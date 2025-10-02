Sorin Pâslaru, ZF: După atâta eficientizare/restructurare/reformare şi îngheţare a pensiilor şi salariilor, iată că guvernul livrează la rectificare un deficit bugetar egal cu cel de anul trecut, de 8,5% din PIB. Parcă se prăbuşea ţara şi nu ne mai împrumuta nimeni fără 7% din PIB deficit în 2025. Mai înţelege cineva ceva din modul cum sunt administrate finanţele României?

00:15

Omniasig, cea mai mare companie din portofliul local al grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG) a încheiat trei decenii de prezenţă pe piaţa românească cu subscrieri de aproape 31 mld. lei, despăgubiri plătite de peste 18 mld. lei, aproape 7 milioane de clienţi, 35 de milioane de poliţe emise şi 4 milioane de dosare de daună instrumentate în ultimii 30 de ani. În perspectivă, compania se uită către un viitor al diversităţii, iar digitalizarea şi automatizarea dau tonul evoluţiei pieţei, care va impune mai des noutate pentru clienţi.