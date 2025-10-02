Nora lui Costel Biju, declarație de dragoste superbă pentru Tony One! Cele mai romantice imagini de la nunta lor | FOTO
SpyNews, 2 octombrie 2025 19:50
Băiatul cel mare al lui Costel Biju s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, cu care așteaptă un copil! Antonia i-a făcut o declarație superbă de dragoste lui Tony One, la o zi după ce au devenit soț și soție. Iată în ce ipostaze romantice au apărut cei doi!
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
20:00
Ce mesaj special i-a transmis sora lui Carmen de la Sălciua artistei, de ziua sa de naștere. Cântăreața a împlinit 37 de ani # SpyNews
Carmen de la Sălciua își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Artista a împlinit 37 de ani și este înconjurată numai de persoane care o iubesc. Sora sa, Daniela Racolța, i-a dedicat un mesaj emoționant!
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Marilu Dobrescu, postare emoționantă, de ziua iubitului australian. Ce mesaj i-a scris influencerița celui care i-a cucerit inima # SpyNews
Marilu Dobrescu, mesaj special dedicat iubitului său australian. Tom Healy își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar influencerița i-a dedicat o postare specială.
19:20
O recunoști? O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a trecut printr-o transformare radicală | FOTO # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a trecut printr-o transformare radicală! Bruneta a postat o imagine realizată în urmă cu mai mulți ani, iar fanii au fost surprinși de cât de diferit arăta. Tu o recunoști?
Acum 2 ore
18:50
Dana Roba, dezvăluiri explozive despre infidelitățile fostului iubit. Make-up artistul nu vrea să mai audă de el: ”M-a înșelat cu fetițe” # SpyNews
Dana Roba a făcut declarații explozive după ce a aflat că fostul ei a înșelat-o! Make-up artistul exclude orice împăcare cu el, chiar dacă bărbatul i-a recunoscut că a vorbit cu alte domnișoare. Dana Roba a fost foarte afectată de situație.
18:50
Acces Direct. Scene de groază în casa unei familii! Bărbat atacat în propria locuință: "Mi-am pierdut cunoștința…” # SpyNews
Un alt caz cutremurător a fost prezentat, astăzi, în cadrul emisiunii Acces Direct. Un bărbat din Podul Viilor a fost atacat și ars de viu în propria casă. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!
Acum 4 ore
18:10
Au ieșit la iveală noi detalii despre divorțul dinte Nicole Kidman și Keith Urban. La cine vor rămâne copiii # SpyNews
De curând, Nicole Kidman și Keith Urban au anunțat divorțul. Acum, au apărut noi detalii legate de cele două fiice ale lor. Iată la cine vor rămâne copiii!
18:10
Alertă maximă în România! Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a tramsis cod roșu de inundații în mai multe regiuni din țară. Autoritățile se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Iată ce măsuri s-au luat.
17:30
Noul iubit al Ioanei Grama a plecat din România! Ce decizie au luat: ”Drumurile noastre s-au separat” # SpyNews
Ioana Grama are o relație de iubire la distanță! Noul ei iubit s-a mutat din România pentru următoarele luni, astfel că cei doi sunt nevoiți să facă sacrificiul de a sta departe unul de celălalt. Distanța nu pare, însă, să fie o problemă pentru influenceriță și noul partener.
17:30
Cine a fost Sfântul Toma, ocrotitorul întârziaților. Este prăznuit pe 6 octombrie în calendarul creștin ortodox # SpyNews
Sfântul Toma este prăznuit în biserici pe data de 6 octombrie. Pe lângă această zi, există și Duminica lui Toma, când se comemorează episodul Învierii în fața apostolilor. Iată cine a fost Sfântul Toma!
16:50
Bianca Drăgușanu își sărbătorește iubitul astăzi! Gabi Bădălău a împlinit 37 de ani, iar partenera sa a avut grijă să transforme această zi într-una de neuitat. Iată ce mesaj i-a dedicat!
16:40
Fosta iubită a devenit istorie pentru Bogdan Mocanu! La câteva săptămâni după ce nu s-a mai afișat alături de Iasmina, Bogdan Mocanu pare că a trecut la nivelul următor! În viața lui ar fi apărut o altă persoană, după cum chiar el a lăsat de înțeles.
16:20
Trupa „Angels” revine după 20 de ani! Raluca și Monica, dezvăluiri despre reunirea formației, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Revenire uimitoare în lumea muzicală! Trupa "Angels" se reunește, după 20 de ani de pauză! Mai multe detalii despre acest subiect vor oferi Raluca și Monica, duminică, la Spynews TV.
Acum 6 ore
16:00
Nepotul lui Nicolae Botgros a ajuns în urmă cu câteva zile de urgență, la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise și ar fi făcut supradoză. Medicii erau rezervați cu privire la starea lui, iar ieri, Cristian s-a trezit din comă.
