Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 22:50
Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.
Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a abordat, în direct la Digi24, problema îngrijorării populației din România cu privire la debutul iminent al războiului pe teritoriul țării noastre, în contextul tensiunii dronelor și a provocărilor frecvente venite din partea Federației Ruse. În context, ministrul a declarat că o pregătire a armatei nu înseamnă o intrare iminentă în război, ci o măsură preventivă, pe care România trebuie să ia „pentru a face față acestor provocări”. „Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare, de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot”, a spus Ionuț Moșteanu.
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Vladimir Putin a denunțat drept „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă rusă. Liderul de la Kremlin a afirmat că nava era sub pavilion străin și a susținut că nu știe dacă are vreo legătură cu Rusia, acuzând Parisul că încearcă să „distragă atenția” de la problemele interne, relatează AFP, citată de News.ro.
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României trebuie să predea cheile casei din Sibiu # Digi24.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015.
Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial # Digi24.ro
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție.
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri” # Digi24.ro
Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, conform agenției TASS.
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului # Digi24.ro
În vreme ce Cancelaria premierului încearcă să reducă cheltuielile la Guvern, acesta a încheiat un contract de închiriere pe trei luni pentru 17 mașini Dacia Duster model pick-up.
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh.
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două zile cu frig, ninsori și viscol. Cod roșu de ploi acum în Oltenia # Digi24.ro
Val de fenomene extreme în România, de la ploi și inundații până la ninsori abundente și viscol în zonele de munte. Administrația Națională de Meteorologie anunță că urmează 48 de ore critice în mare parte din țară, cu primul cod roșu de precipitatii abundente pe luna octombrie, emis pentru zona Olteniei. În sud-vest, va ploua într-o zi cât pentru o lună. De asemenea, râuri din mai multe județe se află sub alertă cod roșu de inundații. ANM anunță și strat de zăpadă de 50 de centimetri, alături de rafale de vânt de peste 80 de km/h. Printre măsurile de urgență luate deja de autorități se numără și închiderea Transalpina, anunță Digi24.
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că sprijinul României pentru Republica Moldova nu se opreşte, distribuind pe Facebook o fotografie în care apare alături de președinta Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni.
Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii” # Digi24.ro
Doi oameni au murit și trei au fost răniți joi dimineața, 2 octombrie, în atacul de la o sinagogă din Heaton Park, Manchester. Totul s-a petrecut în timp ce credincioșii se adunau pentru Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Chava Lewin, o evreică practicantă care locuiește în apropiere, a auzit o bubuitură puternică, relatează The Times și BBC.
Vârsta mijlocie are o reputație îngrozitoare. Genunchii scârțâie, talia se îngroașă, cariera stagnează. Copiii cer mai mult decât puteți oferi, părinții au nevoie de mai mult decât puteți gestiona. Oglinda este nemiloasă, căsuța de e-mail este neiertătoare. Nu este de mirare că este adesea considerată cea mai sumbră perioadă a vieții. Totuși, un studiu oferă o consolare: oricât de epuizat și de artritic v-ați simți la sfârșitul anilor celui de-al cincilea deceniu de viață, acesta este momentul în care mintea dvs. este la apogeu, scrie The Times care citează un amplus studiu privind acest subiect.
Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.
UE și Marea Britanie, aproape de acord pe taxa pe carbon. Exportatorii britanici ar putea fi scutiți de la plata din 2026 # Digi24.ro
UE și Marea Britanie sunt aproape de un acord care ar proteja exportatorii britanici de noua taxă europeană pe carbon, ce urmează să fie aplicată din 2026, potrivit The Guardian. Măsura ar urma să ofere o scutire temporară până la alinierea celor două scheme de reducere a emisiilor, în condițiile în care Regatul Unit va introduce propria taxă abia din 2027.
Maria Zaharova, despre asemănarea „zidului anti-drone” cu „Cortina de Fier”: Nu avem Război Rece, ci un conflict „aprins” cu Occidentul # Digi24.ro
Moscova a anunțat joi că nu există un Război Rece cu Occidentul, ci mai degrabă ar fi vorba despre un conflict „aprins”, Kremlinul acuzând Uniunea Europeană și NATO că mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a-și justifica cheltuielile militare uriașe, arată Reuters.
Căpitanul petrolierului care naviga în apropierea Danemarcei în timpul incursiunilor cu drone a fost arestat în Franța. El este interogat pentru încălcări ale legislației navale, inclusiv pentru nerespectarea ordinelor poliției, relatează Financial Times.
