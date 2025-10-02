Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult”

13:00

Gigi Neţoiu, fost investitor la Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Voluntari a declarat că a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori din Turcia. Acesta a ajuns chiar la masa negocierilor, alături de Anghel Iordănescu, dar şi de Angel Tîlvar, fostul ministru al Apărării Naţionale. Discuţiile nu s-au concretizat, chiar dacă Neţoiu şi investitorii […] The post A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” appeared first on Antena Sport.