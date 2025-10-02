O propunere de prelungire a Oktoberfestului de la Munchen după amenințarea cu bombă a fost respinsă. Organizatorii spun că ideea este nerealistă din cauza lipsei de personal

10:00

Parlamentul European urmează să dezbată și să voteze o rezoluție cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești. Inițiativa aparține europarlamentarului PSD Victor Negrescu, care a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că, prin sprijinul grupului social-democrat, a reușit să includă această temă pe […]