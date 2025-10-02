Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți

19:00

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, joi, la Digi24, că, pentru a scădea prețurile la energie, România a crescut capacitatea de stocare în baterii „de peste 25 de ori, cea mai mare cifră din Europa”, iar prin PNRR sunt finanțate proiecte de acest fel, „undeva la 1.500 MWh”. „Ne vom acoperi undeva la un sfert din tot necesarul de stocare cam peste un an de acum înainte”, mai spune acesta. El a explicat că accelerarea investițiilor strategice, spre exemplu în hidrocentrale, ar putea fi un subiect de competența CSAT-ului, „prin declararea acestor obiective de securitate națională”. „Este singura portiță în legislația europeană pentru a putea accelera aceste proiecte, derogând de la o serie de acorduri și proceduri de mediu”, mai susține Burduja.