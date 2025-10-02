Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow – Universitatea Craiova: „E ceva special, toți și-l vor aminti”
Fanatik, 2 octombrie 2025 21:20
Mario Felgueiras a oferit un pronostic incredibil pentru Rakow - Universitatea Craiova, cu câteva ore înaintea meciului din Polonia. Managerul sportiv al oltenilor anunță un moment istoric
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
21:40
Incidente violente în Europa League! Ultrașii echipei care o va întâlni pe FCSB pe Arena Națională, bătaie în plină stradă cu suporterii englezi. Video # Fanatik
Ultrașii echipei ce va veni pe Arena Națională în luna decembrie pentru a o întâlni pe FCSB, bătaie în toată regula cu fanii lui Aston Villa. Cinci suporteri au fost arestați
Acum 30 minute
21:20
Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow – Universitatea Craiova: „E ceva special, toți și-l vor aminti” # Fanatik
Mario Felgueiras a oferit un pronostic incredibil pentru Rakow - Universitatea Craiova, cu câteva ore înaintea meciului din Polonia. Managerul sportiv al oltenilor anunță un moment istoric
Acum o oră
21:10
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului # Fanatik
O cunoscută tenismenă și-a anunțat fanii că este însărcinată și că va deveni mămică pentru prima dată. Ce mesaje i-au transmis colegele sale din lumea tenisului.
20:50
Răzvan Burleanu va îndeplini încă un rol în cadrul FIFA. Vești extraordinare pentru alți doi membri FRF # Fanatik
Veste mare pentru FRF! Trei oficiali ai Federației Române de Fotbal vor avea mandate importante în cadrul comisiilor FIFA. Ce rol va avea Răzvan Burleanu și cine sunt ceilalți doi membri
Acum 2 ore
20:30
Premieră pentru Peluza Nord FCSB! O nouă grupare de ultrași și-a făcut apariția la meciul cu Young Boys. Video # Fanatik
Suporterii FCSB, prezenți în număr foarte mare la partida cu Young Boys, din grupa principală a Europa League, s-au prezentat la cel mai înalt nivel și au venit și cu o surpriză.
20:10
„Nu mai joc!” Malcom Edjouma a ieşit accidentat după 10 minute în FCSB – Young Boys. Scorul a fost deschis imediat # Fanatik
Malcom Edjouma a suferit o accidentare şi a fost nevoit să iasă de pe teren după 10 minute. FCSB nu l-a putut înlocui imediat şi a primit gol în inferioritate.
20:00
Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat selecţionerul şi ce acuzaţii au fost aduse conducerii FRH # Fanatik
Ovidiu Mihăilă a fost ales selecţioner după demisiile lui Pera şi Burcea de la naţionala de handbal feminin. Numirea preşedintelui Constantin Din a creat valuri în lumea handbalului.
Acum 4 ore
19:40
Vanessa, sprijin important pentru jucătorul de la Eyüpspor din Super Liga, Denis Drăguș. Cum reușește, de fapt, blondina să-i fie întotdeauna aproape sportivului.
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după FCSB – Young Boys și Rakow – U Craiova # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după jocurile din cupele europene.
19:30
Alegere interesantă luată de Elias Charalambous! David Miculescu va burta banderola pentru campioana României la meciul cu Young Boys Berna din Europa League.
19:30
Mihai Stoica a pus o presiune enormă pe Tavi Popescu înainte de FCSB – Young Boys: „Trebuie să arate ca Yamal” # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat așteptări uriașe de la Tavi Popescu înainte de meciul FCSB - Young Boys din Europa League: „Este clar cel mai talentat jucător al nostru”
19:20
Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face în FCSB – Young Boys: „Oricât de bun ar fi îl schimb la pauză” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat echipa de start, ca de obicei, cu multe zile înainte de începutul confruntării cu Young Boys. Ce schimbări vor face roș-albaștrii la pauza partidei.
19:20
Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB – Young Boys! Scandal de proporții la intrarea pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat. Video # Fanatik
Meciul dintre FCSB și Young Boys a început cu un scandal de proporții la porțile Arenei Naționale. Elvețienii s-au luat la bătaie cu Jandarmeria română
19:10
Ziua de naștere a actorului Marius Manole devine cadou pentru 36 de copii defavorizați. Gestul superb făcut de actorul român
19:00
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile # Fanatik
Klaus Iohannis a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015. ANAF l-a executat silit pe fostul președinte al României
19:00
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut pentru olteni în faza principală # Fanatik
Urmărește Rakow - U Craiova live video în etapa 1 de Conference League! Toate informațiile despre meci, formații de start, analize, detalii exclusive și declarații de final.
