Banda de autobuz din București, plină de mici autobuze private de 4 locuri
Impact.ro, 2 octombrie 2025 22:50
Bucureștenii observă un fenomen bizar: banda de autobuz e ocupată nu de autobuze, ci de „micro-autobuze private” de 4 locuri. Mai exact: mașinile șoferilor grăbiți. Linia de tramvai e monopol BMW, iar banda de autobuz […] The post Banda de autobuz din București, plină de mici autobuze private de 4 locuri appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 10 minute
23:10
Viktor Orban acuză UE că a decis să meargă la război. După părerea lui, și Ucraina a atacat Rusia # Impact.ro
Orban a mai scos o declarație: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”. Însă nu și-a scos masca nici când a făcut această declarație, la Copenhaga – așa că imeni nu știe dacă vorbea […] The post Viktor Orban acuză UE că a decis să meargă la război. După părerea lui, și Ucraina a atacat Rusia appeared first on IMPACT.ro.
Acum 30 minute
22:50
Vești bune pentru avocații de divorțuri: Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară! # Impact.ro
Avocații de familie își freacă mâinile de bucurie: Bahmuțeanu s-a căsătorit din nou. A șaptea oară. Cu acest din urmă site doar la a doua căsătorie, dar probabil că numărătoarea abia ce a început. Simpatica […] The post Vești bune pentru avocații de divorțuri: Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară! appeared first on IMPACT.ro.
22:50
Bucureștenii observă un fenomen bizar: banda de autobuz e ocupată nu de autobuze, ci de „micro-autobuze private” de 4 locuri. Mai exact: mașinile șoferilor grăbiți. Linia de tramvai e monopol BMW, iar banda de autobuz […] The post Banda de autobuz din București, plină de mici autobuze private de 4 locuri appeared first on IMPACT.ro.
Acum o oră
22:40
Nicușor Dan a ajuns să defileze la Copenhaga cot la cot cu Emmanuel Macron, în capul coloanei europene. Cine ar fi zis că de la Ciurel la Elysee e doar un pas? Surse suveraniste conspiraționiste […] The post Nicușor Dan și Macron, șefii la lume, pe scări la Copenhaga appeared first on IMPACT.ro.
22:30
Călin Georgescu are 7 bodyguarzi care își mențin bicepșii și tricepșii cu aer dacic, deoarece teoretic nu sunt plătiți # Impact.ro
Șapte bravi flăcăi, crescuți cu ceapă roșie și apă din Sarmizegetusa, îl apără pe Călin Georgescu la Tribunal. Cineva chiar a avut curiozitatea să îi numere. (Video – aici) Bravo lor, deși există o mică […] The post Călin Georgescu are 7 bodyguarzi care își mențin bicepșii și tricepșii cu aer dacic, deoarece teoretic nu sunt plătiți appeared first on IMPACT.ro.
22:20
Rușii au descoperit arma supremă: calul. O fi rachetă hipersonică? Nu. O fi dronă invizibilă? Nici. E calul clasic, cu coamă și copite. The Telepgraph arată imagini apocaliptice cu soldați ruși care se antrenează călare, […] The post Industria calului se transformă în industrie de război rusesc appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
14:20
IRCC crește la peste 6% în trimestrul patru. La cât vor ajunge ratele românilor pe final de an # Impact.ro
După o perioadă de relativă stabilitate în trimestrul trei din 2025, românii cu credite cu dobândă variabilă primesc vești mai puțin bune pe final de an. Conform datelor Băncii Naționale a României, IRCC, indicatorul utilizat […] The post IRCC crește la peste 6% în trimestrul patru. La cât vor ajunge ratele românilor pe final de an appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
06:10
FCSB – Young Boys, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 2 octombrie 2025, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis […] The post Europa League: FCSB vs Young Boys – Misiune dificilă pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
02:10
