„Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene
Gândul, 2 octombrie 2025 19:50
Președintele României, Nicușor Dan, a bifat la reuniunea Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga o serie de momente care au făcut deliciul presei și au stârnit, acasă, un val de ironii pe rețele sociale. De la priviri „pierdute” către premierul Italiei, până la confuzii de protocol și bâlbâieli în fața jurnaliștilor, șeful statului a […]
• • •
Acum 5 minute
20:10
20:10
Dramele familiei lui Ion Iliescu. Lavinia Betea: „Și-a văzut tatăl în boxă, era foarte slăbit, cu părul alb și smuls” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, transmisă live de Gândul, istoricul și lectorul în psihologie Lavinia Betea a vorbit despre Alexandru Iliescu, tatăl fostului președinte Ion Iliescu. Ea a arătat cum, deși a fost persecutat și închis în lagăr de autoritățile vremii, acesta a continuat să se implice în activitatea comunistă, […]
20:10
ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro, conform Fanatik. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Sibiu, miercuri, […]
20:10
PUTIN ia în considerare toate scenariile în contextul tensiunilor mondiale/ „Evenimentele recente arată că trebuie să fim pregătiți pentru orice” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că se pregăti pentru orice scenariu, în contextul în care mediul global actual marcat de schimbări rapide și dramatice. Putin a subliniat că responsabilitatea individuală este deosebit de importantă, menționând că „miza în situația actuală este extrem de mare”. „Am subliniat în repetate rânduri că trăim într-o perioadă în […]
20:10
Pentru a evita sancțiunile americane, Gazprom acceptă vânzarea unui pachet de acțiuni la singura rafinărie din SERBIA # Gândul
Președintele sârb Aleksandar Vucici a declarat că proprietarii ruși ai NIS AD, principala companie petrolieră din Serbia, sunt pregătiți să vândă o participație la companie pentru a evita ca aceasta să fie sancționată de SUA. NIS deține singura rafinărie din Serbia, situată în Pancevo, la mică distanță spre est de Belgrad, iar Gazprom și divizia […]
Acum 15 minute
20:00
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Iată câți ani trebuie să muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege # Gândul
Potrivit legislației, românii care doresc să aibă dreptul la pensie minimă trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de asigurări sociale. Femeile și bărbații care îndeplinesc acest stagiu minim în 2025 vor putea beneficia de o pensie minimă de 1.281 de lei. Fără minim 15 ani de muncă, niciun român nu […]
19:20
Ce s-a întâmplat cu PENSIA unei profesoare din SUA, după ce s-a mutat definitiv în Spania. Femeia a spus acum dacă regretă sau nu decizia # Gândul
Patti Addington, o profesoară din Florida, SUA, în vârstă de 68 de ani, s-a mutat în Torremolinos, pe Costa del Sol, Spania. Acum, ea spune că niciodată nu a fost atât de mulțumită de pensia ei, care practic s-a dublat. Merkur.de scrie că femeiea a luat decizia în anul 2018, după ce a parcurs drumul […]
Acum 2 ore
19:10
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală # Gândul
Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Raul Pop, a anunțat că în următoarele ore sunt prognozate precipitații abundente care vor atinge cota de inundații în mai județe ale țării. Oficialul a menționat, de asemenea, că vor fi trimise mesaje de avertizare, în zonele unde situația o va impune. Raul Pop, secretarul de Stat din […]
19:10
Universul copilăriei lui Ion Iliescu, dezvăluit de Lavinia Betea: „Jumătate din populația României era analfabetă” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre universul copilăriei lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Un episod eroic, tras de păr, pentru că ea dacă ar fi asistat la un […]
19:10
Snooker, ciclism și sporturi de iarnă se pot urmări la tv în octombrie. Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente sportive din această perioadă. Ce competiții mari avem în octombrie și unde se văd la TV Luna aceasta, sporturile de iarnă își fac din nou apariția pe micile ecrane în pregătirea […]
19:10
Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron au ales să escaladeze bătălia juridică pe care o poartă, peste Atlantic, împotriva comentatoarei americane de extremă-dreapta Candace Owens. La rândul ei, Owens a lansat o nouă serie de acuzații cu privire la soția președintelui Franței. Recent, Emmanuel și Brigitte au depus o variantă modificată a plângerii […]
19:00
Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire # Gândul
„Când binele e rău / Şi albul este negru, /Când ignorantu-i erudit / Şi impostorul e integru.” Așa începe noua piesă-manifest a trupei Taxi, la al cărei videoclip au participat 31 de personalități. Cei mai mulți dintre “actori”, inclusiv solistul trupei, au fost susținători activi ai lui Nicușor Dan în campanie. Și alesul lor a […]
19:00
