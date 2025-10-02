Mii de americani şi-au închis sau îşi închid conturile de Netflix după ce Elon Musk le-a cerut asta (ce s-a întâmplat mai exact?)
Gadget.ro, 2 octombrie 2025 22:50
Un nou scandal se dezvoltă orele acestea în Statele Unite ale Americii, unul de mare amploare între Netflix şi Elon Musk. Cel mai bogat om al planetei a anunţat pe X că şi-a închis contul de Netflix şi îi îndeamnă şi pe restul americanilor să facă asta „pentru sănătatea copiilor voştri". În ultimele ore mii
Acum 10 minute
23:10
Ce să fie, ce să fie? Deoarece Samsung Galaxy S25 Edge are vânzări modeste, cei de la Samsung nu ştiu dacă să renunţe sau nu la Samsung Galaxy S26 Plus # Gadget.ro
Se pare că vânzările celui mai subţire smartphone Samsung din istorie, Samsung Galaxy S25 Edge, nu sunt deloc pe placul producătorului sud-coreean. Situaţia este atât de rea, încât Samsung Galaxy S25 Edge se vinde mai slab chiar şi decât Samsung Galaxy S25 Plus (un model care oricum nu performează la nivel comercial). Sursele actuale susţin
Acum 30 minute
22:50
Mii de americani şi-au închis sau îşi închid conturile de Netflix după ce Elon Musk le-a cerut asta (ce s-a întâmplat mai exact?) # Gadget.ro
Acum 12 ore
14:20
Amazon a lansat o „flotilă” de difuzoare smart: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show8 și 11 – Alexa+ și procesoare dezvoltate intern spre a suporta AI avansat # Gadget.ro
Nu doar Google și-a actualizat linia de dispozitive smart audio, Amazon ce este concurent direct și are o întreagă gamă de produse a venit cu o listă destul de vastă: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show8 și 11. Toate noile boxe smart sunt mai puternice ca sunet livrat, includ mai mulți senzori și dispun
13:20
Google Home Speaker cu Gemini for Home debutează comercial din…, primăvara lui 2026 și pentru Gemini Live trebuie plătit un abonament lunar # Gadget.ro
Ultimele boxe smart de la Google au fost lansate prin 2021, iar Google Home Speaker ajunge pe rafturile magazinelor din primăvara anului viitor. Noul difuzor de la Google integrează Gemini for Home și are funcțiile cumva cunoscute: redă muzică prin control vocal, răspunde la întrebări și controlează diferite dispozitive conectate din casă. Gemini for Home
11:30
Lista de smartphone-uri și tablete Xiaomi ce va primi update la Android 16 / HyperOS 3 și calendarul de implementare # Gadget.ro
Xiaomi a publicat calendarul de update la Android 16 și HyperOS 3 pentru smartphone-urile din oferta sa. HyperOS 3 dezvoltat pe Android 16 aduce un ecran de start redesenat, Hyper Island pentru notificări live și altele, funcția touch to share, partea de securitate mai bine pusă la punct, funcții cross cu iPhone, iPad MacBook, funcții
Acum 24 ore
23:20
Google lansează un festival dedicat exclusiv filmelor realizate cu inteligenţa artificială # Gadget.ro
Pentru a-şi promova instrumentele Flow, Gemini, Veo etc. şi pentru a susţine creativitatea în contextul evoluţiei inteligenţei artificiale, Google lansează un festival dedicat exclusiv filmelor realizate cu AI. Festivalul se va numi „AI Film Award", iar prima ediţie va avea loc în ianuarie 2026 în Dubai. Gigantul american pune la bătaie un premiu generos de
Ieri
22:50
Vodafone confirmă oficial finalizarea achiziţiei Telekom România şi promite clienţilor o rețea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară și acoperire sporită a conectivității # Gadget.ro
DIGI şi Vodafone au emis astăzi comunicate similare referitoare la finalizarea achiziţiei operatorului Telekom România. Într-un articol anterior am scris despre preluarea clienţilor prepay de către Digi Mobil, iar în cele ce urmează vom prezenta punctul de vedere al Vodafone cu privire la această tranzacţie. Operatorul roşu a confirmat oficial finalizarea achiziţiei Telekom România, astfel
22:10
