EXCLUSIV ZF CORPORATE. Cât au cumpărat administratorii de fonduri de pensii private Pilon II din datoria emisă de Ministerul Finanţelor de la începutul lui 2025
Ziarul Financiar, 3 octombrie 2025 00:15
Fondurile de pensii private (Pilon II) au devenit unul dintre principalii finanţatori ai statului român în acest an. Între 1 ianuarie şi 31 iulie 2025, aproape 23% din totalul titlurilor de stat în lei emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară au fost cumpărate de aceste fonduri, arată datele dintr-o scrisoare ASF adresată senatului României în contextul unei iniţiative a partidului AUR de opţionalizare a contribuţiei.
Marius Pandel, Animawings: Peste jumătate din piaţă este acoperită de jucători low-cost. Nu am vrut să intrăm într-un segment saturat, ci să oferim o alternativă full-service # Ziarul Financiar
Animawings, companie aeriană controlată de fraţii Pandel prin Christian Tour, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu extinderea flotei Airbus A220 şi creşterea accelerată a reţelei interne de rute. „Deşi pentru public proiectul pare nou, în realitate accelerarea de azi este rezultatul unei planificări începute în 2020“, a spus Marius Pandel, preşedintele companiei, în emisiunea CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
Business sportiv. Paşi timizi către dezvoltare. Zece mari bazine de înot, a căror valoare totală se ridică la 370 milioane lei, sunt în construcţie în mai multe oraşe din ţară # Ziarul Financiar
Zece mari bazine de înot urmează a fi construite în mai multe oraşe din ţară după investiţii totale ce se ridică la 370 milioane lei, potrivit datelor IBC Focus, companie de date pentru sectorul de construcţii. Proiectele vin să contribuie la dezvoltarea infrastructurii sportive din zona înotului, de altfel deficitară pe plan local.
Sorin Pâslaru, ZF: După atâta eficientizare/restructurare/reformare şi îngheţare a pensiilor şi salariilor, iată că guvernul livrează la rectificare un deficit bugetar egal cu cel de anul trecut, de 8,5% din PIB. Parcă se prăbuşea ţara şi nu ne mai împrumuta nimeni fără 7% din PIB deficit în 2025. Mai înţelege cineva ceva din modul cum sunt administrate finanţele României? # Ziarul Financiar
Necesar mare de bani: România a ieşit din nou pe pieţele externe ca să se împrumute în euro pe 7 ani, 12 ani şi pe 20 de ani # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a ieşit din nou să se împrumute pe pieţele externe, de această dată lansând obligaţiuni în euro cu maturităţile pe 7 ani, pe 12 ani şi pe 20 de ani. Astfel, tranşele de euroobligaţiuni au scadenţele în 2033, 2037 şi 2045, conform Bloomberg.
Bursă. Studiu CFA: Statul poate profita de maximele de la Bursa de Valori pentru a vinde din deţineri la Hidroelectrica, Romgaz şi Nuclearelectrica. „Poate atrage între 12 şi 18 mld. lei. Apetit există“ # Ziarul Financiar
Statul român ar putea atrage între 12 şi 18 miliarde de lei prin vânzarea unor pachete suplimentare de acţiuni la companii precum Hidroelectrica (H2O), Romgaz (SNG) şi Nuclearelectrica (SNN), fără să piardă controlul asupra acestora, arată o analiză realizată de CFA România, asociaţia profesioniştilor în investiţii.
ZF Private Health. Medicul Mario Grigoraşcu, fondatorul clinicilor Medic Line din Bucureşti: Investim în a patra clinică şi avem în plan un spital. Piaţa serviciilor medicale private va continua să crească pentru că nevoia este foarte mare # Ziarul Financiar
Medicul Mario Grigoraşcu, fondatorul Medic Line din Bucureşti, va deschide până la final de an a patra clinică în sectorul 6 şi are în plan şi o investiţie într-un spital, specializat inclusiv în oncologie.
ZF Agropower. Avantaj Distribution, companie care cultivă pepeni pe 150 de hectare în Slobozia, investeşte aproape 2 mil. euro în dublarea capacităţii de depozitare, din fonduri proprii # Ziarul Financiar
Avantaj Distribution, unul dintre cei mai mari producători de pepeni din România, care are o suprafaţă cultivată de 150 de hectare în Slobozia, vrea să-şi dubleze capacitatea de depozitare, iar în acest proiect investeşte 1,7-2 milioane de euro, potrivit lui Mihai George, administratorul companiei, care a pornit ca o afacere mică, de familie.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la corporaţie, la antreprenoriat: Constantin Catruc şi Alexandru Rădulescu, foşti corporatişti, au reuşit, cu zero experienţă în HoReCa, să ajungă la afaceri de aproape 2 mil. lei cu cinci cafenele 5 to go # Ziarul Financiar
Unii oameni visează ani întregi să îşi lase jobul de birou pentru a-şi urma pasiunea. Alţii fac pasul mai repede. Constantin Catruc şi Alexandru Rădulescu au demonstrat că prietenia şi curajul pot fi ingredientele de bază pentru o afacere reuşită.
