Cum au reacționat liderii europeni la raportul ingerinței Rusiei în alegerile din România. Nicușor Dan: Mi-au cerut o copie ca să-l citească în avionul de întoarcere
CaleaEuropeana, 2 octombrie 2025 21:20
Președintele Nicușor Dan, a declarat joi, la finalul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, că a prezentat liderilor europeni un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, evocând viitoare măsuri precum un „scut democratic" pe care Comisia Europeană urmează să îl propună și excluzând ca un asemenea
Acum 15 minute
21:30
România s-a alăturat Coaliției Europene împotriva Drogurilor inițiată de Macron și Meloni, anunță președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România s-a alăturat inițiativei lansate de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor, a anunțat joi, la Copenhaga, președintele Nicușor Dan. "În cadrul Comunității Politice, a avut loc ulterior un grup de lucru pe tematica drogurilor, care s-a finalizat cu o declarație comună pe care România
Acum 30 minute
21:20
Acum 6 ore
17:40
Liderii instituțiilor UE cer unitate împotriva antisemitismului după atacul din Manchester. Premierul britanic a părăsit de urgență summit-ul CPE de la Copenhaga # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis, joi, mesaje de solidaritate după atacul armat de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, soldat cu trei morți și patru răniți. Cei doi au subliniat gravitatea faptului că incidentul s-a produs chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă
17:10
Uniunea Europeană este invadată de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești, atenționează șefa Parchetului European # CaleaEuropeana
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a denunțat joi, în portul Pireu din Grecia, rețelele infracționale, în special chinezești, care invadează Uniunea Europeană și practică fraude vamale și de TVA la un nivel „industrial", informează AFP, preluat de Agerpres. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești. Organizațiile infracționale au adus
17:00
Ministrul Dezvoltării a discutat cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru locuințe, despre cele mai adecvate soluții la criza locuințelor din UE # CaleaEuropeana
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a avut, joi, o întrevedere, la Bruxelles, cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în vederea identificării celor mai eficiente soluții față de provocările cu care cetățenii din România și din Uniunea Europeană se confruntă în asigurarea celor mai adecvate condiții de locuire, în contextul
16:40
ICI București a vorbit despre stimularea inovației în supercomputing și inteligență artificială la EuroHPC User Days 2025 # CaleaEuropeana
ICI București, împreună cu partenerii de la Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) și TÜBİTAK, a prezentat modul în care colaborarea stimulează inovația în supercomputing și în inteligență artificială, în contextul participării la EuroHPC User Days 2025, parte a inițiativei BSC AI Factory, în perioada 30 septembrie 2025 – 1 octombrie 2025.
16:20
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat joi un nou atac dur împotriva majorității liderilor Uniunii Europene, acuzându-i că au adoptat „planuri de război" împotriva Rusiei, în urma discuțiilor purtate la summitul de la Copenhaga, informează Euronews. „Uniunea Europeană a decis să meargă la război. La summitul informal de ieri au prezentat strategia lor de război
16:10
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat în cadrul ședinței din 2 octombrie 2025 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a altor acte normative. Proiectul co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei UE 2024/1226
Acum 8 ore
15:20
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre” # CaleaEuropeana
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene. Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind
15:10
Președintele Lituaniei este sceptic față de implementarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic și pledează pentru protejarea zonelor vulnerabile # CaleaEuropeana
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, și-a exprimat joi, la sosirea la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone" de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești, informează EFE, scrie Agerpres. „Să încercăm să protejăm acele zone ale
15:10
14:50
UE apreciază Azerbaidjanul ca „partener important” și se angajează la consolidarea relațiilor # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au felicitat joi Azerbaidjanul pentru acordul de pace încheiat cu Armenia, sub medierea Statelor Unite, și au transmis dorința Uniunii Europene de a întări relațiile cu Baku. Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale de cei doi lideri europeni, după întâlnirea avută
14:40
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient # CaleaEuropeana
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască", a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând referire la „recentele incidente cu drone" care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război". Prezent la summitul Comunității
14:40
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro # CaleaEuropeana
Guvernul a aprobat joi două proiecte de lege cu impact major asupra apărării României și a pregătirii populației în eventualitatea unui conflict, respectiv proiectul de lege a apărării naționale a României și cel pentru pregătirea populației pentru apărare, a anunțat ministrul apărării Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă. Documentele, elaborate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), vor
