Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai FRF sunt membri în comisii FIFA de importanţă strategică
Primasport.ro, 2 octombrie 2025 19:50
Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai FRF sunt membri în comisii FIFA de importanţă strategică
• • •
Acum 5 minute
20:10
VIDEO | Veşti proaste pentru FCSB! Accidentare în minutul 10 cu Young Boys Berna. A fost nevoie de schimbare
Acum 15 minute
20:00
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Monteiro deschide scorul
Acum 30 minute
19:50
Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai FRF sunt membri în comisii FIFA de importanţă strategică
19:50
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
19:30
MM Stoica a numit jucătorul de la FCSB care poate decide soarta meciului cu Young Boys: „ E clar cel mai talentat jucător al nostruTrebuie să arate ca Yamal” | EXCLUSIV
19:20
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, ora 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Luca Zidane a fost convocat în premieră la naţionala Algeriei
19:20
Fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar transmite un mesaj de pace, spune preşedintele FIFA
Acum 2 ore
19:10
CSA Steaua are un nou comandant. “Avem două obiective clare”
18:50
Surpriză! Farul a anunţat că Ianis Zicu nu e antrenor principal
18:50
Oficialul Craiovei vrea o victorie la scor cu Rakow: "Am zis că o să câştigăm cu 3-0!" | EXCLUSIV
Acum 4 ore
17:30
Ovidiu Burcă, pe făraş la Sepsi! Favorit să îi ia locul este antrenorul unei echipe din SuperLiga
17:20
Leclerc spune că Ferrari are şanse mici să câştige o cursă în acest sezon.
17:10
Vremuri noi, obiceiuri vechi! Gigi Becali a anunţat echipa de start şi schimbările pe care FCSB le va face în meciul cu Young Boys: „Toţi cinci vor intra” | EXCLUSIV
17:00
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai vrea să audă de el: „De-abia aştept să vină iarna” | VIDEO EXCLUSIV
16:40
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, dineu cu fanii pe sute de euro
16:40
Zdenek Ondrasek, fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu o nouă echipă
16:30
Pilotul-record France îşi sărbătoreşte titlul de campion la Poiana Braşov: ”Momentul în care munca devine bucurie”
Acum 6 ore
16:10
Cine o va arbitra pe Dinamo vineri
16:00
Rădoi, avertizat de conducere înainte de debutul în Conference League: ”Nu ştiu dacă a fost un antrenor care să se bucure de atâtea achiziţii!”
15:40
Reacţia lui Gigi Becali la aflararea veştii că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova
15:20
Vremea din capitală nu i-a dat în spate pe fanii FCSB-ului! Câţi spectator sunt aşteptaţi la meciul cu Young Boys Berna
14:40
Guardiola s-a contrazis cu Haaland: ”Nu meritam!”
Acum 8 ore
14:00
Patronul a anunţat următorul transfer al lui Becali: ”Aştept oferta!”
14:00
Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, învinse în sferturile de dublu la China Smash 2025
13:20
A produs una dintre surprizele acestui campionat, iar acum a decis care este următorul pas! Ce hotărâre a luat Bogdan Andone cu privire la viitorul său la FC Argeş
12:50
Kyros Vassaras a luat o decizie în premieră şi a trimis o scrisoare către cluburile din SuperLigă! Ce planuri are şeful CCA
12:40
CCA a decis cine va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova! Abitrul revine la centru într-o partidă din SuperLigă după o lună de pauză
12:30
Surpriză mare! Jude Bellingham, desemnat jucătorul sezonului 2024-2025 în echipa Angliei
Acum 12 ore
11:50
Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Nicolae Stanciu ratează meciul cu Austria
11:10
Mirel Rădoi, analiză înainte de Rakow – Universitatea Craiova! Cu ce echipă din Superligă a comparat formaţia poloneză
11:00
Mai are ”viaţă” la FCSB? Becali l-a distrus din nou pe fotbalist: ”Aveam acum încă 3 puncte!”
10:10
Presa din Olanda, laude pentru Dennis Man după primul meci ca titular în Champions League: „A fost startul de vis”
10:10
Hansi Flick nu s-a abţinut, după ce PSG a reuşit remontada cu echipa lui: ”Nu avem motive să credem că astăzi am fost la nivelul lor!”
10:00
Ce a spus Luis Enrique după ce a învins-o pe Barcelona: ”Am fost superiori!”
09:00
LIVE VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, ora 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci acasă în grupă pentru „roş-albaştrii”
09:00
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct, joi, de la 22:00, pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. ”Botezul” oltenilor în Conference League
Acum 24 ore
00:00
LIVE VIDEO | Champions League, la Prima Sport! PSG câştigă pe terenul Barcelonei. Monaco iese neînvinsă din duelul cu Manchester City
1 octombrie 2025
22:20
LIVE VIDEO | Champions League, la Prima Sport! Barcelona - PSG, meciul serii
21:50
VIDEO | UBT Cluj - Bahcesehir Istanbul 90-98. Eşec în primul meci din EuroCup contra unei mari favorite la câştigarea trofeului
20:30
Dinamo nu este de acord cu FCSB, CFR şi Craiova! ”Vrem un fotbal performant!” | VIDEO EXCLUSIV
Ieri
20:10
Campioana CSM Bucureşti, victorie cu Rapid Bucureşti în etapa a IV-a a Ligii Naţionale
20:00
LIVE VIDEO | Champions League, la Prima Sport! Au luat starul primele meciuri ale zilei
19:50
Un fost antrenor de la Chelsea şi Liverpool s-a sinucis!
19:30
Fostul portar de la FCSB şi CFR va fi antrenor în Liga 3! "Revenire importantă"
19:10
Multiplul campion cu CFR exclude o revenire în Gruia: "N-aş antrena acolo niciodată!"
18:40
Patru sportivi georgieni, suspendaţi pentru dopaj după ce TAS a respins apărarea lor bazată pe consumul unor băuturi în care li s-a pus substanţa dopantă fără ca ei să ştie
18:40
Chipciu, dezvăluiri incredibile din perioada FCSB: "Pierdeam sigur două nopţi pe săptămână!"
18:30
A fost făcut anunţul despre Denis Alibec: ”Şi-a făcut treaba!”
17:00
Românii rămân alături de naţională! Câte bilete s-au vândut până acum pentru partida cu Austria