Surpriză de proporţii în septembrie pe piaţa auto de maşini noi din România, Suzuki a fost scos din TOP 10 înmatriculări de către o marcă chinezească # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România continuă să îşi revină după şocul suspendării programului Rabla din iunie. Dacă în iulie am avut o creştere de 25.31% vs iulie 2024, iar în august una de 51.67% vs august 2024, în septembrie optimismul a rămas la cote înalte, astfel că a fost obţinut un plus de
21:30
DIGI confirmă oficial preluarea clienţilor prepay Telekom România şi promite acestora servicii cu un plus de calitate, cu o acoperire mai mare şi cu beneficii comerciale cel puţin la fel de bune # Gadget.ro
Prima zi din octombrie a venit şi cu o confirmare oficială mult aşteptată din partea DIGI, cea de finalizare pentru partea sa din achiziţia a ceea ce a fost Telekom România. DIGI anunţă astfel finalizarea tranzacției aferente preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România, respectiv licențe de spectru
21:20
Comercianţii români iau cu asalt platforma de e-commerce Trendyol (primul decacorn din Turcia) # Gadget.ro
Bănuiesc că toată lumea a auzit în 2025 de Trendyol, una dintre cele mai importante platforme de comerţ electronic din lume. Pentru cei care nu ştiu, Trendyol este primul decacorn din istoria Turciei, adică primul start-up din această ţară evaluat la peste 10 miliarde de dolari. Trendyol are un marketplace uriaş de peste 250.000 de
15:30
OnePlus 15 a primit un unboxing din partea președintelui companiei – Louis Lee. Discutăm despre varianta de China, dar nu cred că vor fi diferențe majore la ediția globală ce va ajunge la început de 2026 și în Europa. Au și o variantă de culoare pe care vor miza în mod deosebit. Se numește Sand
14:40
Cele mai noi console de gaming de la ASUS dezvoltate în parteneriat cu Xbox sunt listate comercial în oferta eMAG, dar și în eshop-ul oficial din țara noastră. România este în primul val de țări în care precomenzile pentru ASUS ROG Xbox Ally și Ally X au fost deschise. Le descoperiți în Microsoft Store, ASUS
13:00
Logitech MX Master 4 sau cum arată un mouse așteptat de 6 ani: feedback haptic personalizabil, Actions Ring și clicuri silențioase # Gadget.ro
Logitech a lansat un mouse așteptat de aproape 6 ani, de când generația precedentă MX Master 3 a fost lansată comercial – Logitech MX Master 4 este aici. Folosesc un Logitech MX Master 3 for Mac de aproape 5 ani și am un altul deja cumpărat și în cutie ce așteaptă a fi instalat. După
11:20
Office 2021 Pro la 133 lei și Windows 11 Pro de la 69 lei + alte oferte pentru software cu activare pe termen nedeterminat # Gadget.ro
A început anul universitar, iar cei ce-și doresc software genuine pot apela la ofertele practicate de către GoDeal24. Prețurile sunt atractive, iar feedbac-ul este printre cele mai bune pentru acest shop. Folosiți codul SGO62 spre a avea reducere de 62% pentru Office în diferite iterații: SGO50 este codul ce reduce prețul cu 50% la Windows
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Laptop gaming ASUS ROG Strix Scar 16 2025 (G635L) – review (AniMe Matrix și iluminările RGB multiple nu spun toată povestea…) # Gadget.ro
Gama ROG Strix Scar de la ASUS este cea în care compania taiwaneză propune cele mai performante laptopuri, cu cele mai avansate tehnologii. Aici mă refer la ecrane, la ansamblu hardware, la sistemele de răcire (metal lichid, camere de vapori, trei ventilatoare etc.), la conectivitate și mai tot ce mai contează pentru gamerii entuziaști, inclusiv
23:00
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 01.10 – 07.10.2025 este foarte săracă în gadgets, ea fiind dominată în general de unelte Parkside, de haine de toamnă şi de diverse produse pentru
22:10
Uber lansează în toată ţara noul serviciu Uber Courier (cu şoferii Uber puteţi trimite colete, pachete etc.) # Gadget.ro
Uber este unul dintre cele mai utilizate servicii de ride sharing din România, acesta fiind disponibil în 27 de oraşe din ţară (București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani și Bistrița).