Pericol de INUNDAȚII în mai multe zone din țară. Secretarul din Ministerul Mediului: „În următoarele 24 de ore va ploua mai mult decât într-o lună” # Gândul
Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Raul Pop, a anunțat că în următoarele ore sunt prognozate precipitații abundente care vor atinge cota de inundații în mai județe ale țării. Oficialul a menționat, de asemenea, că vor fi trimise mesaje de avertizare, în zonele unde situația o va impune. Raul Pop, secretarul de Stat din […]
18:50
Moștenitorii lui Giorgio Armani au scos la vânzare afacerea, după moartea miliardarului. Tranzacția ar putea avea o valoare FABULOASĂ # Gândul
Reprezentanții moștenitorilor lui Giorgio Armani au contactat potențiali cumpărători pentru o participație minoritară în renumitul grup italian de modă. Astfel s-a declanșat o licitație pe sume fabuloase pentru o parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii ale modei din lume, la doar câteva săptămâni după moartea creatorului de legendă. Două dintre sursele care au […]
18:40
De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului # Gândul
Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură, menită să păstreze prospețimea strugurilor și să-i protejeze de efectele adverse ale căldurii, luminii solare și oxidării din timpul zilei, scrie Associated Press. Pe măsură ce verile din Portugalia devin mai lungi, mai calde și mai imprevizibile – în parte din cauza schimbărilor climatice – această practică […]
18:30
Motivul pentru care Dan Bittman și-a donat toată AVEREA: Tot ce am făcut, case, proprietăți, le-am donat # Gândul
Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a explicat într-un podcast motivul pentru care și-a donat toată averea, în timp ce a trecut bunurile sale pe numele mamei copiilor săi, Liliana Ștefan. Artistul a dezvăluit că încă este în putere și poate să mai stângă bani din concerte. „Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei […]
18:20
Afișe cu „NIGERIANUL VIOLATOR ÎN SERIE” au împânzit Bucureștiul. Val de indignare pe internet # Gândul
Afişe cu nigerianul arestat pentru că ar fi strâns de gât şi ar fi violat o prostituată au împânzit Bucureşti, cu mesajul ”Apără-ţi oraşul!”. Afişul face referire la ”violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. ”Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, […]
18:20
De unde vine COLAPSUL sistemului energetic național. Ministrul Energiei a descoperit apa caldă, eșecul Green Deal # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume și admite care sunt cauzele acestui paradox – țara noastră este unul din cei mai mari producători europeni de energie. Totuși, românii scot foarte mulți bani din buzunar pentru a-și achita facturile la curent. Bogdan Ivan și-a […]
Acum 4 ore
18:00
Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi # Gândul
„Dacă vom avea alegeri, fenomenul din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”, promite Nicușor Dan. Cu toate acestea, mai avem lucruri de făcut, fix în zona unde s-au găsit „interferențele rușilor”, adică social media. „Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general […]
17:50
Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase # Gândul
Este un obicei la români, ca înainte de felul principal, să le servești musafirilor aperitive, precum mezeluri de carne, brânzeturi,ouă umplute cu maioneză, fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă. Aceste aperitive sunt nelipsite de pe mesele românilor. Fasolea bătută, hummusul, salata de vinete și zacusca sunt considerate gustări delicioase, însă, nu sunt și […]
17:50
Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ # Gândul
Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, schimbul a avut loc la granița dintre Ucraina și Belarus, conform Suddeutsche Zeitung. „185 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au […]
17:40
Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei # Gândul
Uniunea Europeană și partenerii din Comunitatea Politică Europeană au decis să mențină sprijinul pentru Ucraina, în eforturile de respingere a invaziei militare ruse, anunță președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul reuniunii de la Copenhaga, semnalând și intenția accelerării integrării Republicii Moldova în UE. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
17:40
Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată # Gândul
Nicușor Dan face lobby actului normativ adoptat de Guvern privind programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Președintele spune că e ca un „job de patru luni”, în care niște oameni „învață armată”. „Principala modificare consta în acel stagiu militar plătit de patru luni, deci e ca un job de 4 luni în […]
17:30
Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească dronele: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă” # Gândul