Acum 12 ore
13:40
Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic # CaleaEuropeana
Acțiunile Rusiei demonstrează „apetitul" lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte" asupra Ucrainei și acțiunile de ingerință în întreaga Europă, a declarat joi premierul britanic Keir Starmer, relatează The Guardian. „Am văzut, în ultimele săptămâni, apetitul lui Putin nu doar de a ataca Ucraina, ci și de a acționa și de a se amesteca în
13:40
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute # CaleaEuropeana
Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă. Acesta participă la reuniunea externă a Grupului Partidului Popular European, ce are loc în Gdransk, Polonia. „La Gdansk, reafirmăm determinarea de a apăra valorile europene și de a răspunde ferm pericolului rusesc,
13:40
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică” # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat joi, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, pentru o abordare fermă, dar deliberat imprevizibilă și bazată pe ambiguitate strategică, ca răspuns la provocările venite din partea Rusiei. El a subliniat, totodată, că dronele care încalcă teritoriul european își asumă riscuri majore, informează The Guardian. „Dronele
12:50
Diferență de percepție între europeni cu privire la pericolul rusesc. Premierul Irlandei: Statele din Europa de Est simt această amenințare și o consideră existențială. În țara mea există o oarecare naivitate # CaleaEuropeana
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model" de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință". „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o
12:10
Premierul Danemarcei cere UE să accelereze și să-și extindă eforturile de reînarmare: 2035 va fi prea târziu. Trebuie să facem tot posibilul acum împotriva războiului hibrid al Rusiei # CaleaEuropeana
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut joi ca Uniunea Europeană să accelereze procesul de reînarmare, astfel încât statele membre să poată să își asigure singure apărarea cel târziu până în 2030, în contextul războiului hibrid purtat de Rusia, relatează EFE, preluat de Agerpres. „Aș spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de
12:00
Expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone, afirmă Volodimir Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost escaladarea incursiunilor în spațiul aerian al Danemarcei, Poloniei, României, Norvegiei și Estoniei. „Rusia escaladează conflictul, iar noi am discutat despre modul în care putem răspunde acestor amenințări. Am propus în
11:50
Nicușor Dan prezintă raportul influenței ruse în alegerile din România la summitul Comunității Politice Europene: “Acum avem răspunsuri” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut întocmit de Parchetul General va fi prezentat în plenul reuniunii. "Azi o să fie o reuniune a statelor europene – în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, și în
11:40
Activele rusești înghețate, miza Consiliului European din 23-24 octombrie. Comisia Europeană propune un “Împrumut pentru Reparații” acordat Ucrainei pe baza activelor Rusiei fără a le confisca # CaleaEuropeana
Problema modului în care pot fi utilizate miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina va fi discutată în continuare la următoarea reuniune a Consiliului European din 23-24 octombrie, a anunțat șeful summiturilor europene, António Costa, după reuniunea informală care a avut loc joi, la Copenhaga. Punctul sensibil este modul în care
11:40
Zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, afirmă Nicușor Dan: Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia # CaleaEuropeana
Amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. "Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Deci mai întâi o
11:30
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile concrete pentru promovarea educației financiare # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a adresat o întrebare Comisiei Europene privind acțiunile concrete pe care instituția le pregătește pentru promovarea educației financiare în rândul cetățenilor europeni. „Educația financiară este esențială pentru cetățeni deoarece îi ajută să evite escrocheriile și fraudele, să înțeleagă cum să gestioneze banii în mod responsabil și să ia decizii corecte legate
11:20
Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene în contextul actual # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobat proiectul de rectificare bugetară, că, în contextul actual, nu mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Aceasta, a explicat el, se datorează atât adoptării pachetului unu de reformă, cât și
11:10
Comisia Europeană respinge încercările Budapestei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a respins parțial planul Ungariei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Bruxelles și Budapesta, informează Politico Europe. Din această sumă, Ungaria va primi doar 163,5 milioane de euro în avans. Chiar și acești bani pot fi recuperați de Comisie dacă se consideră
10:40
SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru a sprijini atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei (WSJ) # CaleaEuropeana