Nicușor Dan anunță că România va începe să doboare dronele rusești. E sărbătoare la centrele de fier vechi # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că România nu mai iartă dronele rusești care îi vor încerca spațiul aerian:enva doborî. Racheta care doboară drona e de zeci de ori mai scumpă decât drona – dar nu […] The post Nicușor Dan anunță că România va începe să doboare dronele rusești. E sărbătoare la centrele de fier vechi appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Televiziunile ne sfătuiesc în programele știri să ne scoatem hainele groase, fiind alarmate de un cod galben de ploaie și unul un pic mai portocaliu, de furtuni. (Video – aici) Se observă că, ușor, ne […] The post Televiziunile anunță „fenomene meteo severe”: plouă toamna appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Președintele Nicușor Dan a avut parte de o mică primire fără pâine și sare la Timișoara, un simpatizant al mișcării CGPA („Călin Georgescu Președinte Ales”) strigându-i pe stradă: „Călin Georgescu e președinte!” Președintele Nicușor Dan […] The post Nicușor Dan a trimis acasă un simpatizant al lui „Călin Georgescu președintele ales” appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Negoiță te pune să plătești parcarea, dar cu condiția să eliberezi locul în 5 minute, că altfel te amendează # Impact.ro
Schimbare a regulamentului de parcare în Sectorul 3: dacă parchezi pe un loc nominal care nu îți aparține, va trebui să plătești ca și când ai parca pe unul nenominal, din acela semnalizat cu galben. […] The post Negoiță te pune să plătești parcarea, dar cu condiția să eliberezi locul în 5 minute, că altfel te amendează appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
23:10
„Cred în tine, dulce și senină hrană, apă, energie” – Silvia Dumitrescu, cucerită definitiv de Călin Georgescu # Impact.ro
Scene cu un puternic impact politic, dar mai ales sentimental: celebra cântăreață Silvia Dumitrescu și-a etalat în toată dimensiunea și profunzimea ei aprecierea pentru Călin Georgescu. Printr-o îmbrățișate atât de mare încât ar fi încăput […] The post „Cred în tine, dulce și senină hrană, apă, energie” – Silvia Dumitrescu, cucerită definitiv de Călin Georgescu appeared first on IMPACT.ro.
22:00
Institutul pentru Studiul Războiului apreciază că România și Polonia urmează a fi atacate hibrid de către Rusia și Belarus. Fără o asumare a atacului – pentru a pretinde că de fapt Ucraina atacă România și […] The post Rușii și belarușii ne-ar putea ataca pe noi și pe polonezi, dar mascați în ucraineni appeared first on IMPACT.ro.
21:10
Călin Georgescu a primit un binoclu în fața IPJ Ilfov și s-a uitat prin el invers, să vadă cât mai departe Tribunalul # Impact.ro
Moment oarecum inedit astăzi, în fața IPJ Ilfov, la întâlnirea electorală săptămânală a lui Călin Georgescu cu fanii: unul dintre fani i-a dat idolului un binoclu, ca să își pună în practică una dintre recentele […] The post Călin Georgescu a primit un binoclu în fața IPJ Ilfov și s-a uitat prin el invers, să vadă cât mai departe Tribunalul appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Exclusiv! Primarul arestat al Mangaliei, Cristian Radu, a permis cu bună-știință construcții ilegale la baza falezei # Impact.ro
Cristian Radu, primarul Mangaliei, este arestat pentru un nou mandat de 30 de zile, acuzat fiind de fapte de corupție. Printre aceste fapte nu se numără la ora actuală și faptul că primarul respectiv a […] The post Exclusiv! Primarul arestat al Mangaliei, Cristian Radu, a permis cu bună-știință construcții ilegale la baza falezei appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Barcelona – PSG, meci contând pentru etapa 2-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Barcelona vs PSG – Derby-ul zilei se joacă în Catalonia appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Monaco – Manchester City, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Stade Louis II, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Monaco vs Manchester City – Ora revanşei pentru „cetăţeni” appeared first on IMPACT.ro.
