Putin promite un răspuns rapid al Rusiei dacă Europa continuă să o provoace

Incendiul care a cuprins luni dimineață Daly Hotel din Tătărani, comuna Bărcănești, jud. Prahova, la 10 km sud de centrul Ploieștiului, scoate la iveală o lungă serie de neregului.Unitatea, care nu are aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, este încă listată pe principalele platforme de cazare și are inclusiv calificative.De altfel, figurează cu o clasificare de două stele dată de Direcția Generală de Turism pe data 7 aprilie 2025. Clasificarea...