Ieșire fără precedent, după eșecul Universității Craiova: „Rar mă enervez, dar acum...Avem o mare problemă”
Gazeta Sporturilor, 3 octombrie 2025 00:20
Rakow - Universitatea Craiova 0-2, în Conference League. Daniel Pancu, fostul internațional, a analizat meciul în direct la GSP Live Special. La un moment dat, s-a enervat în direct, observând că oltenii nu au folosit vreun jucător U21.Fostul selecționer al naționalei de tineret a declarat că a fost cel mai slab meci al Craiovei în acest sezon. Pancu vede naturală scăderea de formă a oltenilor, dar a lansat un avertisment. ...
• • •
Acum 10 minute
00:40
Toate rezultatele din Conference League: Edi Iordănescu a debutat cu stângul în competiție! Cum s-au descurcat adversarele Universității Craiova # Gazeta Sporturilor
Prima etapă din faza principală Conference League s-a încheiat. Nu mai puțin de 18 meciuri s-au disputat astăzi. În duelul Dynamo Kiev - Crystal Palace, Blănuță a intrat în repriza secundă, în minutul 81, dar nu și-a pus impactul asupra jocului, iar englezii s-au impus cu 2-0. Andrei Rațiu a fost rezervă la Rayo Vallecano - Shkendija 2-0. ...
00:40
Mirel Rădoi și-a certat jucătorul, după eșecul cu Rakow: „Îmi pare rău pentru el, îl va costa” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a analizat meciul pierdut cu Rakow, scor 0-2, din prima etapă a grupei unice de Conference League.Rădoi a declarat că lipsa de experiență în cupele europene a elevilor lui s-a văzut. Pentru Craiova, a fost primul meci din istoria clubului în grupa unică de Conference League.Mirel Rădoi: „În unele momente, ne-am arătat limitele”„Experiența pe care nu o avem în competiție și-a spus cuvântul. ...
00:40
Bogdan Racovițan, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova în Conference League: „I-am dominat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Racovițan (25 de ani), integralist în victoria reușită de Rakow în fața Universității Craiova, scor 2-0, a comentat la finalul meciului succesul obținut de echipa sa, în prima etapă a grupei Conference League.Polonezii au deschis scorul imediat după pauză prin Tomasz Pienko, iar la doar câteva minute Vladimir Screciu a văzut cartonașul roșu pentru un fault comis din postura de ultim apărător. ...
Acum 30 minute
00:30
Nicușor Bancu, discurs dur după eșecul cu Rakow: „N-am făcut nimic din ce am pregătit” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, căpitanul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat după ce oltenii au pierdut în prima etapă din faza principală Conference League în fața celor de la Rakow, scor 2-0. Nicușor Bancu a avut un discurs dur după înfrângere și a transmis faptul că oltenii au avut o seară nereușită și nu au reușit să aplice tacticile exersate la antrenamente. ...
00:30
Edward Iordănescu, pus la zid după înfrângerea cu Legia Varșovia în Europa League: „Decizie nebunească” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața turcilor de la Samsunspor, în etapa a doua a grupei din Europa League. Formația pregătită de Edward Iordănescu (47 de ani) a surprins prin decizia de a trimite în teren o echipă complet schimbată față de ultima etapă de campionat, lucru care i-a atras critici dure din partea presei.Legia a avut câteva momente bune în repriza secundă, însă fără rezultat. ...
00:20
Acum o oră
23:50
FCSB a fost amendată cu 80.000 de lei după partida cu Young Boys din Europa League, încheiată cu victoria elvețienilor scor 2-0. Societatea care s-a ocupat de pază și protecție a primit și ea o amendă de 3000 de lei.Conform comunicatului Jandarmeriei, în urma incidentelor de dinaintea fluierului de start, patru suporteri de la Young Boys au primit interdicții pe stadion pe un an și au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei. ...
