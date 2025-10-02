Street Art Festival la Toplița. O echipă de artiști dă viața unui zid lung de 90 de metri

23:50

Papa Leon al XIV-lea i-a criticat pe cei care minimizează impactul „din ce în ce mai evident” al creșterii temperaturilor, în prima sa declarație majoră privind schimbările climatice, la conferința „Raising Hope for Climate Justice”, care se desfășoară până vineri la Castelul Gandolfo de lângă Roma. Repetând cuvintele predecesorului său, Papa Francisc, noul pontif i-a […]