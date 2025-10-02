Ieșire fără precedent, după eșecul Universității Craiova: „Rar mă enervez, dar acum...Avem o mare problemă”

23:50

FCSB a fost amendată cu 80.000 de lei după partida cu Young Boys din Europa League, încheiată cu victoria elvețienilor scor 2-0. Societatea care s-a ocupat de pază și protecție a primit și ea o amendă de 3000 de lei.Conform comunicatului Jandarmeriei, în urma incidentelor de dinaintea fluierului de start, patru suporteri de la Young Boys au primit interdicții pe stadion pe un an și au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei. ...