18:50
Sorin Cârțu și-a etalat tatuajul înaintea meciului cu Rakow din Conference League: „Craiova a învățat fotbalul românesc la performanță”. Universitatea e vedetă pe UEFA TV. Video # Fanatik
Sorin Cârțu a făcut senzație înaintea meciului cu Rakow, care consemnează debutul Universității Craiova în Conference League. Președintele de onoare al oltenilor și-a etalat tatuajul pe UEFA TV
18:30
Gigi Becali a anunțat că pleacă de la FCSB, chiar înaintea meciului cu Young Boys: „Îi dăm banii, nu mai țin un loc ocupat” # Fanatik
Gigi Becali, anunț vehement! Omul de afaceri e pregătit să dea afară un fotbalist de la FCSB. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată din buzunar pentru a rezilia contractul.
18:20
FCSB a șters-o instant! Postarea care a scăpat pe internet înainte de meciul cu Young Boys # Fanatik
Cei de la FCSB au postat din greșeală echipa de start pentru meciul cu Young Boys, cu 3 ore înainte de startul confruntării, iar responsabilii cu social-media au șters repede postarea.
18:10
Milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Cât câștigă la victorie în Conference League și câți bani oferă UEFA pentru un egal # Fanatik
Universitatea Craiova e aproape de debutul în grupele Conference League, iar a treia competiție europeană, la nivel de cluburi, poate să le aducă oltenilor sume frumoase pentru a-și completa bugetul.
18:00
Momente delicate în „familia Dinamo”! Se luptă pentru viața lui: „Doar o minune îl mai poate salva” # Fanatik
Clipe extrem de dificile pentru un om important de la Dinamo din cea mai neagră perioadă din istoria clubului. A fost internat de urgență în stare critică
18:00
Statul german acordă sute de euro lunar pentru copiii românilor, chiar dacă locuiesc în țară. Cât este alocația nemțească # Fanatik
Germania alocă anual o sumă colosală pentru românii care au copii, deși minorii locuiesc în România. Cât e alocația și în ce condiții se acordă? În 2025, valoarea a crescut.
Acum 6 ore
17:40
Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene: “Niţă a urcat în peluză după un gol marcat!” # Fanatik
Doi dintre analiștii FANATIK au fost implicați în cea mai mare victorie din istorie înregistrată de Rapid în cupele europene.
17:30
Giovanni Show, vineri, 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după meciurile din cupele europene # Fanatik
Vineri, 3 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
17:20
Cupa Mondială 2026, care se va disputa în Statele Unite, Canada și Mexic, produce în continuare controverse, iar una dintre naționalele care a reușit calificat a fost sancționată de Donald Trump.
17:10
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine # Fanatik
Pe câți bani mai muncesc românii în străinătate? Cât câștigă un zugrav, un șofer de camion sau un culegător de pere? Țările în care se poate trăi bine.
16:50
Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova: „Ăstia nu sunt jucători?” # Fanatik
Gigi Becali a intrat în direct înaintea confruntării cu Young Boys şi a anunţat strategia pentru meciurile cu elveţienii şi cu Universitatea Craiova, în weekend. Cinci absenţe de marcă pentru FCSB în Europa League.
16:30
Andreea Bălan demonstrează că nu are nicio inhibiție când vine vorba de ședințele foto pe care le face. Cum a apărut acum iubita tenismenului Victor Cornea.
16:20
Rezultate Conference League, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Conference League, etapa 1. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
16:00
Suporter din Premier League, interzis pe stadion dintr-un motiv uluitor! Ce a încercat să facă # Fanatik
Un fan al unei echipe din Premier League a fost interzis pe stadion „cel puțin până la finalul acestui sezon” dintr-un motiv incredibil. De la ce a pornit totul.
Acum 8 ore
15:40
România, pe primul loc în UE la statul degeaba. Cifrele sunt alarmante: un tânăr din cinci nu face nimic – nici nu muncește, nici nu învață # Fanatik
Cifre alarmante! 20% dintre românii sub 30 de ani nu lucrează şi nici nu sunt prinși în vreo formă de educaţie. Procentul este aproape dublu faţă de media Uniunii Europene.
15:30
Young Boys şi Rakow, analizate înaintea duelurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova: „Avem probleme când întâlnim astfel de adversari!” # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova vor disputa joi meciuri importante în cupele europene. Adversarele echipelor românești, Young Boys, respectiv Rakow, au fost analizate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
15:20
Ion Țiriac a vorbit despre secretele sale când vine vorba de business și despre mentalitatea pe care a avut-o pentru a strânge averea impresionantă.
15:10
(P) Clubul SuperPariorilor by Superbet: premii DUBLE în octombrie și 12.253 lei pentru cel mai copiat parior din SuperSocial în septembrie! # Fanatik
Luna octombrie vine cu o mare surpriză la Superbet: se dublează fondul de premiere pentru cele mai copiate bilete din Clubul SuperPariorilor, programul de monetizare exclusiv în România lansat de Superbet în SuperSocial.