Statele Unite vor începe să ofere Ucrainei informații secrete pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, marcând o premieră legată de tipul de asistență militară oferită de administrația americană Kievului, relatează The Wall Street Journal. Potrivit sursei citate, președintele Donald Trump a autorizat recent Pentagonul și
10:30
Victor Negrescu aduce pe agenda PE o dezbatere și o rezoluție privind încălcările spațiului aerian românesc și european de către dronele rusești: „România nu este singură” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să includă pe agenda Parlamentului European o dezbatere, urmată de o rezoluție, cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și european de către dronele rusești. „Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră, deoarece Parlamentul European va adopta o
10:30
Viktor Orban afirmă că Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, ignorând apelurile SUA și ale majorității țărilor UE # CaleaEuropeana
Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, cum au solicitat SUA și majoritatea țărilor membre UE, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, conform AFP, citat de Agerpres. „Nu avem nicio altă opțiune, niciuna", a afirmat el în fața presei la Copenhaga, sus
09:30
Emil Boc, în Comitetul European al Regiunilor: Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre # CaleaEuropeana
Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar regiunea nu trebuie să revină la situația din timpul Războiului Rece, când era numită „lac rusesc”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, într-o intervenție dedicată Strategiei Uniunii Europene privind Marea Neagră. „Marea Neagră nu este și nu trebuie să […] The post Emil Boc, în Comitetul European al Regiunilor: Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Ursula von der Leyen va anunța planul de capabilități militare din cadrul SAFE în două săptămâni: Roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea europeană este pe drum # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, după summitul informal al liderilor europeni de la Copenhaga, că Uniunea pregătește un plan detaliat pentru a acoperi lacunele de capabilități militare, în paralel cu o „explozie de investiții” în apărare comună, menționând succesul programului SAFE de 150 miliarde euro. Planul, care va fi prezentat […] The post Ursula von der Leyen va anunța planul de capabilități militare din cadrul SAFE în două săptămâni: Roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea europeană este pe drum appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
08:40
08:30
Liderii europeni susțin proiectele de apărare “Eastern Flank Watch” și “Zidul de Drone”: Europa trebuie să fie capabilă să se apere # CaleaEuropeana
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau […] The post Liderii europeni susțin proiectele de apărare “Eastern Flank Watch” și “Zidul de Drone”: Europa trebuie să fie capabilă să se apere appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
17:00
Guvernul pregătește proiectele de apărare ale României pentru finanțare prin SAFE. Eventuale ajustări legislative pentru a sprijini implementarea, luate în considerare # CaleaEuropeana
O nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) a avut loc miercuri, la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan, informează Guvernul într-un comunicat. Responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de […] The post Guvernul pregătește proiectele de apărare ale României pentru finanțare prin SAFE. Eventuale ajustări legislative pentru a sprijini implementarea, luate în considerare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, cere premierul Finlandei: Nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. „Este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate” # CaleaEuropeana
UE ar trebui să-și asume puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva amenințărilor în creștere din partea Rusiei, a declarat prim-ministrul Finlandei. Într-un interviu acordat POLITICO înaintea summitului liderilor blocului de la Copenhaga, Petteri Orpo a afirmat că UE trebuie să acționeze ca o „uniune reală” atunci când vine vorba de a înfrunta state […] The post UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, cere premierul Finlandei: Nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. „Este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat miercuri, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului. „Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, […] The post “Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Guvernul german vrea să relanseze economia prin reducerea birocrației și utilizarea inteligenței artificiale, afirmă Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă, din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenței artificiale și digitalizării, transmite Reuters, preluat de Agerpres. „Suntem, desigur, conștienți de problemele cu care se […] The post Guvernul german vrea să relanseze economia prin reducerea birocrației și utilizarea inteligenței artificiale, afirmă Friedrich Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
UE încearcă să ajungă la un acord privind valorificarea activelor rusești, spune Kallas: „Rusia provoacă daune enorme în Ucraina. Nu este corect ca altcineva să plătească pentru acestea” # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat miercuri că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință, relatează Reuters, citat de Agerpres. Kaja Kallas a insistat pe necesitatea folosirii activelor rusești […] The post UE încearcă să ajungă la un acord privind valorificarea activelor rusești, spune Kallas: „Rusia provoacă daune enorme în Ucraina. Nu este corect ca altcineva să plătească pentru acestea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant # CaleaEuropeana
