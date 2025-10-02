VIDEO Florin Golovatic (ASF): &#34;Statul trebuie să explice riscurile la care suntem supuşi&#34;

Newsweek.ro, 2 octombrie 2025 19:50

Analistul financiar Florin Golovatic, de la ASF, spune că statul trebuie să facă educaţie financiară...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
20:10
Kelemen Hunor spune că o candidatură a Maiei Sandu la Preşedinţia României e &#34;un scenariu irealist&#34; Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o candidatură a Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ...
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Ministrul Sănătății îl dă afară pe șeful DSP Neamț: „E de noaptea minții. Nu există replică!” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că îl concediază pe șeful DSP Neamț. Acesta ar fi cerut eliminarea lab...
19:20
Dacă Rusia ar ataca România, tancurile NATO nu ar putea ajunge la timp. Nu le țin drumurile Newsweek.ro
Orice război cu Rusia, inamicul împotriva căruia Europa intenționează să lupte, ar necesita o capaci...
Acum 2 ore
19:10
Băncile chineze acordă împrumuturi proiectului Aramco de gaze saudit. Care este miza? Newsweek.ro
Băncile chineze acordă împrumuturi proiectului corporaţiei Aramco saudite, pentru un mare proiect ga...
18:50
O plantă din casă îți poate omorî câinele. Vezi ce substanță toxică emană Newsweek.ro
O plantă din casă îți poate omorî câinele. Vezi ce substanță toxică emană. În fiecare an, tot mai mu...
18:40
Bulgaria forează în Marea Neagră după gaze. Vrea să scoată la stat 30% profit Newsweek.ro
Bulgaria lansează un nou proiect de foraj la Marea Neagră și vizează venituri de stat de 30% din exp...
18:20
Nicușor Dan a prezentat amestecul Rusiei în alegerile câștigate de Călin Georgescu Newsweek.ro
Şeful statului a participat la summitul Comunităţii Politice Europene, iar cu o zi înainte, la Consi...
Acum 4 ore
18:10
Frig, mâzgă, ninsori! Încălțați mașina de iarnă! Conduceți în siguranță și evitați 1.800 lei amendă Newsweek.ro
Iarna a venit deja în multe zone din România, deși luna octombrie abia a început. Încălțați mașina c...
18:00
Peste 80% dintre tineri doresc să își cumpere o casă. Un sfert dintre ei nu au bani puși deoparte Newsweek.ro
Cei mai mulți tineri care au sub 35 de ani și-ar dori să investească în achizția unei locuințe. Din ...
17:50
Medicii epidemiologi vor monitoriza secțiile de ATI. Ce vrea ministrul Sănătății Alexandru Rogobete? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în pofida reacţiilor apărute în spaţiul publi...
17:40
O persoană ar fi fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate face bani ajutând comercianţii Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii din Covasna au făcut 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care...
17:20
Regizorul serialului „Plaha”, invitat special al Romanian Creative Week Bucharest 2025 Newsweek.ro
Igor Cobileanski, regizorul serialului „Plaha”, este invitat special al Romanian Creative Week Bucha...
17:20
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă Newsweek.ro
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă. Autori...
17:10
Carbonul 14, ceasul natural care poate indica momentul morții cuiva. Acesta se descompune treptat Newsweek.ro
Când cineva moare, un semnal radioactiv revelator ticăie ca un ceas natural. Descoperirea lui ne-a a...
17:10
Nereguli criminale la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, semnalate din aprilie 2024 Newsweek.ro
Un raport din aprilie 2024 ca urmare a controlului făcut Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” Iași a...
16:50
Furt la înălțime! Un însoțitor de bord a furat din avion și a adunat o avere uriașă Newsweek.ro
Furt la înălțime! Un însoțitor de bord a furat din avion și a adunat o avere uriașă. Bărbatul, de or...
16:30
Un tânăr a fost împușcat în ceafă fiind confundat cu o veveriță. Era el însuși la vânat Newsweek.ro
Un adolescent a fost ucis după ce un coleg din grupul său de vânătoare l-a confundat cu o veveriță, ...
16:20
Shutdown-ul din SUA a lăsat baza de la Deveseleu fără finanțare Newsweek.ro
Shutdown-ul din SUA a lăsat baza de la Deveseleu fără finanțare. Baza americană a rămas fără finanța...
Acum 6 ore
16:10
Clădirea Ministerul Sănătății, iluminată în roz timp de 4 ore. Care e motivul? Newsweek.ro
Clădirea Ministerul Sănătății va fi iluminată în roz timp de 4 ore, joi seara. Este un mod de a marc...
16:00
Interlopii clanului Butoane își operau estetic soțiile și apoi le exploatau în Dubai Newsweek.ro
Interlopii clanului Butoane își exploatau fără scrupule concubinele și soțiile în Emiratele Arabe Un...
15:40
Ce a pățit un român care călătorea în Spania? Cum poți evita o astfel de situație? Newsweek.ro
Doi jandarmi români au fost trimiși în Tenerife pentru a participa lamisiuni de ordine publice în zo...
15:30
De ce românii plătesc cel mai scump curent din Europa, iar România riscă „blackout” dacă va fi frig Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai scump curent electric din Europa, în anumite intervale orare, iar, iarna ace...
15:20
SUA vor ajuta Ucraina să lovească rafinăriile din Rusia. Se vor livra rachete cu bătaie lungă? Newsweek.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lung...