În cadrul unei conferințe de presă susținute joi seară, președintele Nicușor Dan a afirmat că războiul din Ucraina a demonstrat viteza cu care se dezvoltă tehnologia dronelor și a subliniat că România caută să colaboreze cu Ucraina pentru a beneficia de expertiza sa în domeniu. „Ce am învățat toți din acest război este că tehnologia […]
17:30
Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49 # Gândul
Duminică, joi, 2 octombrie, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 5 octombrie 2025. La tragerile loto de duminică, 28 septembrie 2025 , Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 […]
17:30
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte multi oameni mi-au cerut o copie # Gândul
Nicușor Dan le-a dat liderilor europeni raportul produs de Parchetul General, privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Președintele spune că „a existat interes” din partea omologilor săi, cu privire la acest subiect. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie au zis că-l citească pe avionul […]
17:20
România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora # Gândul
România este condamnată de CEDO în 49 de cauze, arată un raport al Consiliului Suprem al Magistraturii. Cele mai multe sunt legate de condițiile din închisori. Cetățenii români se remarcă printr-un număr record de sesizări, căci au trimis către Curtea Europeană a Drepturilor Omului peste 3.000 de sesizări, numai în cursul anului 2024. Statul român […]
17:20
A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină # Gândul
Într-o mișcare disperată, a doua zi după rectificarea bugetară, România a ieșit pe piețele externe ca să se împrumute în euro pe o perioadă de 7,12 și 20 de ani. Conform datelor Profit.ro, investitorii s-au înscris cu oferte totale de peste 12 mld. euro. Costurile de împrumut ar mai putea coborî până la închiderea emisiunii. […]
17:20
Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor # Gândul
Bilanțul cutremurului cu magnitudinea de 6,9 produs marți seara în Filipine a ajuns la 72 de morți, a anunțat Agenția de Protecție Civilă din această țară. Alte 294 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția într-un raport publicat joi și citat de Reuters. Toate decesele au fost înregistrate în regiunea centrală Visayas. Corpurile a […]
17:10
Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan # Gândul
Donald Trump a reușit din nou să stârnească reacții printre liderii europeni. De data asta, președintele american a confundat Armenia cu Albania, atunci când vorbea despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre […]
17:10
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați # Gândul
Grupul DIGI a anunțat joi, prin intermediul unui comunicat, că în perioada ianuarie – septembrie 2025 virat peste 1.135.000.000 de lei către bugetul de stat, sumă ce reflectă taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor companiei de telecomunicații DIGI Romania și ale tuturor entităților din Grup, active pe piața locală. Astfel, compania pune în practică o […]
16:50
TEST de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi elevi, în maximum 49 de secunde! # Gândul
Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” devin rapid o activitate preferată pe internet și este destul de ușor de înțeles de ce. Acestea oferă divertisment și un antrenament rapid al creierului, fiind perfecte atât pentru copii, cât și pentru adulți. Ele te provoacă să găsești mici diferențe ascunse între două imagini, care arată aproape la fel […]
16:50
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. „Având în vedere […]
16:50
Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron # Gândul
Turnul Eiffel este închis, joi, din cauza grevei din Franța, au anunțat sindicaliștii și compania care administrează activitățile turistice. În plus, în regiunea pariziană şi în alte oraşe sunt anunţate ample demonstraţii, ca semn de protest față de politica lui Emmanuel Macron. Sindicaliștii obiectivului au explicat că angajații au decis în mod aproape unanim să […]
16:40
Trump, din nou ținta glumelor. Într-o discuție cu Macron, premierul albanez a ironizat faptul că președintele american a CONFUNDAT Armenia cu Albania # Gândul
Donald Trump a reușit din nou să stârnească reacții printre liderii europeni. De data asta, președintele american a confundat Armenia cu Albania, atunci când vorbea despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre […]
16:30
Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Italia din cauza unor proteste și a unei greve naționale. Acestea se desfășoară în perioada 2-4 octombrie. Este vorba de valul de proteste pro-Palestina care perturbă grav activitățile din gările marilor orașe. Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce […]
16:30
Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani” # Gândul
Un bloc din București, de pe strada Gării de Nord, cu numărul 6, are 523 de apartamente și cu 900 de locatari. Este cea mai mare clădire cu bulină roșie. Într-un reportaj de pe Jurnalul.ro, locatarii celui mai mare bloc cu grad maxim de risc seismic, cunoscuți ca „scuturei”, povestesc despre cum e să trăiască […]