01:50
Marian Ceaușescu îl pândește pe Robert Negoiță ca să îl testeze pentru cocaină, desi primarul e curat # Impact.ro
Protestatarul Marian Ceaușescu a ajuns să facă pândă la Primăria Sector 3 pentru a-l prinde pe primarul Negoiță și a-l invită să își facă un test pentru cocaină. Ideea, spune protestatarul, i-a venit după ce […] The post Marian Ceaușescu îl pândește pe Robert Negoiță ca să îl testeze pentru cocaină, desi primarul e curat appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Vladimir Putin spune că Rusia „încă nu a început ceva serios”. Doar a pierdut un milion de soldați, nimic serios # Impact.ro
Vladimir Putin a venit cu o amenințare nouă: amenință pe oricine vrea să îl confrunte pe câmpul de luptă cu faptul că Rusia încă nu ar fi început ceva serios. Altfel spus, ferească Dumnezeu să […] The post Vladimir Putin spune că Rusia „încă nu a început ceva serios”. Doar a pierdut un milion de soldați, nimic serios appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Trump s-a simțit puțin amenințat de Rusia și a trimis un submarin nuclear să întrebe care e problema # Impact.ro
Declarație senzațională a lui Donald Trump: deoarece s-a simțit puțin amenințat de Rusia, a decis să trimită un submarin nuclear, „cea mai letală arma construită vreodată”. (Video – aici) Nu a spus unde l-a trimis, […] The post Trump s-a simțit puțin amenințat de Rusia și a trimis un submarin nuclear să întrebe care e problema appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu directorul executiv al FMI. Urmează restructurări și la FMI? # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internaţional, iar acum toată lumea se așteaptă să urmeze disponibilizări și la FMI. Măcar 20% din personal să fie dat afară, […] The post Ilie Bolojan s-a întâlnit cu directorul executiv al FMI. Urmează restructurări și la FMI? appeared first on IMPACT.ro.
30 septembrie 2025
23:20
Gest greu de explicat și de înțeles al președintelui Nicușor Dan: în timp ce se plimba pe strada cu umbrele din centrul Timișoarei, la un moment dat a părut că se ferește de un atac […] The post Nicușor Dan, atacat de un roi de umbrele la Timișoara appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Râșnov e primul oraș din România care și-a instalat gard electric anti-urși. În sfârșit, niște curent consumat cu cap # Impact.ro
În sfârșit, idei constructive în problema urșilor care intră în așezările umane: orașul Râșnov a luat mâna de pe pușcă și a pus-o la treabă. Așa a rezultat primul oraș din țară împrejmuit de gard […] The post Râșnov e primul oraș din România care și-a instalat gard electric anti-urși. În sfârșit, niște curent consumat cu cap appeared first on IMPACT.ro.
19:50
Epava de la Costinești e în top 10 cele mai înfricoșătoare destinații turistice de navigație din Europa. Cisterna de la Vidraru a scăpat # Impact.ro
Epava Evangelia din Costinești a fost inclusă în top 10 cele mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa de către platforma internațională BoatBooker. Nu e clar dacă festivalurile de muzică din Costinești au avut vreo […] The post Epava de la Costinești e în top 10 cele mai înfricoșătoare destinații turistice de navigație din Europa. Cisterna de la Vidraru a scăpat appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Inter Milano – Slavia Praga, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 30 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe San Siro, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Inter Milano vs Slavia Praga – Chivu, spre al doilea succes appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Galatasaray – Liverpool, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 30 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Ali Sami Yen din Istanbul, şi va fi transmis […] The post Champions League: Galatasaray vs Liverpool – „Cormoranii”, favoriţi la Istanbul appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Domnul Adrian Sârbu, fost mogul de presă, actualmente mogulaș de presă, a propus la televiziunea de știri pe care o deține mutarea capitalei României la Brașov. De ce propune asta? Ca să scape Bucureștiul de […] The post Adrian Sârbu propune mutarea capitalei la Brașov. Bine totuși că nu la Budapesta appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Călin Georgescu susține că, dacă nu făcea el apel la calm când s-au anulat alegerile, intervenea NATO. Ar fi fost primul conflict dintre NATO și un voievod # Impact.ro
Călin Georgescu, invitat la Marius Tucă Show, a emis următoarea teorie despre momentul în care el a îndemnat la calm imediat după ce s-au anulat alegerile: „Am convingerea că doar așa se poate crea o […] The post Călin Georgescu susține că, dacă nu făcea el apel la calm când s-au anulat alegerile, intervenea NATO. Ar fi fost primul conflict dintre NATO și un voievod appeared first on IMPACT.ro.