15:00
Live Video Europa League, etapa 2. Programul zilei de joi și televizările. Cum arată clasamentul # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din faza grupei Europa League, etapa 2. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori și statistici după fiecare meci.
14:40
Assad Al-Hamlawi pur și simplu îl adoră pe Mirel Rădoi! Cum l-a cucerit antrenorul: „Contează enorm!” # Fanatik
Atacantul Universității Craiova a „dat din casă“ și a mărturisit unul dintre trucurile lui Mirel Rădoi care îi energizează extrem de mult pe alb-albaștrii. Află despre ce este vorba.
14:40
Condițiile în care stă Horațiu Potra în arestul din Dubai. Ce primește la mesele zilnice și ce nu are voie să facă # Fanatik
În ce condiții stă Horațiu Potra în arestul din Dubai? Până la extrădare, șeful mercenarilor este sub supravegherea autorităților din Emirate. Ce nu are voie să facă?
14:20
Revenire importantă la Dinamo pentru meciul cu Unirea Slobozia! Fotbalistul s-a accidentat într-un mod incredibil # Fanatik
Un jucător cu prestații apreciate în acest sezon și-a revenit după accidentare și va fi la dispoziția lui Zeljko Kopic pentru meciul pe care Dinamo îl va disputa vineri pe terenul Unirii Slobozia.
13:50
Ea este persoana care va organiza ceremonia religioasă dintre Radu Drăgușin cu iubita sa, Ioana Stan. Este dezvăluirea momentului legat de marele eveniment.
Acum 12 ore
13:30
Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare! A vrut să cumpere Steaua, dar MApN i-a pus bețe în roate: „Știți cât mi-a cerut?” # Fanatik
Gigi Nețoiu a dezvăluit că a dorit să preia clubul Steaua alături de mai mulți investitori, însă afacerea nu s-a concretizat din cauza cerințelor uluitoare făcute de reprezentanții MApN.
13:20
Ştefan Baiaram scrie istorie la Universitea Craiova! Borna incredibilă pe care o poate atinge cu Rakow # Fanatik
Prin golurile marcate în preliminariile Conference League din acest sezon, Ştefan Baiaram a intrat în istoria Universităţii Craiova. Acum este la două goluri distanţă de o performanţă remarcabilă.
13:00
Împăcare istorică la un club din SuperLiga după scandalul uriaș de la meciul cu Dinamo. Au pus sigla galeriei pe tricouri. Exclusiv # Fanatik
Conflictul dintre suporterii Oțelului și conducerea clubului, izbucnit în startul acestui sezon, a luat sfârșit. Cristi Munteanu și unul dintre liderii Peluzei Nord au recunoscut reconcilierea.
12:50
Cum a scandalizat un medic român autoritățile din străinătate cu practicile sale dubioase. Doctorul de pe lista interzisă profesează la un spital din România # Fanatik
Un medic român este dat ca exemplu negativ într-o anchetă jurnalistică amplă realizată la nivel european. Cine e doctorul care a scandalizat lumea și unde se află acum?
12:30
Kyros Vassaras, președintele CCA, a trimis o scrisoare neașteptată cluburilor din Superligă. Ce a solicitat grecul conducătorilor din fotbalul românesc.
12:20
Care este generația care nu mai vrea să își cumpere case. Un studiu Revolut surprinde schimbările majore de pe piața investițiilor # Fanatik
Un studiu Revolut arată cum s-au schimbat preferinţele românilor în materie de investiţii. Noile generaţii nu mai sunt atrase de cele tradiţionale, în imobiliare.
11:50
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă” # Fanatik
Dumitru Dragomir știe cine este echipa care va lua cu asalt fotbalul românesc în următorii ani. Premoniția fostului șef LPF.
11:30
Se știe arbitrul partidei FCSB – Universitatea Craiova! „Centralul” a fost criticat recent de Gigi Becali # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni duminică în derby-ul etapei 12 din Superligă, iar duelul va fi condus de un „central” criticat recent de patronul campioanei, Gigi Becali.
11:10
Clasamentul favoritelor la câștigarea Champions League, dat peste cap după etapa 2 din faza ligii! Cine are acum prima șansă la cucerirea trofeului # Fanatik
Etapa a 2-a a fazei ligii din Champions League a fost una cu mai multe rezultate suprinzătoare, iar Liverpool a pierdut statutul de favorită la câștigarea trofeului.
10:50
Ianis Hagi și partenera sa de viață, Elena, și-au creștinat copilul. Ce prenume spectaculos au ales cei doi soți pentru băiatul născut în luna august.
10:40
Jucătorul Universității Craiova care a băgat frica în polonezi înaintea meciului cu Rakow: ”Cea mai periculoasă amenințare” # Fanatik
Universitatea Craiova va debuta cu Rakow în faza grupei de Conference League, iar polonezii au descoperit care este cel mai periculos jucător din tabăra oltenilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.