16:30
Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a prezentat joi raportul verificărilor făcute la Spitalul de Copii din Iași de Corpul de Control și de Inspecția Sanitară de Stat. Oficialul a anunțat deja că va depune plângere penală, după ce verificările făcute în spital au scos la iveală o lungă serie de nereguli în aplicarea protocoalelor de limitare […]
16:20
Bancul de azi: Bulă și Bublina discută despre scumpirile rezultate ca urmare a majorării TVA de către guvernul condus de Ilie Bolojan. – Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan? – Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul […]
16:20
Cel puțin opt persoane au fost ucise în patru zile de proteste violente în Kashmirul pakistanez, au declarat joi oficiali din această țară, iar prim-ministrul Shehbaz Sharif a înființat un comitet format din înalți oficiali pentru a rezolva ciocnirile în curs. Până acum, au fost făcute publice doar informații limitate cu privire la amploarea protestelor, […]
Acum 6 ore
16:10
Guvernul reduce masiv personalul din școli: Peste 14.000 de posturi vor fi DESFIINȚATE din cauza Legii Bolojan # Gândul
Ministerul Educației a anunțat un proiect prin care numărul total de posturi din școlile de stat va scădea de la 14.048, de la 307.900 la 293.852, adică 14.048 de posturi din școli vor fi desființate. Măsura vine după aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a schimbat felul în care se calculează posturile din […]
16:10
Guvernul dă bani la Transporturi pentru continuarea mai multor proiecte de infrastructură rutieră și feroviară # Gândul
În ședința de joi, Guvernul a aprobat sumele necesare continuării unor proiecte cheie pentru infrastructură. La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,Executivul dat undă verde continuării mai multor proiecte importante care pun România în mișcare. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat, pe facebook, că vor fi acordate și despăgubiri suplimentare pentru lucrările la Autostrada de Centură București […]
16:10
Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate # Gândul
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat înființarea unei noi Agenții de Investiții în Apărare, cu scopul de a accelera reînarmarea forțelor armate canadiene. Noua agenție are și misiunea de a stimula producția internă în sectoare precum oțelul care au fost afectate de taxele vamale impuse de SUA, notează Bloomberg. Carney a anunțat înființarea noii agenții […]
16:10
Administrația Trump OPREȘTE finanțarea mai multor proiecte importante pentru Partidul Democrat în cadrul blocajului instituțional din SUA # Gândul
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a înghețat miercuri 26 de miliarde de dolari pentru statele conduse de oficiali din Partidul Democrat, în contextul blocajului instituțional cu care se confruntă Guvernul federal american. Potrivit Reuters, măsurile adoptate de Administrație sunt în concordanță cu avertizările lui Trump, care în ultimele zile a declarat că, dacă SUA […]
16:00
Răspunsul CSM la raportul Departamentului de Stat din SUA, în care au fost identificate probleme în justiția din România # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat la raportul Departamentului de Stat al SUA , în care au fost sesizate mai multe aspecte privind sistemul de justiție din România. Raportul vizează „problema prescripţiei în materie penală, problema practicii neunitare, problema specializărilor magistraţilor în domenii relevante investiţiilor, problema percepției corupţiei şi problema condamnărilor la CEDO„. „Consiliul […]
16:00
Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament # Gândul
Factura la încălzire reprezintă un motiv de îngrijorare pentru mulți români, în contextul apropierii sezonului friguros de iarnă. Creșterea TVA și scumpirea gazelor ori energiei electrice îi poate face pe mulți să scoată sume importante din buzunar. Centrala termică de apartament este cea mai eficientă sursă de încălzire pe timpul iernii, dar este nevoie ca […]
15:40
Zeci de mii de oameni s-au vindecat de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială” # Gândul
Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”. Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul […]
15:40
Cine a dat undă verde pentru achiziția de 8 mld. euro a 216 tancuri, dovedite falimentare pe frontul din Ucraina? Moșteanu, ministrul apărării: Nevoile de înzestrare ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliații # Gândul
Un batalion de tancuri Abrams va intra în dotarea Armatei Române într-o primă fază a programului de înzestrare, a anunțat, joi, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Achiziția este în valoare de circa 8 mld. euro cu tot cu TVA și va fi, cel mai probabil, finanțată prin programul european SAFE. România ar urma să primească […]