METRO îşi extinde magazinele din România care sunt şi minidepozite: „Între 2022 şi 2025, investiţiile au fost de ordinul a zeci de milioane de euro“ # Ziarul Financiar
METRO România, unul dintre cei mai puternici actori din comerţul alimentar local, îşi extinde magazinele de pe plan autohton, dezvoltând, printre altele, suprafaţa de depozitare a acestora.
OMV Petrom intră în piaţa de PPA-uri cu unul dintre cele mai mari portofolii verzi în dezvoltare # Ziarul Financiar
Cu 2,5 GW de energie verde în dezvoltare, OMV Petrom, unicul producător local de petrol şi gaze, face următorul pas şi intră pe piaţa de PPA-uri, contracte cu energie verde pe termen lung.
Business sportiv. Turismul sportiv câştigă tot mai mult teren în rândul pasionaţilor de sport, care sunt tot mai dispuşi să călătorească pentru a participa la competiţii sportive. Trei sferturi dintre participanţii la competiţii s-au deplasat în alt judeţ pentru un concurs în ultimul an # Ziarul Financiar
Pasionaţii de sport au început să meargă tot mai mult la competiţii în afara oraşelor în care locuiesc, fiind o tendinţă în creştere în ultimii ani, confirmată şi de datele din studiul Endurance RO-Index, bazat pe un sondaj realizat pe răspunsurile concurenţilor care au participat în anul precedent la competiţii de alergare, ciclism sau triatlon, realizat de Quantix.
Omniasig la 30 de ani pe piaţa locală. Omniasig a subscris în trei decenii prime de 31 mld. lei, a plătit daune de peste 18 mld. lei, a emis 35 mil. poliţe şi a instrumentat 4 mil. dosare de daună. Mihai Tecău, CEO, Omniasig: Diversitatea este un actor important, iar piaţa ne va îndemna să aducem tot mai des noutate clienţilor # Ziarul Financiar
Omniasig, cea mai mare companie din portofliul local al grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG) a încheiat trei decenii de prezenţă pe piaţa românească cu subscrieri de aproape 31 mld. lei, despăgubiri plătite de peste 18 mld. lei, aproape 7 milioane de clienţi, 35 de milioane de poliţe emise şi 4 milioane de dosare de daună instrumentate în ultimii 30 de ani. În perspectivă, compania se uită către un viitor al diversităţii, iar digitalizarea şi automatizarea dau tonul evoluţiei pieţei, care va impune mai des noutate pentru clienţi.
Generaţia Z, în câteva cuvinte: curaj, pragmatism, flexibilitate, inovaţie, sens. Cum ţine pasul mediul universitar cu o generaţie care reprezintă o adevărată provocare şi cum îi pregăteşte şcoala pe tinerii gen Z pentru viaţă # Ziarul Financiar
Când spui gen Z, spui flexibilitate, tehnologie, pragmatism, inovaţie, sens şi curaj. Tinerii de astăzi vor să găsească sensul în tot ceea ce fac, vor să simtă că aduc un plus în comunitatea lor, sunt deschişi, flexibili şi au curaj să spună ce gândesc, ce simt şi ce cred cu adevărat.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Dobre, TradeVille: Piaţa listărilor la Bucureşti se dezgheaţă. Era păcat să nu te listezi pe maxime istorice, ar fi fost o oportunitate ratată. Radu Dăscălescu, TradeVille, despre listarea Grup EM: Ne bazăm integral pe retail # Ziarul Financiar
Piaţa listărilor de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti pare a se dezgheţa odată cu pregătirile realizate pentru oferta derulată de Grup EM, care începe astăzi şi durează aproximativ două săptămâni, cât şi cu cele aflate în pregătire de la Cris-Tim, IT Genetics şi Christian Tour.
Mihai Bordeanu, Dacia: Instabilitatea fiscală precum eliminarea şi reintroducerea impozitului pe cifra de afaceri afectează planul de investiţii, iar suspendarea Rabla ne-a afectat direct vânzările # Ziarul Financiar
Nu taxa în sine deranjează, ci lipsa de predictibilitate afectează planurile de investiţii, explică Mihai Bordeanu, managing director, Dacia, brand South Eastern Europe & country head România şi preşedinte al ACAROM, într-un interviu acordat ZF.
