Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal”
Gândul, 2 octombrie 2025 21:20
Rusia a transmis, joi, că restabilirea sancțiunilor ONU împotriva Iranului a fost o acțiune ilegală, inițiată de puterile europene, care a agravat criza legată de programul nuclear al țării. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, a declarat că reimpunerea sancțiunilor a fost rezultatul „manipulării” din partea Marii Britanii, Germaniei și Franței. „În […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
21:40
Iohannis, EXECUTAT SILIT. ANAF i-ar fi luat casa lui Iohannis. Urmează recuperarea echivalentului chiriei pe care a încasat-o ilegal # Gândul
ANAF ar fi executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis, conform Fanatik. Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice […]
Acum 15 minute
21:30
Cum au fost ÎNȘELATE două femei din Brașov de un constănțean, cu aproape 70.000 de lei. Ce le-a promis bărbatul # Gândul
Polițiștii de Investigații Criminale Brașov fac cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, după ce un bărbat din Constanța a înșelat două femei din Brașov. Suspectul le-ar fi determinat să efectueze mai multe transferuri de bani, sub pretextul sprijinirii acestora de a licita pentru achiziționarea unui apartament, în municipiul de la malul […]
Acum 30 minute
21:20
Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal” # Gândul
Rusia a transmis, joi, că restabilirea sancțiunilor ONU împotriva Iranului a fost o acțiune ilegală, inițiată de puterile europene, care a agravat criza legată de programul nuclear al țării. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, a declarat că reimpunerea sancțiunilor a fost rezultatul „manipulării” din partea Marii Britanii, Germaniei și Franței. „În […]
21:20
Vladimir Putin acuză Ucraina de atacuri asupra Centralei nucleare Zaporojie /Avertismentul liderului Rusiei # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat joi Ucraina asupra riscurilor atacurilor cu rachete în zona Centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul armatei ruse, subliniind că Moscova ar putea riposta asupra unităților atomice administrate de Kiev. ”Combatanții ucraineni încearcă să atace Centrala atomică Zaporojie. În general, situația de acolo este sub control. Este absurd să fim […]
Acum o oră
21:10
Mesajul lui Netanyahu după ATACUL de la Manchester: „Israelul este în doliu”. Avertismentul premierului israelian # Gândul
Prim–ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat profunda durere pentru victime și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul de la sinagoga din Manchester, în nordul Angliei. „Israelul este în doliu alături de comunitatea evreiască din Marea Britanie după barbarul atac terorist din Manchester. Inimile noastre sunt alături de familiile celor uciși și ne rugăm pentru […]
21:10
Raportul pe care Nicușor l-a prezentat partenerilor europeni. Poze multe, grafice în Power-Point și capturi de TikTok # Gândul
Jurnalistul Marius Tucă și Ion Cristoiu, publicist și scriitor, au prezentat la emisiunea Marius Tucă Show, difuzată în exclusivitate de Gândul, documentul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024, pe care l-a arătat Nicușor Dan l-a arătat la summit-ul de la Copenhaga.
