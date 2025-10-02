Cum au reacționat liderii europeni la raportul ingerinței Rusiei în alegerile din România. Nicușor Dan: Mi-au cerut o copie ca să-l citească în avionul de întoarcere

12:20

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a atras atenția asupra criza locuințelor, îndemnându-i pe primarii care au format o alianță în acest sector să recurgă la o abordare pe mai multe niveluri pentru a „consolida coeziunea noastră socială, sistemele noastre democratice și competitivitatea" europeană. „De la Dublin la Atena, ne confruntăm cu o criză pe mai […]