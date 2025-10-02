Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult”
Antena Sport, 2 octombrie 2025 22:50
Mihai Stoica a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după eșecul cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a doua a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei l-a lăudat pe Octavian Popescu. Mijlocașul a revenit în primul 11 al campioanei după o pauză de o lună și jumătate. În meciul cu […]
• • •
Acum 30 minute
23:00
Titularul FCSB-ului, ironizat de elvețieni: „Ce face pe teren e un mister. Așa i-a spus patronul” # Antena Sport
Titularul FCSB-ului, Valentin Crețu, a fost ironizat de elvețieni după ce Young Boys s-a impus în fața campioanei României, scor 2-0. Aceștia l-au taxat pe fundașul dreapta pentru erorile comise pe parcursul meciului din etapa a doua a grupei de Europa League. Valentin Crețu a revenit în echipa de start a FCSB-ului după o absență […]
22:50
Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult” # Antena Sport
Acum o oră
22:40
Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că va face mai multe transferuri la FCSB în următorul mercato, cel de iarnă. Patronul FCSB-ului a precizat că vor urma şi mai multe plecări. David Kiki şi Malcom Edjouma nu vor mai continua din iarnă la FCSB. Gigi Becali a anunţat plecări de la FCSB şi veniri […]
22:40
Scenariu SF în Roma – Lille! Italienii au ratat trei penalty-uri la aceeași fază. Cum a fost posibil # Antena Sport
Momente incredibile la partida dintre AS Roma și LOSC Lille, din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League. Gruparea din Hexagon s-a impus la limită pe Stadio Olimpico, însă a avut de partea sa și norocul. În minutul 82 al partidei, formația antrenată de Gian Piero Gasperini a beneficiat de o lovitură […]
22:30
Jurnal Antena Sport | Francezul pe care Mihai Leu l-a inspirat să fie campion în România, gata de record # Antena Sport
22:30
Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” # Antena Sport
Denis Alibec a răbufnit după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Atacantul a fost titular, însă a fost schimbat la pauză, în locul lui fiind trimis în teren Daniel Bîrligea. Denis Alibec a fost întrebat despre rotația jucătorilor de la FCSB. Atacantul de 34 de […]
22:30
Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Hai, la revedere” # Antena Sport
Acum 2 ore
22:10
Dennis Politic, cu gândul la derby-ul cu Craiova după eșecul din Europa League: „Îmi doresc mult victoria” # Antena Sport
Dennis Politic e deja cu gândul la derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova, după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în a doua etapă a grupei de Europa League. Mijlocașul evoluat din minutul 60 în duelul cu elvețienii, atunci când l-a înlocuit pe Octavian Popescu. Dennis Politic s-a declarat bucuros pentru […]
22:10
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe portarul Ştefan Târnovanu (25 de ani) după înfrângerea FCSB-ului cu Young Boys Berna, scor 0-2. Becali e de părere că Becali e vinovat la ambele goluri ale elveţienilor, marcate de Joel Monteiro. Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu "Eu spun așa, e o echipă […]
21:40
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei # Antena Sport
Jucătorul care a reușit „dubla" în FCSB – Young Boys nu mai marcase un gol de opt luni. Joel Monteiro (26 de ani) a avut o primă repriză de vis în meciul din etapa a doua a grupei de Europa League. Joel Monteiro a deschis scorul în minutul 11, cu un șut din marginea careului, […]
Acum 4 ore
21:10
Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională # Antena Sport
Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine. Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine […]
21:00
Gabi Balint (62 de ani) a anticipat corect că Gigi Becali va ordona 3 schimbări la pauză în meciul FCSB – Young Boys Berna. Nemulţumit de scorul de pe tabelă, 0-2 şi de jocul prestat de echipa lui, Gigi Becali a mutat imediat la pauză. Predicţia lui Gabi Balint s-a adeverit! FCSB, 3 schimbări la […]
21:00
Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie # Antena Sport
Liverpool continuă să primească lovitură după lovitură, la câteva zile de la eșecul cu Galatasaray, din grupa principală de UEFA Champions League. Accidentat în meciul de la Istanbul, portarul Alisson va lipsi destul de mult de pe gazon. Brazilianul a ieșit de pe teren în minutul 56 al disputei pierdute de campioana Angliei, iar verdictul […]
20:40
20:40
20:30
20:30
20:20
Start de coșmar pentru FCSB în confruntarea cu Young Boys! S-a accidentat după 10 minute, iar campioana a primit gol # Antena Sport
FCSB a primit vizita celor de la Young Boys Berna, pe Arena Națională din București. Confruntarea din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League a început cum nu se poate mai prost pentru campioana României. Malcom Edjouma a suferit o accidentare serioasă și după doar zece minute a fost nevoit să părăsească […]
20:20
19:50
Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: “3 schimbări la pauză”. Ce a spus Ilie Dumitrescu # Antena Sport
Gabi Balint (62 de ani) a analizat echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Young Boys Berna. FCSB – Young Boys Berna poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:45. Balint a transmis tranşant că nu are încredere în echipa de start a FCSB-ului din […]
19:40
Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională # Antena Sport
Fiul lui Zinedine Zidane a fost convocat în premieră la o echipă națională de seniori, după ce a ales să reprezinte Algeria. Luca Zidane evoluează pe postul de portar. Selecţionerul naţionalei algeriene, Vladimir Petkovic, a anunţat joi lotul pe care Algeria se va baza în următoarea etapă a calificărilor pentru Cupa Mondială. În premieră a fost convocat şi fiul lui Zinedine Zidane, portarul Luca […]
19:20
Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen # Antena Sport
