suprafaţă de 8.031 mp, iar valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Finalizarea este condiţionată de avizul Consiliului Concurenţei.
Ce spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre spitalul ieşean Sf. Maria, unde au murit şapte copii: În secţia de Terapie Intensivă se intră ca în gară / Nu există spaţii pentru spălat pe mâini sau pentru dezinfectare # Ziarul Financiar
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a prezentat joi rezultatele verificărilor făcute la Spitalul Sf. Maria din iaşi, unde mai mulţi copii au murit în urma unor infecţii nesocomiale. „În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară”, spune ministrul.
Gen Z Sondaje. Cel mai bun prieten vine la tine cu o propunere: hai să deschidem un business! Care este prima ta reacţie ? # Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
Start-up-ul românesc de biotech The Cat Health Company a atras o nouă finanţare de 1,2 mil. dolari pentru a dezvolta terapii care prelungesc viaţa pisicilor # Ziarul Financiar
Start-up-ul de biotehnologie The Cat Health Company (TCHC), care dezvoltă terapii pentru creşterea longevităţii felinelor, a obţinut o nouă rundă de finanţare în valoare de 1,2 milioane de dolari. Runda vine la aproximativ un an după ce compania a atras o primă finanţare pre-seed de 500.000 de euro, condusă de fondul de investiţii Early Game Ventures.
Aude cineva la Palatul Victoria? Statul român poate profita de maximele istorice de pe bursă pentru a face rost rapid de 12-18 mld. lei prin vânzări suplimentare de acţiuni la Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, arată o analiză CFA România. “Apetit este. Lipsesc oportunităţile” # Ziarul Financiar
Start-upul Ogre AI a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 mil. lei pentru a dezvolta un „AI Energy Hub“ # Ziarul Financiar
Start-upul româno-britanic Ogre AI, care dezvoltă soluţii de inteligenţă artificială pentru optimizarea producţiei şi consumului de energie, a obţinut o finanţare europeană de peste 7,9 milioane de lei (circa 1,6 mil. euro) prin Programul creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027. Fondurile sunt destinate dezvoltării „AI Energy Hub“, o platformă menită să transforme reţelele electrice în ecosisteme inteligente. Anunţul vine în contextul în care compania se pregăteşte şi pentru o rundă de finanţare de tip serie A la mijlocul anului viitor.
Gen Z îşi face vocea auzită: „Vrem transport public inteligent, piste de biciclete şi dialog cu autorităţile. Avem şi soluţii. Nu vrem să mai pierdem ore întregi în trafic“ # Ziarul Financiar
Tu cât timp pierzi zi de zi în trafic în drumul tău spre şcoală sau facultate? Dacă vei face un calcul, vei înţelege de ce tinerii gen Z au decis să îşi facă vocea auzită, să propună chiar ei autorităţilor soluţii şi să le ceară deschidere.
Piaţa auto accelerează în septembrie, impulsionată de vânzările din vară. Înmatriculările au crescut cu 39% # Ziarul Financiar
Piaţa auto din România a înregistrat în septembrie cel mai bun ritm de creştere din ultimele luni, cu un avans de 39% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare ale APIA. Evoluţia vine pe fondul vânzărilor din iulie şi august, când după anunţul suspendării Rabla dealerii au apelat la discounturi pentru a reduce stocurile, după aproape jumătate de an de aşteptare.
Ce spune Katrin Adt, noul CEO al Dacia: Misiunea mea este să duc Dacia într-un viitor care să fie la fel de succes ca trecutul # Ziarul Financiar
Katrin Adt, executiv cu aproape trei decenii de experienţă în industria auto, a preluat recent conducerea Dacia într-un moment-cheie pentru grupul Renault şi pentru piaţa auto europeană. Ea pune accent pe rolul României în arhitectura mărcii şi pe adaptarea modelului Dacia la tranziţia către electrificare, menţinând accesibilitatea care a definit brandul.
Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Am tot avut pe parcursul anului injecţii de capital şi vom avea în continuare pentru a susţine businessul. La final de 2025 vom avea 106 mil. lei capital vărsat. Executăm cu stricteţe bugetul # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie care şi-a început activitatea la mijlocul anului trecut, şi-a mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni, de la 39 de persoane în februarie 2025 până la 70 persoane în septembrie 2025, bugetul este executat cu stricteţe cu doar o mică deviaţie de sub 5%, profitul este cu 5 mil. lei mai mare, iar injecţiile de capital vor continua pentru a atinge 160 mil. lei capital vărsat la final, a spus Cristian Ionescu (foto), CEO al Eazy Asigurări, în cadrul unei conferinţe.
ZF IT Generation. Alexandru Mureşan, cofondator şi CEO al Renergia, platformă de management energetic al clădirilor şi sectorului industrial: Vrem să ajungem într-o formă matură a produsului, iar de la finalul anului viitor ne vom gândi la o strategie de abordare a pieţelor internaţionale # Ziarul Financiar
Renergia, start-up românesc specializat în managementul energetic al clădirilor, lucrează în prezent la dezvoltarea produsului şi la integrarea inteligenţei artificiale pentru a ajunge la o formă matură a acestuia, astfel încât începând de la finalul anului viitor să se poată extinde şi în afara graniţelor. În prezent, compania implementează trei proiecte europene de inovare.
Bursa de Valori Bucureşti a închis primele nouă luni din an cu o creştere de circa 28% prin indicele BET. Cum se compară cu alte pieţe? La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB. # Ziarul Financiar
La finele primelor trei trimestre din 2025, Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB.
