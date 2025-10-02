Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: “3 schimbări la pauză”. Ce a spus Ilie Dumitrescu
Antena Sport, 2 octombrie 2025 19:50
Gabi Balint (62 de ani) a analizat echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Young Boys Berna. FCSB – Young Boys Berna poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:45. Balint a transmis tranşant că nu are încredere în echipa de start a FCSB-ului din […] The post Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: “3 schimbări la pauză”. Ce a spus Ilie Dumitrescu appeared first on Antena Sport.
Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională # Antena Sport
Fiul lui Zinedine Zidane a fost convocat în premieră la o echipă națională de seniori, după ce a ales să reprezinte Algeria. Luca Zidane evoluează pe postul de portar. Selecţionerul naţionalei algeriene, Vladimir Petkovic, a anunţat joi lotul pe care Algeria se va baza în următoarea etapă a calificărilor pentru Cupa Mondială. În premieră a fost convocat şi fiul lui Zinedine Zidane, portarul Luca […] The post Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională appeared first on Antena Sport.
19:20
Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen # Antena Sport
A fost scandal la Arena Naţională înainte de startul meciului FCSB – Young Boys Berna din Europa League. Fanii elveţieni s-au împins cu jandarmii, cel mai probabil nemulţumiţi că nu erau lăsaţi să intre în arenă toţi odată. Scandal înainte de FCSB – Young Boys Berna La un moment dat jandarmii au folosit şi spray […] The post Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo” # Antena Sport
FCSB caută a doua victorie consecutivă în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României primește vizita celor de la Young Boys Berna, iar disputa are loc pe Arena Națională din București. Într-o intervenție telefonică dinaintea partidei, Gigi Becali a anunțat care este primul nume care va părăsi gruparea roș-albastră în perioada de transferuri din […] The post Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo” appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți” # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit declarații despre titularul surpriză de la FCSB pentru partida cu Young Boys, din etapa a doua a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a vorbit despre Octavian Popescu, jucător anunțat în echipa de start de Gigi Becali. Mijlocașul campioanei a fost rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor. El a fost ultima […] The post Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți” appeared first on Antena Sport.
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor # Antena Sport
Farul Constanţa a emis un comunicat surprinzător. Echipa constănţeană a precizat că Ianis Zicu nu e antrenorul principal al echipei. Ianis Zicu a participat până acum la interviurile de după meciuri şi la conferinţele de presă. Totuşi, antrenorul din acte al echipei este Cristian Sava. Farul a transmis că Ianis Zicu nu e antrenorul constănţenilor! […] The post Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor appeared first on Antena Sport.
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore # Antena Sport
Charles Leclerc a declarat că fanii echipei Ferrari nu ar trebui să se aştepte la miracole la Marele Premiu din Singapore, din acest weekend, şi consideră că şansele echipei italiene de a câştiga o cursă în acest sezon sunt neglijabile, relatează Reuters. Marele Premiu din Singapore se vede exclusiv în Universul Antena. Antrenamentele sunt transmise […] The post Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore appeared first on Antena Sport.
După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 € # Antena Sport
CFR Cluj e aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Gruparea patronată de Neluţu Varga ar putea să îl aducă pe Hakim Ziyech (32 de ani), jucător cotat în trecut la 50 de milioane de euro! Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro, Ziyech este liber de contract după despărţirea de formaţia din […] The post După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 € appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” # Antena Sport
Universitatea Craiova debutează joi seară în grupa principală de UEFA Conference League și înfruntă Rakow, formație din prima ligă poloneză. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o serie de două etape consecutive fără victorie în campionat. Gigi Becali a vorbit în ziua partidei, având în vedere că și FCSB evoluează în cupele europene și i-a […] The post Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” appeared first on Antena Sport.
După Kurt Zouma, CFR Cluj e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.00.000 € # Antena Sport
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” # Antena Sport
Milionarul român care încasează trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților lui. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit că a angajat mai mulți muncitori imigranți la hotelul pe care îl deține. Fostul șef de la LPF a transmis chiar faptul că și-a „salvat” afacerile în momentul în care […] The post Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” appeared first on Antena Sport.
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene # Antena Sport
Celta Vigo – PAOK, duelul din etapa a doua a grupei de Europa League, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 22:00. Răzvan Lucescu îi înfruntă pe spaniolii la care evoluează portarul Ionuț Radu. Radu se află într-o formă excelentă la Celta Vigo, el apărând un penalty în duelul din ultima […] The post Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie de pe as.ro. 1. Stanciu, out de la naţională Nicolae Stanciu va rata meciurile României cu Moldova şi Austria. Vestea a fost confirmată de Răzvan Raţ, care a anunţat că Stanciu va lipsi o lună din cauza unei accidentări. 2. A vrut […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie appeared first on Antena Sport.
Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia # Antena Sport
Raków Częstochowa este adversara Universității Craiova în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League. Partida din Polonia va fi una foarte importantă pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, fiind și prima din această fază a competiției. Chiar dacă vor juca la aproximativ 1.000 de km de casă, oltenii vor avea parte de susținere […] The post Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia appeared first on Antena Sport.
Viața activă și pasiunile sportive merg mână în mână cu confortul și echilibrul din mediul în care trăiești. Fie că practici yoga, arte marțiale, alergare, ciclism sau pur și simplu îți dorești un spațiu acasă unde să asculți muzica preferată sau să urmărești meciuri pe sistem home cinema, acustica casei devine un element esențial. Înainte […] The post (P) Sport, lifestyle și sunet: cum să-ți trăiești pasiunea fără zgomot appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că e posibil să ajungă şi el la stadion pentru meciul FCSB – Young Boys, din Europa League. FCSB – Young Boys e în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45. În prima etapă a grupei principale din UEFA Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0, […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui la stadion la meciul FCSB – Young Boys! appeared first on Antena Sport.
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start # Antena Sport
Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune. Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și […] The post Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start appeared first on Antena Sport.
Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…” # Antena Sport
Mirel Rădoi se află sub presiune înaintea partidei dintre Rakow și Universitatea Craiova. Meciul de debut al oltenilor în grupa de Conference League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Sorin Cârțu a prefațat partida cu polonezii vorbind și despre Mirel Rădoi. Președintele oltenilor a […] The post Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…” appeared first on Antena Sport.
Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” # Antena Sport
Universitatea Craiova se află în fața unui meci important, la debutul în grupa principală a UEFA Conference League. Rakow este adversara echipei antrenate de Mirel Rădoi, în runda inaugurală. Transferat în această vară în Bănie, Assad Al-Hamlawi a vorbit la conferința de presă despre duelul contra formației poloneze, el evoluând în Ekstraklasa în a doua […] The post Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” appeared first on Antena Sport.
Revenire importantă la Dinamo înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunțat o revenire importantă la Dinamo, înaintea meciului cu Unirea Slobozia, din etapa a 12-a din Liga 1. Cristi Mihai s-a refăcut și e apt pentru duelul care se va disputa vineri, de la ora 20:30. Cristi Mihai s-a accidentat în urmă cu aproape o lună, la naționala U21. Mijlocașul de 21 de ani […] The post Revenire importantă la Dinamo înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens” appeared first on Antena Sport.
Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: “Îmi doresc să trag echipa după mine”. Ce a spus despre placare # Antena Sport
Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo în acest sezon. Tânărul de 22 de ani are planuri mari alături de formaţia din Ştefan cel Mare şi visează să câştige un trofeu alături de “câini”. Cîrjan speră să dea lovitura anul acesta şi să dea tot ce are mai bun. Fostul […] The post Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: “Îmi doresc să trag echipa după mine”. Ce a spus despre placare appeared first on Antena Sport.
Gabi Tamaş, partenerul lui Dan Alexa la Asia Express, a dezvăluit care a fost prima sa maşină, cumpărată pe vremea când nu câştiga bani buni din fotbalul românesc sau mondial. Fostul fundaş al naţionalei susţine că şi-ar fi dorit să îşi cumpere un Audi TT, dar nu a avut bani decât pentru un Audi A6 […] The post Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! “Am luat-o la mâna a doua” appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova # Antena Sport
Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 12 din Liga 1. Pentru Kovacs, acesta va fi abia al cincilea meci din acest sezon pe plan intern. Precedentele patru meciuri pe care le-a arbitrat Kovacs în Liga 1 s-au încheiat la egalitate, printre care şi derby-ul dintre Rapid şi […] The post Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari # Antena Sport
Toronto Maple Leafs, evaluată la 4,25 miliarde de dolari, este considerată cea mai valoroasă echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), conform unei cercetări efectuate de Sportico, în timp ce valoare medie a unei echipe din ligă este la cotată la 2,1 miliarde, transmite Reuters. Echipa canadiană conduce pentru al cincilea an […] The post Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari appeared first on Antena Sport.