A fost scandal la Arena Naţională înainte de startul meciului FCSB – Young Boys Berna din Europa League. Fanii elveţieni s-au împins cu jandarmii, cel mai probabil nemulţumiţi că nu erau lăsaţi să intre în arenă toţi odată. Scandal înainte de FCSB – Young Boys Berna La un moment dat jandarmii au folosit şi spray […]
Acum 6 ore
19:00
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo” # Antena Sport
FCSB caută a doua victorie consecutivă în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României primește vizita celor de la Young Boys Berna, iar disputa are loc pe Arena Națională din București. Într-o intervenție telefonică dinaintea partidei, Gigi Becali a anunțat care este primul nume care va părăsi gruparea roș-albastră în perioada de transferuri din […]
18:50
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți” # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit declarații despre titularul surpriză de la FCSB pentru partida cu Young Boys, din etapa a doua a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a vorbit despre Octavian Popescu, jucător anunțat în echipa de start de Gigi Becali. Mijlocașul campioanei a fost rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor. El a fost ultima […]
18:40
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor # Antena Sport
Farul Constanţa a emis un comunicat surprinzător. Echipa constănţeană a precizat că Ianis Zicu nu e antrenorul principal al echipei. Ianis Zicu a participat până acum la interviurile de după meciuri şi la conferinţele de presă. Totuşi, antrenorul din acte al echipei este Cristian Sava. Farul a transmis că Ianis Zicu nu e antrenorul constănţenilor! […]
18:20
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore # Antena Sport
Charles Leclerc a declarat că fanii echipei Ferrari nu ar trebui să se aştepte la miracole la Marele Premiu din Singapore, din acest weekend, şi consideră că şansele echipei italiene de a câştiga o cursă în acest sezon sunt neglijabile, relatează Reuters. Marele Premiu din Singapore se vede exclusiv în Universul Antena. Antrenamentele sunt transmise […]
18:00
După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 € # Antena Sport
CFR Cluj e aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Gruparea patronată de Neluţu Varga ar putea să îl aducă pe Hakim Ziyech (32 de ani), jucător cotat în trecut la 50 de milioane de euro! Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro, Ziyech este liber de contract după despărţirea de formaţia din […]
18:00
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” # Antena Sport
Universitatea Craiova debutează joi seară în grupa principală de UEFA Conference League și înfruntă Rakow, formație din prima ligă poloneză. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o serie de două etape consecutive fără victorie în campionat. Gigi Becali a vorbit în ziua partidei, având în vedere că și FCSB evoluează în cupele europene și i-a […]
17:50
După Kurt Zouma, CFR Cluj e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.00.000 € # Antena Sport
17:40
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” # Antena Sport
Milionarul român care încasează trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților lui. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit că a angajat mai mulți muncitori imigranți la hotelul pe care îl deține. Fostul șef de la LPF a transmis chiar faptul că și-a „salvat" afacerile în momentul în care […]
17:20
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene # Antena Sport
Celta Vigo – PAOK, duelul din etapa a doua a grupei de Europa League, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 22:00. Răzvan Lucescu îi înfruntă pe spaniolii la care evoluează portarul Ionuț Radu. Radu se află într-o formă excelentă la Celta Vigo, el apărând un penalty în duelul din ultima […]
Acum 8 ore
17:10
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie de pe as.ro. 1. Stanciu, out de la naţională Nicolae Stanciu va rata meciurile României cu Moldova şi Austria. Vestea a fost confirmată de Răzvan Raţ, care a anunţat că Stanciu va lipsi o lună din cauza unei accidentări. 2. A vrut […]
17:00
Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia # Antena Sport
Raków Częstochowa este adversara Universității Craiova în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League. Partida din Polonia va fi una foarte importantă pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, fiind și prima din această fază a competiției. Chiar dacă vor juca la aproximativ 1.000 de km de casă, oltenii vor avea parte de susținere […]
16:50
Viața activă și pasiunile sportive merg mână în mână cu confortul și echilibrul din mediul în care trăiești. Fie că practici yoga, arte marțiale, alergare, ciclism sau pur și simplu îți dorești un spațiu acasă unde să asculți muzica preferată sau să urmărești meciuri pe sistem home cinema, acustica casei devine un element esențial. Înainte […]
16:40
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că e posibil să ajungă şi el la stadion pentru meciul FCSB – Young Boys, din Europa League. FCSB – Young Boys e în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45. În prima etapă a grupei principale din UEFA Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0, […]
16:40
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start # Antena Sport
Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune. Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și […]
16:40
Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…” # Antena Sport
Mirel Rădoi se află sub presiune înaintea partidei dintre Rakow și Universitatea Craiova. Meciul de debut al oltenilor în grupa de Conference League se va disputa azi, de la
16:30
Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” # Antena Sport
Universitatea Craiova se află în fața unui meci important, la debutul în grupa principală a UEFA Conference League. Rakow este adversara echipei antrenate de Mirel Rădoi, în runda inaugurală. Transferat în această vară în Bănie, Assad Al-Hamlawi a vorbit la conferința de presă despre duelul contra formației poloneze, el evoluând în Ekstraklasa în a doua […] The post Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” appeared first on Antena Sport.
