După ce Festivalul Oktoberfest de la München a pierdut o zi din cauza unei amenințări cu bombă, un grup din domeniul ospitalității a propus prelungirea festivalului. Directorul general al grupului DEHOGA, Thomas Geppert, a declarat că festivalul rămâne un simbol al ospitalității bavareze și că vizitatorii se vor întoarce rapid odată ce corturile se vor […]
Acum 5 minute
23:10
Peste 400 de militanți pro-palestinieni aflați la bordul a 41 de nave din flotila de ajutor pentru Fâșia Gaza Global Sumud au fost arestați de forțele navale israeliene și transportați în portul Ashdod, unde au fost preluați de poliția isaeliană, a declarat joi un oficial. „Într-o operațiune care a durat aproximativ 12 ore, personalul marinei […]
Acum 15 minute
23:00
Protestatarii au ieșit, joi, pe străzile a peste 200 de orașe din Franța pentru a denunța reducerile de cheltuieli și a cere taxe mai mari pentru bogați – cel mai recent protest dintr-o serie care a început luna trecută pe fondul tulburărilor politice și al discuțiilor aprinse despre buget. La Paris, mii de muncitori, pensionari […]
Acum 30 minute
22:50
O propunere de prelungire a Oktoberfestului de la Munchen după amenințarea cu bombă a fost respinsă. Organizatorii spun că ideea este nerealistă din cauza lipsei de personal
După ce Festivalul Oktoberfest de la München a pierdut o zi din cauza unei amenințări cu bombă, un grup din domeniul ospitalității a propus prelungirea festivalului. Directorul general al grupului DEHOGA, Thomas Geppert, a declarat că festivalul rămâne un simbol al ospitalității bavareze și că vizitatorii se vor întoarce rapid odată ce corturile se vor […]
Acum o oră
22:40
Spania: Autoritățile din Benidorm interzic expunerea în magazine a tricourilor și articolelor cu conținut indecent # Aktual24
Stațiunea turistică spaniolă Benidorm ia măsuri drastice împotriva magazinelor care expun articole obscene sau „ofensatoare” în vitrine – temându-se că acestea pătează imaginea zonei și deranjează trecătorii. Printre articole se numără tricourile cu mesaje glumețe și suvenirurile cu mesaje sexuale, care tind să fie expuse în așa-numita „zonă Guiri” – zona centrală care deservește turiștii […]
22:30
Liderii din Albania și Azerbaidjan, plus Macron, au râs de Trump după ce a anunțat că „a făcut pace între ele” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și liderii Albaniei și Azerbaidjanului au fost surprinși ironizându-l pe Donald Trump după ce președintele SUA a încurcat în repetate rânduri Armenia cu Albania. Episodul a avut loc joi, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Premierul albanez Edi Rama, cu mâna pe umărul lui Macron, i-a spus în glumă: […]
22:20
Două avioane Delta s-au ciocnit în timp ce se aflau pe pista de rulare de pe aeroportul din New York # Aktual24
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines s-au ciocnit pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia din New York, SUA, rănind o însoțitoare de bord, deteriorând o cabină de pilotaj și smulgând o parte dintr-o aripă, într-un incident pe care compania aeriană l-a descris drept o „coliziune la viteză mică”. Aripa unei aeronave care […]
Acum 2 ore
22:10
Criza apei se agravează în Iran. Președintele susține că Iranul trebuie să-și mute capitala spre sud, pe țărmurile Golfului Persic # Aktual24
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a susținut că țara sa nu are de ales decât să-și mute capitala de la Teheran în sudul țării din cauza expansiunii excesive a orașului, a lipsei de aprovizionare adecvată cu apă și a amenințării crescânde de scufundare. Masoud Pezeshkian a declarat, joi, că a discutat această propunere anul trecut cu […]
22:00
Hamas ar urma să ceară revizuiri cheie ale planului lui Trump pentru Gaza înainte de a-l accepta # Aktual24
Hamas va cere revizuiri la propunerea de încetare a focului în Gaza a lui Donald Trump, dar este probabil să accepte planul în următoarele zile ca bază pentru reluarea negocierilor, spun analiști și surse apropiate grupării. Trump a impus un termen limită de „trei sau patru zile” începând de marți pentru ca Hamas să dea […]