15:20
Munceşti mult, câştigi puţin? Cauza energetică, explicată sâmbătă, de către Monica Dascălu, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu continuă sâmbătă, de la ora 14:00, cu o ediție în care lumea spirituală și viața materială se întâlnesc într-un dialog fascinant despre suflet și bani.
15:20
La cine au rămas lucrurile personale ale Ioanei Popescu, după moartea ei. Ce s-a întâmplat cu telefonul mobil # SpyNews
Ioana Popescu a fost înmormântată ieri, pe 1 octombrie 2025. Bruneta ar fi avut o relație de o lună cu un bărbat pe nume Mihai, care spune că voia să o ceară în căsătorie, la Roma. Tot la el au rămas și lucrurile personale ale ei, chiar dacă Ioana Popescu are o mătușă și verișoare.
15:00
Focar de hepatită A în Dolj! Au fost confirmate peste 130 de cazuri. Virusul ar fi fost adus din Germania # SpyNews
Autoritățile din Dolj sunt în alertă după confirmarea unui focar de hepatită A în șapte localități din județ. Peste 130 de persoane au fost diagnosticate până în prezent. Potrivit primelor informații, virusul ar fi fost adus din Germania.
15:00
Cotlete de porc cu sos de lămâie după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientul secret care nu trebuie să lipsească # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, rulouri din prosciutto cu roșii și cremă de brânză, un fel principal, cotlete de porc cu sos de lămâie, şi un desert, prăjitură cu banane.
14:30
Meko a dat nas în nas cu amanta, Rebeca, în timp ce se ținea de mână cu soția, Irina. Cum a reacționat bruneta # SpyNews
Meko a mers la una dintre galele RXF în care a luptat alături de soția Irina și fiul lor. Luptătorul are o relație și cu Rebeca, o tânără blondă, pe lângă care a trecut fără să se uite la ea. Irina a reacționat la scurt timp după acest moment.
14:30
De la România la Casa Regală din Londra. Povestea lui Daniel Mirea, sâmbătă, la "Visul românesc-Succes internaţional' # SpyNews
În fiecare sâmbătă, emisiunea „Visul românesc – Succes internațional” aduce în fața telespectatorilor povești impresionante ale românilor care, departe de casă, au reușit să cucerească lumea.
14:20
Mesajul lui Emil Rengle după ce a scăpat de eliminare, la Asia Express. Ce a transmis concurentul: "Cu bune și cu rele..." # SpyNews
În ediția de seara trecută a emisiunii Asia Express, difuzată pe data de 2 octombrie, Emil Rengle și partenerul său, Alejandro, a trăit un moment plin de emoție. Echipa lui a fost la un pas de eliminare, dar a scăpat ca prin minune. Ce a transmis după acest moment.
14:20
Întrăm în casele artiştilor şi aflăm secrete, în noua rubrică „jurnal de familie”. Sâmbătă, la „Petrecem în familie”, de la 19.00 # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 19:00, vă dăm din nou întâlnire cu bucuria și emoția, într-o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida. O emisiune dedicată familiei, cântecului, tradiției și poveștilor frumoase, care ne aduce împreună în jurul celor mai sincere momente.
Acum 8 ore
14:10
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, emisiunea „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi aduce în prim-plan două povești inspiraționale despre călătorii, aventură și destinații spectaculoase.
14:00
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil! Primele imagini și primele declarații ale celor doi # SpyNews
Astăzi, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc civil. Se anunță un eveniment restrâns, astfel că doar oamenii foarte apropiați vor participa. Cununia civilă are loc la aproape o lună de când Adriana Bahmuțeanu și-a condus mama pe ultimul drum, astfel că a ales o rochie neagră.
13:40
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc civil astăzi! Imagini și informații exclusive de la evenimentul lor # SpyNews
Astăzi, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc civil. Se anunță un eveniment restrâns, astfel că doar oamenii foarte apropiați vor participa. Cununia civilă are loc la aproape o lună de când Adriana Bahmuțeanu și-a condus mama pe ultimul drum, astfel că a ales o rochie neagră.
13:40
Liviu Vârciu a vorbit despre relația cu Selly! De ce e artistul supărat pe influencer: "Cam asta a fost..." # SpyNews
Liviu Vârciu, în tensiuni cu Selly? Artistul a vorbit deschis despre relația pe care o are cu influencerul și a lăsat de înțeles că există anumite lucruri care l-au deranjat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
13:10
Gestul făcut de mama lui Florin Salam, după ce a aflat zvonul morții lui. Cum a reacționat femeia când l-a văzut viu: „A început să...” # SpyNews
În urmă cu trei ani, a apărut o știre care s-a dovedit a fi falsă în care se spunea că Florin Salam a murit. Manelistul a mărturisit că mama lui a avut un șoc atunci când a aflat, iar când l-a văzut că este viu, nu i-a venit să creadă.