16:20
Revenire importantă la Dinamo înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunțat o revenire importantă la Dinamo, înaintea meciului cu Unirea Slobozia, din etapa a 12-a din Liga 1. Cristi Mihai s-a refăcut și e apt pentru duelul care se va disputa vineri, de la ora 20:30. Cristi Mihai s-a accidentat în urmă cu aproape o lună, la naționala U21. Mijlocașul de 21 de ani […] The post Revenire importantă la Dinamo înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens” appeared first on Antena Sport.
16:10
Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: “Îmi doresc să trag echipa după mine”. Ce a spus despre placare # Antena Sport
Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo în acest sezon. Tânărul de 22 de ani are planuri mari alături de formaţia din Ştefan cel Mare şi visează să câştige un trofeu alături de “câini”. Cîrjan speră să dea lovitura anul acesta şi să dea tot ce are mai bun. Fostul […] The post Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: “Îmi doresc să trag echipa după mine”. Ce a spus despre placare appeared first on Antena Sport.
15:50
Gabi Tamaş, partenerul lui Dan Alexa la Asia Express, a dezvăluit care a fost prima sa maşină, cumpărată pe vremea când nu câştiga bani buni din fotbalul românesc sau mondial. Fostul fundaş al naţionalei susţine că şi-ar fi dorit să îşi cumpere un Audi TT, dar nu a avut bani decât pentru un Audi A6 […] The post Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! “Am luat-o la mâna a doua” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova # Antena Sport
Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 12 din Liga 1. Pentru Kovacs, acesta va fi abia al cincilea meci din acest sezon pe plan intern. Precedentele patru meciuri pe care le-a arbitrat Kovacs în Liga 1 s-au încheiat la egalitate, printre care şi derby-ul dintre Rapid şi […] The post Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
15:00
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari # Antena Sport
Toronto Maple Leafs, evaluată la 4,25 miliarde de dolari, este considerată cea mai valoroasă echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), conform unei cercetări efectuate de Sportico, în timp ce valoare medie a unei echipe din ligă este la cotată la 2,1 miliarde, transmite Reuters. Echipa canadiană conduce pentru al cincilea an […] The post Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari appeared first on Antena Sport.
14:50
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Echipa este evaluată la peste 4 miliarde de dolari # Antena Sport
14:30
Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start a campioanei FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna, ce va avea loc în această seară, de la 19:45, în runda a doua a grupei de Europa League. Patronul roş-albaştrilor mizează pe Denis Alibec atunci când vine vorba despre marcatorii echipei sale de pe Arena Naţională. Ar fi […] The post Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” appeared first on Antena Sport.
14:10
Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină # Antena Sport
Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA. Printre cei afectaţi s-au numărat preşedintele FFI, Mehdi Taj, selecţionerul Amir Ghalenoei şi alţi […] The post Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină appeared first on Antena Sport.
13:40
Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei principale Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Mirel Rădoi debutează pe terenul polonezilor de la Rakow, echipă la care joacă fundaşul naţionalei României, Bogdan Racoviţan. Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT […] The post Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
13:40
OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a rupt şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României # Antena Sport
Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că […] The post OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a rupt şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României appeared first on Antena Sport.
13:20
Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026. Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi […] The post Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep appeared first on Antena Sport.
13:00
A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” # Antena Sport
Gigi Neţoiu, fost investitor la Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Voluntari a declarat că a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori din Turcia. Acesta a ajuns chiar la masa negocierilor, alături de Anghel Iordănescu, dar şi de Angel Tîlvar, fostul ministru al Apărării Naţionale. Discuţiile nu s-au concretizat, chiar dacă Neţoiu şi investitorii […] The post A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” appeared first on Antena Sport.