21:10
Andra Măruță a fost la un pas de ACCIDENT pe scenă. Deși este admirată pentru silueta ei impecabilă, are o problemă serioasă de sănătate de la dietă # Gândul
Cântăreața Andra Măruță este admirată pentru silueta ei impecabilă, însă în spatele aparențelor, ea se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate. Într-un podcast găzduit de Teo Trandafir, soția realizatorului Cătălin Măruță de la PRO TV, a dezvăluit că are tensiune arterială ridicată. Ea a fost la un pas de accident chiar pe scenă, pe […]
21:10
Vladimir Putin avertizează că RUSIA va reacționa puternic la „militarizarea Europei” /„Nu ne provocați! # Gândul
Rusia urmărește atent militarizarea Europei și va avea o reacție determinată dacă apar amenințări, a afirmat președintele Vladimir Putin, exprimând preocupări privind consolidarea capabilităților militare ale Germaniei. ”Observăm atent militarizarea Europei, care a început să se accelereze. Sunt doar simple vorbe sau este ceva serios? Se spune că armata germană trebuie să fie cea mai […]
21:00
Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 – Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri, fără agent termic. Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă # Gândul
Termoenergetica anunţă, joi seară, lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără agent termic, iar termenul de remediere estimat pentru sâmbătă, 4 octombrie. ”Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, joi, că execută lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua primară DN 600, […]
21:00
Mesajul lui Netanyahu după ATACUL de la Manchester: „Israelul este în doliu”. Ce avertisment a reiterat premierul israelian # Gândul
Prim–ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat profunda durere pentru victime și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul de la sinagoga din Manchester, în nordul Angliei. „Israelul este în doliu alături de comunitatea evreiască din Marea Britanie după barbarul atac terorist din Manchester. Inimile noastre sunt alături de familiile celor uciși și ne rugăm pentru […]
21:00
Marius Tucă și Ion Cristoiu au prezentat în direct documentul de anulare a alegerilor, cu care Nicușor Dan s-a dus la Copenhaga # Gândul
Jurnalistul Marius Tucă și Ion Cristoiu, publicist și scriitor, au prezentat la emisiunea Marius Tucă Show, difuzată în exclusivitate de Gândul, documentul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024, pe care l-a arătat Nicușor Dan l-a arătat la summit-ul de la Copenhaga.
21:00
Cele trei ZODII care vor întoarce banii cu lopata, în octombrie 2025. Nativii respectivi vor avea un succes incredibil în plan financiar # Gândul
Luna octombrie a acestui an vine cu un noroc incredibil pentru trei zodii, în plan financiar! Banii vor curge, efectiv, iar schimbările pe care le-au visat de mult timp pot deveni acum realitate. Astfel, nativii vizați de aceste aspecte își vor putea transforma complet viața, să își realizeze planurile și să se bucure de recompense […]
20:50
O tânără femeie s-a stins din viață la 27 de ani din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului # Gândul
O tânără femeie în vârstă de 27 de ani a decedat în Bali după ce a urmat o dietă vegană dusă la nivel extrem din 2017, când urmase studiile în Marea Britanie, la Universitatea din Leeds. O chema Karolina, născută în Polonia, și era practicantă de yoga și călătorea în țări exotice. Mânca doar fructe crude, […]
Acum 2 ore
20:40
ANAF ar fi executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis, conform Fanatik. Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice […]
20:30
Protestele studențești au cuprins Italia. Manifestanții vor dreptate pentru PALESTINIENII din Fâșia Gaza # Gândul
Protestele au cuprins marile centre universitare din Italia, iar manifestanții au promis să blocheze economia țării, fiind solidari cu cauza palestiniană. Inițiativa universităților de a condamna acțiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza a luat forma unui protest general, după ce o flotilă de nave comerciale, încărcate cu ajutoare pentru palestinieni, a fost reținută de […]
20:30
Kelemen Hunor: „Nu mă pricep să fac o legătură între gaura din buget și organul genital al premierului” # Gândul
Liderul UDMR Kelemen Hunor a comentat, într-o tentă ironică, scandalul„durerii în organul genital” dintre Marcel Boloș și Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor a vorbit despre presupusul schimb de replici pe tema deficitului bugetar dintre fostul ministru al Economiei, Marcel Boloș, și premierul, de la acea vreme, Marcel Ciolacu. Potrivit lui Boloș, prim-ministrul ar fi declarat că […]
20:20