29 septembrie 2025
22:00
Călin Georgescu lasă industria calului și trece la nivelul următor: crede că poate face leul egal cu lira sterlină # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu, voievodul ales, a fost invitat la emisiunea online a iui Marius Tucă, iar de acolo a mai eliberat o idee: dacă ar fi la conducerea României, ar face leul la fel de […] The post Călin Georgescu lasă industria calului și trece la nivelul următor: crede că poate face leul egal cu lira sterlină appeared first on IMPACT.ro.
21:20
Maestrul Ion Cristoiu, inventatorul puilor de găină născuți vii, îl dă de gol pe Nicușor Dan: își face partid # Impact.ro
Maestrul Ion Cristoiu a dezvăluit la o foarte cunoscută emisiune din mediul online că președintele Nicușor Dan își face partid, numele formațiunii politice fiind Partidul România Onestă. Maestrul Cristoiu a mai susținut și că Partidul […] The post Maestrul Ion Cristoiu, inventatorul puilor de găină născuți vii, îl dă de gol pe Nicușor Dan: își face partid appeared first on IMPACT.ro.
19:50
La începutul sezonului FCSB și CFR Cluj erau principalele favorite la titlu la ponturi pariuri. Acum, mulți ar miza pe Univ. Craiova pe Biletul Zilei, dar mai este drum lung până la stabilirea campioanei din […] The post Cel mai scump 11 din SuperLiga: Cum arată echipa de 50 de milioane € appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Victor Ponta, campion al chiulului din Parlament. Nu ar fi lipsit atât de mult dacă nu îl ținea Poroșenko la telefon # Impact.ro
Recordmeni de absențe în Parlamentul României! În luna iunie, lună grea, cu oferte greu de refuzat în Maldive, nouă deputați au acumulat, doar ei, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, ceea ce îi […] The post Victor Ponta, campion al chiulului din Parlament. Nu ar fi lipsit atât de mult dacă nu îl ținea Poroșenko la telefon appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Industria jocurilor de noroc din România a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii ani, stimulată de expansiunea platformelor online și de campaniile publicitare agresive. Mult timp, celebritățile și influencerii au fost un pilon central al […] The post Impactul „Legii Vedetelor” asupra industriei cazinourilor din România appeared first on IMPACT.ro.
18:30
A început sezonul luărilor prin surprindere: a nins pe Transalpina, zăpadă luând autoritățile prin surprindere # Impact.ro
Prima ninsoare în avans la iarna care va veni nu peste mult timp s-a arătat astăzi la Rânca și pe o parte din Transalpina. Autoritățile desigur că au fost luate prin surprindere – dar noroc […] The post A început sezonul luărilor prin surprindere: a nins pe Transalpina, zăpadă luând autoritățile prin surprindere appeared first on IMPACT.ro.
17:40
Igor Dodon, liderul filo-rușilor care au pierdut alegerile din Moldova, a organizat un protest cu prezență de parastas # Impact.ro
Opoziția filo-rusă din Republica Moldova nu recunoaște victoria categorică a partidului Maiei Sandu și cheamă lumea la protest, ceea ce era previzibil. Total invizibile erau însă scorul modest al filo-rușilor la alegeri și prezența de […] The post Igor Dodon, liderul filo-rușilor care au pierdut alegerile din Moldova, a organizat un protest cu prezență de parastas appeared first on IMPACT.ro.
15:20
După 10 ani de procese, Agenția Națională de Integritate a câștigat în instanță procesul cu Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, județul Maramureș. Azi, Curtea de Apel Cluj, prin sentința civilă nr.399 din […] The post Exclusiv!l Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și are de dat 500.000 euro appeared first on IMPACT.ro.
10:00
U Cluj – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, luni, 29 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs CFR Cluj – Derby local sub Feleac appeared first on IMPACT.ro.