Disponibilizări masive au loc în industria auto europeană. Polonia este de asemenea în pericol # Ziarul Financiar
Sectorul auto european se confruntă cu provocări semnificative, care au dus la concedieri masive şi opriri temporare ale producţiei la multe fabrici. Conform datelor publicate de Asociaţia Europeană a Componentelor Auto (CLEPA), anul trecut s-au pierdut 54.000 de locuri de muncă, iar acest scenariu s-ar putea repeta anul acesta. Industria auto poloneză resimte de asemenea efectele a ceea ce se întâmplă în întreaga Europă, scrie Business Insider.
Ungaria mai are un pic şi devine hub regional de energie: este abonată şi la gazele americane, şi la cele ruseşti şi la cele azere. Şi are interconexiuni în toate cele patru direcţii cardinale, inclusiv pentru a avea acces la terminale de GNL de la Mediterana şi la gazele din Marea Neagră # Ziarul Financiar
Elevii români studiază limbi străine de mici. România este pe locul şase în UE după elevii de gimnaziu care învaţă cel puţin două limbi străine. O pondere de 94,6% dintre elevii români de gimnaziu învaţă cel puţin două limbi străini. Media UE este de 59,5% # Ziarul Financiar
România se află printre fruntaşele Europei la capitolul studiului limbilor străine la gimnaziu, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, statisticile europene arată că o pondere de 94,6% dintre elevii de gimnaziu din România învăţau cel puţin două limbi limbi străine în anul 2023, procent ce o plasează pe locul şase în Uniunea Europeană şi mult peste media europeană de 59,5%.
De ce ajung companiile antreprenoriale în impas chiar şi după 30 de ani de funcţionare? Aliz Kosza, business mentor: Cea mai mare provocare a companiilor este şi rămâne zona organizaţională # Ziarul Financiar
Fără un leadership autentic şi o cultură organizaţională solidă, chiar şi companiile cu zeci de ani de istorie riscă să intre într-un impas greu de depăşit, susţine Aliz Kosza, business mentor. Ea susţine că motivul impasurilor dintr-o astfel de companie nu ţine neapărat de piaţă, ci de zona organizaţională, unde lipsa leadershipului produce dezechilibre majore.
Piaţa fondurilor mutuale, concentrată prin reţele bancare, a trecut recent pragul de 1 milion de investitori. Cum văd bancherii şansa de creştere a industriei? Ce spun Omer Tetik de la Banca Transilvania, Sergiu Manea de la BCR, Claudiu Cercel de la BRD şi Mihail Ion de la Raiffeisen # Ziarul Financiar
Ömer Susli continuă expansiunea în real estate: cumpără o clădire de birouri în centrul Capitalei de la Allianz Ţiriac, care are peste 8.000 mp # Ziarul Financiar
Piaţa investiţiilor imobiliare din România marchează o nouă tranzacţie în segmentul de birouri, după ce Praktiker Real Estate România, compania controlată de omul de afaceri Ömer Susli, a semnat un antecontract de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire amplasată pe strada Căderea Bastiliei nr. 80-84 din Bucureşti. Imobilul are o suprafaţă de 8.031 mp, iar valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Finalizarea este condiţionată de avizul Consiliului Concurenţei.
Ce spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre spitalul ieşean Sf. Maria, unde au murit şapte copii: În secţia de Terapie Intensivă se intră ca în gară / Nu există spaţii pentru spălat pe mâini sau pentru dezinfectare # Ziarul Financiar
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a prezentat joi rezultatele verificărilor făcute la Spitalul Sf. Maria din iaşi, unde mai mulţi copii au murit în urma unor infecţii nesocomiale. „În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară”, spune ministrul.
Gen Z Sondaje. Cel mai bun prieten vine la tine cu o propunere: hai să deschidem un business! Care este prima ta reacţie ? # Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
Start-up-ul românesc de biotech The Cat Health Company a atras o nouă finanţare de 1,2 mil. dolari pentru a dezvolta terapii care prelungesc viaţa pisicilor # Ziarul Financiar
Start-up-ul de biotehnologie The Cat Health Company (TCHC), care dezvoltă terapii pentru creşterea longevităţii felinelor, a obţinut o nouă rundă de finanţare în valoare de 1,2 milioane de dolari. Runda vine la aproximativ un an după ce compania a atras o primă finanţare pre-seed de 500.000 de euro, condusă de fondul de investiţii Early Game Ventures.
