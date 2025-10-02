Elon Musk și-a șters contul de Netflix și îndeamnă la boicotarea platformei de streaming
Profit.ro, 2 octombrie 2025 21:20
Invocând „sănătatea copiilor”, Elon Musk i-a îndemnat pe urmăritorii săi pe rețeaua socială X să anuleze Netflix.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Indicele reprezentativ BET a câștigat 2 treimi de procent și a trecut peste nivelul de 21.500 de puncte pentru prima oară de când este măsurat.
Acum 2 ore
20:30
Primele imagini spion cu succesorul electric al lui Audi A1 sunt publice.
20:10
O confuzie geografică făcută recent de președintele american, Donald Trump, între Armenia și Albania încă este vie în memoria politicienilor. A fost acum subiect de glume între liderii europeni adunați la summit-ul de la Copenhaga.
20:00
Reprezentanții Armani au abordat potențiali cumpărători cărora să le fie vândută o participație minoritară.
19:50
Mutări semnificative la MedLife. Președintele board-ului vinde 1 milion de acțiuni ale furnizorului de servicii medicale # Profit.ro
Mihail Marcu, cel care a adus în anul 2016 MedLife la cota Bursei de Valori București, a realizat o vânzare parțială.
Acum 4 ore
19:40
BYD se lovește de primele scăderi ale vânzărilor și este departe de țintele anuale, după ce a trecut prin trei scandaluri consecutive în China # Profit.ro
Vânzările chinezilor de la BYD au scăzut pentru prima dată după mai mult de un an, fiind marcate de un declin vizibil pe piața din China, în timp ce exporturile au crescut.
19:40
Fostul CEO MOL România se retrage de la conducerea ROCA Industry. În urmă cu două săptămâni: "Nu părăsesc poziția de CEO ROCA Industry" # Profit.ro
Camelia Ene, fost CEO MOL România, a renunțat la conducerea cROCA Industry, primul holding industrial românesc specializat în producția de materiale de construcții și listat pe piața principală a BVB.
19:20
Compania auto chineză Leapmotor a reușit să atingă în septembrie un nou record de vânzări la nivel global și a depășit pragul de un milion de vehicule produse de la lansare, intrând în segmentul constructorilor de volum.
19:10
ULTIMA ORĂ Fabrică închisă în România după 20 ani, sute de angajați revoltați - concediați VIDEO # Profit.ro
Fabrica de centuri de siguranță din Brad (județul Hunedoara) va fi închisă, după mai bine de două decenii de activitate.
19:00
Guvernul a împrumutat 4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni, pe 7, 12 și 20 de ani. Parte a acestei ieșiri pe piața externă, Ministerul Finanțelor răscumpără și o parte din datoria în euro care urmează să ajungă la plată în 2026.
18:40
La scurt timp după separarea companiei Aumovio din Continental și listarea ei pe bursă, tranzacția prin care portofoliul companiei rămâne fără una dintre fabrici a fost finalizată.
18:20
Temeri ale unui atac rus la scară mare și au determinat această țară baltică să încurajeze construcția de adăposturi antiaeriene.
18:10
ULTIMA ORĂ Guvernul ar urma să împrumute astăzi de pe piața externă 3-4 miliarde de euro # Profit.ro
România ar urma să împrumute astăzi 3-4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni, pe 7, 12 și 20 de ani. Parte a acestei ieșiri pe piața externă, Ministerul Finanțelor răscumpără și o parte din datoria în euro care urmează să ajungă la plată în 2026. Cererea a fost una ridicată, de 17,5 miliarde de euro, iar costurile de împrumut s-au redus semnificativ față de cele anunțate ca orientative în deschiderea emisiunii.
18:00
Modele Tesla Model Y, Kia EV3, Skoda Enyaq Coupe, Xpeng G6, BYD Sealion și Leapmotor C10 au fost testate la autonomie.
Acum 6 ore
17:40
Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, cu afaceri și în România, renunță la planul pentru un joint-venture cu cel mai mare producător de oțel din Germania # Profit.ro
Miliardarul ceh Daniel Kretinsky a renunțat la planurile pentru formarea unui joint-venture cu divizia de oțel a Thyssenkrupp, cel mai mare producător de oțel din Germania și a anunțat că își vinde participația de 20% din afacere cumpărată anul trecut.
17:20
Acest lucru se întâmplă în pofida declarațiilor publice care susțin contrariul citând organizații pentru drepturile omului.
17:10
Alertă pentru România: În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # Profit.ro
A fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării.
17:00
Uni Energi, compania care deține rețeaua de benzinării Avia, va cumpăra benzinăriile Gazprom din țară.
16:50
Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara.
16:50
Cel mai probabil, rușii au făcut unele schimbări în softul rachetelor balistice Iskander-M și ale celor hipersonice Kinjal.
16:30
Programul hibrid sau de 4 zile, evitat de angajatori în România. Teama de a pierde controlul asupra angajaților # Profit.ro
De teamă că pierd controlul asupra salariaților, mulți angajatori din România sunt încă reticenți față de modelele de lucru flexibile, precum sistemul hibrid sau săptămâna de lucru de 4 zile.
16:20
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal # Profit.ro
Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că au fost constatate „deficiențe grave de nefuncționare a protocoalelor”.