Cutremur în Turcia: cel puțin 17 răniți în urma seismului care a lovit în Marea Marmara joi după-amiază # Digi24.ro
Cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0 care a zguduit joi Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic # Digi24.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, joi, că „dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate”. „Ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic”, a mai afirmat liderul din Coaliție. Acesta susține că amânarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului ar crește șansele ca un candidat AUR sau un candidat „din zona aceasta” să câștige funcția de primar. Liderul Uniunii mai spune că „toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează cu un nivel de încredere foarte ridicat”. „În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, mai arată el.
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine” # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, joi, o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei, respectiv marcajul galben „Nu blocaţi intersecţia”.
Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că premierul Ilie Bolojan este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta. Liderul UDMR a mai arătat că l-a văzut pe premier că mai râde şi glumeşte, deși se întâmplă rar.
Ce spune președintele despre pregătirea populației pentru război: Avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti și nu este suficient # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat joi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare că, potrivit noii legi, în mod voluntar, oamenii pot să aleagă să fie plătiţi timp de patru luni pentru a învăţa disciplina militară.
Unitatea pentru pacienți arși de la Spitalul Floreasca rămâne închisă. Rogobete: „Din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic” # Digi24.ro
Unitatea pentru arși de la Spitalul Floreasca din Capitală nu va fi redeschisă prea curând. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că secția rămâne închisă până la finalizarea reorganizării, după ce controalele au scos la iveală lipsa sistemului de ventilație, infecții repetate și nereguli catalogate „de natură penală”.
Nicuşor Dan, despre sistemul informatic folosit de ANAF pentru a depista firmele fantomă: „Ajută la decontarea unei TVA care nu există” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc, cu care ANAF lucrează, şi care a permis să se detecteze unele firme fantomă. Nicușor Dan a precizat că respectivul sistem ajută la decontarea unei TVA care nu există, arătând că va face în curând o comunicare publică, alături de ministrul de Finanţe, despre stadiul procesului de digitalizare în combaterea acestui fenomen.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală” # Digi24.ro
Rusia are de gând să riposteze împotriva Europei prin naționalizarea și scoaterea la licitație a companiilor occidentale care operează în țară, dacă Bruxelles-ul va decide să confişte activele străine ale Moscovei, a raportat Bloomberg, conform TVP World.
Sebastian Burduja, despre investițiile strategice în energie: În CSAT este portița prin care pot fi accelerate # Digi24.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, joi, la Digi24, că, pentru a scădea prețurile la energie, România a crescut capacitatea de stocare în baterii „de peste 25 de ori, cea mai mare cifră din Europa”, iar prin PNRR sunt finanțate proiecte de acest fel, „undeva la 1.500 MWh”. „Ne vom acoperi undeva la un sfert din tot necesarul de stocare cam peste un an de acum înainte”, mai spune acesta. El a explicat că accelerarea investițiilor strategice, spre exemplu în hidrocentrale, ar putea fi un subiect de competența CSAT-ului, „prin declararea acestor obiective de securitate națională”. „Este singura portiță în legislația europeană pentru a putea accelera aceste proiecte, derogând de la o serie de acorduri și proceduri de mediu”, mai susține Burduja.
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles, se va discuta despre acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv cea a dronelor. Șeful statului a precizat că Ucraina, în mod evident, fiind în război, are o capacitate tehnologică, iar România, ca mai toate ţările europene, și-ar dori o colaborare cu aceasta, pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să poată să acceadă la tehnologia de care dispune armata ucraineană.
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că va semna ordinul de demitere a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou al Spitalului Județean și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie. El a spus că explicația oferită este „de noaptea minții” și a subliniat că „inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate”.
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre o reorganizare a sistemului în baza căruia funcţionează Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din judeţe şi centrele regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. El spune că este nevoie de schimbări, după ce în ultimele luni au fost constatate cazuri în care secţii din spitale au primit avize de funcţionare, deşi niciun inspector sanitar nu se deplasase acolo în control.
România și Republica Moldova, cooperare împotriva criminalității, extremismului și dezinformării. Anunțul Ministerului Justiției # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere la București cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității transfrontaliere, a fenomenelor de extremism și dezinformare, dar și despre digitalizarea justiției, pregătirea profesională a magistraților și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că, în cadrul grupului de lucru pe securitate, a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. (...) Deci a existat interes” , a anunțat președintele.
Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent.
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al PE: Apărarea europeană este esențială. Vom participa și noi, vom beneficia și noi # Digi24.ro
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit joi, la Digi24, despre necesitatea ca statele europene să dezvolte o apărare comună mai ales în ceea ce privește contracararea dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al țărilor de flancul estic al NATO și nu numai, ultimul exemplu fiind incidentul din Danemarca. Europarlamentarul a spus că o cooperare europeană este extrem de importantă. „E și momentul să facem asta, pentru că acum se decide următorul buget, în care partea de apărare va fi esențială, în care vom participa și noi, și de care vom beneficia și noi” a afirmat europarlamentarul.
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate # Digi24.ro
Afişe cu nigerianul arestat în septembrie în Capitală, sub acuzația că a strâns de gât şi a violat o prostituată, au fost amplasate în Bucureşti, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Textul de pe afiș face referire la presupuse „violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. „Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele # Digi24.ro
Autorităţile au emis, joi, un mesaj RO-Alert în Ploieşti şi în localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani. Băiatul este căutat de către echipe complexe, după ce a fost dat dispărut de către familie.
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă # Digi24.ro
Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez”, relatează cotidianul The New Zealand Herald.
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, despre corveta care va intra în dotarea Armatei Române că va fi operaţională din prima zi, ea fiind nouă și funcţională. Oficialul a menționat că România trebuie să semneze contractul. Ministrul a precizat că nava este dotată cu armament, dar peste acesta va veni şi un sistem de rachete american.
Ansamblul Fostului Schit din satul Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș, este un monument istoric de importanță națională, de la sfârșitul secolului al XIV-lea.
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute # Digi24.ro
Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore.
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a anunțat că România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor.
„Vor fi pregătiți”. Rusia a deschis o școală în Krasnodar pentru a-i învăța pe copii cum să utilizeze dronele de război # Digi24.ro
Orașul rus Krasnodar a deschis prima școală extracurriculară din țară dedicată învățării adolescenților asamblarea și pilotarea dronelor, a anunțat primarul Yevgeny Naumov. Noua instituție, numită Dobro i Nebo („Bunătate și cer”), primește finanțare de la Biroul Guvernatorului Krasnodar și oferă instruire gratuită în construirea dronelor, pilotarea și imprimarea 3D, anunță Meduza.
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim” # Digi24.ro
Incursiunile dronelor au stârnit temeri privind un atac rus pe scară largă, iar Lituania încurajează acum construirea de adăposturi antiaeriene. Deși nu toate comunitățile s-au mobilizat, unii dintre oameni au început deja să pregătească un astfel de adăpost în subsolul unui bloc de apartamente din Vilnius, relatează France24, citând AFP.
USR a numit prefecți în trei județe și Capitală: posturi preluate de la PSD și PNL. Care sunt propunerile aprobate de Guvern # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, numirea a patru prefecți în Botoșani, Timiș, Bacău și București, posturi care au revenit USR după negocierile din Coaliția de guvernare. Deși solicitarea inițială viza mai mulți prefecți, reprezentanții formațiunii au primit doar trei posturi de la PSD și unul de la PNL. În schimb, ar urma să le revină mai mulți secretari de stat.
Primele concluzii după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria: Avizul de funcționare al spitalului e ilegal # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat „deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial despre situația de securitate și de apărare aeriană a României # Digi24.ro
Președintele Nicuşor Dan își prezintă joi concluziile după participarea, în Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene. România a avut un rol important în cadrul acestei întâlnirii, unde a fost abordată tema crucială a dezinformării, șeful statului prezentând ,,raportul Georgescu”, conform informațiilor prezentate de Digi24. Sunt date furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate. Un alt element crucial, luat în discuție, a fost inclusiv modul în care România va reacționa la prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO.
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington # Digi24.ro
Închiderea guvernului american lovește și în România, nu numai la Ambasadă, ci și la baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă operat de armata Statelor Unite.
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă # Digi24.ro
Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas joi după-amiază fără apă caldă, în urma unei avarii la rețeaua primară de distribuire a agentului termic, la o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud a Termoenergetica, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei, anunță un comunicat al companiei. Alimentarea cu apă caldă va fi reluată cel mai probabil sâmbătă.