21:20
Seria flagship Samsung Galaxy S26 ar trebui să fie lansată oficial undeva în primele zile din 2026, deci mai avem puţin de aşteptat până când vom descoperi noutăţile aduse de aceasta. Până atunci însă ne raportăm la surse, unele din ce în ce mai credibile. OnLeaks şi Android Headlines au realizat pe baza schiţelor CAD,
21:00
Vodafone TV+ este o platformă de tipul OTT (Over The Top) prin intermediul căreia clienţii Vodafone primesc acces la televiziunea clasică, cât şi la o serie de filme şi documentare. Aceasta a fost lansată oficial în România în vara anului trecut. Serviciul Vodafone TV+ este disponibil pentru abonaţii de voce ai Vodafone ca extraopţiune la
09:50
Cum soluțiile cu AI de la Samsung înrolate în SmartThings te ajută să economisești timp în treburile casnice # Gadget.ro
Samsung se află într-o adevărată ofensivă în ce privește introducerea AI-ul în viața noastră de zi cu zi, iar beneficiul cel mai important mi se pare a fi timpul. De fapt, cred că asta ne dorim fiecare dintre noi. Să avem mai mult timp spre a-l petrece alături de cei dragi, dar și să alocăm
00:00
Ai un abonament mobil Vodafone valabil? Iată cum te poţi abona la platforma de streaming video Disney+ cu primele 6 luni GRATUITE # Gadget.ro
În urmă cu un an cei de la Vodafone şi Disney+ anunţau un parteneriat exclusiv în România (după cum probabil aţi observat deja, această platformă de streaming video este disponibilă doar în reţeaua operatorului roşu ca extraopţiune). Până de curând în oferta Vodafone exista un singur pachet promoţional, abonamentul RED Unlimited şi Disney+ la 8.9
29 septembrie 2025
23:40
Şi Motorola pregăteşte un smartphone foarte subţire, unul cunoscut drept Motorola Moto X70 Air # Gadget.ro
Până de curând nimeni nu ştia că are nevoie de smartphone subţire de aproape că vezi prin el, dar iată că dacă Apple şi Samsung au venit cu ideea, ceilalţi producători nu pot sta cu mâinile încrucişate. Samsung Galaxy S25 Edge cu a sa grosime de 5.8 mm şi iPhone Air cu a sa grosime
23:20
Flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi Pro Max cu ecran secundar pe spate NU vor ajunge în România, iar Xiaomi 17 va avea o baterie mai mică # Gadget.ro
Săptămâna trecută Xiaomi a lansat în China noua serie flagship Xiaomi 17. Aceasta este formată din modelele Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max, toate fiind prezentate de către noi în două articole separate. Ţinând cont că producătorul chinez şi-a schimbat puţin strategia comercială, am sperat că vom primi şi noi pe canal oficial
23:00
Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat în 2024 o cifră de afaceri de peste 343 milioane de euro # Gadget.ro
România este o ţară cunoscută ca având o industrie de jocuri video destul de bine dezvoltată, iar acest lucru se observă şi în veniturile anuale generate de aceasta. Conform unui raport RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania, toţi producătorii de jocuri video din ţara noastră au înregistrat anul trecut o
22:50
Garmin Index Sleep Monitor – review (Monitorizarea somnului fără smartwatch la încheietură) # Gadget.ro
Când am prezentat Garmin Venu X1 vă spuneam că această companie are în ofertă o varietate foarte largă de ceasuri inteligente, dar mai sunt destule alte dispozitive ale brandului american (ce actualmente își are sediul central în Elveția) pe care le poți alege. Unul dintre ele este fix cel despre care vom vorbi pe larg
28 septembrie 2025
15:20
O echipă de ingineri chinezi a dezvoltat un sistem controversat de aruncare a bateriei unei maşini electrice în caz de incendiu şi toată ţara le-a sărit în cap (acum nu mai recunosc nici ei că au creat aşa ceva) # Gadget.ro
Nu toţi inginerii din China au idei bune şi foarte puţini ingineri din China au curajul să prezinte idei cel puţin controversate în faţa publicului. Haideţi să vă zic o poveste tragi-comică. Pe 19 septembrie 2025 a avut loc în China o expoziţie de tehnologii de siguranţă, iar în cadrul acestei expoziţii o echipă de
14:40
Germania a descoperit un nou zăcământ uriaş de litiu, unul care ar putea aduce independenţa Europei pentru această resursă # Gadget.ro
Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spun cât de important este litiul în ziua de azi, mai toate bateriile utilizate în prezent având în compoziţie această resursă preţioasă (gadget-uri, maşini electrice, sisteme de stocare a energiei etc.) Cei mai mari producători de litiu sunt Australia (undeva la 88.000 de tone în 2024), Chile (undeva
14:00
Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea primi până la urmă o viteză de încărcare pe fir mai mare de 45W # Gadget.ro
Într-un articol tot de luna aceasta vă spuneam că Samsung nu riscă nimic, iar viitoarea serie Samsung Galaxy S26 va păstra tot încărcare pe fir la 25W şi 45W astfel: Sigur că această informaţie a venit pe surse, unele care acum susţin o mică schimbare pentru „nava amiral" a seriei. Zvonacul UniverseIce susţine pe contul
27 septembrie 2025
14:20
Honor 400 Lite cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare este deja cu 35% mai ieftin decât preţul de lansare din aprilie (ajunge acum la sub 980 lei) # Gadget.ro
La început de aprilie Honor a lansat în România smartphone-ul de buget Honor 400 Lite. Acesta este disponibil în trei variante de culoare (negru, gri şi verde) şi vine cu câteva elemente demne de evidenţiat pentru categoria sa de preţ: La momentul lansării în ţara noastră, Honor 400 Lite avea un preţ recomandat de 1499
14:00
OLX Group cumpără cel mai mare site de anunţuri auto din Franţa pentru 1.1 miliarde de euro # Gadget.ro
OLX România face parte din OLX Group, un gigant deţinut de către Prosus, divizia internaţională a companiei sud-africane Naspers. Prosus mai este implicat în România în alte două nume uriaşe, eMAG şi PayU. OLX Group a parafat în această săptămână o nouă tranzacţie. Compania a anunţat achiziţia La Centrale, cel mai mare site de anunţuri
13:50
Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) # Gadget.ro
Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este
13:50
Google a lansat oficial în România abonamentul YouTube Premium Lite (promite mai puţine reclame şi cam atât) # Gadget.ro
Google a lansat în luna martie a acestui an abonamentul YouTube Premium Lite, unul care costă destul de mult şi nu oferă mai nimic în schimb. Conform informaţiilor oficiale publicate de
26 septembrie 2025
23:10
BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă # Gadget.ro
BYD şi Tesla sunt considerate a fi cele mai importante nume pe această piaţă relativ nouă a maşinilor electrice, cele două fiind un fel de reprezentanta estului şi cea a vestului. Ce este interesant este că aşa numita reprezentantă a vestului are probleme chiar într-o zonă considerată sigură până de curând, Uniunea Europeană. După implicare […] The post BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Dacă în perioada imediat următoare veţi găsi prin ofertele retailerilor locali electrocasnice Dreo, aflaţi că acest brand nu este o marcă proprie a unui comerciant, ci un nume de sine stătător, unul ce aparţine de producătorul chinez Hesung Innovation. Acesta şi-a anunţat recent decizia de a-şi extinde prezenţa pe mai multe pieţe europene, inclusiv în […] The post Brandul chinez de electrocasnice Dreo va intra oficial în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
LG a lansat un televizor inteligent dedicat vârstnicilor (are o interfaţă simplă, telecomandă mare, funcţii de urgenţă etc.) # Gadget.ro
LG este unul dintre cei mai mari producători globali de televizoare inteligente, iar îmbătrânirea populaţiei din anumite ţări, inclusiv din Coreea de Sud, a motivat compania să lanseze un smart tv dedicate persoanelor mai în vârstă. LG a prezentat săptămâna aceasta televizorul LG Easy TV AI, unul gândit spre a le oferi seniorilor cât mai […] The post LG a lansat un televizor inteligent dedicat vârstnicilor (are o interfaţă simplă, telecomandă mare, funcţii de urgenţă etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Un cunoscut brand audio a lansat o pereche de căşti TWS ce au un preţ recomandat în Europa de 1200 euro (undeva la 6100 lei în România) # Gadget.ro