13:10
Mara Bănică și Serghei continuă aventura pe Drumul Eroilor. Asia Express, din nou lider detașat de audiență # SpyNews
Miercuri seară, Drumul Eroilor a ajuns în Hanoi, una dintre cele mai mari și aglomerate metropole vietnameze, unde a avut loc cea mai grea și mai lungă cursă pentru ultima șansă din acest sezon, așa cum a declarat și Irina Fodor.
12:50
Roxana Nemeș și-a prezentat copiii părinților ei! Imagini emoționante de la prima întâlnire a micuților cu bunicii # SpyNews
Emoții în familia Roxanei Nemeș! Artista a trăit un moment plin de emoție, după ce și-a prezentat, pentri prima dată, copiii părinților ei. Artista a făcut publice imagini de la întâlnirea emoționantă a micuților cu bunicii.
12:20
Miercuri, 1 octombrie, Antena Stars a demonstrat din nou că știe să cucerească inimile telespectatorilor! În intervalul 12:30-13:30, emisiunea „Mireasa. Direct din culise”, prezentată de carismatica Andreea Frățilă, a fost lider detașat de audiență, ocupând locul 1 la nivelul întregii piețe de televiziune.
Acum 12 ore
12:10
Fotografia care a pus pe jar Internetul! Cine este bruneta focoasă care s-a afișat alături de Dan Alexa # SpyNews
Dan Alexa este un bărbat singur, după ce a divorțat de Andrada, femeia cu care era căsătorit de șase ani și cu care are un fiu. Până acum, antrenorul nu s-a afișat alături de o altă femeie, până de curând, când a apărut o imagine în care apare alături de o brunetă focoasă pe nume Denisa.
12:10
Minodora, transformare spectaculoasă! Vedeta a reușit să slăbească 40 de kg: "Nu a fost ușor..." | FOTO # SpyNews
Minodora a trecut printr-o transformare spectaculoasă și a reușit să slăbească nu mai puțin de 40 de kilograme. Artista mărturisește că nu i-a fost ușor, însă se declară mai încrezătoare ca niciodată.
11:30
Dana Roba nu mai vrea să audă de iubitul infidel! Ce gest a făcut make-up artistul, după despărțire: „Tăcerea este o armă” # SpyNews
Dana Roba și iubitul american erau împreună de câteva luni, dar bărbatul mai vorbea și cu alte femei. Make-up artistul a găsit mesajele respective și a pus punct relației. Dana Roba nu pare că vrea să mai audă de fostul partener.
11:20
De ce nu a botezat Gigi Becali copilul lui Ianis și al Elenei Hagi. Cum a explicat latifundiarul din Pipera: "Nu e așa cum ziceți ..." # SpyNews
S-a speculat că Gigi Becali ar fi trebuit să boteze copilul lui Ianis și al Elenei Hagi. Nu demult, latifundiarul din Pipera a vorbit despre acest subiect și a ținut să lămurească situația. De ce nu a fost naș pentru nepotul lui Gică Hagi.
11:00
Greta Thunberg și alți activiști, reținuți de armata israeliană. Flotila umanitară care transporta ajutoare spre Gaza a fost interceptată # SpyNews
Greta Thunberg și alți pasageri au fost opriți de armata din Israel atunci când se aflau la bordul unei flote care urma să ducă ajutorare spre Gaza. Activista și celelalte persoane au fost reținute.
10:20
Alina Ceușan, de urgență la Constanța! Carmen Grebenișan se pregătește să nască: "Inima mea este plină de bucurie..." # SpyNews
Carmen Grebenișan trăiește, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar buna ei prietenă, Alina Ceușan, a ajuns de urgență la Constanța pentru a-i fi alături.
10:20
Moment neașteptat la nunta fiului lui Costel Biju! Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a prins buchetul. Cum au reacționat restul tinerelor # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada, alături de cei trei copii ai lor, au fost prezenți la nunta fiului lui Costel Biju. Cei doi s-au afișat împreună, iar blondina a făcut publice imaginile. Lambada a fost cea care a prins buchetul la nunta celor doi, un lucru care a surprins pe toată lumea.
10:20
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL vedem diseară, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Aris Eram va fi prezent în ediția MediCOOL de diseară pentru a dezvălui totul despre parcursul lui către un stil de viață mult mai sănătos. Emisiunea difuzată de la ora 18:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY, aduce împreună vedete și pacienți care își spun povestea, în timp ce specialiștii aflați în platoul de televiziune oferă sfaturi importante pentru a crește calitatea vieții telespectatorilor.