Povestea livratorului care muncea 14 ore/zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale a impresionat o țară întreagă. S-a strâns toată suma! # Gândul
Povestea lui Florin, livratorul de la Glovo care muncea și 14 ore pe zi pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale, Luana a emoționat o țară întreagă. Și, astfel, s-a strâns rapid suma necesară, 140.000 de euro, iar tânăra poate pleca în SUA pentru îngrijri medicale. Viața tinerei s-a schimbat dramatic, în urmă cu […]
20:10
Cancelaria lui Bolojan cheltuie 480 de mii de lei lunar, după ce a achiziționat 17 mașini noi pentru demnitari # Gândul
Cancelaria lui premierului Ilie Bolojan, condusă de Mihai Jurca, a încheiat un contract de leasing cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă prin intermediul SEAP. Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS prin care […]
20:10
Dramele familiei lui Ion Iliescu. Lavinia Betea: „Și-a văzut tatăl în boxă, era foarte slăbit, cu părul alb și smuls” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, transmisă live de Gândul, istoricul și lectorul în psihologie Lavinia Betea a vorbit despre Alexandru Iliescu, tatăl fostului președinte Ion Iliescu. Ea a arătat cum, deși a fost persecutat și închis în lagăr de autoritățile vremii, acesta a continuat să se implice în activitatea comunistă, […]
20:10
ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro, conform Fanatik. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Sibiu, miercuri, […]
20:10
PUTIN ia în considerare toate scenariile în contextul tensiunilor mondiale/ „Evenimentele recente arată că trebuie să fim pregătiți pentru orice” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că se pregăti pentru orice scenariu, în contextul în care mediul global actual marcat de schimbări rapide și dramatice. Putin a subliniat că responsabilitatea individuală este deosebit de importantă, menționând că „miza în situația actuală este extrem de mare”. „Am subliniat în repetate rânduri că trăim într-o perioadă în […]
20:10
Pentru a evita sancțiunile americane, Gazprom acceptă vânzarea unui pachet de acțiuni la singura rafinărie din SERBIA # Gândul
Președintele sârb Aleksandar Vucici a declarat că proprietarii ruși ai NIS AD, principala companie petrolieră din Serbia, sunt pregătiți să vândă o participație la companie pentru a evita ca aceasta să fie sancționată de SUA. NIS deține singura rafinărie din Serbia, situată în Pancevo, la mică distanță spre est de Belgrad, iar Gazprom și divizia […]
20:00
Cancelaria premierului Bolojan a achiziționat 17 mașini noi pentru demnitari. 480 de mii de lei, cheltuiți lunar, de la bugetul de stat # Gândul
Cancelaria lui premierului Ilie Bolojan, condusă de Mihai Jurca, a încheiat un contract de leasing cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă prin intermediul SEAP. Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS prin care […]
19:50
„Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a bifat la reuniunea Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga o serie de momente care au făcut deliciul presei și au stârnit, acasă, un val de ironii pe rețele sociale. De la priviri „pierdute” către premierul Italiei, până la confuzii de protocol și bâlbâieli în fața jurnaliștilor, șeful statului a […]
Acum 4 ore
19:30
Iată câți ani trebuie să muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege # Gândul
Potrivit legislației, românii care doresc să aibă dreptul la pensie minimă trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de asigurări sociale. Femeile și bărbații care îndeplinesc acest stagiu minim în 2025 vor putea beneficia de o pensie minimă de 1.281 de lei. Fără minim 15 ani de muncă, niciun român nu […]
19:20
Ce s-a întâmplat cu PENSIA unei profesoare din SUA, după ce s-a mutat definitiv în Spania. Femeia a spus acum dacă regretă sau nu decizia # Gândul
Patti Addington, o profesoară din Florida, SUA, în vârstă de 68 de ani, s-a mutat în Torremolinos, pe Costa del Sol, Spania. Acum, ea spune că niciodată nu a fost atât de mulțumită de pensia ei, care practic s-a dublat. Merkur.de scrie că femeiea a luat decizia în anul 2018, după ce a parcurs drumul […]
19:10
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală # Gândul
Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Raul Pop, a anunțat că în următoarele ore sunt prognozate precipitații abundente care vor atinge cota de inundații în mai județe ale țării. Oficialul a menționat, de asemenea, că vor fi trimise mesaje de avertizare, în zonele unde situația o va impune. Raul Pop, secretarul de Stat din […]
19:10