10:00
După ce fiul său, înotătorul David Popovici, a devenit cel mai bun sportiv al României, cu titluri de campion olimpic și campion mondial în palmares, tatăl său, Mihai, a primit sarcina să obțină rezultate ca […] The post La Dinamo, în curtea Internelor, își face de cap noul „Vișinescu” appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Metaloglobus – Botoşani, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, luni, 29 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Botoşani – Moldovenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
01:50
Rusia pleacă acasă: PAS a câștigat alegerile din Republica Moldova și poate forma singur viitorul guvern # Impact.ro
PAS, formațiunea Maiei Sandu, a câștigat detașat alegerile din Republica Moldova, după o campanie electorală în care principalul lucru care s-a făcut a fost să se aplice legea. După cum se vede, atunci când se […] The post Rusia pleacă acasă: PAS a câștigat alegerile din Republica Moldova și poate forma singur viitorul guvern appeared first on IMPACT.ro.
00:20
Igor Dodon, pierzător în alegeri, cheamă la protest. Simion nu poate ajunge, are interdicție # Impact.ro
Igor Dodon, co-președintele Blocului Electoral „Patriotic”, alianța pro-rusă care spera să câștige alegerile din Moldova și le-a pierdut la scor, cheamă cetățenii la protest. Acuză că formațiunea Maiei Sandu, PAS, a furat alegerile, drept care […] The post Igor Dodon, pierzător în alegeri, cheamă la protest. Simion nu poate ajunge, are interdicție appeared first on IMPACT.ro.
00:10
AUR Moldova a obținut 0,1% la alegerile parlamentare, ceea ce reprezintă nici măcar marja de eroare a marjei de eroare # Impact.ro
AUR Moldova se pare că a candidat până la urmă la alegerile parlamentare din Republica Moldova, deși AUR România anunțase că se retrage, iar George Simion a susținut o altă formațiune politică, PPDA. Însă scorul […] The post AUR Moldova a obținut 0,1% la alegerile parlamentare, ceea ce reprezintă nici măcar marja de eroare a marjei de eroare appeared first on IMPACT.ro.
28 septembrie 2025
23:50
Deși pachetul 2 încă nu și-a rezolvat problema de constituționalitate, oar probabilitatea să fie respins pachețelul privind pensiile speciale ale magistraților e destul de mare, Guvernul merge înainte și pregătește să pună pe masă pachetul […] The post Guvernul pregătește pachetul 3, despre care se speră să nu semene a copârșeu appeared first on IMPACT.ro.
22:00
Viticultorii se plâng că nu au cu cine să își culeagă viile. O soluție: reintroducerea stagiului militar obligatoriu # Impact.ro
S-au copt strugurii, dar viticultorii spun că nu găsesc zilieri să îi plătească pentru a merge la cules. Se găsesc foarte puțini zilieri, și aceia vârstnici. Tineretul lipsește cu desăvârșire. (Video – aici) Dar există […] The post Viticultorii se plâng că nu au cu cine să își culeagă viile. O soluție: reintroducerea stagiului militar obligatoriu appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Danemarca este noua țară vizitată de drone militare neasumate de vreo armată anume – adică de drone militare rusești, acesta fiind stilul Rusiei de a testa rezistențele. În acest context, merită reamintite vorbele lui Călin […] The post Drone rusești deasupra Danemarcei, care până la 1500 cică s-a numit Dacia appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Numărul nașterilor din România a scăzut cu o treime în ultimii 20 de ani. Curând, nu o să mai aibă cine emigra # Impact.ro
De la 216.000 de nașteri în 2004 la 149.000 de nașteri în 2024, aceasta este scăderea în termeni absoluți. E mare, dar e vorba de nuanțe: sunt nașteri „din România”, nu de români. Români s-au […] The post Numărul nașterilor din România a scăzut cu o treime în ultimii 20 de ani. Curând, nu o să mai aibă cine emigra appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Fashion din Occident: rochia cu urme de arsură care se vinde cu 200.000 de dolari. La noi există de mult… # Impact.ro
… și apare când doamna își face de treabă pe lângă cazanul de țuică, prea aproape de acesta. Nu se vinde cu 200.000 de dolari, ca acea rochie capitalistă creată de un designer londonez, însă poate […] The post Fashion din Occident: rochia cu urme de arsură care se vinde cu 200.000 de dolari. La noi există de mult… appeared first on IMPACT.ro.
06:20
FCSB – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: FCSB vs Oţelul Galaţi – Campioana, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Farul Constanţa – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Unirea Slobozia – Test dificil pentru „marinari” appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.