Nora lui Costel Biju, declarație de dragoste superbă pentru Tony One! Cele mai romantice imagini de la nunta lor | FOTO

12:10

Dan Alexa este un bărbat singur, după ce a divorțat de Andrada, femeia cu care era căsătorit de șase ani și cu care are un fiu. Până acum, antrenorul nu s-a afișat alături de o altă femeie, până de curând, când a apărut o imagine în care apare alături de o brunetă focoasă pe nume Denisa.