Acum 2 ore
23:40
Vladimir Screciu (25 de ani), fundașul central al Universității Craiova, a fost eliminat în minutul 53 al partidei cu Rakow, din prima etapă a grupei unice de Conference League.Pentru Screciu, debutul în Conference League a fost de coșmar. În startul reprizei a doua, fundașul l-a ținut pe Jonatan Brunes în marginea careului. Atacantul lui Rakow ar fi scăpat singur spre poarta lui Isenko.GALERIE FOTO. ...
23:20
23:20
23:20
23:10
Antrenorul lui Young Boys a vorbit ajutorul primit de la Gigi Becali: „Trebuie sa confirm!” # Gazeta Sporturilor
FCSB a cedat 0-2 în fața elvețienilor de la Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei unice din UEFA Europa League. Golurile au fost semnate de Joel Monteiro (26 de ani), care a reușit o "dublă".Meciul a început dezastruos pentru campioana României. În minutul 10, Malcom Edjouma (28 de ani) a acuzat probleme musculare și a fost nevoit să părăsească terenul. ...
23:10
Revenire anunțață de Elias Charalambous după eșecul cu Young Boys: intră cu Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a reacționat după partida de pe teren propriu cu Young Boys în etapa #2 din faza principală Europa League.Antrenorul celor de la FCSB a transmis în conferința de după partidă faptul că Adrian Șut va reveni la partida cu Universitatea Craiova, programată pe 5 octombrie, de la 20:30. ...
23:00
Mihai Stoica a avut un remarcat de la FCSB: „Mi-a plăcut mult” » Apoi a urmat iureșul: „Exagerează. Nu dau doi bani” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat eșecul cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a doua a grupei unice de Europa League.MM Stoica l-a lăudat pe Tavi Popescu, care a fost titular și a jucat 60 de minute. Oficialul de la FCSB a fost mulțumit de jocul din finalul primei reprize.Mihai Stoica: „Octavian Popescu e unul dintre remarcații mei”„Am jucat cu om în minus meciuri întregi, nu e problemă că am jucat câteva minute. ...
23:00
Barcelona, pentru a 6-a oară câștigătoare a Campionatului Mondial al Cluburilor » Finală spectaculoasă cu Veszprem, campioana din 2024 # Gazeta Sporturilor
Echipa de handbal masculin a Barcelonei a câștigat joi, 2 octombrie, Campionatul Mondial al Cluburilor pentru a 6-a oară, după o finală cu Veszprem ce a avut nevoie de prelungiri: 31-30. Finala mică a fost adjudecată de SC Magdeburg contra lui Al Ahly, scor 32-23.În perioada 26 septembrie – 2 octombrie, Noua Capitală Administrativă din Egipt a găzduit ediția din acest an a Campionatului Mondial al Cluburilor la handbal masculin. ...
22:50
Fostul căpitan de la FCSB, frustrat că nu va antrena niciodată la echipa lui Becali: „E ca și cum ai vinde la supermarket” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Young Boys. Alexandru Bourceanu, fostul mijlocaș central al campioanei României, a declarat că nu va antrena niciodată formația roș-albastră. Motivul? Bourceanu nu va accepta imixtiunile lui Gigi Becali, după cum a declarat la GSP live Special. Fostul căpitan de la FCSB a avut un discurs dur în platoul Gazetei Sporturilor. În opinia lui, cei care merg la FCSB se duc doar pentru bani. ...
22:50
AS Roma a trăit o seară de coșmar pe Stadio Olimpico, pierzând cu 0-1 în fața lui Lille, într-un meci marcat de o secvență rar întâlnită: trei lovituri de la 11 metri ratate la rând de italieni.Singurul gol al partidei a fost marcat încă din minutul 6, când Hakon Arnar Haraldsson (22 de ani) a profitat de greșelile lui Tsimikas (29 de ani) și El Aynaoui (24 de ani). ...
22:50
Ce s-a întâmplat la finalul meciului FCSB - Young Boys: ce au făcut cele două galerii # Gazeta Sporturilor
FCSB - Young Boys 0-2. Echipa lui Pintilii și Charalambous a pierdut primul meci în grupa principală de Europa League din acest sezon. Fanii din galeria roș-albaștrilor au reacționat pozitiv în urma înfrângerii.În timp ce fanii de la tribuna II au început să plece de pe Arena Națională, Peluza Nord i-a aplaudat pe jucători și a cântat alături de el, în ciuda rezultatului negativ înregistrat în această seară. ...