Universul copilăriei lui Ion Iliescu, dezvăluit de Lavinia Betea: „Jumătate din populația României era analfabetă” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre universul copilăriei lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Un episod eroic, tras de păr, pentru că ea dacă ar fi asistat la un […]
19:10
Snooker, ciclism și sporturi de iarnă se pot urmări la tv în octombrie. Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente sportive din această perioadă. Ce competiții mari avem în octombrie și unde se văd la TV Luna aceasta, sporturile de iarnă își fac din nou apariția pe micile ecrane în pregătirea […]
19:10
Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron au ales să escaladeze bătălia juridică pe care o poartă, peste Atlantic, împotriva comentatoarei americane de extremă-dreapta Candace Owens. La rândul ei, Owens a lansat o nouă serie de acuzații cu privire la soția președintelui Franței. Recent, Emmanuel și Brigitte au depus o variantă modificată a plângerii […]
19:00
Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire # Gândul
„Când binele e rău / Şi albul este negru, /Când ignorantu-i erudit / Şi impostorul e integru.” Așa începe noua piesă-manifest a trupei Taxi, la al cărei videoclip au participat 31 de personalități. Cei mai mulți dintre “actori”, inclusiv solistul trupei, au fost susținători activi ai lui Nicușor Dan în campanie. Și alesul lor a […]
19:00
Pericol de INUNDAȚII în mai multe zone din țară. Secretarul din Ministerul Mediului: „În următoarele 24 de ore va ploua mai mult decât într-o lună” # Gândul
Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Raul Pop, a anunțat că în următoarele ore sunt prognozate precipitații abundente care vor atinge cota de inundații în mai județe ale țării. Oficialul a menționat, de asemenea, că vor fi trimise mesaje de avertizare, în zonele unde situația o va impune. Raul Pop, secretarul de Stat din […]
18:50
Moștenitorii lui Giorgio Armani au scos la vânzare afacerea, după moartea miliardarului. Tranzacția ar putea avea o valoare FABULOASĂ # Gândul
Reprezentanții moștenitorilor lui Giorgio Armani au contactat potențiali cumpărători pentru o participație minoritară în renumitul grup italian de modă. Astfel s-a declanșat o licitație pe sume fabuloase pentru o parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii ale modei din lume, la doar câteva săptămâni după moartea creatorului de legendă. Două dintre sursele care au […]
18:40
De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului # Gândul
Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură, menită să păstreze prospețimea strugurilor și să-i protejeze de efectele adverse ale căldurii, luminii solare și oxidării din timpul zilei, scrie Associated Press. Pe măsură ce verile din Portugalia devin mai lungi, mai calde și mai imprevizibile – în parte din cauza schimbărilor climatice – această practică […]
18:30
Motivul pentru care Dan Bittman și-a donat toată AVEREA: Tot ce am făcut, case, proprietăți, le-am donat # Gândul
Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a explicat într-un podcast motivul pentru care și-a donat toată averea, în timp ce a trecut bunurile sale pe numele mamei copiilor săi, Liliana Ștefan. Artistul a dezvăluit că încă este în putere și poate să mai stângă bani din concerte. „Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei […]
18:20
Afișe cu „NIGERIANUL VIOLATOR ÎN SERIE” au împânzit Bucureștiul. Val de indignare pe internet # Gândul
Afişe cu nigerianul arestat pentru că ar fi strâns de gât şi ar fi violat o prostituată au împânzit Bucureşti, cu mesajul ”Apără-ţi oraşul!”. Afişul face referire la ”violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. ”Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, […]
18:20
De unde vine COLAPSUL sistemului energetic național. Ministrul Energiei a descoperit apa caldă, eșecul Green Deal # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume și admite care sunt cauzele acestui paradox – țara noastră este unul din cei mai mari producători europeni de energie. Totuși, românii scot foarte mulți bani din buzunar pentru a-și achita facturile la curent. Bogdan Ivan și-a […]
18:00
Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi # Gândul
„Dacă vom avea alegeri, fenomenul din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”, promite Nicușor Dan. Cu toate acestea, mai avem lucruri de făcut, fix în zona unde s-au găsit „interferențele rușilor”, adică social media. „Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general […]
17:50
Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase # Gândul