Am primit săptămâna aceasta un comunicat de presă pe care nu l-am băgat în seamă iniţial, însă nu ştiu cum s-a întamplat că am ajuns tot la el şi am zis să îi dau o şansă. Povestea spune că faimosul brand audio Bang & Olufsen a lansat o nouă pereche de căşti TWS denumită Beo […] The post Un cunoscut brand audio a lansat o pereche de căşti TWS ce au un preţ recomandat în Europa de 1200 euro (undeva la 6100 lei în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:20
Apple are o cotă importantă la nivel global pe piața de căști audio in-ear, iar noile AirPods Pro 3 îi vor ajuta să aibă un cuvânt de spus pe segmentul premium. Pe segmentul de căști TWS, Apple în 2024 a avut primul loc la nivel global cu o cotă situată între 17 – 23% în […] The post Trei funcții interesante de pe căștile Apple AirPods Pro 3 (3rd generation) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu trei noi modele (septembrie 2025) # Gadget.ro
Digi Mobil rămâne una dintre cele mai populare reţele telecom din România, una care într-un viitor nu foarte îndepărtat are şansa istorică de a deveni primul operator din ţara după numărul de clienţi (am detaliat aici). Digi Mobil şi-a îmbogăţit recent oferta de smartphone-uri cu trei noi modele astfel: Xiaomi 15T; Xiaomi 15T Pro; Samsung […] The post Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu trei noi modele (septembrie 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:10
Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max – detalii oficiale pentru două smartphone-uri flagship cu display secundar pe spate # Gadget.ro
Alături de Xiaomi 17, smartphone pe care l-am prezentat deja într-un articol separat, producătorul chinez a mai lansat alte două modele, Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max. Acestea sunt similare la nivel estetic, doar din punct de vedere hardware existând diferenţe în favoarea variantei Max (ecran mai mare, baterie mai solidă etc.) Xiaomi 17 […] The post Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max – detalii oficiale pentru două smartphone-uri flagship cu display secundar pe spate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
25 septembrie 2025
23:20
Xiaomi 17 – display LTPO OLED de 6.3 inci, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi baterie de 7000 mAh # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în ultimele ore o nouă serie flagship, una formată din smartphone-uri gândite să intre prin alunecare la tot ce înseamnă gama iPhone 17. Noua serie se numeşte Xiaomi 17 şi este formată din trei modele: Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max (aţi prins deja ideea). În articolul de faţă îl […] The post Xiaomi 17 – display LTPO OLED de 6.3 inci, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi baterie de 7000 mAh appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Piaţa auto de maşini noi din România se aglomerează şi asta nu datorită unor modele noi ale producătorilor consacraţi, ci din cauza invaziei de mărci chinezeşti. În ţara noastră avem cel puţin 10 branduri chinezeşti cu vânzări active, iar acestea vă sunt cunoscute deja: Baic, BYD, Chery, DFSK, Forthing, Geely, Jetour, Leapmotor, Lynk & Co […] The post Mărcile auto chinezeşti Omoda şi Jaecoo se vor lansa oficial în România pe 21 octombrie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Uneori este greu să găsești un titlu potrivit pentru un articol în care știi de la bun început ce vrei să transmiți. Trebuie să fii succint, dar să cuprinzi esența, iar în acest caz mi s-a părut mai greu de realizat asta. În fine, explic aici care este de fapt mesajul. Apare un moment în […] The post Upgrade sau replace? Cum putem avea un PC mai performant? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Ca în fiecare sfârșit de vară, respectiv început de toamnă, elevii și studenții, dar inclusiv părinții acestora, încep pregătirile pentru un nou an de studii. Pe lângă înnoirea garderobei și achiziția tuturor celor necesare activităților școlare și universitare, anumiți elevi (în special cei de liceu) și toți studenții au nevoie de PC-uri, iar unora le […] The post TOP 5: Recomandări de laptopuri pentru studenți și elevi appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
24 septembrie 2025
22:50
Probleme la Stellantis, gigantul auto urmând a opri temporar producţia în 6 fabrici din Europa # Gadget.ro