21:50
Surse: Iohannis, evacuat silit. El a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului # Aktual24
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului, după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în aplicare procedura de executare silită, au confrimat surse oficiale pentru aktual24.ro. Imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu, ocupat de familia Iohannis din 1999 până în 2015, a intrat […]
21:20
Street Art Festival la Toplița. O echipă de artiști dă viața unui zid lung de 90 de metri # Aktual24
De câteva zile, o echipă de artiști stradali lucrează pentru a da viață și culoare unui zid aflat în vecinătatea cascadei mezotermale din Toplița, în cadrul primului festival de artă stradală din Harghita. Proiectul intitulat „Harghita Street Art Fest” este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Călimani-Giurgeu” și finanțat cu sprijinul Secretariatului General al […]
Acum 4 ore
20:30
Putin provoacă NATO: ”Dacă noi suntem un ‘tigru de hârtie’, Occidentul să se ocupe de noi. Dacă cineva mai dorește să concureze cu noi în sfera militară, n-are decât să încerce” # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat joi, la reuniunea Clubului de discuții Valdai din Soci, un nou atac la adresa NATO și a Occidentului, acuzând Alianța că este direct implicată în războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin a transmis că Rusia va răspunde rapid la orice provocare europeană și a avertizat că armata rusă […]
19:20
Număr record de turiști în Spania în lunile iulie și august. Doar în august au fost 11,3 milioane de turiști # Aktual24
Spania a primit un număr record de 22,3 milioane de turiști străini în lunile cheie de vacanță de vară, iulie și august, în timp ce sectorul se îndreaptă spre un alt an cu cifre fără precedent, arată datele publicate joi. Institutul Național de Statistică a anunțat că 11,3 milioane de turiști internaționali au sosit în […]
19:20
Număr uriaș de șacali în Vaslui: ”În acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 de kilograme” # Aktual24
Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă în judeţ, autorităţile estimând prezenţa a peste 400 de astfel de animale în Vaslui. Conducerea Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui susţine că a crescut şi numărul atacurilor şacalilor, motiv pentru care proprietarii de ovine, caprine sau bovine sunt sfătuiţi să aibă grijă de animale şi să […]
Acum 6 ore
19:00
HIV și hepatitele virale se răspândesc rapid în armata rusă, iar comandanții plasează militarii diagnosticați în unități separate, potrivit unei investigații. Lipsa de educație sexuală și sanitară duc la răspândire bolilor și la situații în care toți bolnavii sunt plasați în unități separate, dar continuă să lupte p frontul din Ucraina. În ultimele luni, bloggeri […]
18:40
Pete Hegseth intenționează să testeze angajații Pentagonului cu detectorul de minciuni pentru a stabili dacă sunt loiali regimului Trump # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care acum se autointitulează Secretar de Război, dorește să descurajeze angajații Pentagonului să facă publice informații deranjante privind administrașia Trump. Potrivit Washington Post, republicanul își intensifică lupta împotriva informatorilor din propriile rânduri. El intenționează să introducă acorduri stricte de confidențialitate și teste poligraf aleatorii pentru numeroși angajați de la […]
18:30
ParentED Fest 2025 aduce la București cei mai importanți experți mondiali în parenting și educație. Cel mai mare festival de parenting din România are loc weekend-ul acesta, pe 4 și 5 octombrie 2025, la București. Pentru prima dată în România, festivalul aduce pe scenă nume de referință la nivel mondial: • Dr. Gordon Neufeld, psiholog […]
18:20
„Extinderea focarului a fost inevitabilă”. Deficienţe grave la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi: lipsă de igienă, materiale expirate şi aviz de funcţionare ilegal. Raportul ajunge la Parchetul General # Aktual24