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a criticat țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de când Moscova a invadat Ucraina. „Este cu adevărat derutant faptul că noi – și mă refer la Europa – plătim mai mult pentru petrolul și gazul rusesc decât sprijinim Ucraina, în al patrulea an de război”, a […] The post Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Înaintea summitului Consiliului European, Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața provocărilor actuale: „Rusia ne testează hotărârea” # CaleaEuropeana
„Rusia ne testează hotărârea”, a avertizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din Copenhaga, subliniind necesitatea unității europene în fața provocărilor actuale. „Trăim vremuri tulburi. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Vedem că Rusia ne testează hotărârea. Așadar, în aceste vremuri este absolut esențial să […] The post Înaintea summitului Consiliului European, Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața provocărilor actuale: „Rusia ne testează hotărârea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Danemarca cere un „răspuns foarte ferm” la războiul hibrid al Rusiei: Traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după cel de-al Doilea Război Mondial # CaleaEuropeana
Premierul danez Mette Frederiksen a cerut, miercuri, la deschiderea summitului informal al liderilor Uniunii Europene desfășurat la Copenhaga, un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, relatează France Presse, preluat de Agerpres. „Există o singură țară care este gata să ne amenințe, și aceea este Rusia, așa că avem nevoie […] The post Danemarca cere un „răspuns foarte ferm” la războiul hibrid al Rusiei: Traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după cel de-al Doilea Război Mondial appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro # CaleaEuropeana
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte […] The post Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro. În total, asistența macrofinanciară se […] The post Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7 appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, miercuri, în cadrul Summit-ului pentru Competitivitate de la Copenhaga, necesitatea ca Uniunea Europeană să treacă „de la cuvinte la fapte” pentru a-și consolida competitivitatea și a-și reduce vulnerabilitățile economice. „Europa are forță, Europa are un potențial uriaș, dar trebuie să îl eliberăm. Trebuie să trecem de […] The post Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a participat miercuri la Summitul privind competitivitatea europeană, unde a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai competitivă, aceasta fiind, potrivit lui, singura cale de a asigura creșterea economică și de a crea locuri de muncă. „Ne dorim să fim mai suverani, pentru că am resimțit în ultimii ani costul […] The post Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională # CaleaEuropeana
Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia. „Cred că este grav. Cred că războiul […] The post Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Ministrul Apărării, discuții cu reprezentanții Raytheon, Airbus și MBDA despre oportunitățile de cooperare industrială în cadrul programelor de înzestrare a Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, marți, în marja Forumului de securitate de la Varșovia, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai unor companii din industria internațională de apărare, respectiv AIRBUS, MBDA, Raytheon și Shield AI, pentru discuții privind cooperarea industrială, cu accent pe programele de înzestrare destinate modernizării și dotării Armatei României cu […] The post Ministrul Apărării, discuții cu reprezentanții Raytheon, Airbus și MBDA despre oportunitățile de cooperare industrială în cadrul programelor de înzestrare a Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # CaleaEuropeana
Aliații Ursulei von der Leyen din Parlamentul European au declarat că o vor susține în cele două voturi de neîncredere împotriva conducerii sale la Comisia Europeană, programate pentru săptămâna viitoare. Grupul liberal Renew Europe și grupul de centru-stânga al Socialiștilor și Democraților (S&D) au confirmat luni seara că nu vor susține moțiunile și nici nu […] The post Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei # CaleaEuropeana
Senatul Statelor Unite a reafirmat marți importanța strategică a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în contracararea agresiunii ruse și în consolidarea securității europene. În cadrul unei audieri dedicate viitorului Strategiei SUA pentru Marea Neagră, senatorii americani au evidențiat contribuția României la stabilitatea regională, investițiile majore în apărare și potențialul energetic […] The post Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea” # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a atras atenția asupra criza locuințelor, îndemnându-i pe primarii care au format o alianță în acest sector să recurgă la o abordare pe mai multe niveluri pentru a „consolida coeziunea noastră socială, sistemele noastre democratice și competitivitatea” europeană. „De la Dublin la Atena, ne confruntăm cu o criză pe mai […] The post Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