16:10
O avarie produsă în București a lăsat fără apă caldă 400 de blocuri și Spitalul Fundeni.
16:00
ULTIMA ORĂ ACORD Locomotivele electrice ale CFR Călători vor circula în continuare pe rețeaua feroviară națională # Profit.ro
Locomotivele electrice ale CFR Călători vor circula în continuare pe rețeaua feroviară națională, după ce operatorul de stat a semnat cu Electrificare CFR SA o convenție de eșalonare a plăților restante.
15:50
Shutdown-ul din SUA lovește și la baza de la Deveselu.
Acum 8 ore
15:40
Shutdown-ul din SUA lovește și la baza de la Deveselu.
15:40
Softronic livrează către CFR Călători alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu chipul lui Mihai Eminescu și al lui George Enescu.
15:30
CFR Călători a anunțat că din 6 octombrie va rămâne în circulație numai o singură ramă Alstom Coradia Stream din cele trei primite.
15:20
Marian Miluț iese din Prefab. Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Celco intenționează să preia Prefab # Profit.ro
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Celco SA intenționează să preia compania Prefab SA.
15:10
Industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală și volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare și optimizare.
14:40
Expresia “bogat ca Rockefeller” încă sună mai bine, dar Elon Musk poate fi considerat acum cea mai bogată persoană care a trăit vreodată, conform noului clasament Forbes.
14:40
Ungaria va cumpăra o cantitate totală de patru miliarde metri cubi de gaze naturale de la grupul francez Engie, în perioada 2028-2038.
14:20
Dan Lăzărescu preia funcția de director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România.
14:20
Suciu Partners: România face pași concreți pentru energia eoliană offshore: cadrul legal devine operațional # Profit.ro
După adoptarea Legii 121/2024, care a creat cadrul legal pentru dezvoltarea parcurilor eoliene offshore, anul 2025 marchează momentul în care aceste prevederi încep să prindă contur prin legislația secundară
14:20
Green Factory a finalizat tranzacția prin care preia de la compania elvețiană Eisberg, membră Bell Food Group, unitățile de producție din Polonia, România și Ungaria.
14:10
Autoritățile americane spun că supraîncălzirea demarorului ar putea crește riscul de incendiu.
13:50
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Profit.ro
Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați.
13:50
ULTIMA ORĂ România a ieșit să se împrumute de pe piețele externe a doua zi după aprobarea rectificării. Guvernul vrea și să răscumpere anticipat obligațiuni cu scadență în 2026 # Profit.ro
România a ieșit astăzi pe piețele externe să se împrumute în euro prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de 7, 12 și 20 de ani. Aceasta este a patra ieșire pentru fonduri pe extern în acest an.
13:50
“Plusul care contează, pentru că știi că merită” – o campanie aniversară, lansată de Lidl România și McCann Worldgroup România,la 5 ani de la lansarea aplicației Lidl Plus # Profit.ro
Chef Dumitrescu, INNA și Horia Tecău - endorseri ai campaniei
Acum 12 ore
13:40
Emmanuel Macron va ține la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
13:40
Tronsonul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania va avea un sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere.
13:30
Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a anunțat că podul rutier peste râul Tisa ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0837 lei, de la 5,0820 lei, înregistrat miercuri.
12:50
Peste 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară. Aceasta este oferta cu care vine acum Guvernul, pentru a-i convinge lpe tineri să vină, voluntar, în armată pentru un scurt stagiu de pregătire.
12:40
Gigantul IT american Microsoft a anunțat că îl numește pe Judson Althoff CEO al diviziei comerciale.
12:30
WIN Gallery deschide expoziția personală a artistului Valentin Tănase, intitulată „Realitatea ireală” # Profit.ro
WIN Gallery deschide expoziția personală a artistului Valentin Tănase, intitulată „Realitatea ireală”, într-un cadru somptuos, în prezența colecționarilor, diplomaților, liderilor de business și iubitorilor de artă.
12:30
FOTO Omniasig a subscris în ultimii 30 de ani prime de asigurare de peste 30 miliarde lei și a plătit daune către păgubiți de 18 milliarde lei. Mihai Tecău, Președinte Directorat: Ne-am propus atingerea unui profit net similar celui atins în 2024 # Profit.ro
Omniasig, parte a grupului financiar Vienna Insurance Group, locul 3 la finele anului 2024 în topul asigurătorilor locali, a subscris în ultimii 30 de ani prime de asigurare de 30,7 miliarde de lei și a plătit daune către păgubiți de 18,4 milliarde de lei pentru 3,9 milioane de dosare de daună, potrivit datelor prezentate de președintele Directoratului, Mihai Tecău, aflat la conducerea companiei din anul 2012.
12:20
Grupul german IGEL, unul dintre liderii mondiali în securitatea la nivel de endpoint, deschide la București un hub R&D Center of Excellence.
12:10
Vremea ploioasă instalată în aceste zile, care diminuează drastic producția de energie solară, face ca prețul spot al energiei electrice din România să fie astăzi cel mai ridicat din Uniunea Europeană, în pofida faptului că, în ultimele 2 luni, acesta a părăsit topul celor mai scumpe piețe spot europene, relevă datele analizate de Profit.ro.
