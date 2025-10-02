Delfinariul din Constanţa ar putea rămâne fără delfini. Ni Ni, ultima vedetă a spectacolelor

18:10

Românii sunt mari iubitori de animale de companie. Aproape că nu există casă sau gospodărie unde să nu fie cel puţin un câine sau o pisică. Sunt multe suflete de adoptat, dar sunt şi familii care preferă animalele de rasă. Aşa a înflorit comerţul ilegal, ajuns o afacere de milioane de euro. Vânzători privaţi se dau drept crescători autorizaţi şi falsifică parafe de medici și documentele de sănătate ale animalelor pentru a face profit. Veterinarii spun că în cabinetele lor au ajuns inclusiv câini vopsiţi să pară de rasă.