Acum 4 ore
22:40
Denis Alibec a răbufnit după înfrângerea suferită de FCSB: „Stupid! Nu-mi place situația” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, a fost titular în meciul pierdut cu Young Boys în etapa a doua din grupa Europa League, scor 0-2, dar a fost înlocuit la pauză cu Daniel Bîrligea (25 de ani). La finalul meciului disputat pe Arena Națională, atacantul și-a exprimat nemulțumirea despre minutele care îi sunt acordate.Același scenariu s-a întâmplat și la primul meci din grupa Europa League, câștigat de FCSB cu scorul de 1-0, în deplasare cu Go Ahead Eagles. ...
22:20
FCSB - Young Boys 0-2. Ștefan Târnovanu, portarul campioanei României, a tras concluziile după eșecul din Europa League.Târnovanu s-a declarat nemulțumit de modul cum a primit golurile. A transmis că el și coechipierii au fost fricoși în prima repriză, dar a spus că e mulțumit de jocul din repriza a doua.Ștefan Târnovanu: „Cred că putem face meciuri mult mai bune. ...
22:20
Presa din Elveția, după FCSB – Young Boys: „Incredibil, dar adevărat” » L-au desființat pe un jucător al campioanei # Gazeta Sporturilor
FCSB a pierdut pe teren propriu cu Young Boys Berna, scor 0-2, în a doua etapă din grupa unică din Europa League. După victoria din prima rundă (1-0 cu Go Ahead Eagles), campioana României a rămas cu 3 puncte.Startul de meci a fost dezastruos pentru FCSB. În minutul 10, Malcom Edjouma (28 de ani) a acuzat probleme musculare și a părăsit terenul. ...
22:10
Basarab Panduru a lăudat un singur jucător, după FCSB - Young Boys: „E în mare formă” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Young Boys 0-2. Fostul internațional Basarab Panduru a analizat meciul de pe Arena Națională.Fostul mare mijlocaș al Stelei l-a lăudat pe Ștefan Târnovanu, portarul care a avut 6 intervenții salvatoare în fața elvețienilor. Panduru a concluzionat că Young Boys a fost echipa mai bună joi seară, pe Arena Națională.Basarab Panduru, laude pentru Târnovanu după FCSB - Young Boys„De la început am zis că m-ar mira dacă FCSB câștiga. Primul 11 nu mi-a plăcut. ...
22:10
FCSB - Young Boys 0-2. Dennis Politic, extrema echipei roș-albastre, a analizat eșecul cu elvețienii, din etapa a doua a grupei de Europa League.Politic a intrat în minutul 59 și s-a declarat fericit că a debutat în Europa League. Extrema campioanei și-a reproșat lipsa de eficacitate în fața porții adverse.Dennis a declarat că toată concentrarea se mută acum pe meciul cu Universitatea Craiova, de duminică, din etapa #12 a Superligii. ...
22:10
Daniel Pancu, convins după FCSB - Young Boys: „El va mai juca sigur în Europa, dar în campionat nu. E prea mare aglomerație” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, a comentat în studioul GSP Live Special înfrângerea celor de la FCSB cu elvețienii de la Young Boys, scor 2-0, în a doua etapă din faza principală din Europa League. Daniel Pancu a vorbit despre Tavi Popescu, jucătorul de care cei de la Young Boys se temeau înainte de startul partidei. ...
22:10
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, l-a găsit vinovat pe portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani), pentru eșecul suferit cu Young Boys Berna în etapa 2 din grupa Europa League, scor 0-2.Finanțatorul campioanei en-titre a declarat dinaintea meciului că derby-ul cu Universitatea Craiova din Superliga este mult mai important decât meciul european disputat joi seară pe Arena Națională, însă s-a declarat dezamăgit de prestația portarului său. ...