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Echipa este evaluată la peste 4 miliarde de dolari # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start a campioanei FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna, ce va avea loc în această seară, de la 19:45, în runda a doua a grupei de Europa League. Patronul roş-albaştrilor mizează pe Denis Alibec atunci când vine vorba despre marcatorii echipei sale de pe Arena Naţională. Ar fi […] The post Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” appeared first on Antena Sport.
Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină # Antena Sport
Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA. Printre cei afectaţi s-au numărat preşedintele FFI, Mehdi Taj, selecţionerul Amir Ghalenoei şi alţi […] The post Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină appeared first on Antena Sport.
Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei principale Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Mirel Rădoi debutează pe terenul polonezilor de la Rakow, echipă la care joacă fundaşul naţionalei României, Bogdan Racoviţan. Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT […] The post Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a rupt şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României # Antena Sport
Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că […] The post OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a rupt şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României appeared first on Antena Sport.
Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026. Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi […] The post Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep appeared first on Antena Sport.
A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” # Antena Sport
Gigi Neţoiu, fost investitor la Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Voluntari a declarat că a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori din Turcia. Acesta a ajuns chiar la masa negocierilor, alături de Anghel Iordănescu, dar şi de Angel Tîlvar, fostul ministru al Apărării Naţionale. Discuţiile nu s-au concretizat, chiar dacă Neţoiu şi investitorii […] The post A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” appeared first on Antena Sport.
Octombrie vine în AntenaPLAY cu episoade noi din show-urile Asia Express | Drumul Eroilor și The Ticket, dar și cu Express Talk: Aventura Asia, show-ul exclusiv în care concurenții și vedetele comentează întâmplările noului sezon Asia Express, împărtășind emoții, povești și momente amuzante din culisele aventurii, în fiecare sâmbătă, doar în AntenaPLAY. Raluca Bădulescu și […] The post Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Sabrina Voinea a câştigat aurul la Cupa Mondială de la Paris, desfăşurată la jumătatea lunii septembrie. Monica Roşu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena (2004), a anunţat la ce trebuie să lucreze gimnasta de 18 ani. Roşu se bucură că Sabrina Voinea a trecut peste decepţia de la Jocurile Olimpice de […] The post Sabrina Voinea, sfaturi de la Monica Roşu: “Să fie atentă la emoţii!” appeared first on Antena Sport.
Arbitrul care nu a mai fost delegat de o lună va conduce FCSB – Universitatea Craiova! Decizia luată de Kyros Vassaras # Antena Sport
FCSB – Universitatea Craiova, derby-ul etapei cu numărul 12 din Liga 1, va fi arbitrat de Istvan Kovacs. Ambele echipe sunt concentrate acum pe meciurile din cupele europene, urmând ca duminică seară să se întâlnească în primul meci direct din acest sezon. Diferenţa dintre cele două echipe este una mare în acest moment. Universitatea Craiova […] The post Arbitrul care nu a mai fost delegat de o lună va conduce FCSB – Universitatea Craiova! Decizia luată de Kyros Vassaras appeared first on Antena Sport.
Italienii anunţă că Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria! O nouă lovitură pentru Mircea Lucescu # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a accidentat şi va fi indisponibil perioada următoare, potrivit presei din Italia. Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa, nu se va putea baza pe căpitanul naţionalei României la meciul cu Napoli din week-end şi se pare că accidentarea este mai gravă decât se credea iniţial. Mircea Lucescu, selecţionerul României, a anunţat că Nicolae Stanciu […] The post Italienii anunţă că Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria! O nouă lovitură pentru Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Atacantul francez Marcus Thuram este indisponibil pentru durată nedeterminată, din cauza unei accidentări la coapsa stângă, a anunţat miercuri clubul italian de fotbal Inter Milano, citat de AFP. Thuram s-a accidentat marţi, în meciul câştigat cu 3-0 de echipa antrenată de românul Cristian Chivu, la Milano, în faţa cehilor de la Slavia Praga, părăsind terenul […] The post Lovitură pentru Cristi Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi lipseşte o lună appeared first on Antena Sport.
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB se va duela cu Young Boys Berna, joi de la ora 19:45, în etapa a doua a grupei Europa League. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de partida cu elveţienii, FCSB a înegistrat două victorii consecutive, care au scos-o din criza începutului de sezon. Roş-albaştrii au trecut de […] The post FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase # Antena Sport
Parcursul lui Eduard Ionescu la China Smash 2025 s-a încheiat după meciul în faţa medaliatului cu bronz olimpic în proba de simplu, francezul Felix Lebrun, live în AntenaPLAY. După cinci victorii, în calificări şi pe tabloul principal, Eduard Ionescu (#4 mondial) a pierdut primul meci, joi dimineaţă. Eduard Ionescu, eliminat de la China Smash 2025 […] The post Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase appeared first on Antena Sport.
Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Mă îngrijorează” # Antena Sport
FCSB primeşte vizita lui Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale Europa League. Campioana României a început cu dreptul noua aventură europeană, după ce a câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. De partea cealaltă, elveţienii au avut parte de un început de coşmar. În meciul […] The post Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Mă îngrijorează” appeared first on Antena Sport.
Hansi Flick, după ce Barcelona a fost învinsă de PSG, în prelungiri: “Nu am fost la nivelul lor” # Antena Sport
Hansi Flick a recunoscut că Barcelona nu a evoluat la nivelul lui PSG, în meciul din Liga Campionilor pierdut de catalani, 1-2, chiar în prelungiri, în urma golului înscris de Goncalo Ramos. „Astăzi nu am fost la nivelul PSG. Am început foarte bine, în primele 30 de minute, dar apoi PSG a preluat controlul meciului”, […] The post Hansi Flick, după ce Barcelona a fost învinsă de PSG, în prelungiri: “Nu am fost la nivelul lor” appeared first on Antena Sport.
Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte # Antena Sport
Constantin Popovici a ieşit anul acesta vicecampion mondial la Cliff Diving şi cu ajutorul tehnologiei. Săritorul de la mare înălţime isi monitorizează fiecare secunda de odihnă, pentru o concentrare maximă în concursuri. Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Şi îşi verifică cifrele cum se trezeşte. “Cand ma trezesc, la ceas, sa vad […] The post Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte appeared first on Antena Sport.
Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco # Antena Sport
Erling Haaland a marcat două goluri în Monaco – Manchester City 2-2, dar dubla sa nu le-a adus cetăţenilor cele 3 puncte, în duelul din Liga Campionilor. Pe finalul partidei, monegascii au egalat după un penalty transformat de Eric Dier. După meci, atacantul norvegian de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro […] The post Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco appeared first on Antena Sport.
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă” # Antena Sport
Dennis Man a fost titular în premieră în UEFA Champions League, în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a fazei principale. Internaţionalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Peter Bosz, iar acest lucru a fost remarcat şi de către jurnaliştii olandezi. Internaţionalul român […] The post Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă” appeared first on Antena Sport.
Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: “Am meritat” # Antena Sport
PSG a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul Barcelonei, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. După un început bun de partidă, Ferran Torres a deschis scorul pentru catalani, în minutul 19. Aproape 20 de minute mai târziu, tânărul de 19 ani, Mayulu, a restabilit egalitatea, pentru ca lovitura de graţie […] The post Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: “Am meritat” appeared first on Antena Sport.
Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm” # Antena Sport
Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys Berna, nu a fost impresionat de faptul că Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului direct din etapa a doua a fazei principale Europa League. După înfrângerea suferită săptămâna trecută pe teren propriu cu Panathinaikos, Young Boys vine pe Arena Naţională. În prima etapă, […] The post Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm” appeared first on Antena Sport.
Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6 # Antena Sport
Etapa a doua din grupa principală UEFA Champions League s-a încheiat cu mai multe meciuri decise în minutul 90. PSG a întors rezultatul şi a obţinut victoria pe terenul Barcelonei graţie golului marcat de Goncalo Ramos. AS Monaco a reuşit să obţină un punct pe final cu Manchester City. Eric Dier a marcat în minutul […] The post Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6 appeared first on Antena Sport.
Dennis Man a primit un vot de încredere din partea antrenorului Peter Bosz și a fost titularizat miercuri seară în duelul cu Bayer Leverkusen, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League. Internaționalul român a intrat foarte bine în meci și a reușit să-și treacă în cont un assist după doar cinci […] The post Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen – PSV appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit” # Antena Sport
Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în luna octombrie. Tricolorii vor înfrunta Moldova într-o partidă amicală, iar pe data de 12 octombrie va primita vizita Austriei, într-un duel din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre posibila absență de la lot a […] The post Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit” appeared first on Antena Sport.
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” # Antena Sport
După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției. Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată […] The post Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” appeared first on Antena Sport.
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV # Antena Sport
Dennis Man a avut ghinion în timpul meciului dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Internaţionalul român a fost titularizat în premieră de către Peter Bosz şi a primit un vot de încredere după ce a pasat decisiv etapa trecută, cu Excelsior. Dennis Man, aproape de […] The post Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV appeared first on Antena Sport.
