Klaus Iohannis, lăsat fără casă. ANAF a preluat imobilul

Cotidianul de Hunedoara, 2 octombrie 2025 22:50

Inspectorii ANAF au preluat, astăzi, [...]

• • •

Acum 30 minute
22:50
URSS și Rusia au cerut să intre în NATO Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților [...]
Acum o oră
22:40
Nicușor Dan nu e lent, viteza ”e prea mare„ Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor spune despre  președintele Nicușor Dan [...]
22:30
Lagăre de muncă din cauza implanturilor mamare Cotidianul de Hunedoara
Kim Jong Un consideră implanturile mamare un [...]
Acum 2 ore
21:30
Grup mixt româno-bulgar, în luptă cu traficul de mărfuri Cotidianul de Hunedoara
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia națională [...]
Acum 4 ore
21:00
„Ce ar trebui să învețe România de la R. Moldova” Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniuniunii Comunităţii Politice [...]
20:40
Direcțiile de sănătate publică, schimbate din temelii Cotidianul de Hunedoara
Am avut discuția, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este [...]
20:30
Incredibil, fanii elvețieni se bat cu jandarmii la Arena Națională! S-au dat cu gaze lacrimogene! Cotidianul de Hunedoara
La ora 19.45 începe pe Arena Națională confruntarea [...]
20:20
Iașiul, „gazdă bună” de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva Cotidianul de Hunedoara
În pofida temperaturilor scăzute, autoritățile se așteaptă [...]
19:40
Marcajul galben de la Piața Victoriei. „Amenda e sigură” Cotidianul de Hunedoara
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță [...]
19:20
Conducerea DSP, pe făraș. Mâine voi semna ordinul Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri [...]
Acum 6 ore
19:00
Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video) Cotidianul de Hunedoara
Raportul Parchetului în cazul Georgescu a fost prezentat la [...]
18:30
Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege Cotidianul de Hunedoara
A fost aprobat proiectul de lege privind [...]
17:40
Centru pentru reabilitarea și integrarea tinerilor cu adicții, la Galați Cotidianul de Hunedoara
În județul Galați va fi construit un centru pentru reabilitarea și integrarea [...]
17:20
Saakașvili cheamă la protestul ”ultimei șanse” în Georgia Cotidianul de Hunedoara
Guvernul avertizează că va riposta la orice tentativa de „revoluție" [...]
Acum 8 ore
17:10
Următoarele 24 de ore, avertisment din cauza ploilor! Cotidianul de Hunedoara
Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor [...]
17:00
Baza de la Deveselu a rămas fără finanţare Cotidianul de Hunedoara
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare după paraliziei bugetare [...]
16:20
Parchetul intră pe fir. Spitalul Sf. Maria din Iași, aviz ilegal de funcționare Cotidianul de Hunedoara
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătații de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" [...]
16:00
Fost comandant NATO: Alianța nu trebuie să facă asta! Cotidianul de Hunedoara
"Cea mai mare provocare pentru NATO în acest moment este să-și țină cumpătul", declară fostul șef al Supreme Allied Command Transformation [...]
16:00
Viktor Orban. Uniunea Europeană a decis să meargă la război Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a decis să meargă la război [...]
15:30
Ministrul Apărării despre producția de drone. Ce rol are Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu [...]
Acum 12 ore
15:00
Europa, aproape de un ”moment Franz Ferdinand” Cotidianul de Hunedoara
Propaganda rusă este combătută nu prin apel la bun simț, ci tot prin propagandă [...]
14:40
Zelenski cere garanții de securitate scrise Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski  a solicitat joi, în discursul [...]
14:30
România s-a împrumutat după rectificare Cotidianul de Hunedoara
România a ieșit astăzi pe piețele externe să se împrumute în euro prin vânzarea de obligațiuni [...]
14:10
Lucescu ar putea rămâne fără Stanciu Cotidianul de Hunedoara
În loc să primim vești bune, mai ales despre jucătorii care activează în afara granițelor, ne parvin numai informații rele [...]
14:00
Producția de porumb e la pământ Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile din județ anunță că anul acesta producția este cea mai mică din ultimii 35 de ani. [...]
13:50
Baiaram contra Racovițan la revenirea în Europa a oltenilor Cotidianul de Hunedoara
Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, spunea că echipa sa este ca un bebeluș care vrea să tot crească în Europa și nu să rămână pe loc. [...]
13:30