22:00
Întăriri serioase pentru naționala de baschet a României! Noul fundaș al lui U-BT Cluj-Napoca a fost naturalizat: „Ne va ajuta mult” # Gazeta Sporturilor
Daron Russell (27 de ani), baschetbalist care începând cu acest sezon evoluează pentru U-BT Cluj-Napoca, a primit cetățenia română și va evolua pentru tricolori în preliminariile Campionatului Mondial de Baschet din 2027. ...
21:50
10 concluzii imediat după FCSB - Young Boys Berna 0-2, etapa a doua din grupa de Europa League.1. Meci cu calitate, de tablou principal UEL. FCSB nu a jucat tocmai îngrozitor, a alternat erorile majore cu presingul aproape eficient. Numai că a dat peste un advers pur și simplu superior. Poți sacrifica 2-3 nopți și să tocești cartea pe care până la examen n-ai deschis-o, n-o să întreci premiantul din prima bancă. ...
21:50
Bannere și proteste împotriva Israelului la meciurile din Europa League și Conference League # Gazeta Sporturilor
Meciurile din această seară din cupele europene au fost un prilej perfect pentru fani pentru a protesta împotriva Israelului.Suporterii au afișat în tribunele stadioanelor steagurile ale Palestinei, în timp ce la Londra, în fața stadionului Wembley, mai multe persoane au cerut explicit excluderea Israelului din competițiile UEFA și FIFA, un subiect discutat pe plan mondial în această săptămână. ...
21:40
Fostul fundaș internațional italian Fabio Cannavaro (52 de ani), câștigător al Balonului de Aur în 2006, este foarte aproape să devină selecționerul Uzbekistanului. Italianul și-a dat deja acordul verbal, iar potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, contractul urmează să fie semnat în următoarele 24-48 de ore.Mondialul din 2026, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic (11 iunie – 19 iulie), va fi primul din istoria Uzbekistanului. ...
21:30
Decizie riscantă la FCSB! Fără schimbare pentru mai mult de 30 de minute cu Young Boys # Gazeta Sporturilor
FCSB a rămas fără schimbări la meciul cu Young Boys din etapa a doua din Europa League încă din minutul 59. Elias Charalambous a fost obligat să efectueze o modificare încă din prima repriză, după ce Malcom Edjouma s-a accidentat și i-a cedat locul în teren lui Florin Tănase.Mijlocașul francez s-a accidentat în minutul 10 al meciului și a părăsit terenul pentru a primi îngrijiri medicale. ...
21:20
Lewis Hamilton, înapoi pe circuit după decesul câinelui său: „A fost o experiență foarte dificilă. Copleșitor” # Gazeta Sporturilor
La 4 zile după decesul lui Roscoe, câinele său, Lewis Hamilton (40 de ani) s-a întors pe circuit, înainte de Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, și le-a mulțumit celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă.La finalul săptămânii trecute, Roscoe, câinele lui Lewis Hamilton, pilot pentru Ferrari, a decedat, după o luptă cu boala. ...
21:10
Atacantul lui Inter, Marcus Thuram (28 de ani), va lipsi de pe teren aproximativ o lună din cauza unei accidentări, conform presei italiene.Internaționalul francez a minimizat inițial problema după victoria lui Inter cu 3-0 în fața Slaviei Praga în Liga Campionilor, marți seară, însă ultimele examinări arată că va fi necesară o absență mai lungă de pe teren – cel puțin până pe 25 octombrie. Marcus Thuram este om de bază în angrenajul lui Cristi Chivu de la Inter. ...
21:00
Daniel Pancu a tras concluziile după prima repriză din FCSB - Young Boys: „Acolo ar fi cheia” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei U21, a comentat la GSP Live Special prima repriză din FCSB - Young Boys Berna. Scorul la pauză a fost 2-0 pentru elvețieni.Fostul selecționer al României consideră că factorul care ar putea debloca echipa lui Charalamabous este Tavi Popescu, fotbalistul folosit titular în poziția de număr 10. ...
