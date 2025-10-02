Warren Buffet „iese la vânătoare” după ani de stat pe margine. Cel mai mare investitor din lume, prin al său imperiu Berkshire Hathaway, anunţă achiziţii în domeniul extragerii de hidrocarburi într-o tranzacţie de aproape 10 miliarde de dolari

08:45

Eazy Asigurări, companie care şi-a început activitatea la mijlocul anului trecut, şi-a mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni, de la 39 de persoane în februarie 2025 până la 70 persoane în septembrie 2025, bugetul este executat cu stricteţe cu doar o mică deviaţie de sub 5%, profitul este cu 5 mil. lei mai mare, iar injecţiile de capital vor continua pentru a atinge 160 mil. lei capital vărsat la final, a spus Cristian Ionescu (foto), CEO al Eazy Asigurări, în cadrul unei conferinţe.