Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal”

17:20

Într-o mișcare disperată, a doua zi după rectificarea bugetară, România a ieșit pe piețele externe ca să se împrumute în euro pe o perioadă de 7,12 și 20 de ani. Conform datelor Profit.ro, investitorii s-au înscris cu oferte totale de peste 12 mld. euro. Costurile de împrumut ar mai putea coborî până la închiderea emisiunii. […]