Este un obicei la români, ca înainte de felul principal, să le servești musafirilor aperitive, precum mezeluri de carne, brânzeturi,ouă umplute cu maioneză, fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă. Aceste aperitive sunt nelipsite de pe mesele românilor. Fasolea bătută, hummusul, salata de vinete și zacusca sunt considerate gustări delicioase, însă, nu sunt și […]
17:50
Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ # Gândul
Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, schimbul a avut loc la granița dintre Ucraina și Belarus, conform Suddeutsche Zeitung. „185 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au […]
Acum 6 ore
17:40
Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei # Gândul
Uniunea Europeană și partenerii din Comunitatea Politică Europeană au decis să mențină sprijinul pentru Ucraina, în eforturile de respingere a invaziei militare ruse, anunță președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul reuniunii de la Copenhaga, semnalând și intenția accelerării integrării Republicii Moldova în UE. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
17:40
Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată # Gândul
Nicușor Dan face lobby actului normativ adoptat de Guvern privind programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Președintele spune că e ca un „job de patru luni”, în care niște oameni „învață armată”. „Principala modificare consta în acel stagiu militar plătit de patru luni, deci e ca un job de 4 luni în […]
17:30
Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească dronele: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă” # Gândul
În cadrul unei conferințe de presă susținute joi seară, președintele Nicușor Dan a afirmat că războiul din Ucraina a demonstrat viteza cu care se dezvoltă tehnologia dronelor și a subliniat că România caută să colaboreze cu Ucraina pentru a beneficia de expertiza sa în domeniu. „Ce am învățat toți din acest război este că tehnologia […]
17:30
Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49 # Gândul
Duminică, joi, 2 octombrie, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 5 octombrie 2025. La tragerile loto de duminică, 28 septembrie 2025 , Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 […]
17:30
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte multi oameni mi-au cerut o copie # Gândul
Nicușor Dan le-a dat liderilor europeni raportul produs de Parchetul General, privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Președintele spune că „a existat interes” din partea omologilor săi, cu privire la acest subiect. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie au zis că-l citească pe avionul […]
17:20
România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora # Gândul
România este condamnată de CEDO în 49 de cauze, arată un raport al Consiliului Suprem al Magistraturii. Cele mai multe sunt legate de condițiile din închisori. Cetățenii români se remarcă printr-un număr record de sesizări, căci au trimis către Curtea Europeană a Drepturilor Omului peste 3.000 de sesizări, numai în cursul anului 2024. Statul român […]
17:20
A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină # Gândul
Într-o mișcare disperată, a doua zi după rectificarea bugetară, România a ieșit pe piețele externe ca să se împrumute în euro pe o perioadă de 7,12 și 20 de ani. Conform datelor Profit.ro, investitorii s-au înscris cu oferte totale de peste 12 mld. euro. Costurile de împrumut ar mai putea coborî până la închiderea emisiunii. […]
17:20
Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor # Gândul
Bilanțul cutremurului cu magnitudinea de 6,9 produs marți seara în Filipine a ajuns la 72 de morți, a anunțat Agenția de Protecție Civilă din această țară. Alte 294 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția într-un raport publicat joi și citat de Reuters. Toate decesele au fost înregistrate în regiunea centrală Visayas. Corpurile a […]
17:10
Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan # Gândul
Donald Trump a reușit din nou să stârnească reacții printre liderii europeni. De data asta, președintele american a confundat Armenia cu Albania, atunci când vorbea despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre […]
17:10
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați # Gândul
Grupul DIGI a anunțat joi, prin intermediul unui comunicat, că în perioada ianuarie – septembrie 2025 virat peste 1.135.000.000 de lei către bugetul de stat, sumă ce reflectă taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor companiei de telecomunicații DIGI Romania și ale tuturor entităților din Grup, active pe piața locală. Astfel, compania pune în practică o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.