Variante de achiziție a unui apartament, dacă nu ai avans pentru credit Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă regulile bancare sunt stricte, există câteva modalități prin care lipsa avansului poate fi suplinită sau compensată. [...]
13:20
Virusul West Nile își face de cap Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a murit iar alte persoane sunt bolnave de meningită cauzată de virusul West Nile. Cazurile s-au înregistrat (...) [...]
12:50
Bani frumoși pentru influenceri. Cât plătește Israelul Cotidianul de Hunedoara
"În primul rând, putem lupta pe frontul mediatic. Am discutat despre asta cu ministrul de Finanțe. Va trebui să investim în asta foarte mult", Benjamin Netanyahu [...]
12:50
Alertă! Pericol de viituri în cinci județe Cotidianul de Hunedoara
Se anunță un weekend plin pentru angajații ISU, autorități și nu numai. Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod roşu [...]
12:30
Trasee turistice închise Cotidianul de Hunedoara
Nu e de mers la munte zilele acestea. Mai multe trasee au fost inchise din cauza condițiilor meteo. Vezi zonele afectate [...]
12:20
WSJ: SUA vor oferi informații secrete Kievului pentru a lovi Rusia Cotidianul de Hunedoara
Wall Street Journal afirmă că de acum Ucrainei îi va fi mai ușor să lovească rafinării, conducte și centrale electrice din Rusia [...]
12:10
Nicușor le vorbește partenerilor din UE despre anularea alegerilor Cotidianul de Hunedoara
Raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidenţiale în decembrie 2024 va fi prezentat joi, la reuniunea Comunităţii [...]
11:50
Nemulțumiți de abdomenul lui Isus Cotidianul de Hunedoara
Pe ce bază și ce experiență au avut pictorii selectați pentru realizarea acestor picturi care vor dăinui pe vecie în acest sfânt lăcaș? [...]
11:40
„Fără Rabla, vindem de patru ori mai puțin“ Cotidianul de Hunedoara
Un oficial Dacia a cerut guvernului să decidă din timp dacă programul va continua sau nu, astfel încât companiile [...]
11:30
Eșecuri pe linie la summitul UE de la Copenhaga Cotidianul de Hunedoara
Summitul informal UE care a avut loc la Copenhaga, după incidentele cu drone și avioane ruse, s-a încheiat cu un blocaj la nivel european [...]
10:50
Am umplut depozitele de gaze la 100% Cotidianul de Hunedoara
Depozitele de gaze din România sunt pline la 100% din capacitate, potrivit datelor centralizate de la operatorii [...]
10:40
Cod roșu de ploi Cotidianul de Hunedoara
În două județe din sud, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 - 110 l/mp. [...]
10:40
FLYONE Airlines extinde frecvențele de zbor Cotidianul de Hunedoara
 FLYONE AIRLINES anunță creșterea frecvențelor de operare pe patru destinații cheie, începând cu sezonul de iarnă 2025 [...]
10:20
Trotinele electrice, interzise în anumite zone Cotidianul de Hunedoara
Trotinetele electrice vor fi interzise în mai multe zone, inclusiv în curţile instituţiilor de învăţământ. [...]
Acum 24 ore
10:10
Sfințirea Catedralei Neamului, în linie dreaptă Cotidianul de Hunedoara
Mai e puțin până sfințirea Catedralei Naţionale când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sluji la Bucureşti [...]
10:00
Percheziții la „Butoane“ Cotidianul de Hunedoara
Cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie [...]
09:20
Ce au cu Emil Constantinescu? Cotidianul de Hunedoara
Atacurile la Institutul Levantului nu-l vizează neapărat pe Emil Constantinescu, cît clădirea în care el își desfășoară activitatea. [...]
09:20
Un miliardar grec intră pe piața românească de asigurări Cotidianul de Hunedoara
Europe Holdings, cunoscută publicului larg prin achiziția clubului de fotbal Olympiacos în 1993, face parte din conglomeratul Intracom [...]
09:10
România în alertă de ploi și ninsori Cotidianul de Hunedoara
 De astăzi până sâmbătă, românii se vor cam zgribuli din cauza temperaturilor, a ploilor și chiar a ninsorilor. [...]
08:50
Frig și vijelie de cod portocaliu în București Cotidianul de Hunedoara
Pregătiți puloverele, gecile groase și umbrelele. Se anunță niște zile deosebit de reci în București, cu vânt [...]
08:30
Zelenski: Rusia, o amenințare globală Cotidianul de Hunedoara
Zelenski: Este crucial ca țările europene, SUA și națiunile G7 și G20 să ia măsuri reale pentru pace și securitate [...]
08:20
Președintele implicat în securitatea Europei Cotidianul de Hunedoara
 Nicuşor Dan participă, astăzi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga. [...]
07:10
Armată voluntară pentru tineri Cotidianul de Hunedoara
Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, [...]