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi concluziile controalelor efectuate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şapte copii internaţi la ATI au murit recent, existând suspiciuni de infecţii nosocomiale. Rezultatele sunt alarmante: deficienţe grave în infrastructură, proceduri nerespectate şi nereguli administrative majore. Cele două rapoarte – al Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare […]
18:20
Presshub: Inculpați periculoși scapă de măsurile preventive cu complicitatea unor judecători de la Curtea de Apel București # Aktual24
O parte dintre judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) nu mai verifică măsurile preventive din unele dosare penale și inculpații scapă de interdicțiile impuse de procurori. Doi cămătari, un violator de copii și un traficant internațional de droguri au scăpat de măsurile preventive sub pretextul grevei magistraților. Anchetatorii, pentru a nu deranja CAB, […]
18:10
Mii de oameni au mărșăluit din nou în Serbia împotriva guvernării lui Vucic. Regimul pro-rus s-a abținut de data aceasta să intervină violent # Aktual24
Mii de oameni au ieșit din nou în stradă în mai multe orașe sârbe pentru a protesta împotriva guvernării autoritare a președintelui Aleksandar Vucic. Mulțimile s-au adunat pentru a marca 11 luni de la prăbușirea unei părți dintr-o copertină de beton în gara orașului Novi Sad, din nordul Serbiei, soldată cu moartea a 16 persoane […]
18:10
Cazul Georgescu-Rusia determină UE să ia măsuri. Președintele Dan anunță înființarea unui ”scut democratic” contra dezinformării # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, într-o conferință de presă la Copenhaga, înființarea unui ”scut demoratic” contra dezinformării. El le-a prezentat liderilor UE, reuniți în ședința Comunității Politice Europene, raportul Parchetului General privind implicarea Rusiei în susținerea lui Călin Georgescu. ”Am venit cu documentul, foarte mulți oameni cu care am discutat mi-au cerut o copie […]
18:00
ANALIZĂ. 5 efecte ale atacului dronelor. Cum a lăsat Ucraina un gigant petrolier ca Rusia fără benzină # Aktual24
Ucraina are, în sfârșit, o tactică de război ce perturbă masiv Rusia. Distrugerea rafinăriilor acesteia. În acest moment, nu mai puțin de 38% din capacitatea de rafinare de petrol a Rusiei a fost scoasă din uz de atacurile ucrainene. Situația a ajuns atât de gravă încât Rusia vrea să importe benzină din țările asiatice…cărora tot […]
17:50
Orban: ”UE a decis să meargă la război. Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE” # Aktual24
Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând că acest lucru este „rău atât pentru Ungaria, cât şi pentru UE însăşi”, relatează MTI, citată de Agerpres. În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că […]
17:40
”Refuzăm să stăm deoparte”. Mari nume de la Hollywood iau atitudine fată de tentativele administrației Trump de a ”reduce la tăcere” vocile critice # Aktual24
Actrița și activista progresistă Jane Fonda a relansat Comitetul pentru Primul Amendament, o inițiativă pentru libertatea de exprimare condusă inițial de tatăl ei, simbol al Hollywood-ului Henry Fonda, ca răspuns la ascensiunea „mccarthyismului” în anii 1940. „Guvernul federal este din nou angajat într-o campanie coordonată pentru a reduce la tăcere criticii din guvern, mass-media, sistemul […]
Acum 8 ore
17:10
”Încălcări ale suveranității care sunt inacceptabile”. Germania va contracara activitățile de supraveghere a dronelor ostile # Aktual24
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a anunțat că Berlinul va implementa noi măsuri pentru a contracara dronele suspectate că efectuează supravegherea infrastructurii critice, pe fondul escaladării tensiunilor cu Rusia. „Trebuie să ne apărăm împotriva lor. Acestea sunt încălcări ale suveranității care sunt inacceptabile”, a declarat Wadephul într-o conferință de presă la Berlin. „Aceasta este […]
16:50
Peste 800 de firme din București au intrat în insolvență în 2025. Cele mai puțini cazuri de insolvență sunt în două județe din Moldova # Aktual24