20:50
FCSB - Young Boys. Alexandru Bourceanu, fostul mijlocaș defensiv al echipei roș-albastre, a disecat prima repriză în direct la GSP Live Special. Elvețienii au intrat cu 2-0 la cabine.Bourceanu a evidențiat problemele din defensiva campioanei României. Fostul căpitan de la FCSB a analizat modalitățile prin care Young Boys și-a creat ocazii.Monteiro a reușit să înscrie de două ori în prima repriză. ...
Acum 6 ore
20:20
Problemele medicale continuă la FCSB. Malcom Edjouma (28 de ani) a fost nevoit să părăsească terenul după doar 13 minute în duelul cu Young Boys Berna, din etapa a doua a grupei din Europa League. Francezul a părăsit terenul din cauza unor probleme musculareÎn momentul schimbării, roș-albaștrii au evoluat câteva minute în inferioritate numerică, iar gazdele au profitat imediat. ...
20:10
Marc Marquez are șansa de a-i egala performanța lui Valentino Rossi în acest weekend # Gazeta Sporturilor
Marc Marquez (32 de ani) are ocazia să mai scrie o pagină de istorie în MotoGP. Spaniolul, proaspăt încoronat campion mondial pentru a șaptea oară în clasa regină (al nouălea titlu mondial din carieră), ar putea egala recordul legendarului Valentino Rossi (46 de ani) în ceea ce privește numărul de circuite diferite pe care a obținut victorii. ...
20:00
Toate rezultatele din Conference League: Edi Iordănescu debuteză în competiție, echipa lui Andrei Rațiu întâlnește coșmarul FCSB-ului # Gazeta Sporturilor
În această seară a fost programat startul fazei principale din Conference League. Nu mai puțin de 18 meciuri se vor disputa: 9 partide au fost programate de la ora 19:45, iar celelalte 9 vor avea ora de start la 22:00. Duelurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro.Legia lui Edi Iordănescu debutează în faza principală a competiției pe teren propriu în fața celor de la Samsunspor, echipă din prima ligă a Turciei. ...
19:50
Bourceanu, șocat de ce a văzut la FCSB: „E o strategie care a fost folosită și acum mulți ani” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live Special, Alexandru Bourceanu, fostul căpitan de la FCSB, a fost uimit de echipa de start folosită de roș-albaștri cu Young Boys, în grupa unică de Europa League.În direct la emisiunea moderată de Mihai Mironică, Bourceanu a opinat că o echipă formată din rezervele de azi ar învinge formația de start a roș-albaștrilor. ...
19:50
Daniel Pancu a văzut echipele de start la FCSB - Young Boys și a dat verdictul: „Sunt jucători sub cei de pe bancă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, a comentat în direct la GSP Live Special echipele de start de la al doilea meci din faza principală Europa League pentru FCSB: duelul cu Young Boys.Fostul selecționer a analizat cele două formații aliniate și a ajuns la concluzia că va fi o partidă echilibrată, elvețienii având un nivel asemănător cu jucătorii de la FCSBDaniel Pancu a analizat echipele de start la FCSB - Young Boys: „Cred că va fi echilibru. ...
19:50
Peluza Nord și-a schimbat locul pe Arena Națională la FCSB - Young Boys, după sancțiunea aplicată de UEFA # Gazeta Sporturilor
Peluza Nord de la FCSB, obligată de suspendarea primită din partea UEFA ca urmare a scandărilor rasiste de la meciul din preliminariile Europa League cu Aberdeen (scor 3-0), și-a schimbat poziționarea pe Arena Națională la meciul cu Young Boys.Tradițional, Peluza Nord ocupa peluza dinspre Bulevardul Basarabiei, iar acum a populat-o pe cea opusă. ...
19:30
Inspirată de bunicul ei, ambasador din Sierra Leone, o jucătoare a criticat vehement WNBA: „Avem cea mai proastă conducere din lume” # Gazeta Sporturilor
Napheesa Collier (29 de ani), una din cele mai bune jucătoare din WNBA, a criticat vehement conducerea ligii nord-americane de baschet, legându-se atât de arbitraj, cât și de modul în care vedetele din această competiție sunt văzute de Cathy Engelbert (60 de ani), comisara WNBA.La finalul lunii septembrie, Minnesota Lynx a fost eliminată în semifinalele WNBA, după o înfrângere cu 3-1 în fața lui Phoenix Mercury. ...