09:40
Kim Kardashian, dezvăluire halucinantă! Ce a aflat în urma unei investigații: „Sunt îngrozită” # SpyNews
Kim Kardashian a făcut o dezvăluire tulburătoare în noul trailer „The Kardashians”. Vedeta a povestit că a primit o informație șocantă de la detectivii angajați, care i-au spus că viața ei a fost în pericol. Ce a aflat diva în urma unei investigații.
09:40
Alertă în Gorj, după ce a fost descoperit un focar de boala limbii albastre la bovine. Cât de periculoasă este și cum se transmite # SpyNews
Un focar de boala limbii albastre la bovine a fost descoperit în Gorj. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că virusul se extinde în Europa. Un alt focar a fost descoperit luna trecută și în Ungaria, primul din ultimul zece ani.
09:10
Top 10 lucruri la care să renunți din dormitor. De ce nu este bine să ai un televizor în această cameră, potrivit specialiștilor # SpyNews
O tendință pe care au observat-o designerii de interior este că tot mai mulți oameni preferă dormitoarele aglomerate, cu multe elemente, unele dintre ele vechi. Specialiștii recomandă ca dormitorul să fie minimalist.
09:10
Vreme severă în România! Capitala va fi afectată de fenomene extreme. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsoare în mai multe zone ale țării # SpyNews
Vremea se schimbă radical! Pentru ziua de azi, 2 octombrie, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare valabilă până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20:00. Sunt așteptate temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, ploi abundente, intensificări ale vântului și chiar ninsori în unele zone ale țării.
08:40
Bogdan de la Ploiești a lămurit situația. Cine sunt, de fapt, nașii de cununie de la nunta fiului lui Costel Biju cu Antonia # SpyNews
Fiul lui Costel Biju și iubita lui s-au căsătorit pe 30 septembrie. Cei doi și-au dorit încă de la început ca nașii lor să fie Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, însă manelistul și dansatoarea nu sunt căsătoriți. Cântărețul a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile, după ce mai mulți urmăritori l-a întrebat cum a fost posibil să îi cunune pe cei doi, având în vedere acest lucru.
Acum 24 ore
01:00
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Final neașteptat la eliminare! Ce culoare a avut insigna Irinei Fodor # SpyNews
Final neașteptat în cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 8! Cele trei echipe au ajuns la Irina Fodor, iar conform clasamentului, concurenții de pe ultimul loc au ajuns în pragul eliminării. Verdictul l-a dat, însă, insigna Irinei Fodor. Iată ce culoare a avut!
00:10
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Concurenții au mâncat carne de șarpe. Cum au reacționat Karmen și Olga # SpyNews
Concurenții au avut parte de o probă dificilă la Asia Express, sezonul 8! Cele trei echipe din cursa pentru ultima șansă au fost nevoite să interacționeze cu șerpi și să consume o băutură atipică, iar la final să mănânce carne de șarpe. Karmen Simionescu a trecut prin momente de groază.
1 octombrie 2025
23:50
Un show păcătos. George Jaguarul de la Insula Iubirii, declarații emotioante despre trecutul său. Cine i-a fost mereu aproape: "Tata nu m-a dorit" # SpyNews
George Jaguarul, apariție neobișnuită, la Un show păcătos. Dacă până acum fosta ispită de la Insula Iubirii obișnuia să glumească și să-i amuze pe cei din jur, acum, și-a arătat latura sensibilă. George a făcut mărturisiri șocante din copilăria sa.
23:20
Asia Express, 1 octombrie 2025. Emil Rengle, în lacrimi! Concurentul nu a putut să se mai abțină: ”Ne e greu” # SpyNews
Momente emoționante la Asia Express, sezonul 8. Emil Rengle a cunoscut o persoană care i-a amintit de familie, pe care a păsărit-o cu greu. Concurentul a făcut declarații în lacrimi, amintindu-și de cele mai speciale persoane din viața lui.
23:20
Un show păcătos. Nikita, din nou nucleul unui scandal de proporții! A declanșat sau nu bătaia din Centrul Vechi al Capitalei # SpyNews
Nikita, declarații exclusive, la un Show păcătos, după o ceartă care a avut loc în Centrul Vechi din București. Blondina s-a distrat în mai multe cluburi, cu ocazia zilei sale de naștere. Cu toate acestea, distracția s-a transformat în scandal.
22:30
Spynews TV. Când va naște Francisca, iubita lui TJ Miles. Cei doi deja vorbesc despre botez # SpyNews
TJ Miles și iubita lui, Francisca, au fost prezenți la Spynews TV, în această seară, acolo unde au vorbit, în exclusivitate, despre când va naște bruneta. Cei doi sunt nerăbdători să-și țină puiul în brațe!
22:30
Zi specială în familia Iuliei Albu! Vedeta își sărbătorește fiica! Mikaela Albu a împlinit vârsta de 16 ani! Cele două au o relație foarte apropiată, iar fiica Iuliei Albu îi calcă pe urme mamei sale încă de la o vârstă fragedă.