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele opt luni din 2025 a fost de 4.561, în scădere cu 2,06% faţă de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 4.657 insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA […]
16:40
Taiwanul nu renunță la ”scutul de siliciu”. Anunță că va rezista presiunilor Washingtonului de a muta jumătate din producția de cipuri în SUA # Aktual24
Taiwanul promite că va rezista presiunilor din partea Washingtonului de a muta jumătate din capacitatea sa de producție de cipuri în Statele Unite, aruncând o provocare administrației Trump. Washingtonul este din ce în ce mai îngrijorat de dependența sa puternică de Taiwan. Gigantul de cipuri TSMC furnizează marea majoritate a semiconductorilor avansați din lume către […]
16:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: România şi NATO nu vor interveni în spaţiul aerian ucrainean. Planuri majore pentru înzestrarea Armatei şi reîmprospătarea rezervei # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a reafirmat joi, după şedinţa de Guvern, că România şi aliaţii NATO nu vor interveni militar în spaţiul aerian al Ucrainei. Oficialul a explicat că există „o linie foarte fină” între sprijinul oferit unei ţări aflate în război şi implicarea directă ca parte beligerantă. „Decizia noastră şi a NATO este clară” […]
16:10
Meloni, victorie importantă la alegerile regionale. Opoziția de stânga și populiștii s-au unit dar au eșuat în fața partidului Frații Italiei # Aktual24
Maratonul alegerilor regionale de toamnă din Italia a început cu o victorie a prim-ministrului Giorgia Meloni, coaliția sa de dreapta asigurându-și victoria în regiunea centrală Marche, singura competiție considerată ca fiind competitivă dintre cele șapte din calendar. Guvernatorul în funcție, Francesco Acquaroli, din partea partidului național conservator Frații Italiei a lui Meloni, a fost reales […]
15:50
Război și pe soia. Trump se va întâlni cu președintele Chinei în 4 săptămâni, soia va fi subiect central pe agenda discuțiilor # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnalat miercuri că intenționează să-l preseze pe liderul chinez Xi Jinping cu privire la achizițiile de soia din SUA atunci când se vor întâlni, în timp ce fermierii americani se confruntă cu consecințele războaielor sale comerciale. „Fermierii care cultivă soia în țara noastră sunt afectați deoarece China, doar din motive de […]
15:20
Meloni, reacție după ce Israelul a arestat 22 de italieni: „Mi se pare că aceasta aduce multe probleme poporului italian” # Aktual24
Italia a anunţat joi că, „la acest stadiu”, 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP, citată de Agerpres. „În mod evident, vom face tot ce ne stă în putere pentru ca aceste persoane […]
15:20
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare. Noi consecințe ale blocajului de la Washington # Aktual24
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi această bază într-o postare pe Facebook. „Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul […]
Acum 12 ore
14:50
Politico, comparație între regimurile Orban și Trump: în ambele țări s-a deteriorat economia iar serviciile de bază s-au prăbușit # Aktual24
Foarte puțini dintre cei care urmează exemplul Ungariei sunt dispuși să recunoască consecințele pe termen lung ale deteriorării economiei, ale prăbușirii serviciilor de bază și ale nemulțumirii populației, arată Politico într-un amplu comentariu publicat de John Austin, cercetător invitat la Academia de Afaceri Internaționale — NRW și fost președinte al Consiliului de Educație al Statului […]
14:20
Apel de la Londra: ”Să dăm Ucrainei rachete cu rază lungă pentru a distruge podul Kerci. Să le facem rușilor viața imposibilă în Crimeea” # Aktual24
Pentru a-l forța pe dictatorul rus Vladimir Putin să negocieze un acord de pace, Kievul are nevoie de mijloace pentru a distruge podul Kerci, făcând Crimeea ocupată „de nelocuit”, a declarat fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace. Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, Wallace a spus că Crimeea are o semnificație sacră […]
13:50