19:30
Legenda fotbalului îl critică pe antrenorul lui Liverpool: „Atunci ar fi fost răstignit” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney (39 de ani), legenda lui Manchester United și unul dintre cei mai buni marcatori din istoria Premier League, a lansat critici dure la adresa lui Liverpool și a antrenorului Arne Slot (47 de ani), după cele două înfrângeri consecutive suferite de „cormorani” în fața lui Crystal Palace și Galatasaray. ...
19:20
Bătaie între Jandarmerie și ultrașii radicali elvețieni înainte de FCSB - Young Boys » Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene # Gazeta Sporturilor
Scandal de proporții la intrarea în Arena Națională, înainte de FCSB - Young Boys! Suporterii elvețieni care au făcut deplasarea la București s-au luat la bătaie cu Jandarmeria!Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, după ce elvețienii au forțat intrarea în stadion, deși Jandarmeria le-a spus clar să aștepte semnalul pentru a putea pătrunde.+1 FOTOVIDEO. ...
19:10
Lando Norris nu-l exclude pe Verstappen din lupta pentru titlu: "Ne așteptăm în continuare să dominăm" # Gazeta Sporturilor
Lando Norris a recunoscut că Max Verstappen rămâne un rival periculos în lupta pentru titlul mondial de Formula 1, chiar dacă olandezul are un deficit de 69 de puncte față de liderul Oscar Piastri, cu doar șapte curse și trei sprinturi rămase de disputat.După victoriile consecutive din Italia (Monza) și Azerbaidjan (Baku), cvadruplul campion mondial a reintrat în calcule, iar britanicul de la McLaren este convins că Red Bull poate reveni în forță. ...
Acum 8 ore
18:40
Daniel Pancu și Alexandru Bourceanu analizează FCSB - Young Boys și Rakow - Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
GSP Live special revine joi, 2 octombrie, de la ora 19:15, cu ocazia meciurilor europene FCSB - Young Boys (19:45) și Rakow - Universitatea Craiova (22:00).Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la ediția specială pe antrenorul Daniel Pancu și pe Alexandru Bourceanu, fost fotbalist al roș-albaștrilor. ...
18:30
Cine este noul comandant de la CSA Steaua » Ionuț Moșteanu i-a dat două misiuni # Gazeta Sporturilor
Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu a părăsit funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Înlocuitorul lui este Eduard Danilof.Noul comandant al Stelei a fost anunțat joi seară de Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.Ionuț Moșteanu a anunțat noul comandant al Stelei„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. ...
18:30
Charles Leclerc, pesimist înaintea Marelui Premiu din Singapore: „E foarte puțin probabil să mai câștigăm vreo cursă în acest sezon” # Gazeta Sporturilor
Înaintea Marelui Premiu din Singapore, declarat oficial în „pericol de căldură”, Charles Leclerc (27 de ani) a afirmat că se așteaptă ca Ferrari, echipa pentru care concurează, să nu mai câștige nicio cursă în acest sezon.În 5 octombrie, în Marina Bay, va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, prima din ultimele 7 curse ale sezonului. ...
18:30
Imagini incredibile de la Arena Națională înainte de FCSB - Young Boys » Ploaia s-a infiltrat prin tavanul lojelor # Gazeta Sporturilor
Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, care se pregătește să găzduiască meciul dintre FCSB și Young Boys, din etapa a doua a grupei Europa League, se află în continuare într-o stare degradantă. Pereții Arenei sunt crăpați, iar ploaia pătrunde foarte ușor în stadion.Inaugurată în 2011, Arena Națională a fost gazda celor de la FCSB în ultimele sezoane. Administrată de Primăria Municipiului București, Arena a mai avut probleme de-a lungul timpului. ...
18:10
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că este nerăbdător să-l scoată pe David Kiki (31 de ani), fundașul stânga al roș-albaștrilor, din lot în perioada de iarnă.Duelul FCSB - Young Boys, din etapa #2 Europa League, a fost programat astăzi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