15:10
Se iau bani de la înzestrare pentru pensii militare și salarii. Ce se întîmplă cu creșterile în 2026 Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că sunt probleme plata pensiilor și salariilor mili...
15:10
Ce a discutat Nicușor Dan cu premierul Suediei? Cei doi s-au întâlnit la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei, la Copenhaga, în marja summitului Comunită...
14:50
Cum să folosești aplicațiile mobile pentru a urmări campionatele din România Newsweek.ro
Află cum folosești aplicațiile de mobil pentru a urmări meciuri din sporturile preferate din România...
14:50
Meteo. Risc mare de inundații. Cod roșu pe râurile din Muntenia. Recomandări pentru populație Newsweek.ro
Apele Române sunt în stare de alertă din cauza unui risc major de inundații. Cod roșu pe râurile din...
14:30
Războiul tehnologiilor China – Occident: Echipamentele Nokia și Ericsson, restricționate de Beijing Newsweek.ro
Războiul tehnologiilor China – Occident intră într-o nouă fază. Bejing-ul restrânge utilizarea echip...
14:30
Legătura între un IQ scăzut în copilărie și problemele cu alcoolul la adulți. Ce spun cercetătorii? Newsweek.ro
Persoanele care au un IQ mic în copilărie ar avea un risc mai mare să aibă probleme cu alcoolul la v...
Acum 8 ore
13:50
Macron: Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse” Newsweek.ro
Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse”, anunţă joi, în marja summitului Co...
13:40
Mai multe persoane au fost înjunghiate la o sinagogă din Manchester. Suspectul, împușcat de poliție Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost înjunghiate la o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împușcat de po...
13:10
România, locul I în UE la numărul de tineri șomeri, în 2024. Țările în care se muncește cel mai mult Newsweek.ro
România s-a clasat pe primul loc în UE la numărul de tineri care erau fie erau șomeri, fie nu urmau ...
12:50
EXCLUSIV Armata vrea să ajungă la 100.000 militari. Dă 11.000 lei ofițerilor și 5.000 lei soldaților Newsweek.ro
Cu războiul la ușă, guvernul va aproba un proiect de lege prin cei care au între 18 și 35 de ani vor...
12:40
Atenție, traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise de Salvamont! Newsweek.ro
Salvamont Prahova a anunţat închiderea traseelor de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, din...
12:20
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€ Newsweek.ro
Un document pe care îl prezentăm arată cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să indexeze pensiile așa...
12:20
Trei români, condamnați la pușcărie în Franța. Au furat cupru de 320.000 €, peste 45 de tone Newsweek.ro
Trei români au furat peste 45 de tone de cupru în Franța și l-au vândut cu 320.000 €. Doi dintre ei ...
Acum 12 ore
12:00
WSJ: Trump a decis. SUA vor ajuta Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei Newsweek.ro
SUA vor ajuta Ucraina cu informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rache...
11:40
În care situații poți să nu porți centura de siguranță? Cei cu anumite afecțiuni sunt exceptați Newsweek.ro
Conform legislației în vigoare, anumite persoane pot fi exceptate de la purtarea centurii de siguran...
11:30
Președintele Nicușor Dan le explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile din România Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan participă, astăzi, în Danemarca, la Copenhaga, la cea de-a 7-a reuniune a C...
11:10
Cum pot șoferii să-și reducă cu 20% prețul la RCA și noi asigurări: panouri fotovoltaice, mobilă Newsweek.ro
Prețul polițelor RCA au crescut continuu în ultima vreme și, probabil, va continua să crească, unul ...
10:50
Un gigant auto cheamă 145.000 de mașini în service. Ce problemă au? Newsweek.ro
Un gigant auto recheamă peste 145.000 de vehicule în SUA din cauza unui defect. Este risc major de i...
10:40
A crescut rata șomajului. Tot mai puțini tineri au locuri de muncă Newsweek.ro
Rata somajului a crescut în luna august. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în rândul tinerilor d...
10:30
METEO Alerte de vreme extremă în România. În două județe este Cod Roșu de ploi abundente: 110l/mp Newsweek.ro
A fost emis cod Roșu de ploi abundente în 2 județe. De asemenea, au fost emise mai multe coduri galb...
10:20
Florin Georgescu, viceguvernator BNR: salariu - 83.000 lei, pensie - 20.000, pensie specială - 7.200 Newsweek.ro
Guvernul vrea să interzică cumulul pensie - salariu. Unul din cei vizați poate fi Florin Georgescu, ...
10:00
30 de interlopii din clanul Butoane, săltați de mascați. Sunt acuzații grave de crimă organizată Newsweek.ro
Poliția și DIICOT au descins la clanul Butoane.
09:50
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Cum să ai facturi mai mici Newsweek.ro
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Ministrul Energiei, Bogdan ...
09:40
Ce a făcut o judecătoare după ce a condamnat un bărbat la 30 de ani? S-a activat Inspecția Judiciară Newsweek.ro
O judecătoare de Curte de Apel este cercetată de Inspecția Judiciară după ce a dat o sentință de 30 ...
09:30
Elon Musk, primul om care are o avere de 500.000.000.000$. Companiile sale, super revenire Newsweek.ro
Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a...
09:10
Valoarea tichetelor culturale va crește în octombrie. Cine le primește ce poți achita cu ele Newsweek.ro
Valoarea maximă a tichetelor culturale va crește în octombrie, cu 20 de lei. Cine primește acest ben...
Mai multe ştiri