Patru persoane au fost rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar una dintre ele […]
13:50
Vreme deosebit de rece, în șase județe vin ninsori și viscol. DSU anunță măsuri de urgență # Aktual24
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, joi, că a dispus, preventiv, convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență și a Centrelor județene de coordonare și conducere a intervențiilor în zonele aflate sub incidența codurilor roșii și portocalii. Potrivit unui comunicat al DSU transmis, joi, în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul […]
13:20
Rusia a modificat rachetele Iskander-M și Kinjal pentru a deruta rachetele Patriot. Cum zboară acum rachetele rusești înainte de a lovi țintele # Aktual24
Rusia și-a modificat probabil rachetele balistice astfel încât acestea să poată evita sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, din Ucraina. Lunile de atacuri aeriene distructive arată că Moscova a reușit să își modernizeze rachetele pentru a ocoli apărarea ucraineană, au declarat oficiali ucraineni și occidentali actuali și foști pentru Financial Times. Un fost […]
13:10
Orban, umilit la Copenhaga de premierul Poloniei: ”Îmi place când îmi folosește argumentele” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost ironizat în fața jurnaliștilor veniți la summitul UE de la Copenhaga de către premierul Poloniei, Donald Tusk. Cei doi lideri au poziții puternic divergente în privința războiului din Ucraina. !Cel mai bun dialog la summitul de la Copenhaga!”, a subliniat Nexta TV. Orban: „Toți cheltuim mai mult pe armament […]
12:50
”Zid de drone în câteva luni”, anunță președintele Nicușor Dan: ”Este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” # Aktual24
Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene. „În acest moment vorbim de o schiţă a unui plan de acţiune. Mai întâi o să avem planul […]
12:40
Nicuşor Dan va prezenta liderilor UE cum l-a împins Rusia pe Georgescu ”în topul mondial pe TikTok”: ”Rețea de dezinformare” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că, la reuniunea de joi a Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, va susţine o intervenţie pe tema dezinformării şi influenţei ruse, folosind ca bază raportul prezentat recent de procurorul general Alex Florenţa. Documentul detaliază mecanismele prin care Rusia a încercat să influenţeze alegerile prezidenţiale din România de la sfârşitul […]
12:20
„Suntem pregătiți”. Giganții din domeniul apărării salută efortul Europei de a construi un zid al dronelor pentru a respinge Rusia # Aktual24
Giganții din domeniul apărării au salutat efortul Europei de a construi un zid al dronelor pe flancul estic al regiunii, afirmând că politica emblematică va ajuta la contracararea unei provocări de securitate în creștere rapidă. Zeci de lideri politici s-au reunit miercuri la Copenhaga, Danemarca, pentru a discuta despre cum să consolideze apărarea Uniunii Europene […]
12:10
Premoniție? „Torța” Statuii Libertății din New York ar putea fi stinsă, din cauza prelungirii shutdown-ului guvernamental # Aktual24
Criza bugetară de la Washington afectează direct unul dintre cele mai emblematice simboluri ale Americii – Statuia Libertății. Din cauza prelungirii shutdown-ului guvernamental, finanțarea federală pentru operarea monumentului riscă să fie suspendată, iar National Park Service ar putea decide închiderea completă a obiectivului turistic, transmite postul de televiziune ITV News. Oficialii din statul New York […]
11:40
Greta Thunberg a fost reținută din nou de forțele israeliene după interceptarea unei flotile umanitare către Gaza # Aktual24
Activista de mediu Greta Thunberg a fost reținută de forțele navale israeliene după ce nava pe care se afla, parte a flotilei „Sumud Global”, a fost interceptată în timp ce se îndrepta spre Fâșia Gaza. Flotila, alcătuită din mai multe ambarcațiuni cu activiști internaționali și ajutoare umanitare, încerca să ajungă în Gaza pentru a livra […]
11:30
Panică la Moscova. SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru atacuri cu rachete în adâncul teritoriului rus # Aktual24
SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru a efectua atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Președintele Donald Trump, potrivit The Wall Street Journal, a semnat recent o autorizație pentru agențiile de informații și Pentagon pentru a oferi asistență Kievului în atacul asupra teritoriului rus. Oficialii americani solicită aliaților […]
11:10
Două avioane ale companiei Delta Airlines s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, dar din fericire coliziunea nu s-a soldat cu victime # Aktual24
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines au fost implicate miercuri seară într-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce rulau la sol. Coliziunea a avut loc la o viteză redusă și nu a provocat victime în rândul pasagerilor, însă o însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la […]
11:00
Clanul Butoane din Giurgiu s-a extins la nivel internațional: 46 de descinderi, acuzații grave de trafic de persoane și spălare de bani # Aktual24
Joi, 2 octombrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, București și în localități din județele Giurgiu și Ilfov. Dosarul vizează Clanul Butoane, cunoscut în zonă, iar ancheta privește infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, […]
10:40
Zeci de percheziții efectuate de Poliția Română la locuințe din Giurgiu, Ilfov și București aparținând clanului „Butoane” – gruparea, acuzată de trafic de persoane și spălare de bani, era sprijinită chiar de un polițist # Aktual24
Poliția Română a efectuat joi dimineață 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București, într-un dosar complex de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani, acces ilegal la sistem informatic și favorizarea făptuitorului. Potrivit Observator News, acțiunea a vizat temutul clan „Butoane”, care ar fi obținut câștiguri estimate la 3,5 milioane de euro. Gruparea este formată […]
Acum 24 ore
10:00
Parlamentul European va dezbate joi rezoluția privind încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești, inițiată de europarlamentarul român Victor Negrescu # Aktual24
Parlamentul European urmează să dezbată și să voteze o rezoluție cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești. Inițiativa aparține europarlamentarului PSD Victor Negrescu, care a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că, prin sprijinul grupului social-democrat, a reușit să includă această temă pe […]
09:40
Persoanele cu grupa de sânge A prezintă un risc mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de 60 de ani, față de restul populației # Aktual24
Un studiu recent publicat în revista Neurology a evidențiat o legătură semnificativă între tipul de sânge al unei persoane și riscul de accident vascular cerebral (AVC) ischemic înainte de vârsta de 60 de ani. Cercetătorii, citați de Science Alert, au analizat datele a aproape 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproximativ 600.000 […]
09:10
Viktor Orban umilește, involuntar, Rusia: „Este o țară slabă militar, economic și numeric. PIB-ul Rusiei este cât o alună, în timp ce al nostru e uriaș” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a stârnit controverse prin declarațiile recente în care a pus la îndoială de ce Occidentul se teme de Rusia. Potrivit acestuia, Rusia nu poate dăuna țărilor occidentale deoarece este „slabă militar, economic și numeric”. Într-un podcast difuzat la finalul lunii septembrie 2025 și publicat de ziarul pro-guvernamental Magyar Nemzet, liderul ungar […]
08:50
Pe urmele bolșevicilor: Putin va ordona naționalizarea activelor străine în cazul confiscării fondurilor rusești înghețate de UE # Aktual24
În contextul tensiunilor economice și politice crescânde, Rusia pregătește un plan de naționalizare și vânzare rapidă a activelor străine în cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte fondurile rusești înghețate în străinătate. Președintele Vladimir Putin a semnat deja un decret care permite vânzarea expresă a activelor de stat ca răspuns la ceea ce […]