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto din lume, 2024 parcă a venit de nicăieri. Gigantul auto a vândut anul trecut doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023. În cifre exacte vorbim de un minus în vânzări de peste 800.000 unităţi […] The post Probleme la Stellantis, gigantul auto urmând a opri temporar producţia în 6 fabrici din Europa appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Logitech a lansat în România tastatura Signature Slim Solar+ K980, o soluție wireless care se încarcă cu orice tip de lumină (naturală sau artificială) # Gadget.ro
Logitech a anunţat lansarea în România a tastaturii Signature Slim Solar+ K980, o soluţie wireless alimentată de orice sursă de lumină, naturală sau artificială. Construită cu tehnologia Logi LightCharge și concepută pentru stilul de viață modern, această tastatură oferă un layout complet, o experiență de tastare similară celei de pe laptop și opțiuni inteligente de […] The post Logitech a lansat în România tastatura Signature Slim Solar+ K980, o soluție wireless care se încarcă cu orice tip de lumină (naturală sau artificială) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Azi am fost pentru prima dată „victima” roamingului involuntar, iar Orange m-a taxat automat cu 3.05 euro deşi am fost în România tot timpul # Gadget.ro
În timp am scris pe site mai multe articole legate de roamingul involuntar, ultimele două fiind chiar recente (2024 şi 2025). Vă spuneam în acele articole că indiferent că staţionaţi sau sunteţi doar în trecere, aveţi mare grijă la roamingul involuntar în zonele de graniţă. Trebuie să ştiţi că există riscul de a utiliza involuntar […] The post Azi am fost pentru prima dată „victima” roamingului involuntar, iar Orange m-a taxat automat cu 3.05 euro deşi am fost în România tot timpul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
eMAG a confirmat oficial când va organiza evenimentul de shopping al anului, Black Friday 2025 # Gadget.ro
Gataaa, ne apropiem de acel moment din an în care toată lumea ”se zombifică” şi cumpără şi cu click stânga şi cu click dreapta orice, doar că este la ofertă de Blaaaaacckkk Friiiiidaaaayyy. Şi cum singurul Black Friday care chiar respectă oarecum ideea originală este cel organizat de eMAG, haideţi să vedem când va trebui […] The post eMAG a confirmat oficial când va organiza evenimentul de shopping al anului, Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23 septembrie 2025
16:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 24.09 – 30.09.2025 este una destul de diversificată, cei interesaţi putând descoperi produse Parkside, haine, elemente decorative de toamnă, dispozitive pentru sănătate, device-uri pentru bucătărie, […] The post 5 gadgets de la Kaufland (24.09 – 30.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Începând cu 27 octombrie, clienţii de cartele prepay Telekom România Mobile vor fi migraţi în reţeaua Digi Mobil # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că la finalul săptămânii trecute au fost semnate documentele legale aferente achiziţiei Telekom România Mobile Communications de către Vodafone şi DIGI. Tot în acel articol vă transmiteam că DIGI va prelua toţi clienţii prepaid, transfer care se va realiza mai devreme decât am estimat iniţial. Se pare că clienţii de […] The post Începând cu 27 octombrie, clienţii de cartele prepay Telekom România Mobile vor fi migraţi în reţeaua Digi Mobil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
Deşi rămâne cea mai bine vândută maşină în Europa, Dacia Sandero reduce turaţiile în aşteptarea noului facelift # Gadget.ro
2024 a fost cu adevărat un an istoric pentru Dacia Sandero, aceasta fiind cea mai bine vândută maşină din Europa cu un total de 270.111 unităţi (la foarte mare distanţă de locurile 2 şi 3, Renault Clio şi Volkswagen Golf, ambele cu puţin peste 216.000 unităţi comercializate). 2025 a continuat la fel de bine, Dacia […] The post Deşi rămâne cea mai bine vândută maşină în Europa, Dacia Sandero reduce turaţiile în aşteptarea noului facelift appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
